Как конвертировать Unix timestamp в дату в Moment.js

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать UNIX-время в человеческую дату с помощью moment.js , воспользуйтесь следующим кодом:

JS Скопировать код var date = moment.unix(UNIX_TIMESTAMP).format("YYYY-MM-DD HH:mm");

Замените UNIX_TIMESTAMP на конкретное числовое значение временной метки, чтобы получить отформатированную дату в виде строки.

Для использования формата по умолчанию, подходящего под текущую локаль, применяйте:

JS Скопировать код var localDate = moment.unix(UNIX_TIMESTAMP).format('L');

Помните, что moment.js работает с временными метками UNIX, измеряемыми в секундах. Убедитесь в корректности ваших меток для точного преобразования.

Некоторые тонкости: временные метки UNIX и часовые пояса

Важность секунд

Временные метки UNIX отсчитывают секунды с начала эпохи UNIX, т.е. с 1 января 1970 года (UTC). В то время как объекты Date в JavaScript работают с миллисекундами. Это основное различие важно при использовании moment.unix() :

JS Скопировать код // У нас есть 99 проблем, но преобразование времени уже не одна из них! var jsDate = new Date(UNIX_TIMESTAMP * 1000);

Часовые пояса и их особенности

Переход от одного часового пояса к другому может быть сравним с танцем. К счастью, в библиотеке moment.js есть функция tz() , которая с лёгкостью помогает это сделать:

JS Скопировать код // Нежный танец между часовыми поясами var zonedDate = moment.unix(UNIX_TIMESTAMP).tz('America/New_York').format("YYYY-MM-DD HH:mm");

Дельный совет: Всегда удостоверяйтесь в точности временной метки перед её преобразованием, чтобы избежать ошибки, связанной с "Неверной датой".

Основы преобразования: обработка и валидация входных данных

Проверка входных данных

Перед началом преобразования уделите время (игра слов преднамеренна!) на проверку временной метки. Несколько базовых проверок могут предотвратить множество проблем:

Есть ли уверенность, что входное значение является числом, а не строкой?

Измеряется ли оно в секундах с начала эпохи UNIX (а не в миллисекундах или чем-то ещё)?

Не выходит ли оно за рамки разумных временных пределов?

Особенности и непредвиденные ситуации

Надежда на лучшее, но всегда быть готовым к худшему – этот принцип наиболее подходит для работы с временными метками, когда встречаются крайние значения, неопределённые или пустые входные данные. Ваш код должен быть способен эффективно обработать все такие случаи.

JS Скопировать код // Как в мистическом парадоксе Шрёдингера: временная метка, которая одновременно существует и не существует var date = moment.unix(UNIX_TIMESTAMP); if (date.isValid()) { console.log(date.format("YYYY-MM-DD HH:mm")); } else { console.log("Invalid timestamp"); }

Убедитесь в точности и соответствии преобразованной даты ожиданиям – это ваше руководство к качеству!

Дополнительные рекомендации для практического использования

Если вам нужен объект Date в JavaScript, то воспользуйтесь методом toDate() от moment.js:

JS Скопировать код // Вы, наконец, получили ваш моментальный объект Date! var jsDateObject = moment.unix(UNIX_TIMESTAMP).toDate();

Стресс-тестирование

Тестируйте свои решения на крайние ситуации, например, учитывайте високосные годы, начало эпохи и необычно отформатированные даты. Потраченное время на такие проверки оправдает себя упрочненным кодом!

Мастерство работы с часовыми поясами

С помощью moment.tz() и метода format легко переключаться между различными часовыми поясами. Работа займёт столько же времени, сколько удовольствия доставит чашечка кофе.

JS Скопировать код // Управление часовыми поясами проще, чем вы думаете! var zonedDate = moment.unix(UNIX_TIMESTAMP).tz('America/New_York').format("YYYY-MM-DD HH:mm");

Визуалиация

Представьте себе временную метку как капсулу времени ( 🕒 ), которая ждет раскрытия своего содержимого:

JS Скопировать код // Новый день, новые возможности moment.unix(1615158000);

Раскроем тайны капсулы времени ( 🕒 ), превратив её в календарную дату ( 📅 ):

Markdown Скопировать код До: 🕒 1615158000 После: 📅 Пн, 8 марта 2021 года, 00:00:00 GMT

Не позвольте трудностям с часовыми поясами и проверками временных меток затруднить установление чёткого соответствия календарным датам!

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