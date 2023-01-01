Извлечение базового URL без параметров в JavaScript#Основы JavaScript #Web API #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Если вам необходимо извлечь URL без параметров строки запроса, вы можете воспользоваться свойствами
location.protocol,
location.host и
location.pathname:
let freshURL = `${location.protocol}//${location.host}${location.pathname}`;
Данный метод вернёт базовую часть URL, исключая
? и всё, что идёт после него.
Удаление якорей
Если в URL присутствует якорь
#, его можно удалить следующим образом:
const hashFreeURL = window.location.href.split(/[?#]/)[0];
Этот код удаляет всё, что находится за
? или
#, что находит применение при работе с одностраничными приложениями, использующими якорную маршрутизацию.
Решение в одну строку
Бывают случаи, когда хватает и одной строчки кода:
const rawURL = location.toString().replace(location.search, "");
Здесь мы заменяем
location.search, содержащий строку запроса, на пустую строку и таким образом очищаем URL.
Динамические URL: под контролем!
URL могут строиться со множеством дополнительных элементов, включая:
- Параметры (
&key=value)
- Якоря (
#section)
- Закрывающие слеши
Но наши методы вполне справляются с этим:
const sanitizedURL = window.location.href.split('?')[0].split('#')[0];
Лучшие практики, советы и хитрости
Пора перестать использовать
document.location.href. Для надежности лучше выбирать
window.location, который стабильно работает в разных браузерах и средах.
Для более тонкой работы с URL рекомендуется использовать API
URL и
URLSearchParams.
Визуализация
Рассмотрим URL как путешественника, переполненного багажом:
Полный URL: https://example.com/page?query=123&sort=asc
Путешественник (🚶♂️), несущий на себе много избыточного багажа (🎒👜💼🌂):
🚶♂️+🎒+👜+💼+🌂 = Полный URL с параметрами
🚶♂️ = Базовый URL без параметров
Облегчим жизнь нашему путешественнику:
const url = new URL('https://example.com/page?query=123&sort=asc');
// И избавляемся от багажа!
const baseUrl = url.origin + url.pathname;
В итоге наш путешественник чувствует себя гораздо спокойнее:
BaseUrl: https://example.com/page
Теперь мы готовы к более легкому путешествию! 🛤️
Разгадка сложных случаев
Некоторые URL бывают сложными и запутанными. Будьте внимательны к:
- Интернационализированным доменам
- URL-кодированным параметрам
- JavaScript в нестандартных средах, например, в Node.js
Используйте
encodeURI() и
decodeURI() для работы с интернационализированными доменами. Будьте осторожны с URL-кодированными параметрами и не декодируйте их случайно. Для Node.js рекомендуется использовать пакет
url-parse для имитации работы с URL в браузере.
Работайте безопасно и правильно
Качество кода не менее важно, чем безопасность. Всегда используйте стандартные API и осуществляйте тщательное тестирование своего кода.
Если вы придерживаетесь Политики Безопасности Содержимого (CSP), убедитесь, что ваше взаимодействие с URL не нарушает её принципов.
Вспомогательные функции к вашим услугам
Создадим небольшую вспомогательную функцию:
function getBaseURL(urlString) {
const url = new URL(urlString);
// И вот мы получаем простой и понятный URL
return `${url.origin}${url.pathname}`;
}
Это делает наш код более аккуратным и чистым, а также улучшает его читаемость!
Полезные материалы
- Свойство Window: location – Веб API | MDN — полная информация о объекте window.location в JavaScript.
- Как получить текущий URL в JavaScript? – Stack Overflow — вопросы и ответы о том, как извлечь текущий URL без параметров.
- JavaScript Window Location — урок о работе с URL в JavaScript.
- Учебник | DigitalOcean — пошаговый гайд по работе с объектом URL в JavaScript.
- Объекты URL — детальный разбор объектов URL, их свойств и методов.
- Получение URL и его частей в JavaScript | CSS-Tricks — разбор URL с использованием объекта URL() от CSS-Tricks.
- URLSearchParams – Веб API | MDN — руководство по работе со строками запроса через
URLSearchParams.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер