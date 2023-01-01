Извлечение строки между скобками в Javascript: регулярные выражения

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Быстрый ответ

Для извлечения текста, заключенного в скобки, в JavaScript можно использовать регулярное выражение /(([^)]+))/ :

JS Скопировать код const result = "Пример (текст для извлечения)".match(/\(([^)]+)\)/)?.[1] || null; console.log(result); // "текст для извлечения"

Выражение [^)]+ обозначет любую последовательность символов, не включающую закрывающую скобку. Оператор ?.[1] гарантирует отсутствие ошибки и возвращает null в случае, если совпадений не найдено.

Разбор выражения

Разберем, что означает каждый элемент регулярного выражения /(([^)]+))/ :

( и ) : Это литералы, означающие открывающую и закрывающую круглые скобки. В регулярных выражениях символы ( и ) имеют специальное значение.

: Это литералы, означающие открывающую и закрывающую круглые скобки. В регулярных выражениях символы и имеют специальное значение. ([^)]+) : Это группа захвата, которая включает в себя один или более символов, кроме закрывающей скобки.

Работа с особыми случаями

Обработка нескольких групп

Если требуется найти несколько совпадений, используйте глобальный флаг g :

JS Скопировать код const matches = [..."Пример (первый) Пример (второй)".matchAll(/\(([^)]+)\)/g)]; matches.forEach(match => console.log(match[1])); // Вывод в консоль: // "первый" // "второй"

Работа с вложенными скобками

Для работы с вложенными скобками базовое регулярное выражение не подойдет, поскольку в JavaScript нельзя задавать рекурсивные шаблоны. В этом случае можно пройтись по строке с помощью итерации или использовать специальные парсеры.

Альтернатива: работа со строками

Функция split может служить хорошей альтернативой регулярным выражениям для простых операций:

JS Скопировать код const str = "Пример (текст для извлечения)"; const beforeBrace = str.split('(')[1] || ""; // разделяем строку до первой открывающей скобки const result = beforeBrace.split(')')[0] || null; // разделяем строку до следующей закрывающей скобки console.log(result); // "текст для извлечения"

Однако стоит помнить, что регулярные выражения обеспечат большую гибкость при работе со сложными текстами.

Визуализация

Рассмотрим это на примере строки:

Markdown Скопировать код Строка: "Созерцая звезды (удивление и восхищение) в ночном небе."

Применим к ней наше регулярное выражение:

JS Скопировать код Match = str.match(/\(([^)]+)\)/);

И вот результат. Регулярное выражение успешно извлекает необходимый текст:

Markdown Скопировать код 🔍 Сканировано: "Созерцая звезды (удивление и восхищение) в ночном небе." 🏊 Найдено: "удивление и восхищение"

Видно, какую мощь предоставляет нам регулярное выражение!

Полезные советы и хитрости

Сочетание глобального поиска и метода matchAll

Для извлечения всех вхождений текста, заключенного в скобки, используйте флаг g вместе с методом matchAll :

JS Скопировать код const regex = /\(([^)]+)\)/g; const string = "Многие (жемчужины) скрыты в (глубинах) океана."; const matchesIterator = string.matchAll(regex); for (const match of matchesIterator) { console.log(match[1]); }

Обработка случаев, когда совпадений не найдено

Всегда учтите возможность того, что совпадений не будет, чтобы избежать ошибок в выполнении кода:

JS Скопировать код const match = "Здесь нет скобок".match(/\(([^)]+)\)/); const result = match ? match[1] : null;

Роль групп захвата

Группа захвата №1 ( ([^)]+) ) отвечает за извлечение интересующего нас текста. Цель достигнута. 🎯

Тестирование регулярных выражений

Для тестирования и анализа регулярных выражений можно использовать различные онлайн-редакторы, например regex101.

Полезные материалы