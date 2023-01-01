Как использовать Resource Timing API: полное руководство для анализа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты

Специалисты по SEO и аналитике

Руководители проектов и технические директора

Представьте, что ваш сайт — это гоночный автомобиль. Если он тормозит, теряет клиентов и падает в рейтингах — пора заглянуть "под капот". Resource Timing API — это продвинутый диагностический инструмент, который позволяет измерить скорость загрузки каждого ресурса вашего сайта с точностью до миллисекунды. Это всё равно что установить датчики на все детали вашего двигателя. В этом руководстве я расскажу, как превратить эту техническую информацию в конкретные действия, которые поднимут ваш сайт на новые скоростные рубежи и помогут узнать позиции сайта в поисковой выдаче. 🚀

Resource Timing API: основы анализа производительности сайта

Resource Timing API — это интерфейс JavaScript, который предоставляет детализированную информацию о времени загрузки ресурсов на веб-странице. В отличие от более общего Performance API, который фокусируется на общей производительности страницы, Resource Timing API сосредоточен на каждом отдельном ресурсе — будь то JavaScript-файл, CSS, изображение или запрос к API.

Доступ к этому API осуществляется через объект performance . Вот простой пример, как получить информацию о загруженных ресурсах:

JS Скопировать код const resources = performance.getEntriesByType('resource'); console.log(resources);

Этот код вернёт массив объектов, каждый из которых содержит подробную информацию о загрузке конкретного ресурса. Структура каждого объекта включает множество временных меток, которые отражают различные этапы жизненного цикла загрузки.

Преимущества Resource Timing API Ограничения Resource Timing API Высокая точность измерений (до миллисекунд) Требует поддержки браузером Детализация по каждому ресурсу Политика CORS может ограничивать доступ к метрикам Возможность отслеживания в реальном времени Буфер имеет ограниченный размер (150 записей по умолчанию) Интеграция с другими Performance API Не отображает клиентскую постобработку ресурсов

Чтобы раскрыть потенциал Resource Timing API, необходимо понимать жизненный цикл загрузки ресурса. Он включает следующие этапы:

Инициализация запроса — момент, когда браузер решает, что ресурс нужно загрузить Перенаправление — время, затраченное на следование по цепочке редиректов DNS-поиск — разрешение доменного имени в IP-адрес Установка соединения — включая время на TCP-рукопожатие и SSL-согласование Отправка запроса — от клиента к серверу Ожидание ответа — время до получения первого байта ответа (TTFB) Получение данных — загрузка контента от сервера Завершение — когда ресурс полностью загружен

Для начала работы с API достаточно написать простой код мониторинга, который можно внедрить на любой сайт:

JS Скопировать код window.addEventListener('load', () => { setTimeout(() => { const resources = performance.getEntriesByType('resource'); // Фильтрация и анализ ресурсов const slowResources = resources.filter(r => r.duration > 1000); console.log('Медленные ресурсы:', slowResources); }, 0); });

Этот код позволит выявить ресурсы, загрузка которых занимает более 1 секунды, что является критичным показателем для определения позиций сайта в поисковой выдаче. 🕒

Метрики загрузки ресурсов: ключевые показатели API

Resource Timing API предоставляет множество метрик, каждая из которых отражает определённый аспект процесса загрузки. Понимание этих метрик — ключевой шаг для эффективного анализа производительности.

Александр Петров, Технический директор

Когда мы столкнулись с резким падением конверсии на крупном интернет-магазине, первое, что мы сделали — развернули детальный анализ через Resource Timing API. Самым удивительным открытием стало то, что проблема крылась не в серверном рендеринге, как мы предполагали, а в загрузке шрифтов. Метрика startTime у веб-шрифтов показывала значительную задержку, а connectEnd – connectStart достигал 800 мс из-за неоптимального CDN. Оказалось, что 67% наших пользователей покидали сайт ещё до полной загрузки критических стилей! Перенос шрифтов на более быстрый CDN и применение предварительной загрузки сократили время загрузки страницы на 42%, что немедленно отразилось на конверсии.

Основные метрики, которые следует отслеживать:

startTime : момент, когда начинается загрузка ресурса (относительно navigationStart)

: момент, когда начинается загрузка ресурса (относительно navigationStart) redirectStart и redirectEnd : время, затраченное на перенаправления

: время, затраченное на перенаправления domainLookupStart и domainLookupEnd : время DNS-разрешения

: время DNS-разрешения connectStart и connectEnd : время установки TCP-соединения

: время установки TCP-соединения secureConnectionStart : начало SSL/TLS-согласования

: начало SSL/TLS-согласования requestStart и responseStart : время от начала запроса до получения первого байта

: время от начала запроса до получения первого байта responseEnd : момент получения последнего байта ресурса

: момент получения последнего байта ресурса duration: общая продолжительность загрузки (responseEnd – startTime)

Для визуализации этих метрик, представим их в виде временной шкалы:

Этап загрузки Вычисление Типичное значение Критичность Редиректы redirectEnd – redirectStart 0-200 мс Средняя DNS-поиск domainLookupEnd – domainLookupStart 0-100 мс Высокая TCP-соединение connectEnd – connectStart 50-300 мс Высокая SSL-согласование connectEnd – secureConnectionStart 50-200 мс Средняя TTFB responseStart – requestStart 200-500 мс Критическая Загрузка контента responseEnd – responseStart 50-1000+ мс Высокая

Для эффективного анализа этих метрик, можно использовать следующую функцию:

JS Скопировать код function analyzeResourceTiming(resource) { const timing = { redirect: resource.redirectEnd – resource.redirectStart, dns: resource.domainLookupEnd – resource.domainLookupStart, tcp: resource.connectEnd – resource.connectStart, ssl: resource.secureConnectionStart ? resource.connectEnd – resource.secureConnectionStart : 0, ttfb: resource.responseStart – resource.requestStart, download: resource.responseEnd – resource.responseStart, total: resource.duration }; return { url: resource.name, type: resource.initiatorType, timing }; }

Интерпретация этих метрик поможет выявить различные проблемы:

Высокое значение DNS-поиска указывает на проблемы с DNS-провайдером

указывает на проблемы с DNS-провайдером Длительное TCP-соединение может сигнализировать о сетевых проблемах

может сигнализировать о сетевых проблемах Большой TTFB указывает на проблемы с серверной обработкой

указывает на проблемы с серверной обработкой Медленная загрузка контента может быть следствием большого размера ресурса или низкой пропускной способности

Отслеживая эти показатели в динамике, можно точно определить, где именно находится "узкое место" в загрузке вашего сайта, что критично для определения позиций сайта API в поисковых системах. 📊

Практическое применение Resource Timing для диагностики

Теоретические знания о Resource Timing API — это только начало. Реальная ценность этого инструмента раскрывается при его практическом применении для диагностики проблем производительности.

Рассмотрим несколько конкретных сценариев использования:

Выявление медленных сторонних ресурсов. Скрипты аналитики, рекламы и виджеты часто могут значительно замедлить загрузку страницы:

JS Скопировать код function detectSlowThirdPartyResources() { const resources = performance.getEntriesByType('resource'); const currentDomain = window.location.hostname; return resources .filter(r => { const url = new URL(r.name); return url.hostname !== currentDomain && r.duration > 500; }) .map(r => ({ url: r.name, duration: r.duration, type: r.initiatorType })); }

Анализ загрузки критических ресурсов. CSS и JavaScript в <head> должны загружаться как можно быстрее:

JS Скопировать код function analyzeCriticalResources() { const resources = performance.getEntriesByType('resource'); const criticalResources = resources.filter(r => r.initiatorType === 'script' || r.initiatorType === 'css' || r.initiatorType === 'link' ); return criticalResources.sort((a, b) => a.startTime – b.startTime) .map(r => ({ url: r.name, type: r.initiatorType, startTime: r.startTime, duration: r.duration, blocking: r.startTime < window.performance.timing.domContentLoadedEventStart })); }

Определение проблем с кешированием. Ресурсы, которые могут кешироваться, но загружаются повторно:

JS Скопировать код function detectCachingIssues() { // Получаем ресурсы с текущей страницы const currentPageResources = performance.getEntriesByType('resource'); // Сохраняем информацию о ресурсах в sessionStorage const previousResources = JSON.parse(sessionStorage.getItem('resourceTimings') || '[]'); sessionStorage.setItem('resourceTimings', JSON.stringify( currentPageResources.map(r => ({ url: r.name, transferSize: r.transferSize })) )); // Находим ресурсы, которые загружались повторно с полным размером return currentPageResources.filter(current => { const previous = previousResources.find(p => p.url === current.name); return previous && current.transferSize > 0 && previous.transferSize > 0; }).map(r => ({ url: r.name, size: r.transferSize, type: r.initiatorType })); }

Одна из наиболее ценных особенностей Resource Timing API — возможность сегментировать данные по разным параметрам, что позволяет выявлять закономерности в проблемах производительности:

По типу ресурса : изображения, скрипты, CSS, шрифты

: изображения, скрипты, CSS, шрифты По домену : собственные ресурсы vs. сторонние

: собственные ресурсы vs. сторонние По времени суток : пиковые нагрузки vs. периоды низкой активности

: пиковые нагрузки vs. периоды низкой активности По устройству пользователя : десктоп vs. мобильные устройства

: десктоп vs. мобильные устройства По типу соединения: Wi-Fi vs. мобильные сети

Для более глубокого анализа полезно визуализировать данные в виде водопада загрузки ресурсов:

JS Скопировать код function createResourceWaterfall() { const resources = performance.getEntriesByType('resource'); const navStart = performance.timing.navigationStart; return resources.sort((a, b) => a.startTime – b.startTime) .map(r => ({ name: new URL(r.name).pathname.split('/').pop(), startTime: r.startTime, endTime: r.startTime + r.duration, duration: r.duration, type: r.initiatorType, timingBreakdown: { redirect: r.redirectEnd – r.redirectStart, dns: r.domainLookupEnd – r.domainLookupStart, connection: r.connectEnd – r.connectStart, ttfb: r.responseStart – r.requestStart, download: r.responseEnd – r.responseStart } })); }

Такой подход позволяет не только определить проблемные ресурсы, но и установить взаимосвязи между ними. Например, если один скрипт блокирует загрузку других ресурсов, это будет чётко видно на водопаде загрузки.

Практическое применение Resource Timing API также позволяет проводить сравнительный анализ между различными версиями сайта, что делает его незаменимым инструментом при A/B-тестировании оптимизаций производительности. 🔍

Интеграция API в системы мониторинга позиций сайта

Мария Соколова, Руководитель отдела веб-аналитики

Наш клиент, интернет-магазин электроники с трафиком более 2 миллионов посетителей в месяц, начал терять органический трафик, хотя все базовые метрики выглядели нормально. Тогда мы решили интегрировать Resource Timing API в систему мониторинга. Первое, что бросилось в глаза — значительная корреляция между позициями сайта в поиске и метрикой TTFB для критических CSS-файлов! Оказалось, что после обновления дизайна, эти файлы стали загружаться на 1,2 секунды дольше именно для мобильных пользователей из-за неоптимизированного кода. После внедрения предзагрузки и инлайнинга критических стилей, мы не только вернули утраченные позиции, но и улучшили их на 18% в течение месяца. Теперь мониторинг Resource Timing — обязательная часть нашей SEO-стратегии.

Интеграция Resource Timing API в системы мониторинга позволяет отслеживать производительность ресурсов в режиме реального времени и выявлять корреляцию между скоростью загрузки и позициями сайта в поисковых системах. Рассмотрим, как реализовать такую интеграцию.

Первый шаг — сбор данных о производительности и их отправка на сервер для анализа:

JS Скопировать код function collectAndSendTimingData() { // Ждем полной загрузки страницы window.addEventListener('load', () => { // Даем время на загрузку всех ресурсов setTimeout(() => { const resources = performance.getEntriesByType('resource'); const navigationData = performance.getEntriesByType('navigation')[0]; // Базовые метрики страницы const pageMetrics = { url: window.location.href, userAgent: navigator.userAgent, timestamp: Date.now(), deviceType: getDeviceType(), connectionType: navigator.connection ? navigator.connection.effectiveType : 'unknown', navigationTiming: { domContentLoaded: navigationData.domContentLoadedEventEnd – navigationData.startTime, loadEvent: navigationData.loadEventEnd – navigationData.startTime, firstPaint: performance.getEntriesByName('first-paint')[0]?.startTime || 0, firstContentfulPaint: performance.getEntriesByName('first-contentful-paint')[0]?.startTime || 0 } }; // Метрики ресурсов const resourceMetrics = resources.map(r => ({ url: r.name, type: r.initiatorType, startTime: r.startTime, duration: r.duration, transferSize: r.transferSize, timingDetails: { redirect: r.redirectEnd – r.redirectStart, dns: r.domainLookupEnd – r.domainLookupStart, connect: r.connectEnd – r.connectStart, ssl: r.secureConnectionStart > 0 ? r.connectEnd – r.secureConnectionStart : 0, request: r.responseStart – r.requestStart, response: r.responseEnd – r.responseStart } })); // Отправка данных на сервер fetch('/api/performance-monitoring', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ page: pageMetrics, resources: resourceMetrics }), keepalive: true // Гарантирует отправку даже при закрытии страницы }); }, 1000); }); function getDeviceType() { const ua = navigator.userAgent; if (/(tablet|ipad|playbook|silk)|(android(?!.*mobi))/i.test(ua)) { return 'tablet'; } if (/Mobile|Android|iP(hone|od)|IEMobile|BlackBerry|Kindle|Silk-Accelerated/.test(ua)) { return 'mobile'; } return 'desktop'; } }

После сбора данных необходимо их структурировать для дальнейшего анализа. Вот основные группы метрик, которые стоит отслеживать в системе мониторинга:

Категория метрик Что отслеживать Влияние на SEO Загрузка страницы Time to First Byte, First Contentful Paint, Largest Contentful Paint Прямое влияние через Core Web Vitals JavaScript Время загрузки и выполнения скриптов Влияет на интерактивность и FID CSS Время загрузки стилей, блокирующих рендеринг Влияет на FCP и CLS Изображения Время загрузки, размер, формат Влияет на LCP и общую производительность API-запросы Время ответа, размер данных Влияет на интерактивность и пользовательский опыт

Для эффективного мониторинга позиций сайта в связи с производительностью, следует настроить следующие типы оповещений:

Пороговые оповещения — когда метрики превышают определенные значения (например, TTFB > 500 мс)

— когда метрики превышают определенные значения (например, TTFB > 500 мс) Тренды и аномалии — резкие изменения в метриках по сравнению с историческими данными

— резкие изменения в метриках по сравнению с историческими данными Корреляционные оповещения — связь между изменениями в производительности и позициями сайта

— связь между изменениями в производительности и позициями сайта Сегментированные оповещения — проблемы производительности для конкретных сегментов пользователей

Собранные данные можно визуализировать в виде дашбордов, которые помогут быстрее выявлять проблемы и принимать решения. Ключевые элементы таких дашбордов:

Графики трендов производительности с наложением данных о позициях сайта Тепловые карты корреляций между метриками производительности и SEO-показателями Распределение медленных ресурсов по типам и доменам Сегментация по устройствам, странам и типам соединения

Такая система мониторинга позволяет не только реагировать на проблемы, но и предсказывать потенциальные изменения в позициях сайта API на основе тенденций производительности. 📈

Оптимизация производительности на основе данных Timing API

Сбор и анализ данных с помощью Resource Timing API — это только половина дела. Настоящая ценность этого инструмента раскрывается при использовании полученных знаний для конкретных оптимизаций. Рассмотрим стратегии оптимизации, основанные на различных метриках API.

Если метрики показывают длительное время DNS-разрешения (высокие значения domainLookupEnd – domainLookupStart ), следует применить:

Предварительное разрешение DNS для критических доменов:

HTML Скопировать код <link rel="dns-prefetch" href="https://critical-domain.com">

Уменьшение количества разных доменов для ресурсов

для ресурсов Использование быстрых DNS-провайдеров с глобальным присутствием

Если проблема в медленном установлении соединения ( connectEnd – connectStart имеет высокие значения):

Предварительное соединение с критическими доменами:

HTML Скопировать код <link rel="preconnect" href="https://critical-domain.com">

Использование HTTP/2 для мультиплексирования запросов

для мультиплексирования запросов Оптимизация SSL/TLS конфигурации (OCSP stapling, сессионное возобновление)

Для оптимизации TTFB (высокие значения responseStart – requestStart ):

Улучшение серверной инфраструктуры — использование CDN для статического контента

— использование CDN для статического контента Кеширование на сервере — оптимизация баз данных и кеширование запросов

— оптимизация баз данных и кеширование запросов Edge Computing — перенос логики ближе к пользователю

— перенос логики ближе к пользователю Оптимизация бэкенд-кода — устранение блокирующих операций

Для ускорения загрузки контента (высокие responseEnd – responseStart ):

Оптимизация размера ресурсов — минификация JS/CSS, компрессия изображений

— минификация JS/CSS, компрессия изображений Эффективное сжатие — использование Brotli вместо gzip

— использование Brotli вместо gzip Прогрессивная загрузка — особенно для изображений и видео

— особенно для изображений и видео Управление приоритетами загрузки — с помощью атрибутов fetchpriority

Если ресурсы загружаются слишком поздно (высокие значения startTime ):

Предварительная загрузка критических ресурсов:

HTML Скопировать код <link rel="preload" href="/critical-style.css" as="style"> <link rel="preload" href="/critical-script.js" as="script"> <link rel="preload" href="/hero-image.webp" as="image">

Приоритизация критического CSS через инлайнинг Отложенная загрузка некритичных ресурсов

На основе данных Resource Timing API можно разработать системную стратегию оптимизации:

Определите узкие места — найдите метрики с наихудшими показателями Приоритизируйте оптимизации — начинайте с наиболее критичных проблем Применяйте инкрементальные улучшения — оптимизируйте постепенно, измеряя результаты Автоматизируйте мониторинг — используйте системы непрерывной интеграции для контроля производительности Установите KPI производительности — например, все критические ресурсы должны загружаться за < 1 секунду

Для наиболее эффективного использования данных Resource Timing API при оптимизации, важно сегментировать проблемы по типам ресурсов:

Тип ресурса Ключевые метрики Стратегии оптимизации JavaScript duration, startTime Разделение кода, ленивая загрузка, минификация CSS startTime, TTFB Критический CSS, условная загрузка стилей Изображения responseEnd – responseStart WebP/AVIF, оптимизация размера, ленивая загрузка Шрифты startTime, duration Предзагрузка, font-display, вариативные шрифты API-запросы TTFB, duration Кеширование, GraphQL, микросервисы

Процесс оптимизации должен быть циклическим: измеряйте производительность до оптимизации, внедряйте улучшения, снова измеряйте, и анализируйте изменения. Такой подход, основанный на данных Resource Timing API, позволит обеспечить устойчивый рост позиций сайта api в поисковых системах благодаря улучшенной производительности. 🚀