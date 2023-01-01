Извлечение значений из конкретного cookie в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете использовать следующую функцию на JavaScript для извлечения значений из указанной cookie. Примените к document.cookie методы split() и find() для более удобного решения:

JS Скопировать код function getCookie(name) { let cookie = document.cookie.split('; ').find(row => row.startsWith(name + '=')); return cookie ? cookie.split('=')[1] : null; }

Чтобы получить значение cookie, просто вызовите getCookie('name') , заменив 'name' на необходимое имя cookie.

Поиск без перебора всех cookie с помощью split()

Чтобы избежать перебора всех cookie, используйте document.cookie вместе с "; ". Затем примените метод split() , чтобы найти нужную cookie:

JS Скопировать код function getCookie(name) { const fullCookieString = '; ' + document.cookie; const splitCookie = fullCookieString.split('; ' + name + '='); return splitCookie.length === 2 ? splitCookie.pop().split(';').shift() : null; }

С помощью этого метода можно найти нужную cookie, даже если имена cookie похожи друг на друга или расположены в конце строки document.cookie .

Поиск с использованием регулярных выражений

Если существует вероятность путаницы имен похожих cookie, вы можете использовать регулярные выражения:

JS Скопировать код function getCookie(name) { const regex = new RegExp(`(?:(?:^|;\\s*)${name}=([^;]*))`); const match = document.cookie.match(regex); return match ? decodeURIComponent(match[1]) : null; }

Данный метод эффективно ищет нужные значения, учитывая при этом специальные символы.

Работа с cookie с помощью jquery-cookie

Если вы предпочитаете working with libraries, 'jquery-cookie' упрощает работу с cookie:

JS Скопировать код let cookieValue = $.cookie('obligations'); $.removeCookie('obligations');

Этот plugin удобен для использования в различных браузерах.

Быстрое однострочное извлечение

Для одноразового получения значения cookie можно использовать следующий код:

JS Скопировать код const cookieValue = (document.cookie.match('(^|; )' + encodeURIComponent('obligations') + '=([^;]+)') || []).pop() || null;

Чувствительность к регистру и форматирование содержимого

Надо помнить, что имена cookie чувствительны к регистру. Значения в строке document.cookie разделены точкой с запятой и пробелом.

Визуализация

Процесс выбора cookie по имени можно сравнить с выбором сладостей из разнообразной коллекции:

JS Скопировать код function getCookie(name) { let cookie = { "chocoChip": "🍪", "oatmeal": "🌾", "sugar": "🍬" }; return cookie[name]; }

Процесс поиска выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код Банка с печеньками (🍯): ["chocoChip", "oatmeal", "sugar"] Охота за печеньем (🔍): "oatmeal" Найденное печенье (🌾): Овсяное печенье

Такой подход напоминает занимательную игру в поиск угощения по этикетке.

Запутанности и решение проблем

Работа с cookie может быть достаточно сложной и приводить к проблемам безопасности, совместимости и производительности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут разрешить эти вопросы:

Большие объемы cookie

Большое количество cookie может вызывать сложности, впрочем, описанные ранее методы эффективны для работы с ними.

Безопасные cookie и HTTPS

Рекомендуется использовать HTTPS для работы с безопасными cookie, так как это гарантирует их защиту.

Декодирование специальных символов

Для работы с закодированными символами и извлечения реального значения cookie используйте decodeURIComponent() :

JS Скопировать код return cookie ? decodeURIComponent(cookie.split('=')[1]) : null;

Поддержка старых браузеров

Учтите, что некоторые пользователи могут использовать устаревшие браузеры, в которых потребуется ручной перебор значений document.cookie .

Полезные материалы