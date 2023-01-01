Как настроить функцию goBack() в React-router: история маршрута

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для перехода на предыдущую страницу применяется хук useHistory от программного пакета React Router, с использованием метода history.goBack() .

JS Скопировать код import { useHistory } from 'react-router-dom'; function GoBackButton() { const history = useHistory(); return <button onClick={() => history.goBack()}>Назад</button>; }

После нажатия на кнопку Назад вы тут же вернётесь на предыдущую страницу.

Перехвод к использованию useHistory в более новых версиях

В последних версиях React Router, начиная с версии 6, рекомендуется использовать useNavigate вместо useHistory .

JS Скопировать код import { useNavigate } from 'react-router-dom'; function GoBackButton() { const navigate = useNavigate(); return <button onClick={() => navigate(-1)}>Назад</button>; }

В контексте одностраничных приложений метод navigate(-1) эмулирует поведение метода history.goBack() , что упрощает навигацию по истории браузера.

Навигация в классовых компонентах

Если вы продолжаете работать с классовыми компонентами и до сих пор не используете хуки, то доступ к истории можно предоставить с помощью компонента высшего порядка withRouter :

JS Скопировать код import React from 'react'; import { withRouter } from 'react-router-dom'; class GoBackButton extends React.Component { render() { const { history } = this.props; return <button onClick={() => history.goBack()}>Назад</button>; } } export default withRouter(GoBackButton);

withRouter позволяет иметь прямой доступ к объекту history в классовом компоненте.

Обработка прямого доступа к маршруту

Бывают случаи, когда пользователь попадает на страницу напрямую, через закладку или ссылку. В таких обстоятельствах нажатие на кнопку Назад перенаправит их непосредственно на страницу, с которой они приходит. Важно предусмотреть альтернативный маршрут:

JS Скопировать код function safeGoBack(defaultPath) { if (history.length > 1) { history.goBack(); } else { history.push(defaultPath); } }

Проверка состояния истории

Всегда следите за состоянием истории, особенно в ситуациях, когда используются iframe и история может быть модифицирована или отсутствовать вовсе.

Совместимость с React Suspense

Если вы планируете использовать React Suspense или Concurrent Mode, убедитесь, что ваше взаимодействие с историей не конфликтует с асинхронной работой этих механизмов. К навигационным действиям необходимо относиться как к побочным эффектам.

Применение синтаксиса ES6 и default экспортов

Пользуйтесь синтаксисом ES6 для более чёткого и понятного кода. Также практикуйте default экспорты, там где это целесообразно.

JS Скопировать код export default function GoBackButton() { /* ... */ }

Визуализация

Навигация по сайту аналогична перелистыванию страниц книги:

Markdown Скопировать код Текущая страница: 📄 Ранее: [📄1, **📄2**, 📄3] – Вы на странице 2.

С помощью объекта истории в React Router мы можем вернуться на одну страницу назад:

JS Скопировать код history.goBack();

Перелистывание назад:

Markdown Скопировать код После: [**📄1**, 📄2, 📄3] – Вы вернулись на страницу 1. Это своего рода путешествие во времени, не правда ли?

Объект истории – ваш личный билет в клуб путешественников во времени.

Создаем UX-достижение с помощью кнопки истории навигации

Создание понятной кнопки возврата «Назад» с чёткой навигацией по истории значительно улучшит пользовательский опыт. Это некий аналог цифровых крошек хлеба для пользователя.

Выделение кнопки : Привлекайте внимание к важным элементам интерфейса, например, при наведении курсора.

: Привлекайте внимание к важным элементам интерфейса, например, при наведении курсора. Использование всплывающих подсказок : Информируйте пользователя о действии кнопки со строкой "Вернуться на предыдущую страницу" .

: Информируйте пользователя о действии кнопки со строкой . Доступность кнопки: Регулируйте доступность кнопки в зависимости от состояния истории, чтобы она была неактивна, когда возврат на предыдущую страницу невозможен.

Продвинутые приёмы с шаблонами React Router

Воспользуйтесь шаблонами React Router для удобного управления навигацией:

Вложенные маршруты : Используйте относительную навигацию в сложных сценариях с вложенными маршрутами.

: Используйте относительную навигацию в сложных сценариях с вложенными маршрутами. Защитный функционал : Примените защиту от нежелательных возвратов на страницы, требующие авторизации.

: Примените защиту от нежелательных возвратов на страницы, требующие авторизации. Кастомные хуки: Если ставите высокую ценность на возможность переиспользования, создавайте собственные хуки, например, useBackNavigation .

Хитрые детали (или редкие случаи)

Выявление конца истории: Используйте history.length для определения, когда следует отображать кнопку возврата.

истории: Используйте для определения, когда следует отображать кнопку возврата. Оставаться на месте : Избегайте нежелательного перемещения пользователя с текущей страницы методом event.preventDefault() .

: Избегайте нежелательного перемещения пользователя с текущей страницы методом . Обработка ошибок 404: Гарантируйте удобное возвращение на предыдущую страницу, если пользователь попал на страницу с ошибкой.

Полезные материалы