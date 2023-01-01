Как правильно добавить custom headers в AJAX jQuery

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Быстрый ответ

Если у вас возникают проблемы с заголовками AJAX-запросов, убедитесь в правильности настройке сервера по возврату заголовка Access-Control-Allow-Origin в такой форме:

Access-Control-Allow-Origin: http://yourdomain.com

Для нестандартных заголовков, например, X-Custom-Header , следует прописать их явное разрешение на сервере:

Access-Control-Allow-Headers: X-Custom-Header

Отказывайтесь от попыток установить Access-Control-Request-Headers с помощью jQuery, поскольку это регулируется браузером. Используйте следующий шаблон для AJAX-запроса:

JS Скопировать код $.ajax({ url: "https://example.com/api", method: 'POST', dataType: 'json', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, data: JSON.stringify({ key: 'value' }), beforeSend: function(xhr) { xhr.setRequestHeader('X-Custom-Header', 'custom_value'); }, processData: false, success: function(data) { console.log(data); }, error: function(err) { console.error(err); } });

В случае, если проблемы с AJAX-запросами не исчезли даже после внесения корректных настроек, значит, потребуется дополнительная настройка политики CORS на вашем сервере.

Объяснение работы CORS и нештатных заголовков

Предварительные запросы: Рукопожатие перед основным общением

Предварительные запросы играют ключевую роль для CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Браузеры применяют метод OPTIONS в качестве проверки перед основным запросом, особенно если речь идет о нестандартных заголовках или если запрос относится к нестандартным.

Отправка нестандартных заголовков правильно

В jQuery нестандартные заголовки можно определить двумя способами:

Непосредственно в параметре headers при вызове $.ajax . Используя функцию в параметре beforeSend , обратившись к объекту xhr и применив setRequestHeader .

Настройка сервера: налаживание работы CORS

Серверу нужна правильная обработка OPTIONS запросов, а также включение требуемых Access-Control-Allow заголовков в ответ. В зависимости от конфигурации сервера, вам может понадобиться изменить настройки Apache или nginx.

JSON и Content-Type: отличная пара

Когда вы отправляете данные в формате JSON, обязательно используйте заголовок Content-Type и передавайте данные в виде строки. Как свойство processData: false в настройках AJAX запроса поможет избежать нежелательной обработки данных со стороны jQuery.

Отладка с помощью FireBug: надежный инструмент

Встроенные разработчику средства, такие как FireBug или DevTools в Chrome, идеально подходят для мониторинга пользовательских заголовков в AJAX-запросах и поиска ошибок, если вы столкнулись с проблемами с CORS.

Решение проблем CORS: план Б

Если проблемы с CORS сохраняются, рассмотрите возможность использования API fetch . В сложных ситуациях может потребоваться реализация проксирования на уровне сервера.

Визуализация

Вот как происходит взаимодействие с заголовком Access-Control-Request-Headers при отправке AJAX-запроса через jQuery:

Markdown Скопировать код Клиент (🖥️) AJAX запрос Сервер (🔐) |---------------------->| | Можно ли добавить | | заголовки вида | | `Content-Type`? | |<----------------------| | 🚦 |

Markdown Скопировать код 🚦= Ответ сервера: "Да, можно добавлять `Content-Type`, `Authorization` и даже картинку милой собачки!"

Получив разрешение от сервера, клиент исполняет запрос:

Markdown Скопировать код Клиент (🖥️) Сервер (🔐)

http $.ajax({

url: 'https://api.server.com/data', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer ThisIsYourToken', 'X-Dog-Picture': '🐶' }

});

| -------------------------------> | Запрос с установленными заголовками |<-------------------------------

Основная идея: сперва проверяете возможности ( 🚦 ), а после уже отправляете необходимые данные!

Разбор практических ситуаций

Динамическое определение доменов

Если ваши клиенты имеют возможность обращаться с различных доменов, убедитесь, что сервер допускает динамическую настройку Access-Control-Allow-Origin в зависимости от источника запроса, или проверяет его в белом списке разрешенных источников.

Использование учетных данных

При отправке запросов с использованием учетных данных через кроссдоменный запрос, используйте withCredentials: true и убедитесь в том, что сервер возвращает Access-Control-Allow-Credentials: true .

Заголовок Content-Type: значимые нюансы

Обратите внимание, что использование Content-Type , отличающегося от application/x-www-form-urlencoded , multipart/form-data или text/plain , приведет к отправке предварительного запроса.

Прокси-серверы как вариант решения

Если настроить CORS прямо на сервере не получается, можно рассмотреть внедрение прокси-сервера, который пропишет требуемые заголовки CORS в ответ.

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