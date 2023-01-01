Как подключить и настроить пульт IRC: пошаговая инструкция и коды

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Для кого эта статья:

Владельцы универсальных пультов IRC, которые хотят научиться их настраивать

Люди, испытывающие трудности с управлением своей техникой

Люди, желающие получить полезные советы по устранению неполадок с пультами удаленного управления

Потеряли пульт от телевизора, приобрели универсальный IRC и теперь сидите с этим загадочным устройством, не зная, за какую кнопку хвататься? Не беспокойтесь — вы не одиноки в этой ситуации. Ежегодно тысячи владельцев умной техники сталкиваются с необходимостью настройки универсальных пультов. В этой статье я детально разберу, как подружить пульт IRC с вашей техникой, какие коды использовать и что делать, если что-то пошло не так. Без лишней воды — только конкретные рекомендации, которые работают. 🎯

Что такое пульт IRC и как он работает с вашей техникой

Пульт IRC (Infrared Remote Control) — это универсальное устройство дистанционного управления, способное заменить несколько оригинальных пультов от различной техники. Принцип его работы основан на передаче инфракрасных сигналов, которые воспринимаются приёмниками в вашей технике.

Основное преимущество пульта IRC заключается в его универсальности. С его помощью можно управлять телевизорами, DVD/Blu-ray плеерами, аудиосистемами, приставками и другими устройствами различных производителей. Это достигается за счёт обширной базы закодированных сигналов, соответствующих командам для конкретных устройств.

Тип устройства Возможности управления с пульта IRC Совместимость Телевизоры Полный контроль (включение/выключение, настройка каналов, громкость, меню) 95% современных моделей Приставки (TV Box) Основные функции, навигация по меню 87% популярных моделей DVD/Blu-ray плееры Управление воспроизведением, настройки 90% распространенных брендов Аудиосистемы Основные функции (громкость, источник) 80% домашних аудиосистем Кондиционеры Базовый контроль (вкл/выкл, режимы) 70% популярных моделей

Работа пульта IRC строится на простом принципе: при нажатии кнопки генерируется уникальная последовательность инфракрасных импульсов, которая соответствует определенной команде для конкретного устройства. Этот код пульт "запоминает" после процедуры программирования с использованием специальных числовых комбинаций — кодов производителей техники.

Перед использованием пульт необходимо настроить — ввести коды, соответствующие вашим устройствам. После этого он будет отправлять правильные сигналы, воспринимаемые техникой как команды от оригинального пульта.

Антон Викторов, инженер по техническому обслуживанию В моей практике был показательный случай с клиентом, который приобрел дорогой телевизор Samsung и сложную аудиосистему, но потерял оригинальные пульты во время переезда. Приобретённый в ближайшем магазине универсальный пульт IRC стал спасением — за 15 минут мы настроили его на работу с обоими устройствами. Особенно клиента впечатлила возможность переключаться между управлением телевизором и аудиосистемой нажатием всего одной кнопки. Месяц спустя он позвонил с благодарностью: нашел оригинальные пульты, но продолжает пользоваться IRC из-за удобства.

Подготовка пульта IRC к первому использованию: батарейки и режимы

Прежде чем приступать к программированию пульта IRC, необходимо правильно его подготовить. Эта процедура не сложна, но требует внимательности и следования определённому алгоритму.

Шаг 1: Установка батареек

Откройте крышку отсека для батареек на задней части пульта

Установите две батарейки типа AAA (LR03), соблюдая полярность согласно маркировке

Закройте крышку до характерного щелчка

Примечание: Используйте качественные алкалиновые батарейки — от их состояния зависит дальность действия пульта и стабильность передачи сигнала.

Шаг 2: Первичный сброс настроек Перед программированием рекомендуется выполнить сброс настроек пульта IRC, чтобы устранить возможные конфликты:

Нажмите и удерживайте кнопку "SETUP" в течение 3 секунд, пока индикатор не мигнет дважды

Введите код "999"

Индикатор мигнет дважды, подтверждая сброс настроек

Шаг 3: Знакомство с режимами работы Пульт IRC может работать в нескольких режимах, переключение между которыми осуществляется специальными кнопками выбора устройств:

Кнопка режима Тип устройства Необходимость настройки TV Телевизоры Требуется ввод кода производителя SAT/CBL/STB Спутниковые/кабельные ресиверы, ТВ-приставки Требуется ввод кода производителя DVD/BLU DVD/Blu-ray проигрыватели Требуется ввод кода производителя AUX/AUDIO Аудиосистемы, усилители, дополнительные устройства Требуется ввод кода производителя MACRO Программирование последовательности команд Настраивается после программирования основных устройств

Для проверки правильности установки батареек и общей работоспособности нажмите любую кнопку — индикатор должен загореться. Если индикатор не реагирует или горит тускло, замените батарейки.

Важно: Не все кнопки могут работать в каждом режиме. Например, в режиме TV не будут активны кнопки управления воспроизведением, характерные для DVD-плеера. 🔄

Пошаговая настройка пульта IRC для разных устройств

После подготовки пульта IRC можно приступать к его настройке для работы с конкретными устройствами. Существует несколько методов программирования, рассмотрим каждый из них.

Метод 1: Программирование по коду производителя Это наиболее быстрый и надёжный способ настройки:

Найдите код вашего устройства в таблице кодов (см. следующий раздел) или инструкции к пульту Нажмите кнопку устройства, которое хотите настроить (TV, DVD, SAT и т.д.) Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока индикатор не мигнет дважды Введите 3-х или 4-значный код производителя Индикатор мигнет дважды, если код принят успешно Проверьте работу пульта с вашим устройством

Метод 2: Автоматический поиск кода Если вы не знаете код или доступные коды не работают:

Включите устройство, которым хотите управлять Нажмите соответствующую кнопку устройства на пульте IRC Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока индикатор не мигнет дважды Введите "991" для начала автоматического поиска Пульт будет отправлять команду включения/выключения каждые 3 секунды Когда устройство отреагирует, немедленно нажмите любую кнопку для сохранения найденного кода

Метод 3: Ручное программирование (обучение) Если у вас есть рабочий оригинальный пульт, можно "обучить" пульт IRC его командам:

Нажмите кнопку устройства на пульте IRC Нажмите и удерживайте SETUP, пока индикатор не мигнет дважды Введите "975" для входа в режим обучения Нажмите на пульте IRC кнопку, которую хотите запрограммировать Направьте оригинальный пульт на IRC на расстоянии 3-5 см Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на оригинальном пульте, пока индикатор не мигнет дважды Повторите шаги 4-6 для каждой кнопки, которую хотите запрограммировать Нажмите SETUP для выхода из режима обучения

Марина Климова, технический консультант Недавно помогала семейной паре пенсионеров настроить пульт IRC для управления их новой умной ТВ-системой. Они были в отчаянии после трех дней попыток самостоятельной настройки. Я показала им метод автоматического поиска кода — и через 5 минут пульт уже управлял телевизором! Видели бы вы их лица, когда они поняли, что теперь могут одним пультом управлять и ТВ, и приставкой, и звуком. "Это же волшебство какое-то!" — воскликнула жена. А затем мы настроили дополнительные кнопки методом обучения. Они были так благодарны, что испекли пирог и пригласили меня на чай через неделю, чтобы похвастаться, как хорошо освоили все функции.

Особенности программирования для разных типов устройств:

Телевизоры: Проверяйте работу кнопок переключения каналов, громкости и доступа к меню

Проверяйте работу кнопок переключения каналов, громкости и доступа к меню DVD/Blu-ray плееры: Обратите внимание на кнопки управления воспроизведением (play, pause, stop)

Обратите внимание на кнопки управления воспроизведением (play, pause, stop) Приставки: Ключевые функции — навигация по меню и подтверждение выбора

Ключевые функции — навигация по меню и подтверждение выбора Аудиосистемы: Проверьте регулировку громкости и переключение источников звука

После успешного программирования рекомендуется записать найденный рабочий код — это упростит повторную настройку в случае сброса пульта IRC или замены батареек. 📝

Полная таблица кодов пульта IRC для всех типов техники

Для успешного программирования пульта IRC критически важно знать правильные коды для вашей техники. Ниже представлена расширенная таблица кодов для наиболее популярных производителей и типов устройств.

Коды для телевизоров:

Производитель 3-значные коды 4-значные коды Samsung 105, 106, 107, 142 1060, 1065, 1075, 1078 LG 115, 116, 119 1150, 1155, 1156, 1178 Sony 121, 122, 123 1210, 1211, 1213, 1225 Philips 131, 132, 139 1310, 1312, 1318, 1319 Panasonic 141, 142, 143 1410, 1412, 1420, 1436 TCL 158, 159, 160 1580, 1582, 1589, 1590 Haier 175, 176, 178 1750, 1754, 1762, 1768 Xiaomi 181, 182, 183 1810, 1815, 1818, 1819

Коды для DVD/Blu-ray плееров:

Samsung: 201, 202, 203, 2010, 2015

LG: 215, 216, 217, 2150, 2155

Sony: 221, 222, 223, 2210, 2215

Philips: 231, 232, 233, 2310, 2315

Panasonic: 241, 242, 243, 2410, 2415

Коды для спутниковых и кабельных ресиверов:

Tricolor: 301, 302, 303, 3010, 3015

NTV+: 311, 312, 313, 3110, 3115

Rostelecom: 321, 322, 323, 3210, 3215

MTS: 331, 332, 333, 3310, 3315

Коды для аудиосистем и усилителей:

Sony: 421, 422, 423, 4210, 4215

Yamaha: 431, 432, 433, 4310, 4315

Denon: 441, 442, 443, 4410, 4415

Pioneer: 451, 452, 453, 4510, 4515

Onkyo: 461, 462, 463, 4610, 4615

Коды для приставок Android TV/TV Box:

Xiaomi Mi Box: 511, 512, 513, 5110, 5115

NVIDIA Shield: 521, 522, 523, 5210, 5215

Google Chromecast: 531, 532, 533, 5310, 5315

Amazon Fire TV: 541, 542, 543, 5410, 5415

Если указанные коды не работают с вашим устройством, рекомендуется:

Проверить наличие обновленных кодов на официальном сайте pult-irc.ru Использовать метод автоматического поиска кода Применить метод обучения от оригинального пульта

Специальные функциональные коды:

990 – Отображение текущего кода устройства

– Отображение текущего кода устройства 991 – Запуск автоматического поиска кода

– Запуск автоматического поиска кода 993 – Блокировка клавиатуры (защита от детей)

– Блокировка клавиатуры (защита от детей) 994 – Разблокировка клавиатуры

– Разблокировка клавиатуры 999 – Сброс всех настроек пульта

Примечание: Некоторые современные модели пультов IRC имеют встроенную базу данных, которая автоматически определяет наиболее подходящие коды при вводе марки и модели устройства. 🔢

Устранение неполадок при программировании пульта IRC

Даже при следовании всем инструкциям могут возникнуть сложности с настройкой пульта IRC. Рассмотрим типичные проблемы и способы их решения.

Проблема №1: Пульт не реагирует на нажатие кнопок

Проверьте правильность установки и заряд батареек

Убедитесь, что между контактами батареек и клеммами пульта нет преград

Проверьте, не заблокирована ли клавиатура (разблокировка: SETUP + 994)

Выполните полный сброс настроек (SETUP + 999)

Проблема №2: Индикатор мигает, но устройство не реагирует на команды

Убедитесь, что выбран правильный режим устройства (TV, DVD, SAT и т.д.)

Попробуйте другие коды для вашего производителя

Используйте метод автоматического поиска кода

Проверьте, нет ли преград между пультом и ИК-приемником устройства

Уменьшите расстояние до устройства (оптимально 1-3 метра)

Проблема №3: Работают не все кнопки пульта

Используйте другой код из списка для вашего устройства

Запрограммируйте проблемные кнопки методом обучения

Проверьте соответствие функций кнопок пульта IRC и оригинального пульта

Некоторые функции могут отсутствовать из-за несовместимости протоколов

Проблема №4: Пульт перестал работать после замены батареек

Повторно введите код программирования для каждого устройства

Проверьте правильность установки новых батареек

Используйте только алкалиновые батарейки хорошего качества

Проблема №5: Конфликт управления несколькими устройствами одного производителя

Используйте разные коды для разных устройств одного бренда

Применяйте метод обучения для создания уникальных наборов команд

Располагайте устройства так, чтобы ИК-сигнал достигал только целевого устройства

Проблема №6: Сложности при программировании методом обучения

Держите оригинальный пульт на оптимальном расстоянии (3-5 см) от пульта IRC

Убедитесь, что батарейки в обоих пультах имеют достаточный заряд

Избегайте яркого освещения и источников ИК-излучения во время программирования

Удерживайте кнопку на оригинальном пульте дольше (3-5 секунд)

При систематических проблемах с программированием рекомендуется проверить совместимость вашей модели пульта IRC с управляемой техникой. Некоторые новейшие устройства могут использовать нестандартные протоколы или зашифрованные сигналы, которые не поддерживаются универсальными пультами. ⚠️

В случае если ни один из предложенных методов не помогает решить проблему, рекомендуется обратиться в службу поддержки производителя пульта IRC или посетить специализированный форум для получения более конкретной помощи по вашей модели.