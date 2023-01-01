Как правильно добавить custom headers в AJAX jQuery#Веб-разработка #Web API #jQuery
Быстрый ответ
Если у вас возникают проблемы с заголовками AJAX-запросов, убедитесь в правильности настройке сервера по возврату заголовка
Access-Control-Allow-Origin в такой форме:
Access-Control-Allow-Origin: http://yourdomain.com
Для нестандартных заголовков, например,
X-Custom-Header, следует прописать их явное разрешение на сервере:
Access-Control-Allow-Headers: X-Custom-Header
Отказывайтесь от попыток установить
Access-Control-Request-Headers с помощью jQuery, поскольку это регулируется браузером. Используйте следующий шаблон для AJAX-запроса:
$.ajax({
url: "https://example.com/api",
method: 'POST',
dataType: 'json',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
data: JSON.stringify({ key: 'value' }),
beforeSend: function(xhr) {
xhr.setRequestHeader('X-Custom-Header', 'custom_value');
},
processData: false,
success: function(data) { console.log(data); },
error: function(err) { console.error(err); }
});
В случае, если проблемы с AJAX-запросами не исчезли даже после внесения корректных настроек, значит, потребуется дополнительная настройка политики CORS на вашем сервере.
Объяснение работы CORS и нештатных заголовков
Предварительные запросы: Рукопожатие перед основным общением
Предварительные запросы играют ключевую роль для CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Браузеры применяют метод OPTIONS в качестве проверки перед основным запросом, особенно если речь идет о нестандартных заголовках или если запрос относится к нестандартным.
Отправка нестандартных заголовков правильно
В jQuery нестандартные заголовки можно определить двумя способами:
- Непосредственно в параметре
headersпри вызове
$.ajax.
- Используя функцию в параметре
beforeSend, обратившись к объекту
xhrи применив
setRequestHeader.
Настройка сервера: налаживание работы CORS
Серверу нужна правильная обработка OPTIONS запросов, а также включение требуемых
Access-Control-Allow заголовков в ответ. В зависимости от конфигурации сервера, вам может понадобиться изменить настройки Apache или nginx.
JSON и Content-Type: отличная пара
Когда вы отправляете данные в формате JSON, обязательно используйте заголовок
Content-Type и передавайте данные в виде строки. Как свойство
processData: false в настройках AJAX запроса поможет избежать нежелательной обработки данных со стороны jQuery.
Отладка с помощью FireBug: надежный инструмент
Встроенные разработчику средства, такие как FireBug или DevTools в Chrome, идеально подходят для мониторинга пользовательских заголовков в AJAX-запросах и поиска ошибок, если вы столкнулись с проблемами с CORS.
Решение проблем CORS: план Б
Если проблемы с CORS сохраняются, рассмотрите возможность использования API
fetch. В сложных ситуациях может потребоваться реализация проксирования на уровне сервера.
Визуализация
Вот как происходит взаимодействие с заголовком
Access-Control-Request-Headers при отправке AJAX-запроса через jQuery:
Клиент (🖥️) AJAX запрос Сервер (🔐)
|---------------------->|
| Можно ли добавить |
| заголовки вида |
| `Content-Type`? |
|<----------------------|
| 🚦 |
🚦= Ответ сервера:
"Да, можно добавлять `Content-Type`, `Authorization` и даже картинку милой собачки!"
Получив разрешение от сервера, клиент исполняет запрос:
Клиент (🖥️) Сервер (🔐)
http $.ajax({
url: 'https://api.server.com/data',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ThisIsYourToken',
'X-Dog-Picture': '🐶'
}
});
| ------------------------------->
| Запрос с установленными заголовками
|<-------------------------------
Основная идея: сперва проверяете возможности (
🚦), а после уже отправляете необходимые данные!
Разбор практических ситуаций
Динамическое определение доменов
Если ваши клиенты имеют возможность обращаться с различных доменов, убедитесь, что сервер допускает динамическую настройку
Access-Control-Allow-Origin в зависимости от источника запроса, или проверяет его в белом списке разрешенных источников.
Использование учетных данных
При отправке запросов с использованием учетных данных через кроссдоменный запрос, используйте
withCredentials: true и убедитесь в том, что сервер возвращает
Access-Control-Allow-Credentials: true.
Заголовок Content-Type: значимые нюансы
Обратите внимание, что использование
Content-Type, отличающегося от
application/x-www-form-urlencoded,
multipart/form-data или
text/plain, приведет к отправке предварительного запроса.
Прокси-серверы как вариант решения
Если настроить CORS прямо на сервере не получается, можно рассмотреть внедрение прокси-сервера, который пропишет требуемые заголовки CORS в ответ.
Полезные материалы
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN – подробное руководство по CORS.
- jQuery.ajax() | jQuery API Documentation – официальная документация jQuery по AJAX.
- Preflight request – MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN – сведения о принципах работы предварительных запросов в CORS.
- Access-Control-Allow-Credentials – HTTP | MDN — информация об использовании учетных данных в AJAX с CORS.
- Access-Control-Allow-Headers – HTTP | MDN — инструкция по работе с заголовком
Access-Control-Allow-Headers.
- Fetch Standard — актуальная спецификация Fetch API.
- XMLHttpRequest: setRequestHeader() method – Web APIs | MDN — как применять метод
setRequestHeader()в XMLHttpRequest.
Элина Баранова
разработчик Android