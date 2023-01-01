Извлечение строки между скобками в Javascript: регулярные выражения#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для извлечения текста, заключенного в скобки, в JavaScript можно использовать регулярное выражение
/(([^)]+))/:
const result = "Пример (текст для извлечения)".match(/\(([^)]+)\)/)?.[1] || null;
console.log(result); // "текст для извлечения"
Выражение
[^)]+ обозначет любую последовательность символов, не включающую закрывающую скобку. Оператор
?.[1] гарантирует отсутствие ошибки и возвращает
null в случае, если совпадений не найдено.
Разбор выражения
Разберем, что означает каждый элемент регулярного выражения
/(([^)]+))/:
( и ): Это литералы, означающие открывающую и закрывающую круглые скобки. В регулярных выражениях символы
(и
)имеют специальное значение.
([^)]+): Это группа захвата, которая включает в себя один или более символов, кроме закрывающей скобки.
Работа с особыми случаями
Обработка нескольких групп
Если требуется найти несколько совпадений, используйте глобальный флаг
g:
const matches = [..."Пример (первый) Пример (второй)".matchAll(/\(([^)]+)\)/g)];
matches.forEach(match => console.log(match[1]));
// Вывод в консоль:
// "первый"
// "второй"
Работа с вложенными скобками
Для работы с вложенными скобками базовое регулярное выражение не подойдет, поскольку в JavaScript нельзя задавать рекурсивные шаблоны. В этом случае можно пройтись по строке с помощью итерации или использовать специальные парсеры.
Альтернатива: работа со строками
Функция
split может служить хорошей альтернативой регулярным выражениям для простых операций:
const str = "Пример (текст для извлечения)";
const beforeBrace = str.split('(')[1] || ""; // разделяем строку до первой открывающей скобки
const result = beforeBrace.split(')')[0] || null; // разделяем строку до следующей закрывающей скобки
console.log(result); // "текст для извлечения"
Однако стоит помнить, что регулярные выражения обеспечат большую гибкость при работе со сложными текстами.
Визуализация
Рассмотрим это на примере строки:
Строка: "Созерцая звезды (удивление и восхищение) в ночном небе."
Применим к ней наше регулярное выражение:
Match = str.match(/\(([^)]+)\)/);
И вот результат. Регулярное выражение успешно извлекает необходимый текст:
🔍 Сканировано: "Созерцая звезды (удивление и восхищение) в ночном небе."
🏊 Найдено: "удивление и восхищение"
Видно, какую мощь предоставляет нам регулярное выражение!
Полезные советы и хитрости
Сочетание глобального поиска и метода matchAll
Для извлечения всех вхождений текста, заключенного в скобки, используйте флаг
g вместе с методом
matchAll:
const regex = /\(([^)]+)\)/g;
const string = "Многие (жемчужины) скрыты в (глубинах) океана.";
const matchesIterator = string.matchAll(regex);
for (const match of matchesIterator) {
console.log(match[1]);
}
Обработка случаев, когда совпадений не найдено
Всегда учтите возможность того, что совпадений не будет, чтобы избежать ошибок в выполнении кода:
const match = "Здесь нет скобок".match(/\(([^)]+)\)/);
const result = match ? match[1] : null;
Роль групп захвата
Группа захвата №1 (
([^)]+)) отвечает за извлечение интересующего нас текста. Цель достигнута. 🎯
Тестирование регулярных выражений
Для тестирования и анализа регулярных выражений можно использовать различные онлайн-редакторы, например regex101.
Полезные материалы
- Регулярные выражения в JavaScript | MDN – подробное руководство по использованию регулярных выражений в JavaScript.
- RegExp.prototype.exec() – JavaScript | MDN – подробное объяснение работы метода
exec().
- JavaScript RegExp Reference — справочник с примерами по RegExp.
- regex101: создание, тестирование, отладка регулярных выражений — онлайн-инструмент для тестирования регулярных выражений.
- Regular Expressions Cookbook, 2nd Edition [Book] — ресурс для основательного изучения регулярных выражений.
- Regular Expression Tutorial — учебник по регулярным выражениям для начинающих.
- Patterns and flags – вводный материал по паттернам и флагам регулярных выражений в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер