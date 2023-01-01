Извлечение доменного имени страницы в JavaScript: location.host

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Быстрый ответ

Чтобы выделить текущее название домена при помощи JavaScript, используйте свойство window.location.hostname .

Пример использования:

JS Скопировать код console.log(window.location.hostname);

Этот код выведет именно доменное имя, отсеив протоколы, пути и номера портов.

Детальный анализ и проблемные моменты

Если вам требуется настроить работу под конкретные домены в контексте, например, стилизации, редиректов или контента, то JavaScript отлично подойдет для этой задачи.

Анатомия объекта location

Объект window.location содержит полезные сведения о текущем URL. С использованием свойств host , hostname и origin можно настроить работу с доменом. Для получения имени домена без указания порта подходит свойство hostname .

Учет окружения

В зависимости от среды, будь то разработка, тестирование или продакшн, домены могут иметь разную структуру. Это касается и субдоменов, и доменов верхнего уровня, таких как .co.uk . При этом важно проверять, насколько эффективно ваши regex-шаблоны или методы работы со строками справляются с подобными задачами.

Меры безопасности

Если ваши изменения контента зависят от доменного имени, важно учесть вопросы кросс-доменной безопасности. При работе с различными доменами или их подмножествами следует придерживаться лучших практик безопасности.

Визуализация

Процесс извлечения доменного имени можно сравнить с открытием почтового конверта:

Markdown Скопировать код На нашем цифровом конверте написано (URL):

https://www.example.com/path/to/resource?query=string

Markdown Скопировать код Но нам нужен только адрес отправителя (доменное имя):

Инструмент для открытия конвертов (JavaScript):

JS Скопировать код // Открываем конверт const domain = window.location.hostname;

И результат: 🏤✉️➡️ www.example.com

Прекрасно! Мы отсекли все лишнее и оставили только доменное имя!

Субдомены и домены: что к чему

Если ваш адрес выглядит как https://subdomain.example.co.uk , и вам нужно оставить только example.co.uk , не обращая внимания на subdomain , то может показаться, что задача сложная. Но реально ли это?

Regex приходит на помощь

Regex-шаблон прекрасно подойдет для выделения частей домена, учитывая при этом нюансы DNS:

JS Скопировать код // Как сказал Йода: "Делай или не делай, попыток не существует!" const domainWithSuffix = window.location.hostname.match(/[\w-]+\.\w+$/); console.log(domainWithSuffix ? domainWithSuffix[0] : 'Домен не найден');

Используем функцию для извлечения домена

Используйте функцию, чтобы преодолеть сложности работы с URL:

JS Скопировать код // На помощь приходят извлекатели доменов! function getDomain(url) { // Место для вашего кода return parsedDomain; } console.log(getDomain(window.location.href));

Не забывайте регулярно проводить проверки различных форматов URL и обновлять код, ведь стандарты доменов меняются. Капризы DNS требуют вашего внимания.

Путешествие по свойствам URL

Познакомимся с основными свойствами URL, которые предоставляет JavaScript:

window.location.href вернет вам полный URL.

вернет вам полный URL. window.location.protocol указывает, используется ли HTTP или HTTPS.

указывает, используется ли HTTP или HTTPS. Если вам нужен только путь, обратитесь к window.location.pathname .

. Свойство window.location.search отдает параметры запроса, а для фрагментов URL (части после # ) доступно window.location.hash .

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