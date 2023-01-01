Как добавить ведущие нули к числам в JavaScript

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Быстрый ответ

Можно расширять числа ведущими нулями, применяя метод padStart() :

JS Скопировать код const num = 42; const result = num.toString().padStart(4, '0'); // Возвращает "0042", как будто это код агента 😉

Вместо 4 задайте требуемую длину строки.

При использовании отрицательных чисел не забудьте принять во внимание знак минуса при добавлении нулей:

JS Скопировать код const negNum = -42; const negResult = (`${negNum}`).replace( /^-/, '-' + Math.abs(negNum).toString().padStart(4, '0') ); // Возвращает "-0042" – и отрицательные числа тоже могут быть с нулями! 😄

Добавление нулей к числам: чуть больше деталей

Обратите внимание на нюансы программирования, такие как особенности различных типов чисел. Вот способы корректного добавления нулей к отрицательным и десятичным числам.

Отрицательные числа

Для отрицательных чисел отделите знак от числа:

JS Скопировать код const negWithZeros = (number, width) => { const absNumber = Math.abs(number).toString().padStart(width, '0'); return number < 0 ? '-' + absNumber : absNumber; // Возвращает число с добавленными нулями, сохраняя его изначальный знак. };

Десятичные числа

При работе с десятичными числами добавляйте нули к целой части, не затрагивая дробную часть:

JS Скопировать код const decimal = 3.14; const decimalWithZeros = decimal.toString().split('.'); decimalWithZeros[0] = decimalWithZeros[0].padStart(4, '0'); const fullDecimal = decimalWithZeros.join('.'); // "0003.14", отлично, это уже не просто число!

Большие числа

С большими числами также можно «играть с нулями»:

JS Скопировать код const largeNumber = 12345678901234567890n; const paddedLargeNumber = largeNumber.toString().padStart(25, '0'); // "00012345678901234567890", теперь число легко заметить

Добавление нулей с помощью циклов и срезов

Если функция padStart недоступна, создайте свою функцию для добавления нулей:

Функция zeroPad

JS Скопировать код function zeroPad(number, width) { number = number.toString(); while (number.length < width) { number = '0' + number; // "0" – это как кофе для программиста, не останавливайтесь, пока не достигнете нужного результата 😄 } return number; }

Используйте срезы для получения нужной длины

Сформируйте строку из нулей и извлеките из неё срез требуемой длины:

JS Скопировать код function zeroPadSlice(number, width) { return (new Array(width).join('0') + number).slice(-width); // Всегда подходящий размер, как и ваша любимая пицца! }

Имейте альтернативные варианты! Альтернативы padStart

Для обеспечения стабильности и совместимости вашего кода со старыми версиями браузеров рассмотрите и альтернативные подходы.

Расширение объекта Number

Вы можете расширить прототип Number:

JS Скопировать код Number.prototype.pad = function(width) { return this.toString().padStart(width, '0'); };

Однако имейте в виду, что модификация нативных прототипов – это рискованное дело, подобное использованию неизвестных грибов.

Встречайте zfill – новый инструмент

В Python уже есть функция zfill, а в JavaScript она могла бы выглядеть так:

JS Скопировать код function zfill(number, width) { return (Array(width).join('0') + number).slice(-width); }

Визуализация

Добавление ведущих нулей следует рассматривать как выравнивание длины числовых значений:

1, 2, 10, 20 -> Как будто скорость интернет-соединения: всё взлетает и падает. 😅

Выровненные значения с нулями:

01, 02, 10, 20 -> Здесь всё в идеальной гармонии.😉

JS Скопировать код const withZeros = number => String(number).padStart(2, '0'); // Каждое число заслуживает особого внимания! 🎩

Настройте функцию withZeros для эффективной работы с отрицательными и десятичными числами.

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