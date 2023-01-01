5 мощных техник фильтрации массивов в JavaScript: метод filter

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Для кого эта статья:

Для разработчиков, изучающих JavaScript, и желающих улучшить навыки работы с массивами.

Для студентов и начинающих веб-программистов, интересующихся практическими техниками фильтрации данных.

Для профессионалов, стремящихся оптимизировать свой код и повысить его читаемость и производительность. Когда дело касается массивов в JavaScript, умение быстро найти нужные элементы становится поистине суперспособностью разработчика. Забудьте о громоздких циклах и условных конструкциях — метод filter() элегантно решает эту задачу одной строкой кода. Освоив пять мощных техник фильтрации данных, вы не только сократите количество строк в своем коде, но и сделаете его более читаемым, производительным и поддерживаемым. 🚀 Готовы превратить работу с массивами из головной боли в удовольствие?

Синтаксис и принцип работы метода filter в JavaScript

Метод filter() создает новый массив, содержащий только те элементы исходного массива, которые проходят проверку, заданную в функции-колбэке. Это позволяет избежать мутации оригинального массива — принцип, соответствующий функциональному программированию. 🧐

Базовый синтаксис метода выглядит так:

JS Скопировать код const newArray = array.filter(function(item, index, array) { // условие возврата элемента return condition; });

С использованием стрелочной функции код становится еще лаконичнее:

JS Скопировать код const newArray = array.filter((item, index, array) => condition);

Параметры функции-колбэка:

item — текущий обрабатываемый элемент массива

— текущий обрабатываемый элемент массива index — индекс текущего обрабатываемого элемента (опционально)

— индекс текущего обрабатываемого элемента (опционально) array — исходный массив, к которому применяется метод filter (опционально)

Колбэк-функция должна возвращать логическое значение:

true — элемент будет добавлен в новый массив

— элемент будет добавлен в новый массив false — элемент будет проигнорирован

Артём Викторов, старший frontend-разработчик Однажды я столкнулся с задачей отфильтровать массив из 10 000 пользовательских записей по нескольким критериям. Первое решение включало множественные вложенные циклы и условия, что привело к заметным задержкам в интерфейсе. Применение метода filter() не только сократило код с 50 строк до 10, но и ускорило обработку данных в три раза. Чтобы добиться такого результата, нужно понимать, как работает filter() под капотом — он перебирает каждый элемент массива только один раз, оценивая его по заданному условию в функции обратного вызова. Это означает, что сложность алгоритма составляет O(n), где n — количество элементов в массиве.

Рассмотрим простой пример: отфильтруем числа больше 5 из массива:

JS Скопировать код const numbers = [1, 4, 7, 2, 9, 3, 8]; const largeNumbers = numbers.filter(num => num > 5); console.log(largeNumbers); // [7, 9, 8]

Ключевые особенности метода filter для поиска в массиве:

Характеристика Описание Тип возвращаемого значения Новый массив (или пустой массив, если ни один элемент не соответствует условию) Изменение исходного массива Нет (неизменяемая операция) Порядок элементов Сохраняется из исходного массива Обработка пустых ячеек Пропускает пустые элементы (undefined, пустые слоты) Совместимость ES5+ (IE9+, все современные браузеры)

Важно понимать, что метод filter() всегда возвращает новый массив, даже если ни один элемент не соответствует условию (в этом случае результат — пустой массив). Это гарантирует, что с результатом всегда можно работать как с массивом, применяя другие методы массивов.

Поиск элементов по точному совпадению значений

Поиск по точному совпадению — самый базовый и часто используемый способ фильтрации. Эта техника идеально подходит, когда необходимо найти элементы, соответствующие конкретному значению или набору значений. ✅

Фильтрация по одному значению выглядит предельно просто:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'apple', 'orange', 'kiwi']; const apples = fruits.filter(fruit => fruit === 'apple'); console.log(apples); // ['apple', 'apple']

Для фильтрации по нескольким значениям удобно использовать метод includes() в сочетании с массивом искомых значений:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'grape', 'orange', 'kiwi']; const targetFruits = ['apple', 'orange']; const filteredFruits = fruits.filter(fruit => targetFruits.includes(fruit)); console.log(filteredFruits); // ['apple', 'orange']

Метод filter для поиска в массиве особенно полезен при работе с различными типами данных. Важно помнить о строгом ( =) и нестрогом ( ) сравнении:

JS Скопировать код const mixedArray = [1, '1', 2, '2', 3]; // Строгое сравнение (учитывает тип данных) const strictlyOne = mixedArray.filter(item => item === 1); console.log(strictlyOne); // [1] // Нестрогое сравнение (приводит типы) const looselyOne = mixedArray.filter(item => item == 1); console.log(looselyOne); // [1, '1']

Если нужно отфильтровать элементы, которые НЕ соответствуют определенному значению, используйте оператор отрицания (!):

JS Скопировать код const numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; const notThree = numbers.filter(num => num !== 3); console.log(notThree); // [1, 2, 4, 5]

Полезные практики при поиске по точному совпадению:

При работе со строками учитывайте регистр (используйте toLowerCase() или toUpperCase() для регистронезависимого сравнения)

или для регистронезависимого сравнения) Для фильтрации объектов по значениям свойств проверяйте эти свойства внутри колбэк-функции

При фильтрации строк по шаблону используйте регулярные выражения для более гибкого поиска

Для фильтрации по нескольким значениям используйте метод includes() с массивом или объект Set для более эффективного поиска

Пример использования регулярных выражений для фильтрации строк:

JS Скопировать код const words = ['apple', 'application', 'banana', 'book', 'apartment']; const applePattern = /^app/i; const appWords = words.filter(word => applePattern.test(word)); console.log(appWords); // ['apple', 'application', 'apartment']

Фильтрация массива по диапазону чисел и условиям

Фильтрация по диапазону чисел — неотъемлемая часть работы с числовыми данными. Метод filter для поиска в массиве идеально подходит для выборки значений, попадающих в определенные числовые интервалы. 📊

Простейший пример фильтрации по диапазону:

JS Скопировать код const scores = [15, 47, 88, 92, 30, 64, 55, 75]; // Числа в диапазоне от 50 до 80 включительно const mediumScores = scores.filter(score => score >= 50 && score <= 80); console.log(mediumScores); // [64, 55, 75]

Для создания более гибких условий фильтрации можно комбинировать логические операторы:

JS Скопировать код const scores = [15, 47, 88, 92, 30, 64, 55, 75]; // Числа меньше 20 ИЛИ больше 80 const extremeScores = scores.filter(score => score < 20 || score > 80); console.log(extremeScores); // [15, 88, 92]

Сергей Павлов, руководитель отдела разработки Работая над проектом аналитической платформы, мы столкнулись с необходимостью фильтровать большие объемы финансовых данных в реальном времени. Изначально применяли цикл for и множество условий для фильтрации по различным диапазонам, что приводило к проблемам с производительностью. После рефакторинга с использованием метода filter() и составных условий, время обработки 100 000 записей сократилось с 300мс до 80мс. Ключевой урок: для оптимизации важно объединять все условия в одном вызове filter() вместо цепочки последовательных фильтраций. При этом сложные условия лучше выносить в отдельные функции для улучшения читаемости и тестирования.

Можно создавать функции для определения условий фильтрации, что повышает читаемость кода:

JS Скопировать код const temperatures = [12, 15, 22, 28, 30, 36, 18, 24]; // Функция для проверки, является ли температура комфортной function isComfortable(temp) { return temp >= 20 && temp <= 26; } const comfortableTemps = temperatures.filter(isComfortable); console.log(comfortableTemps); // [22, 24]

Для фильтрации по множеству диапазонов удобно использовать функции с параметрами:

JS Скопировать код const ages = [5, 12, 18, 24, 32, 45, 60, 75, 88]; function inAgeRange(min, max) { return function(age) { return age >= min && age <= max; } } const children = ages.filter(inAgeRange(0, 12)); // [5, 12] const teenagers = ages.filter(inAgeRange(13, 19)); // [18] const adults = ages.filter(inAgeRange(20, 65)); // [24, 32, 45, 60] const seniors = ages.filter(inAgeRange(66, 100)); // [75, 88]

Особые случаи при фильтрации по числовым диапазонам:

Ситуация Решение Пример Проверка на четность/нечетность Использование оператора % nums.filter(n => n % 2 === 0) Исключение из диапазона Использование логического НЕ (!) nums.filter(n => !(n >= 10 && n <= 20)) Проверка на кратность Деление по модулю nums.filter(n => n % 5 === 0) Фильтрация дробных чисел Сравнение с Math.floor() nums.filter(n => n === Math.floor(n)) Фильтрация по абсолютному значению Использование Math.abs() nums.filter(n => Math.abs(n) < 10)

Для диапазонов дат эффективно использовать сравнение временных меток:

JS Скопировать код const dates = [ new Date('2022-01-05'), new Date('2022-02-10'), new Date('2022-03-15'), new Date('2022-04-20') ]; // Даты между 1 февраля и 1 апреля 2022 const filterStart = new Date('2022-02-01').getTime(); const filterEnd = new Date('2022-04-01').getTime(); const filteredDates = dates.filter(date => { const timestamp = date.getTime(); return timestamp >= filterStart && timestamp <= filterEnd; }); console.log(filteredDates); // [Date('2022-02-10'), Date('2022-03-15')]

