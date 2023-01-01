Извлечение имени домена из строки в JavaScript

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Быстрый ответ

Если требуется преобразовать URL-адрес в имя хоста при помощи JavaScript, на помощь придет объект URL :

JS Скопировать код const hostname = new URL("http://www.example.com/page").hostname; // "www.example.com"

Свойство hostname напрямую возвращает доменное имя из URL. Обратите внимание, что в некоторых старых браузерах для поддержки данного API требуется полифил.

Более глубокое погружение: Решение проблем

Получение имени хоста через DOM

Если ваша работа связана с DOM, можно использовать следующее решение для получения имени хоста:

JS Скопировать код function getHostnameFromUrl(url) { const anchorElement = document.createElement('a'); anchorElement.href = url; return anchorElement.hostname; // Имя хоста успешно получено }

Этот метод гармонично вписывается в ваш текущий рабочий процесс, особенно, если он связан с использованием jQuery или JavaScript для работы с DOM.

Обработка сложных URL

Сложности могут возникнуть при работе c URL, содержащими юникодные символы и нестандартные доменные зоны. Однако npm-пакет psl (Public Suffix List) придется кстати:

JS Скопировать код const psl = require('psl'); // Полезная основа для опытных Node.js-разработчиков! function getDomainFromUrl(url) { const { hostname } = new URL(url); const parsed = psl.parse(hostname); // Обрабатываем сложные случаи return parsed.domain; }

С его помощью успешно справится с различными структурами URL и особыми случаями.

Вопрос производительности

Когда скорость имеет решающее значение, особенно при работе с большим объемом данных, стоит использовать инструменты типа jsPerf для определения наиболее эффективного метода, включая регулярные выражения и парсинг URL.

Визуализация

Графическое представление извлечения имени хоста из URL-адреса:

Markdown Скопировать код 🧍‍♂️🧍‍♀️🧍‍👤🧍‍👁️‍🗨️ 'https://example.com/path?query=123' 🕵️ -> 'example.com'

Давайте представим, что строка URL это бурно живущая улица, и среди массы других элементов нам нужно найти именно example.com :

Markdown Скопировать код | До извлечения | После извлечения | | --------------------------- | ----------------- | | 🚶‍♂️🚶‍♀️🐕🚗🚕 'https://example.com' 🚚🚜🛴 | 'example.com' |

С помощью метафорического бинокля (🔍) мы без труда обнаруживаем нужного нам "персонажа" на улице.

Регулярное выражение: Знакомый инструмент?

Регулярное выражение также может оказаться полезным для извлечения имени хоста:

JS Скопировать код function extractHostname(url) { const regex = /^(?:https?:\/\/)?(?:www\.)?([^\/

]+)/i; const matches = url.match(regex); return matches && matches[1]; // Нашли нужное }

Такое регулярное выражение успешно обрабатывает протоколы и субдомены. Однако стоит помнить, что использование регулярных выражений требует осмысленного подхода.

Учет совместимости с браузерами

В старых версиях браузеров объект URL может быть недоступен. В таком случае можно использовать базовые методы работы со строками, такие как .split и .slice .

Пользовательская функция: к области специфического применения

Если нужно выполнить более специфическое извлечение доменного имени, попробуйте создать собственную функцию:

JS Скопировать код function extractRootDomain(url) { let domain = new URL(url).hostname; let parts = domain.split('.').reverse(); if (parts.length > 2) { domain = `${parts[1]}.${parts[0]}`; // Собираем главный домен } return domain; // Готовый результат }

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