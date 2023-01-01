5 мощных техник фильтрации массивов в JavaScript: метод filter#Основы JavaScript #Функции #Массивы и методы
Для кого эта статья:
- Для разработчиков, изучающих JavaScript, и желающих улучшить навыки работы с массивами.
- Для студентов и начинающих веб-программистов, интересующихся практическими техниками фильтрации данных.
Для профессионалов, стремящихся оптимизировать свой код и повысить его читаемость и производительность.
Когда дело касается массивов в JavaScript, умение быстро найти нужные элементы становится поистине суперспособностью разработчика. Забудьте о громоздких циклах и условных конструкциях — метод
filter()элегантно решает эту задачу одной строкой кода. Освоив пять мощных техник фильтрации данных, вы не только сократите количество строк в своем коде, но и сделаете его более читаемым, производительным и поддерживаемым. 🚀 Готовы превратить работу с массивами из головной боли в удовольствие?
Синтаксис и принцип работы метода filter в JavaScript
Метод
filter() создает новый массив, содержащий только те элементы исходного массива, которые проходят проверку, заданную в функции-колбэке. Это позволяет избежать мутации оригинального массива — принцип, соответствующий функциональному программированию. 🧐
Базовый синтаксис метода выглядит так:
const newArray = array.filter(function(item, index, array) {
// условие возврата элемента
return condition;
});
С использованием стрелочной функции код становится еще лаконичнее:
const newArray = array.filter((item, index, array) => condition);
Параметры функции-колбэка:
- item — текущий обрабатываемый элемент массива
- index — индекс текущего обрабатываемого элемента (опционально)
- array — исходный массив, к которому применяется метод filter (опционально)
Колбэк-функция должна возвращать логическое значение:
- true — элемент будет добавлен в новый массив
- false — элемент будет проигнорирован
Артём Викторов, старший frontend-разработчик
Однажды я столкнулся с задачей отфильтровать массив из 10 000 пользовательских записей по нескольким критериям. Первое решение включало множественные вложенные циклы и условия, что привело к заметным задержкам в интерфейсе. Применение метода
filter()не только сократило код с 50 строк до 10, но и ускорило обработку данных в три раза. Чтобы добиться такого результата, нужно понимать, как работает
filter()под капотом — он перебирает каждый элемент массива только один раз, оценивая его по заданному условию в функции обратного вызова. Это означает, что сложность алгоритма составляет O(n), где n — количество элементов в массиве.
Рассмотрим простой пример: отфильтруем числа больше 5 из массива:
const numbers = [1, 4, 7, 2, 9, 3, 8];
const largeNumbers = numbers.filter(num => num > 5);
console.log(largeNumbers); // [7, 9, 8]
Ключевые особенности метода
filter для поиска в массиве:
|Характеристика
|Описание
|Тип возвращаемого значения
|Новый массив (или пустой массив, если ни один элемент не соответствует условию)
|Изменение исходного массива
|Нет (неизменяемая операция)
|Порядок элементов
|Сохраняется из исходного массива
|Обработка пустых ячеек
|Пропускает пустые элементы (undefined, пустые слоты)
|Совместимость
|ES5+ (IE9+, все современные браузеры)
Важно понимать, что метод
filter() всегда возвращает новый массив, даже если ни один элемент не соответствует условию (в этом случае результат — пустой массив). Это гарантирует, что с результатом всегда можно работать как с массивом, применяя другие методы массивов.
Поиск элементов по точному совпадению значений
Поиск по точному совпадению — самый базовый и часто используемый способ фильтрации. Эта техника идеально подходит, когда необходимо найти элементы, соответствующие конкретному значению или набору значений. ✅
Фильтрация по одному значению выглядит предельно просто:
const fruits = ['apple', 'banana', 'apple', 'orange', 'kiwi'];
const apples = fruits.filter(fruit => fruit === 'apple');
console.log(apples); // ['apple', 'apple']
Для фильтрации по нескольким значениям удобно использовать метод
includes() в сочетании с массивом искомых значений:
const fruits = ['apple', 'banana', 'grape', 'orange', 'kiwi'];
const targetFruits = ['apple', 'orange'];
const filteredFruits = fruits.filter(fruit => targetFruits.includes(fruit));
console.log(filteredFruits); // ['apple', 'orange']
Метод
filter для поиска в массиве особенно полезен при работе с различными типами данных. Важно помнить о строгом (=) и нестрогом () сравнении:
const mixedArray = [1, '1', 2, '2', 3];
// Строгое сравнение (учитывает тип данных)
const strictlyOne = mixedArray.filter(item => item === 1);
console.log(strictlyOne); // [1]
// Нестрогое сравнение (приводит типы)
const looselyOne = mixedArray.filter(item => item == 1);
console.log(looselyOne); // [1, '1']
Если нужно отфильтровать элементы, которые НЕ соответствуют определенному значению, используйте оператор отрицания (!):
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const notThree = numbers.filter(num => num !== 3);
console.log(notThree); // [1, 2, 4, 5]
Полезные практики при поиске по точному совпадению:
- При работе со строками учитывайте регистр (используйте
toLowerCase()или
toUpperCase()для регистронезависимого сравнения)
- Для фильтрации объектов по значениям свойств проверяйте эти свойства внутри колбэк-функции
- При фильтрации строк по шаблону используйте регулярные выражения для более гибкого поиска
- Для фильтрации по нескольким значениям используйте метод
includes()с массивом или объект Set для более эффективного поиска
Пример использования регулярных выражений для фильтрации строк:
const words = ['apple', 'application', 'banana', 'book', 'apartment'];
const applePattern = /^app/i;
const appWords = words.filter(word => applePattern.test(word));
console.log(appWords); // ['apple', 'application', 'apartment']
Фильтрация массива по диапазону чисел и условиям
Фильтрация по диапазону чисел — неотъемлемая часть работы с числовыми данными. Метод
filter для поиска в массиве идеально подходит для выборки значений, попадающих в определенные числовые интервалы. 📊
Простейший пример фильтрации по диапазону:
const scores = [15, 47, 88, 92, 30, 64, 55, 75];
// Числа в диапазоне от 50 до 80 включительно
const mediumScores = scores.filter(score => score >= 50 && score <= 80);
console.log(mediumScores); // [64, 55, 75]
Для создания более гибких условий фильтрации можно комбинировать логические операторы:
const scores = [15, 47, 88, 92, 30, 64, 55, 75];
// Числа меньше 20 ИЛИ больше 80
const extremeScores = scores.filter(score => score < 20 || score > 80);
console.log(extremeScores); // [15, 88, 92]
Сергей Павлов, руководитель отдела разработки
Работая над проектом аналитической платформы, мы столкнулись с необходимостью фильтровать большие объемы финансовых данных в реальном времени. Изначально применяли цикл
forи множество условий для фильтрации по различным диапазонам, что приводило к проблемам с производительностью. После рефакторинга с использованием метода
filter()и составных условий, время обработки 100 000 записей сократилось с 300мс до 80мс. Ключевой урок: для оптимизации важно объединять все условия в одном вызове
filter()вместо цепочки последовательных фильтраций. При этом сложные условия лучше выносить в отдельные функции для улучшения читаемости и тестирования.
Можно создавать функции для определения условий фильтрации, что повышает читаемость кода:
const temperatures = [12, 15, 22, 28, 30, 36, 18, 24];
// Функция для проверки, является ли температура комфортной
function isComfortable(temp) {
return temp >= 20 && temp <= 26;
}
const comfortableTemps = temperatures.filter(isComfortable);
console.log(comfortableTemps); // [22, 24]
Для фильтрации по множеству диапазонов удобно использовать функции с параметрами:
const ages = [5, 12, 18, 24, 32, 45, 60, 75, 88];
function inAgeRange(min, max) {
return function(age) {
return age >= min && age <= max;
}
}
const children = ages.filter(inAgeRange(0, 12)); // [5, 12]
const teenagers = ages.filter(inAgeRange(13, 19)); // [18]
const adults = ages.filter(inAgeRange(20, 65)); // [24, 32, 45, 60]
const seniors = ages.filter(inAgeRange(66, 100)); // [75, 88]
Особые случаи при фильтрации по числовым диапазонам:
|Ситуация
|Решение
|Пример
|Проверка на четность/нечетность
|Использование оператора %
|
nums.filter(n => n % 2 === 0)
|Исключение из диапазона
|Использование логического НЕ (!)
|
nums.filter(n => !(n >= 10 && n <= 20))
|Проверка на кратность
|Деление по модулю
|
nums.filter(n => n % 5 === 0)
|Фильтрация дробных чисел
|Сравнение с Math.floor()
|
nums.filter(n => n === Math.floor(n))
|Фильтрация по абсолютному значению
|Использование Math.abs()
|
nums.filter(n => Math.abs(n) < 10)
Для диапазонов дат эффективно использовать сравнение временных меток:
const dates = [
new Date('2022-01-05'),
new Date('2022-02-10'),
new Date('2022-03-15'),
new Date('2022-04-20')
];
// Даты между 1 февраля и 1 апреля 2022
const filterStart = new Date('2022-02-01').getTime();
const filterEnd = new Date('2022-04-01').getTime();
const filteredDates = dates.filter(date => {
const timestamp = date.getTime();
return timestamp >= filterStart && timestamp <= filterEnd;
});
console.log(filteredDates); // [Date('2022-02-10'), Date('2022-03-15')]
Метод filter для поиска в массивах объектов
Массивы объектов — основа большинства приложений, а метод
filter — идеальный инструмент для извлечения нужных объектов по их свойствам. При работе с массивами объектов фильтрация становится более мощной и гибкой. 🔍
Простой пример фильтрации объектов по одному свойству:
const users = [
{ id: 1, name: 'Alice', age: 25, active: true },
{ id: 2, name: 'Bob', age: 30, active: false },
{ id: 3, name: 'Charlie', age: 35, active: true },
{ id: 4, name: 'Dave', age: 40, active: false }
];
// Найти всех активных пользователей
const activeUsers = users.filter(user => user.active);
console.log(activeUsers); // [{ id: 1, name: 'Alice', ... }, { id: 3, name: 'Charlie', ... }]
Фильтрация по нескольким свойствам объекта:
// Найти активных пользователей старше 30 лет
const seniorActiveUsers = users.filter(user => user.active && user.age > 30);
console.log(seniorActiveUsers); // [{ id: 3, name: 'Charlie', ... }]
Для фильтрации по свойствам, которые могут отсутствовать, рекомендуется использовать проверку существования свойства:
const products = [
{ id: 1, name: 'Laptop', price: 1200, inStock: true },
{ id: 2, name: 'Phone', price: 800 }, // Нет свойства inStock
{ id: 3, name: 'Tablet', price: 500, inStock: false }
];
// Безопасная фильтрация по необязательному свойству
const availableProducts = products.filter(product => product.inStock === true);
console.log(availableProducts); // [{ id: 1, name: 'Laptop', ... }]
При работе со строковыми свойствами часто требуется поиск по частичному совпадению:
// Найти пользователей, чьи имена содержат букву 'a' (регистронезависимый поиск)
const usersWithA = users.filter(user =>
user.name.toLowerCase().includes('a')
);
console.log(usersWithA); // [{ id: 1, name: 'Alice', ... }, { id: 4, name: 'Dave', ... }]
Для более сложных условий фильтрации удобно выносить логику в отдельные функции:
// Функция для проверки, является ли пользователь подходящим кандидатом
function isEligibleCandidate(user) {
return user.age >= 25 && user.age <= 40 && user.active && user.skills?.includes('JavaScript');
}
const users = [
{ id: 1, name: 'Alice', age: 25, active: true, skills: ['HTML', 'CSS', 'JavaScript'] },
{ id: 2, name: 'Bob', age: 30, active: false, skills: ['Python', 'Django'] },
{ id: 3, name: 'Charlie', age: 35, active: true, skills: ['JavaScript', 'React'] }
];
const candidates = users.filter(isEligibleCandidate);
console.log(candidates); // [{ id: 1, name: 'Alice', ... }, { id: 3, name: 'Charlie', ... }]
Практические советы по работе с фильтрацией объектов:
- Всегда проверяйте существование свойств объектов перед их использованием (или применяйте опциональную цепочку
?.в современных средах)
- Для фильтрации по вложенным свойствам используйте точечную нотацию или деструктуризацию
- При фильтрации по нескольким критериям разделяйте логику на отдельные функции для лучшей читаемости
- Используйте метод
Object.keys()или
Object.entries()для фильтрации по динамическим свойствам
- Для больших наборов данных рассмотрите возможность использования индексов или предварительной обработки данных для оптимизации
Пример фильтрации по вложенным свойствам:
const employees = [
{ id: 1, name: 'Alice', department: { id: 101, name: 'Engineering' } },
{ id: 2, name: 'Bob', department: { id: 102, name: 'Marketing' } },
{ id: 3, name: 'Charlie', department: { id: 101, name: 'Engineering' } }
];
// Найти всех сотрудников из инженерного отдела
const engineers = employees.filter(emp => emp.department?.name === 'Engineering');
console.log(engineers); // [{ id: 1, ... }, { id: 3, ... }]
Комбинированные способы фильтрации сложных структур данных
Реальные проекты часто требуют сложных стратегий фильтрации, объединяющих несколько техник. Метод
filter для поиска в массиве можно комбинировать с другими методами массивов и функциями высшего порядка для создания мощных решений. 🧩
Рассмотрим комбинацию
filter с
map для трансформации отфильтрованных данных:
const transactions = [
{ id: 1, amount: 100, status: 'completed', user: { id: 10, name: 'Alice' } },
{ id: 2, amount: 200, status: 'pending', user: { id: 11, name: 'Bob' } },
{ id: 3, amount: 300, status: 'completed', user: { id: 10, name: 'Alice' } },
{ id: 4, amount: 400, status: 'failed', user: { id: 12, name: 'Charlie' } }
];
// Получить суммы всех успешных транзакций пользователя Alice
const aliceCompletedAmounts = transactions
.filter(tx => tx.status === 'completed' && tx.user.name === 'Alice')
.map(tx => tx.amount);
console.log(aliceCompletedAmounts); // [100, 300]
Для агрегации результатов фильтрации эффективно использовать метод
reduce:
// Получить общую сумму успешных транзакций пользователя Alice
const aliceTotalAmount = transactions
.filter(tx => tx.status === 'completed' && tx.user.name === 'Alice')
.reduce((total, tx) => total + tx.amount, 0);
console.log(aliceTotalAmount); // 400
Для фильтрации с группировкой можно использовать
reduce:
// Сгруппировать транзакции по статусу
const transactionsByStatus = transactions.reduce((grouped, tx) => {
if (!grouped[tx.status]) {
grouped[tx.status] = [];
}
grouped[tx.status].push(tx);
return grouped;
}, {});
console.log(transactionsByStatus.completed); // [{ id: 1, ... }, { id: 3, ... }]
console.log(transactionsByStatus.pending); // [{ id: 2, ... }]
console.log(transactionsByStatus.failed); // [{ id: 4, ... }]
Композиция фильтров через функции высшего порядка для создания гибких условий:
// Создаем фабрику фильтров
function createFilter(condition) {
return function(array) {
return array.filter(condition);
};
}
// Создаем отдельные фильтры
const isCompleted = tx => tx.status === 'completed';
const isLargeAmount = tx => tx.amount > 200;
const isAlice = tx => tx.user.name === 'Alice';
// Применяем фильтры по очереди
const completedFilter = createFilter(isCompleted);
const completedTransactions = completedFilter(transactions);
const largeAmountFilter = createFilter(isLargeAmount);
const largeCompletedTransactions = largeAmountFilter(completedTransactions);
console.log(largeCompletedTransactions); // [{ id: 3, amount: 300, ... }]
// Или комбинируем условия для одного прохода
const complexFilter = createFilter(tx =>
isCompleted(tx) && isLargeAmount(tx) && isAlice(tx)
);
const result = complexFilter(transactions);
console.log(result); // [{ id: 3, amount: 300, ... }]
Для фильтрации по динамическим критериям можно использовать объект с параметрами:
function filterProducts(products, filters) {
return products.filter(product => {
// Проверяем каждое условие фильтрации
return Object.entries(filters).every(([key, value]) => {
// Обрабатываем диапазоны цен
if (key === 'minPrice') return product.price >= value;
if (key === 'maxPrice') return product.price <= value;
// Обрабатываем массивы допустимых значений
if (Array.isArray(value)) {
return value.includes(product[key]);
}
// Обрабатываем точные совпадения
return product[key] === value;
});
});
}
const products = [
{ id: 1, name: 'Laptop', category: 'Electronics', price: 1200, inStock: true },
{ id: 2, name: 'Phone', category: 'Electronics', price: 800, inStock: true },
{ id: 3, name: 'Chair', category: 'Furniture', price: 100, inStock: false },
{ id: 4, name: 'Table', category: 'Furniture', price: 300, inStock: true }
];
// Применяем динамические фильтры
const filteredProducts = filterProducts(products, {
category: ['Electronics', 'Furniture'],
minPrice: 200,
maxPrice: 1000,
inStock: true
});
console.log(filteredProducts); // [{ id: 2, name: 'Phone', ... }, { id: 4, name: 'Table', ... }]
Продвинутые техники фильтрации сложных структур:
- Используйте метод
some()и
every()для проверки массивов внутри объектов
- Применяйте замыкания для создания фильтров с параметрами
- Комбинируйте
filter()с
sort()для получения отсортированных результатов
- Используйте мемоизацию для кэширования результатов частых фильтраций
- Рассмотрите возможность параллельной фильтрации для больших наборов данных (с помощью веб-воркеров)
При разработке сложных фильтров помните о производительности. Объединяйте условия в одном вызове
filter() вместо цепочки нескольких вызовов. Это снижает количество итераций по массиву и улучшает читаемость кода.
Метод
filter()— один из самых мощных инструментов JavaScript для работы с данными. Овладев пятью способами фильтрации, вы значительно упростите обработку массивов в своих проектах. Помните главное правило эффективной фильтрации: сначала определите точные критерии отбора, затем выберите подходящую технику реализации. Такой подход позволит вам писать более чистый, поддерживаемый код и экономить ценные ресурсы производительности. Экспериментируйте с комбинациями
filter()и других методов массивов — это откроет новые возможности для элегантного решения сложных задач.
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Кристина Крылова
JavaScript-инженер