Метод filter для поиска в массивах объектов

Массивы объектов — основа большинства приложений, а метод filter — идеальный инструмент для извлечения нужных объектов по их свойствам. При работе с массивами объектов фильтрация становится более мощной и гибкой. 🔍

Простой пример фильтрации объектов по одному свойству:

JS Скопировать код const users = [ { id: 1, name: 'Alice', age: 25, active: true }, { id: 2, name: 'Bob', age: 30, active: false }, { id: 3, name: 'Charlie', age: 35, active: true }, { id: 4, name: 'Dave', age: 40, active: false } ]; // Найти всех активных пользователей const activeUsers = users.filter(user => user.active); console.log(activeUsers); // [{ id: 1, name: 'Alice', ... }, { id: 3, name: 'Charlie', ... }]

Фильтрация по нескольким свойствам объекта:

JS Скопировать код // Найти активных пользователей старше 30 лет const seniorActiveUsers = users.filter(user => user.active && user.age > 30); console.log(seniorActiveUsers); // [{ id: 3, name: 'Charlie', ... }]

Для фильтрации по свойствам, которые могут отсутствовать, рекомендуется использовать проверку существования свойства:

JS Скопировать код const products = [ { id: 1, name: 'Laptop', price: 1200, inStock: true }, { id: 2, name: 'Phone', price: 800 }, // Нет свойства inStock { id: 3, name: 'Tablet', price: 500, inStock: false } ]; // Безопасная фильтрация по необязательному свойству const availableProducts = products.filter(product => product.inStock === true); console.log(availableProducts); // [{ id: 1, name: 'Laptop', ... }]

При работе со строковыми свойствами часто требуется поиск по частичному совпадению:

JS Скопировать код // Найти пользователей, чьи имена содержат букву 'a' (регистронезависимый поиск) const usersWithA = users.filter(user => user.name.toLowerCase().includes('a') ); console.log(usersWithA); // [{ id: 1, name: 'Alice', ... }, { id: 4, name: 'Dave', ... }]

Для более сложных условий фильтрации удобно выносить логику в отдельные функции:

JS Скопировать код // Функция для проверки, является ли пользователь подходящим кандидатом function isEligibleCandidate(user) { return user.age >= 25 && user.age <= 40 && user.active && user.skills?.includes('JavaScript'); } const users = [ { id: 1, name: 'Alice', age: 25, active: true, skills: ['HTML', 'CSS', 'JavaScript'] }, { id: 2, name: 'Bob', age: 30, active: false, skills: ['Python', 'Django'] }, { id: 3, name: 'Charlie', age: 35, active: true, skills: ['JavaScript', 'React'] } ]; const candidates = users.filter(isEligibleCandidate); console.log(candidates); // [{ id: 1, name: 'Alice', ... }, { id: 3, name: 'Charlie', ... }]

Практические советы по работе с фильтрацией объектов:

Всегда проверяйте существование свойств объектов перед их использованием (или применяйте опциональную цепочку ?. в современных средах)

в современных средах) Для фильтрации по вложенным свойствам используйте точечную нотацию или деструктуризацию

При фильтрации по нескольким критериям разделяйте логику на отдельные функции для лучшей читаемости

Используйте метод Object.keys() или Object.entries() для фильтрации по динамическим свойствам

или для фильтрации по динамическим свойствам Для больших наборов данных рассмотрите возможность использования индексов или предварительной обработки данных для оптимизации

Пример фильтрации по вложенным свойствам:

JS Скопировать код const employees = [ { id: 1, name: 'Alice', department: { id: 101, name: 'Engineering' } }, { id: 2, name: 'Bob', department: { id: 102, name: 'Marketing' } }, { id: 3, name: 'Charlie', department: { id: 101, name: 'Engineering' } } ]; // Найти всех сотрудников из инженерного отдела const engineers = employees.filter(emp => emp.department?.name === 'Engineering'); console.log(engineers); // [{ id: 1, ... }, { id: 3, ... }]

Комбинированные способы фильтрации сложных структур данных

Реальные проекты часто требуют сложных стратегий фильтрации, объединяющих несколько техник. Метод filter для поиска в массиве можно комбинировать с другими методами массивов и функциями высшего порядка для создания мощных решений. 🧩

Рассмотрим комбинацию filter с map для трансформации отфильтрованных данных:

JS Скопировать код const transactions = [ { id: 1, amount: 100, status: 'completed', user: { id: 10, name: 'Alice' } }, { id: 2, amount: 200, status: 'pending', user: { id: 11, name: 'Bob' } }, { id: 3, amount: 300, status: 'completed', user: { id: 10, name: 'Alice' } }, { id: 4, amount: 400, status: 'failed', user: { id: 12, name: 'Charlie' } } ]; // Получить суммы всех успешных транзакций пользователя Alice const aliceCompletedAmounts = transactions .filter(tx => tx.status === 'completed' && tx.user.name === 'Alice') .map(tx => tx.amount); console.log(aliceCompletedAmounts); // [100, 300]

Для агрегации результатов фильтрации эффективно использовать метод reduce :

JS Скопировать код // Получить общую сумму успешных транзакций пользователя Alice const aliceTotalAmount = transactions .filter(tx => tx.status === 'completed' && tx.user.name === 'Alice') .reduce((total, tx) => total + tx.amount, 0); console.log(aliceTotalAmount); // 400

Для фильтрации с группировкой можно использовать reduce :

JS Скопировать код // Сгруппировать транзакции по статусу const transactionsByStatus = transactions.reduce((grouped, tx) => { if (!grouped[tx.status]) { grouped[tx.status] = []; } grouped[tx.status].push(tx); return grouped; }, {}); console.log(transactionsByStatus.completed); // [{ id: 1, ... }, { id: 3, ... }] console.log(transactionsByStatus.pending); // [{ id: 2, ... }] console.log(transactionsByStatus.failed); // [{ id: 4, ... }]

Композиция фильтров через функции высшего порядка для создания гибких условий:

JS Скопировать код // Создаем фабрику фильтров function createFilter(condition) { return function(array) { return array.filter(condition); }; } // Создаем отдельные фильтры const isCompleted = tx => tx.status === 'completed'; const isLargeAmount = tx => tx.amount > 200; const isAlice = tx => tx.user.name === 'Alice'; // Применяем фильтры по очереди const completedFilter = createFilter(isCompleted); const completedTransactions = completedFilter(transactions); const largeAmountFilter = createFilter(isLargeAmount); const largeCompletedTransactions = largeAmountFilter(completedTransactions); console.log(largeCompletedTransactions); // [{ id: 3, amount: 300, ... }] // Или комбинируем условия для одного прохода const complexFilter = createFilter(tx => isCompleted(tx) && isLargeAmount(tx) && isAlice(tx) ); const result = complexFilter(transactions); console.log(result); // [{ id: 3, amount: 300, ... }]

Для фильтрации по динамическим критериям можно использовать объект с параметрами:

JS Скопировать код function filterProducts(products, filters) { return products.filter(product => { // Проверяем каждое условие фильтрации return Object.entries(filters).every(([key, value]) => { // Обрабатываем диапазоны цен if (key === 'minPrice') return product.price >= value; if (key === 'maxPrice') return product.price <= value; // Обрабатываем массивы допустимых значений if (Array.isArray(value)) { return value.includes(product[key]); } // Обрабатываем точные совпадения return product[key] === value; }); }); } const products = [ { id: 1, name: 'Laptop', category: 'Electronics', price: 1200, inStock: true }, { id: 2, name: 'Phone', category: 'Electronics', price: 800, inStock: true }, { id: 3, name: 'Chair', category: 'Furniture', price: 100, inStock: false }, { id: 4, name: 'Table', category: 'Furniture', price: 300, inStock: true } ]; // Применяем динамические фильтры const filteredProducts = filterProducts(products, { category: ['Electronics', 'Furniture'], minPrice: 200, maxPrice: 1000, inStock: true }); console.log(filteredProducts); // [{ id: 2, name: 'Phone', ... }, { id: 4, name: 'Table', ... }]

Продвинутые техники фильтрации сложных структур:

Используйте метод some() и every() для проверки массивов внутри объектов

и для проверки массивов внутри объектов Применяйте замыкания для создания фильтров с параметрами

Комбинируйте filter() с sort() для получения отсортированных результатов

с для получения отсортированных результатов Используйте мемоизацию для кэширования результатов частых фильтраций

Рассмотрите возможность параллельной фильтрации для больших наборов данных (с помощью веб-воркеров)

При разработке сложных фильтров помните о производительности. Объединяйте условия в одном вызове filter() вместо цепочки нескольких вызовов. Это снижает количество итераций по массиву и улучшает читаемость кода.

Метод filter() — один из самых мощных инструментов JavaScript для работы с данными. Овладев пятью способами фильтрации, вы значительно упростите обработку массивов в своих проектах. Помните главное правило эффективной фильтрации: сначала определите точные критерии отбора, затем выберите подходящую технику реализации. Такой подход позволит вам писать более чистый, поддерживаемый код и экономить ценные ресурсы производительности. Экспериментируйте с комбинациями filter() и других методов массивов — это откроет новые возможности для элегантного решения сложных задач.

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