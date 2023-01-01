Извлечение доменного имени страницы в JavaScript: location.host#Основы JavaScript #Web API #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы выделить текущее название домена при помощи JavaScript, используйте свойство
window.location.hostname.
Пример использования:
console.log(window.location.hostname);
Этот код выведет именно доменное имя, отсеив протоколы, пути и номера портов.
Детальный анализ и проблемные моменты
Если вам требуется настроить работу под конкретные домены в контексте, например, стилизации, редиректов или контента, то JavaScript отлично подойдет для этой задачи.
Анатомия объекта location
Объект
window.location содержит полезные сведения о текущем URL. С использованием свойств
host,
hostname и
origin можно настроить работу с доменом. Для получения имени домена без указания порта подходит свойство
hostname.
Учет окружения
В зависимости от среды, будь то разработка, тестирование или продакшн, домены могут иметь разную структуру. Это касается и субдоменов, и доменов верхнего уровня, таких как
.co.uk. При этом важно проверять, насколько эффективно ваши regex-шаблоны или методы работы со строками справляются с подобными задачами.
Меры безопасности
Если ваши изменения контента зависят от доменного имени, важно учесть вопросы кросс-доменной безопасности. При работе с различными доменами или их подмножествами следует придерживаться лучших практик безопасности.
Визуализация
Процесс извлечения доменного имени можно сравнить с открытием почтового конверта:
На нашем цифровом конверте написано (URL):
https://www.example.com/path/to/resource?query=string
Но нам нужен только адрес отправителя (доменное имя):
Инструмент для открытия конвертов (JavaScript):
// Открываем конверт
const domain = window.location.hostname;
И результат: 🏤✉️➡️
www.example.com
Прекрасно! Мы отсекли все лишнее и оставили только доменное имя!
Субдомены и домены: что к чему
Если ваш адрес выглядит как
https://subdomain.example.co.uk, и вам нужно оставить только
example.co.uk, не обращая внимания на
subdomain, то может показаться, что задача сложная. Но реально ли это?
Regex приходит на помощь
Regex-шаблон прекрасно подойдет для выделения частей домена, учитывая при этом нюансы DNS:
// Как сказал Йода: "Делай или не делай, попыток не существует!"
const domainWithSuffix = window.location.hostname.match(/[\w-]+\.\w+$/);
console.log(domainWithSuffix ? domainWithSuffix[0] : 'Домен не найден');
Используем функцию для извлечения домена
Используйте функцию, чтобы преодолеть сложности работы с URL:
// На помощь приходят извлекатели доменов!
function getDomain(url) {
// Место для вашего кода
return parsedDomain;
}
console.log(getDomain(window.location.href));
Не забывайте регулярно проводить проверки различных форматов URL и обновлять код, ведь стандарты доменов меняются. Капризы DNS требуют вашего внимания.
Путешествие по свойствам URL
Познакомимся с основными свойствами URL, которые предоставляет JavaScript:
window.location.hrefвернет вам полный URL.
window.location.protocolуказывает, используется ли HTTP или HTTPS.
- Если вам нужен только путь, обратитесь к
window.location.pathname.
- Свойство
window.location.searchотдает параметры запроса, а для фрагментов URL (части после
#) доступно
window.location.hash.
Полезные материалы
- Window: location property – Web APIs | MDN — Официальная документация по объекту window.location.
- JavaScript Window Location – W3Schools — Подробное руководство по
window.location.
- Get the current URL with JavaScript? – Stack Overflow — Дискуссия по теме извлечения доменного имени на Stack Overflow.
- Get URL and URL Parts in JavaScript | CSS-Tricks — Сборник сниппетов для работы со строками URL.
- Understanding the JavaScript Window Object — SitePoint – Подробное руководство по объекту Window в JavaScript.
- JavaScript's location – freecodecamp — Глубокий анализ объекта
locationв JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик