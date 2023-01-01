Извлечение значений из конкретного cookie в JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Cookies
Быстрый ответ
Вы можете использовать следующую функцию на JavaScript для извлечения значений из указанной cookie. Примените к
document.cookie методы
split() и
find() для более удобного решения:
function getCookie(name) {
let cookie = document.cookie.split('; ').find(row => row.startsWith(name + '='));
return cookie ? cookie.split('=')[1] : null;
}
Чтобы получить значение cookie, просто вызовите
getCookie('name'), заменив 'name' на необходимое имя cookie.
Поиск без перебора всех cookie с помощью split()
Чтобы избежать перебора всех cookie, используйте
document.cookie вместе с "; ". Затем примените метод
split(), чтобы найти нужную cookie:
function getCookie(name) {
const fullCookieString = '; ' + document.cookie;
const splitCookie = fullCookieString.split('; ' + name + '=');
return splitCookie.length === 2 ? splitCookie.pop().split(';').shift() : null;
}
С помощью этого метода можно найти нужную cookie, даже если имена cookie похожи друг на друга или расположены в конце строки
document.cookie.
Поиск с использованием регулярных выражений
Если существует вероятность путаницы имен похожих cookie, вы можете использовать регулярные выражения:
function getCookie(name) {
const regex = new RegExp(`(?:(?:^|;\\s*)${name}=([^;]*))`);
const match = document.cookie.match(regex);
return match ? decodeURIComponent(match[1]) : null;
}
Данный метод эффективно ищет нужные значения, учитывая при этом специальные символы.
Работа с cookie с помощью jquery-cookie
Если вы предпочитаете working with libraries, 'jquery-cookie' упрощает работу с cookie:
let cookieValue = $.cookie('obligations');
$.removeCookie('obligations');
Этот plugin удобен для использования в различных браузерах.
Быстрое однострочное извлечение
Для одноразового получения значения cookie можно использовать следующий код:
const cookieValue = (document.cookie.match('(^|; )' + encodeURIComponent('obligations') + '=([^;]+)') || []).pop() || null;
Чувствительность к регистру и форматирование содержимого
Надо помнить, что имена cookie чувствительны к регистру. Значения в строке
document.cookie разделены точкой с запятой и пробелом.
Визуализация
Процесс выбора cookie по имени можно сравнить с выбором сладостей из разнообразной коллекции:
function getCookie(name) {
let cookie = { "chocoChip": "🍪", "oatmeal": "🌾", "sugar": "🍬" };
return cookie[name];
}
Процесс поиска выглядит следующим образом:
Банка с печеньками (🍯): ["chocoChip", "oatmeal", "sugar"]
Охота за печеньем (🔍): "oatmeal"
Найденное печенье (🌾): Овсяное печенье
Такой подход напоминает занимательную игру в поиск угощения по этикетке.
Запутанности и решение проблем
Работа с cookie может быть достаточно сложной и приводить к проблемам безопасности, совместимости и производительности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут разрешить эти вопросы:
Большие объемы cookie
Большое количество cookie может вызывать сложности, впрочем, описанные ранее методы эффективны для работы с ними.
Безопасные cookie и HTTPS
Рекомендуется использовать HTTPS для работы с безопасными cookie, так как это гарантирует их защиту.
Декодирование специальных символов
Для работы с закодированными символами и извлечения реального значения cookie используйте
decodeURIComponent():
return cookie ? decodeURIComponent(cookie.split('=')[1]) : null;
Поддержка старых браузеров
Учтите, что некоторые пользователи могут использовать устаревшие браузеры, в которых потребуется ручной перебор значений
document.cookie.
Полезные материалы
- Document: cookie property – Web APIs | MDN — Основная информация об API Document.cookie на MDN.
- JavaScript Cookies — Руководство по работе с cookie на w3schools.
- Cookies, document.cookie — Подробное руководство по document.cookie на javascript.info.
- What is the shortest function for reading a cookie by name in JavaScript? – Stack Overflow — Обсуждение различных способов чтения cookie на Stack Overflow.
- Parse document.cookie into object · GitHub — Готовый код для преобразования
document.cookieв объект на GitHub.
- RFC 6265 – HTTP State Management Mechanism — Документ, описывающий механизмы работы с HTTP-cookie.
- js-cookie – npm — Простой пакет npm для работы с cookie.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик