Как получить эпоху Unix в миллисекундах на Javascript

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Быстрый ответ

Для получения времени в миллисекундах, считая с момента начала эпохи Unix, воспользуйтесь методом Date.now() :

JS Скопировать код let milliseconds = Date.now();

Таким образом, вы сможете зафиксировать текущий момент времени с использованием объекта Date .

Альтернативные способы фиксации текущего времени

Многообразие вариантов делает жизнь интересней. Date.now() — это удобный метод, но существуют и другие способы фиксирования текущего времени, которые будут зависеть от используемой вами версии JavaScript.

Время по стандарту ECMAScript 4

Еще до появления версии ECMAScript 5 можно было использовать конструктор Date в сочетании с методом getTime() :

JS Скопировать код let milliseconds = new Date().getTime();

Использование метода valueOf()

Если вы хотите сделать решение оригинальнее, попробуйте метод valueOf() , который предоставит такой же результат, как и getTime() :

JS Скопировать код let milliseconds = new Date().valueOf();

Преобразование определенной даты в миллисекунды

Если требуется преобразовать в миллисекунды не текущий момент времени, а определенную дату:

JS Скопировать код let specificTime = new Date('2023-01-01T00:00:00Z').getTime();

Таким образом, вы создадите объект Date , соответствующий 1-му января 2023 года, и получите временную метку для этого момента.

Создание собственной функции преобразования даты в миллисекунды

Для большей гибкости создайте функцию, которая будет преобразовывать любую дату в миллисекунды, исчисляемые от начала эпохи Unix:

JS Скопировать код function toEpochMillis(input) { return new Date(input).getTime(); } let epochTimeOfSpecificDate = toEpochMillis('2023-01-01T00:00:00');

Таким образом вы создадите универсальный инструмент, пригодный для различных ситуаций.

Измерение времени с высокой точностью

Для задач, требующих высокой точности измерения времени, используйте performance.now() :

JS Скопировать код let highPrecisionTime = performance.now();

Однако не забывайте, что performance.now() предоставляет время, отличное от момента начала Unix-эпохи, и используется для измерения производительности.

Визуализация

Представьте бесконечную линию времени, отсчитывающую от начала эпохи Unix:

Markdown Скопировать код Unix Эпоха |🕒----------------------------------> СЕЙЧАС

Каждый момент на этой линии — это миллисекунда:

JS Скопировать код let now = Date.now(); // Текущее время в миллисекундах.

Это можно представить так:

Markdown Скопировать код 🕒 ==> 🕓 ==> 🕔 ==> 🕕 ==> ✨ СЕЙЧАС: `{now}мс`

Продвигайтесь, словно космический марафонец, оценивая каждый мгновенный шаг по линии времени.

Особенности и подводные камни использования временных меток

Процесс получения текущей временной метки кажется простым, но при этом нужно учитывать некоторые особенности:

Изменения во временных зонах

Объект Date зависит от локальной временной зоны, поэтому всегда учитывайте возможные сдвиги временной зоны при работе с временными метками.

Високосные секунды

Unix-метки не учитывают високосные секунды, что важно помнить при синхронизации времени с вращением Земли.

Зависимость от системных часов

Если пользователь изменит время на своем устройстве, Date.now() даст неточную метку. Поэтому рекомендуется использовать временные метки сервера или NTP синхронизацию для точных измерений.

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