Извлечение индекса из map() функции в Immutable.js List#Основы JavaScript #Функции #Массивы и методы
Быстрый ответ
Для доступа к индексу в
map() воспользуйтесь вторым аргументом коллбэк-функции:
const array = ['a', 'b', 'c'];
const withIndex = array.map((element, index) => ({element, index}));
console.log(withIndex);
// [{ element: 'a', index: 0 }, { element: 'b', index: 1 }, { element: 'c', index: 2 }]
Пример кода выше является эффективным и позволяет отследить позицию элемента в процессе преобразования массива.
Индексирование в Immutable.js
Immutable.js позволяет провести аналогичную операцию индексирования для неизменяемого списка
List:
const { List } = require('immutable');
const myList = List(['x', 'y', 'z']);
const indexedList = myList.map((item, index) => ({item, index}));
console.log(indexedList.toArray());
// [{ item: 'x', index: 0 }, { item: 'y', index: 1 }, { item: 'z', index: 2 }]
Таким образом, вы можете управлять индексами без риска внесения изменений в исходные данные.
Классическая функция в классическом контексте
Стрелочные функции очень удобны, но у них нет собственного
this. Но это не проблема, поскольку классические функции всегда могут помочь!
function myMapper(el, idx) {
console.log(this.prefix + el, idx); // "this" возвращает в игру!
}
const boundMap = Array.prototype.map.bind(array, myMapper, {prefix: 'value:'});
boundMap(); // выведет "value:a 0", "value:b 1", "value:c 2"
Если вам нужен свой контекст
this для коллбэка, просто явно его привяжите.
Нюансы использования map()
Двойное нажатие – использование третьего параметра
Третий аргумент в
map() даёт доступ ко всему массиву. Этот часто игнорируемый параметр может быть полезен для контекстуализации операций:
array.map((el, idx, arr) => {
console.log(`Эй, ${el}, ты не одинок. Ты часть этого `, arr);
});
Отслеживание состояния с помощью индекса
Индексацию удобно использовать для отслеживания изменений в массивах состояния React:
stateArray.map((item, index) => {
// Журнал стража: день №${index}. Сегодня были замечены изменения в ${item}.
});
Обходные пути: метод индексированного маппинга от Ramda
Вы также можете использовать библиотеку Ramda и её функцию
addIndex для работы с индексами:
const R = require('ramda');
const indexedMap = R.addIndex(R.map);
const result = indexedMap((elem, idx) => [elem, idx], ['a', 'b', 'c']);
console.log(result);
// [['a', 0], ['b', 1], ['c', 2]]
Визуализация
Представьте ситуацию: на вечеринку приглашены гости (👥): [Алиса, Боб, Чарли, Дейв]
С помощью
map() каждый из них получает порядковый номер:
const badges = guests.map((guest, index) => `${guest} — гость №${index + 1}`);
Теперь их можно представить следующим образом:
1. 🏷️ Алиса — гость №1
2. 🏷️ Боб — гость №2
3. 🏷️ Чарли — гость №3
4. 🏷️ Дейв — гость №4
Это как распределение мест в очереди за обедом! 🍲
Как индексы могут углубить ваш код
Условная логика, опирающаяся на индекс
Индекс может управлять вашей условной логикой, как если бы вы были судьёй на модном показе:
const highlightedIndices = array.map((el, idx) =>
idx % 2 === 0 ? `<strong>${el}</strong>` : el // "Вы, да, именно вы, будете выделены!"
);
Преобразованные массивы с богатым контекстом
Сочетайте индекс и преобразования массива для осуществления изящных манипуляций:
const withPrevious = array.map((current, index, arr) =>
index === 0 ? current : [arr[index – 1], current] // "Гарри, позволь мне представить тебе Салли. Вы — команда на этом проекте."
);
Отладка с использованием map: комментарии внутри
Выдели console.log внутри map для более эффективной отладки:
array.map((el, idx) => {
// Об этом говорит Ватсон! Вот ключ к отладке!
if (idx === 1) console.log(`Debug: index ${idx}`, el);
return el.toUpperCase();
});
Полезные материалы
- Array.prototype.map() – JavaScript | MDN — подробное описание метода
.map()на JavaScript.
- Метод массива map() на JavaScript — простые примеры и объяснения метода
.map().
- Методы массива — углублённое рассмотрение методов массива, включая
.map().
- javascript – Правильное изменение массивов состояний в React.js – Stack Overflow — сообщество обсуждает работы с
.map()в массивах состояния React.
- ECMAScript 6: Новые функции: Обзор и сравнение — освоение новых функций ES6 вместе с примерами использования
.map().
- Map, Filter и Reduce – Обучающее видео по JavaScript – YouTube — визуальное пособие по использованию
.map()на практике.
- Списки и ключи – React — официальное руководство React по эффективному использованию
.map()для отрисовки списков и ключей.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер