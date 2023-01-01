Как добавить ведущие нули к числам в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Можно расширять числа ведущими нулями, применяя метод
padStart():
const num = 42;
const result = num.toString().padStart(4, '0'); // Возвращает "0042", как будто это код агента 😉
Вместо
4 задайте требуемую длину строки.
При использовании отрицательных чисел не забудьте принять во внимание знак минуса при добавлении нулей:
const negNum = -42;
const negResult = (`${negNum}`).replace(
/^-/,
'-' + Math.abs(negNum).toString().padStart(4, '0')
); // Возвращает "-0042" – и отрицательные числа тоже могут быть с нулями! 😄
Добавление нулей к числам: чуть больше деталей
Обратите внимание на нюансы программирования, такие как особенности различных типов чисел. Вот способы корректного добавления нулей к отрицательным и десятичным числам.
Отрицательные числа
Для отрицательных чисел отделите знак от числа:
const negWithZeros = (number, width) => {
const absNumber = Math.abs(number).toString().padStart(width, '0');
return number < 0 ? '-' + absNumber : absNumber;
// Возвращает число с добавленными нулями, сохраняя его изначальный знак.
};
Десятичные числа
При работе с десятичными числами добавляйте нули к целой части, не затрагивая дробную часть:
const decimal = 3.14;
const decimalWithZeros = decimal.toString().split('.');
decimalWithZeros[0] = decimalWithZeros[0].padStart(4, '0');
const fullDecimal = decimalWithZeros.join('.'); // "0003.14", отлично, это уже не просто число!
Большие числа
С большими числами также можно «играть с нулями»:
const largeNumber = 12345678901234567890n;
const paddedLargeNumber = largeNumber.toString().padStart(25, '0'); // "00012345678901234567890", теперь число легко заметить
Добавление нулей с помощью циклов и срезов
Если функция
padStart недоступна, создайте свою функцию для добавления нулей:
Функция zeroPad
function zeroPad(number, width) {
number = number.toString();
while (number.length < width) {
number = '0' + number; // "0" – это как кофе для программиста, не останавливайтесь, пока не достигнете нужного результата 😄
}
return number;
}
Используйте срезы для получения нужной длины
Сформируйте строку из нулей и извлеките из неё срез требуемой длины:
function zeroPadSlice(number, width) {
return (new Array(width).join('0') + number).slice(-width); // Всегда подходящий размер, как и ваша любимая пицца!
}
Имейте альтернативные варианты! Альтернативы padStart
Для обеспечения стабильности и совместимости вашего кода со старыми версиями браузеров рассмотрите и альтернативные подходы.
Расширение объекта Number
Вы можете расширить прототип Number:
Number.prototype.pad = function(width) {
return this.toString().padStart(width, '0');
};
Однако имейте в виду, что модификация нативных прототипов – это рискованное дело, подобное использованию неизвестных грибов.
Встречайте zfill – новый инструмент
В Python уже есть функция zfill, а в JavaScript она могла бы выглядеть так:
function zfill(number, width) {
return (Array(width).join('0') + number).slice(-width);
}
Визуализация
Добавление ведущих нулей следует рассматривать как выравнивание длины числовых значений:
1, 2, 10, 20 -> Как будто скорость интернет-соединения: всё взлетает и падает. 😅
Выровненные значения с нулями:
01, 02, 10, 20 -> Здесь всё в идеальной гармонии.😉
const withZeros = number => String(number).padStart(2, '0'); // Каждое число заслуживает особого внимания! 🎩
Настройте функцию withZeros для эффективной работы с отрицательными и десятичными числами.
Полезные материалы
- Обсуждение на Stack Overflow — Подробное исследование методов добавления ведущих нулей.
- Документация MDN о padStart — Ваш основной ресурс по использованию padStart.
- Руководство MDN к toString — Объяснение преобразования чисел в строку с возможностью добавления нулей.
- Спецификации языка ECMAScript 2017 — Все детали методов padStart и padEnd.
- Урок по добавлению нулей к числам на DigitalOcean — Как добавлять нули к числам в JavaScript разными способами.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик