CSS at-rule и дескрипторы: понятное руководство с примерами

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Для кого эта статья:

Специалисты и профессионалы в области веб-разработки и фронтенд-разработки

Дизайнеры, работающие с адаптивным и кроссбраузерным дизайном

Студенты и начинающие разработчики, изучающие CSS и его возможности

CSS умеет намного больше, чем просто задавать цвета и отступы. За кулисами базового синтаксиса скрывается мощный механизм директив, способный превратить ваши стили из хаотичного нагромождения свойств в структурированный, адаптивный и производительный код. Эти магические инструменты называются at-rule, и именно они отделяют профессиональную вёрстку от любительской. Давайте разберёмся, как использовать весь этот потенциал с помощью символа @, который может кардинально изменить подход к организации ваших CSS-файлов! 🚀

Что такое CSS at-rule и зачем они нужны в вёрстке

At-rule (или директивы) — это особые инструкции в CSS, которые начинаются с символа @ и задают поведение, импорт или условия для применения стилей. В отличие от обычных CSS-правил, которые прямо определяют, как должен выглядеть элемент, at-rule управляют более глобальными аспектами стилизации.

Представьте, что обычные CSS-правила — это рядовые сотрудники, выполняющие конкретные задачи, а at-rule — менеджеры, которые организуют рабочий процесс и определяют, когда и как должны работать эти сотрудники. 🧩

Алексей Рубцов, Lead Frontend-разработчик Помню свой первый серьёзный проект — корпоративный портал с десятками страниц разной сложности. Я писал CSS как попало: всё в одном файле, стили разбросаны без логики, адаптив реализован через множество повторяющихся правил с разными значениями. Когда пришло время вносить правки, я тратил часы на поиск нужного кода среди тысяч строк. А потом коллега показал, как структурировать проект с помощью @import для разделения кода по файлам, @media для организации адаптива и @keyframes для унификации анимаций. Это было откровением! Размер кода уменьшился на 30%, скорость разработки выросла, а поддерживать такой код стало в разы проще. С тех пор at-rule стали неотъемлемой частью моего рабочего процесса.

At-rule решают несколько ключевых задач в современной вёрстке:

Организация кода — разделение стилей на логические блоки и файлы

— разделение стилей на логические блоки и файлы Адаптивность — применение стилей в зависимости от характеристик устройства

— применение стилей в зависимости от характеристик устройства Оптимизация — загрузка только необходимых ресурсов

— загрузка только необходимых ресурсов Кроссбраузерность — проверка поддержки возможностей браузером

— проверка поддержки возможностей браузером Анимация — создание сложных переходов и эффектов

— создание сложных переходов и эффектов Типографика — подключение и настройка шрифтов

Синтаксически at-rule имеют две формы:

Тип at-rule Синтаксис Примеры Блочные @keyword { /* содержимое */ } @media , @keyframes , @supports Строчные @keyword значение; @import , @charset

Понимание и грамотное применение at-rule — один из признаков профессионального разработчика. Это инструменты, которые позволяют писать более чистый, логичный и эффективный код. 💪

Базовые at-rule: @import и @charset для организации кода

Начнём с самых простых, но крайне полезных at-rule, которые помогают организовать структуру CSS-файлов и избежать проблем с кодировкой. Это фундаментальные инструменты, с которыми должен познакомиться каждый верстальщик.

@charset — правильная кодировка

Директива @charset определяет кодировку CSS-файла. Это особенно важно, когда вы используете нелатинские символы в селекторах, строковых значениях или комментариях:

CSS Скопировать код @charset "UTF-8";

Несколько важных правил при использовании @charset :

Должна располагаться в самом начале CSS-файла (до любого другого содержимого, даже пробелов)

Каждый CSS-файл должен иметь только одну директиву @charset

UTF-8 — наиболее универсальная и рекомендуемая кодировка

@import — модульность превыше всего

Директива @import позволяет загружать стили из других CSS-файлов, что делает ваш код более модульным и организованным:

CSS Скопировать код @import url("typography.css"); @import url("buttons.css") screen; @import url("print-styles.css") print;

С помощью @import вы можете:

Разделить большой CSS-файл на логические модули (цвета, типографика, компоненты)

Импортировать стили условно, с учетом типа устройства

Улучшить читаемость и поддерживаемость кода

Вариант использования Синтаксис Преимущества Базовый импорт @import url("file.css"); Простота, модульность Условный импорт @import url("file.css") screen and (min-width: 800px); Адаптивность, оптимизация загрузки Импорт с поддержкой @import url("modern.css") supports(display: grid); Прогрессивное улучшение

Однако будьте осторожны с @import . Чрезмерное использование может негативно повлиять на производительность из-за последовательной загрузки файлов. В продакшен-среде лучше объединять CSS-файлы с помощью сборщиков (Webpack, Gulp) для оптимизации.

Пример структуры модульного CSS с использованием @import :

CSS Скопировать код /* main.css */ @charset "UTF-8"; @import url("variables.css"); @import url("reset.css"); @import url("typography.css"); @import url("layout.css"); @import url("components/buttons.css"); @import url("components/forms.css"); @import url("print.css") print;

Такая организация значительно упрощает навигацию по коду и работу в команде. Вместо одного гигантского файла вы получаете логически структурированную систему стилей. 🗂️

@media и @supports: адаптивность и кроссбраузерность

Эти две директивы — настоящие столпы современной вёрстки. Они позволяют создавать по-настоящему адаптивный и прогрессивно улучшаемый интерфейс, который будет отлично работать на любых устройствах и в любых браузерах.

@media — основа адаптивного дизайна

Директива @media позволяет применять стили в зависимости от характеристик устройства пользователя: размера экрана, ориентации, типа устройства и других параметров.

CSS Скопировать код /* Стили для мобильных устройств (базовые) */ .container { padding: 10px; font-size: 14px; } /* Стили для планшетов */ @media (min-width: 768px) { .container { padding: 20px; font-size: 16px; } } /* Стили для десктопов */ @media (min-width: 1200px) { .container { padding: 30px; font-size: 18px; max-width: 1140px; margin: 0 auto; } }

Основные типы медиа-запросов:

screen — экраны устройств (наиболее часто используемый)

— экраны устройств (наиболее часто используемый) print — для печати страницы

— для печати страницы speech — для синтезаторов речи

— для синтезаторов речи all — для всех типов медиа

Ключевые медиа-функции для адаптивности:

width, min-width, max-width — ширина области просмотра

— ширина области просмотра height, min-height, max-height — высота области просмотра

— высота области просмотра orientation — ориентация устройства (portrait/landscape)

— ориентация устройства (portrait/landscape) aspect-ratio — соотношение сторон области просмотра

— соотношение сторон области просмотра resolution — плотность пикселей (для retina-дисплеев)

— плотность пикселей (для retina-дисплеев) prefers-color-scheme — предпочтения пользователя по цветовой схеме (light/dark)

— предпочтения пользователя по цветовой схеме (light/dark) prefers-reduced-motion — предпочтения по уменьшению анимации

@supports — прогрессивное улучшение

Директива @supports позволяет применять стили только в тех браузерах, которые поддерживают определённые CSS-свойства или значения. Это основа подхода "прогрессивного улучшения".

CSS Скопировать код /* Базовый макет с использованием float (работает везде) */ .container { display: block; } .sidebar { float: left; width: 30%; } .content { float: right; width: 70%; } /* Современный макет с использованием Grid (только в поддерживаемых браузерах) */ @supports (display: grid) { .container { display: grid; grid-template-columns: 3fr 7fr; gap: 20px; } .sidebar, .content { float: none; width: auto; } }

Директива @supports может проверять:

Поддержку определённых свойств и значений

Комбинации условий с операторами and, or, not

Поддержку селекторов (с использованием selector() )

Марина Соколова, UX/UI дизайнер Работала над проектом для медицинской клиники, где было критично обеспечить доступность интерфейса для всех пользователей, включая тех, кто использует устаревшие браузеры. Вместо того, чтобы создавать отдельные версии для разных устройств, мы решили использовать прогрессивное улучшение через @media и @supports . Сначала создали базовую версию сайта, которая корректно отображалась везде. Затем добавили улучшения для современных браузеров. Например, для форм записи: – Базовый вариант использовал стандартные элементы и простые стили – Для поддерживающих браузеров через @supports добавляли CSS Grid для макета – С помощью @media настраивали интерфейс для разных размеров экранов – Через @supports проверяли возможность использования кастомных свойств для темизации В итоге мы добились 100% доступности для всех пользователей — от IE11 до последних версий Chrome, на всех устройствах от старых смартфонов до больших десктопов. При этом те, кто использовал современные браузеры, получали более приятный и функциональный интерфейс.

Комбинирование @media и @supports позволяет создавать действительно надежные и адаптивные интерфейсы:

CSS Скопировать код /* Базовые стили работают везде */ /* Улучшенные стили для средних экранов с поддержкой Grid */ @media (min-width: 768px) { @supports (display: grid) { .gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; } } }

Эти две директивы — мощный инструмент для создания отзывчивых и кросс-браузерных интерфейсов, которые будут хорошо работать для всех пользователей, независимо от их устройства или браузера. 📱💻

Анимации и шрифты: работа с @keyframes и @font-face

Современные сайты невозможно представить без плавных анимаций и красивых шрифтов. Директивы @keyframes и @font-face дают нам полный контроль над этими аспектами пользовательского опыта. 🎭

@keyframes — анимации на стероидах

@keyframes позволяет создавать сложные и детальные анимации, определяя ключевые кадры и промежуточные состояния. Это намного мощнее, чем простые transition , и даёт полный контроль над процессом анимации.

CSS Скопировать код /* Определение анимации */ @keyframes bounce { 0% { transform: translateY(0); } 50% { transform: translateY(-20px); } 100% { transform: translateY(0); } } /* Применение анимации к элементу */ .button:hover { animation: bounce 0.5s ease infinite; }

Ключевые возможности @keyframes :

Создание анимаций с произвольным количеством ключевых кадров

Анимирование любых CSS-свойств

Точное указание процентов выполнения для каждого ключевого кадра

Использование ключевых слов from (0%) и to (100%) для простых анимаций

(0%) и (100%) для простых анимаций Повторное использование одной анимации для разных элементов

Пример более сложной анимации загрузки:

CSS Скопировать код @keyframes loader { 0% { transform: rotate(0deg); border-radius: 50%; } 25% { transform: rotate(90deg); border-radius: 25%; background-color: #3498db; } 50% { transform: rotate(180deg); border-radius: 0; background-color: #e74c3c; } 75% { transform: rotate(270deg); border-radius: 25%; background-color: #2ecc71; } 100% { transform: rotate(360deg); border-radius: 50%; background-color: #f39c12; } } .loading-indicator { width: 50px; height: 50px; background: #3498db; animation: loader 2s ease-in-out infinite; }

@font-face — свобода типографики

@font-face позволяет использовать любые шрифты на веб-странице, не ограничиваясь системными шрифтами пользователя. Это открывает огромные возможности для типографики и брендинга.

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'OpenSans'; src: url('fonts/OpenSans-Regular.woff2') format('woff2'), url('fonts/OpenSans-Regular.woff') format('woff'); font-weight: normal; font-style: normal; font-display: swap; } @font-face { font-family: 'OpenSans'; src: url('fonts/OpenSans-Bold.woff2') format('woff2'), url('fonts/OpenSans-Bold.woff') format('woff'); font-weight: bold; font-style: normal; font-display: swap; } body { font-family: 'OpenSans', sans-serif; }

Важные аспекты при работе с @font-face :

Свойство Описание Рекомендации font-display Стратегия отображения шрифта при загрузке swap — для контентных шрифтов<br>optional — для декоративных format Формат шрифтового файла woff2 — приоритетный<br>woff — для поддержки unicode-range Диапазон символов Для оптимизации при поддержке разных языков font-weight<br>font-style Начертание шрифта Определяйте каждое начертание в отдельном @font-face

Оптимизация загрузки шрифтов с помощью unicode-range :

CSS Скопировать код /* Только кириллические символы */ @font-face { font-family: 'CustomFont'; src: url('fonts/CustomFont-Cyrillic.woff2') format('woff2'); unicode-range: U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116; font-display: swap; } /* Только латинские символы */ @font-face { font-family: 'CustomFont'; src: url('fonts/CustomFont-Latin.woff2') format('woff2'); unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+2000-206F, U+2074, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD; font-display: swap; }

Комбинируя @keyframes и @font-face с другими CSS-возможностями, вы можете создавать впечатляющие анимированные типографские эффекты:

CSS Скопировать код @keyframes textReveal { from { clip-path: inset(0 100% 0 0); } to { clip-path: inset(0 0 0 0); } } .animated-heading { animation: textReveal 1s ease-out forwards; }

Правильное использование этих директив значительно улучшает пользовательский опыт и визуальную привлекательность веб-сайтов и приложений. 🖌️

Продвинутые техники: применение @layer и @container

Перейдём к самым современным и мощным CSS at-rule, которые кардинально меняют подход к организации стилей и адаптивности. Эти инструменты представляют новую эру в CSS — эру компонентного и контейнерного дизайна. 🔮

@layer — конец каскадным конфликтам

@layer позволяет создавать явные слои каскада CSS, решая извечную проблему конфликтующих стилей и специфичности селекторов. Это революционное решение для организации больших проектов.

CSS Скопировать код /* Объявление слоёв в порядке приоритета (от низкого к высокому) */ @layer reset, base, components, utilities; /* Стили для слоя reset */ @layer reset { * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } } /* Стили для слоя base */ @layer base { body { font-family: sans-serif; line-height: 1.5; color: #333; } } /* Стили для слоя components */ @layer components { .button { padding: 0.5rem 1rem; background: blue; color: white; border-radius: 4px; } } /* Стили для слоя utilities */ @layer utilities { .mt-1 { margin-top: 0.25rem; } .mt-2 { margin-top: 0.5rem; } .mt-3 { margin-top: 1rem; } }

Ключевые преимущества использования @layer :

Явное управление специфичностью без использования !important

Модульная организация стилей с четким приоритетом

Облегчение поддержки кода в крупных проектах

Безопасное переопределение стилей внутри компонентов

Возможность вложенных слоёв для ещё более точного контроля

@layer особенно полезен в контексте CSS-фреймворков и компонентных библиотек, позволяя избежать "войны специфичности":

CSS Скопировать код /* Внешняя библиотека компонентов */ @layer framework { .button { background: blue; color: white; padding: 10px 15px; border-radius: 4px; } } /* Проектные переопределения */ @layer project { .button { background: #ff3e00; border-radius: 8px; } } /* Указание порядка приоритета (framework стили будут переопределены project) */ @layer framework, project;

@container — новый уровень адаптивности

@container — это революционная директива, которая позволяет создавать адаптивные стили на основе размеров родительского контейнера, а не размеров окна браузера. Это открывает новую эру в компонентном дизайне.

CSS Скопировать код /* Определение контейнера */ .card-container { container-type: inline-size; container-name: card; width: 100%; max-width: 800px; } .card { display: flex; flex-direction: column; padding: 1rem; } /* Стили, зависящие от размера контейнера */ @container card (min-width: 400px) { .card { flex-direction: row; align-items: center; } .card-image { width: 40%; } .card-content { width: 60%; padding-left: 1rem; } }

Что делает @container особенным:

Компонентная адаптивность вместо глобальной

Возможность повторного использования компонентов в разных контекстах

Независимость от общей структуры страницы

Адаптивность на основе доступного пространства

Упрощение создания сложных адаптивных макетов

Container Queries особенно полезны для создания по-настоящему модульных систем дизайна:

CSS Скопировать код /* Карточка товара, которая адаптируется в зависимости от размера контейнера */ .product-grid, .featured-section, .sidebar { container-type: inline-size; container-name: layout; } .product-card { display: grid; gap: 0.5rem; } /* Маленький контейнер (например, в сайдбаре) */ @container layout (max-width: 250px) { .product-card { grid-template-columns: 1fr; } .product-card .title { font-size: 0.875rem; } } /* Средний контейнер (например, в сетке товаров) */ @container layout (min-width: 251px) and (max-width: 400px) { .product-card { grid-template-columns: 120px 1fr; } } /* Большой контейнер (например, в featured секции) */ @container layout (min-width: 401px) { .product-card { grid-template-columns: 200px 1fr; gap: 1rem; } .product-card .description { display: block; } }

@layer и @container представляют собой новый фронтир в CSS-разработке, меняющий подход к созданию масштабируемых и адаптивных интерфейсов. Хотя @container всё ещё находится в процессе внедрения браузерами, уже сейчас можно начинать использовать эту технику с соответствующими полифилами. 🚀