Извлечение базового URL без параметров в JavaScript

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Быстрый ответ

Если вам необходимо извлечь URL без параметров строки запроса, вы можете воспользоваться свойствами location.protocol , location.host и location.pathname :

JS Скопировать код let freshURL = `${location.protocol}//${location.host}${location.pathname}`;

Данный метод вернёт базовую часть URL, исключая ? и всё, что идёт после него.

Удаление якорей

Если в URL присутствует якорь # , его можно удалить следующим образом:

JS Скопировать код const hashFreeURL = window.location.href.split(/[?#]/)[0];

Этот код удаляет всё, что находится за ? или # , что находит применение при работе с одностраничными приложениями, использующими якорную маршрутизацию.

Решение в одну строку

Бывают случаи, когда хватает и одной строчки кода:

JS Скопировать код const rawURL = location.toString().replace(location.search, "");

Здесь мы заменяем location.search , содержащий строку запроса, на пустую строку и таким образом очищаем URL.

Динамические URL: под контролем!

URL могут строиться со множеством дополнительных элементов, включая:

Параметры ( &key=value )

) Якоря ( #section )

) Закрывающие слеши

Но наши методы вполне справляются с этим:

JS Скопировать код const sanitizedURL = window.location.href.split('?')[0].split('#')[0];

Лучшие практики, советы и хитрости

Пора перестать использовать document.location.href . Для надежности лучше выбирать window.location , который стабильно работает в разных браузерах и средах.

Для более тонкой работы с URL рекомендуется использовать API URL и URLSearchParams .

Визуализация

Рассмотрим URL как путешественника, переполненного багажом:

Markdown Скопировать код Полный URL: https://example.com/page?query=123&sort=asc

Путешественник (🚶‍♂️), несущий на себе много избыточного багажа (🎒👜💼🌂):

Markdown Скопировать код 🚶‍♂️+🎒+👜+💼+🌂 = Полный URL с параметрами 🚶‍♂️ = Базовый URL без параметров

Облегчим жизнь нашему путешественнику:

JS Скопировать код const url = new URL('https://example.com/page?query=123&sort=asc'); // И избавляемся от багажа! const baseUrl = url.origin + url.pathname;

В итоге наш путешественник чувствует себя гораздо спокойнее:

Markdown Скопировать код BaseUrl: https://example.com/page

Теперь мы готовы к более легкому путешествию! 🛤️

Разгадка сложных случаев

Некоторые URL бывают сложными и запутанными. Будьте внимательны к:

Интернационализированным доменам

URL-кодированным параметрам

JavaScript в нестандартных средах, например, в Node.js

Используйте encodeURI() и decodeURI() для работы с интернационализированными доменами. Будьте осторожны с URL-кодированными параметрами и не декодируйте их случайно. Для Node.js рекомендуется использовать пакет url-parse для имитации работы с URL в браузере.

Работайте безопасно и правильно

Качество кода не менее важно, чем безопасность. Всегда используйте стандартные API и осуществляйте тщательное тестирование своего кода.

Если вы придерживаетесь Политики Безопасности Содержимого (CSP), убедитесь, что ваше взаимодействие с URL не нарушает её принципов.

Вспомогательные функции к вашим услугам

Создадим небольшую вспомогательную функцию:

JS Скопировать код function getBaseURL(urlString) { const url = new URL(urlString); // И вот мы получаем простой и понятный URL return `${url.origin}${url.pathname}`; }

Это делает наш код более аккуратным и чистым, а также улучшает его читаемость!

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