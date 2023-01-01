Извлечение индекса из map() функции в Immutable.js List

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const { List } = require('immutable'); const myList = List(['x', 'y', 'z']); const indexedList = myList.map((item, index) => ({item, index})); console.log(indexedList.toArray()); // [{ item: 'x', index: 0 }, { item: 'y', index: 1 }, { item: 'z', index: 2 }]