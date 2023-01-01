Итерация DOM элементов с getElementsByClassName и Array.forEach

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Преобразуем HTMLCollection в массив для итерации элементов с помощью forEach Array.from(document.getElementsByClassName('your-class')).forEach(el => { // Выполняемые действия с элементом el указываются здесь });

Способ реализации: использование Array.from() для преобразования HTMLCollection в массив, который можно перебирать с помощью метода forEach .

Пошаговое руководство по использованию Array.forEach с getElementsByClassName

Решение 1: Использование Array.prototype.forEach.call

JS Скопировать код Array.prototype.forEach.call(document.getElementsByClassName('your-class'), el => { // Такой способ перебора элементов HTML будет радовать любой JavaScript-код });

Метод Array.prototype.forEach.call() позволяет преобразовать HTMLCollection в итерируемый объект, с которым можно работать с помощью forEach без дополнительных преобразований.

Решение 2: Использование spread-оператора из ES6

JS Скопировать код [...document.getElementsByClassName('your-class')].forEach(el => { // Применяем forEach к каждому элементу коллекции });

В современном синтаксисе ES6 spread-оператор ( ... ) позволяет без труда превращать HTMLCollection в массив, поддерживающий метод forEach .

Решение 3: Обеспечение совместимости со старыми версиями браузеров

JS Скопировать код // Используйте транспиляцию данного кода ES6 для поддержки старых браузеров [...document.getElementsByClassName('your-class')].forEach(el => { // Такой код будет функционировать даже в редких экземплярах доброго старого Internet Explorer });

Если вам необходимо обеспечить совместимость вашего кода со старыми версиями браузеров, включая Internet Explorer, воспользуйтесь трансипляцией синтаксиса ES6 в ES5 с помощью таких инструментов, как Babel .

Решение 4: Использование querySelectorAll

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.your-class').forEach(el => { // Этот подход современный и эффективный });

Если вы стремитесь к максимальной производительности и используете новейшие стандарты, то замените getElementsByClassName на querySelectorAll .

Визуализация

Представьте, что элементы с одинаковым классом — это контейнеры (📦🎁🗃️) на поезде (🚂).

Непосредственное использование .forEach : ❌

Markdown Скопировать код // Нельзя заставить контейнеры доставиться дронами, пока они находятся на поезде! 📦🎁🗃️.forEach() // Ошибка: дронам не удастся взлететь!

Корректное использование после преобразования в массив: ✅

Markdown Скопировать код // Каждый контейнер извлекается из поезда и оснащается собственным дроном. Array.from(🚂).forEach(📦 => 🚀)

Суть:

Markdown Скопировать код `getElementsByClassName` = 🚂: Не способен к полёту сам по себе! `Array.from` = Кран 🏗️: Помогает извлечь каждый контейнер. `.forEach` = Дрон 🚀: Теперь каждый контейнер готов к отправке!

Интересный факт: Преобразуйте грузовой поезд в армаду дронов. 🚂➡️🏗️➡️🚀✨

Глубже копаем: Альтернативные пути и потенциальные проблемы

Будьте осторожны с маскировкой под HTML-элементы

JS Скопировать код Array.from(document.getElementsByClassName('your-class')).forEach(el => { if(el instanceof HTMLElement){ // Все безопасно. Этот элемент точно не экстрахуманид } });

Работа с DOM может быть увлекательной, но стоит помнить о возможности столкнуться с объектами, которые не являются HTMLElement. В таком случае проверка с помощью instanceof поможет избежать ошибок.

Для сторонников традиций: использование цикла for...of

JS Скопировать код for (let el of document.getElementsByClassName('your-class')) { // Добрый старый способ, который уже не раз доказал свою эффективность }

Если вы ближе к традиционным подходам, то цикл for...of будет надежным партнером при переборе элементов HTMLCollection .

Различия между NodeList и HTMLCollection

Не стоит путать NodeList и HTMLCollection — это разные сущности с разными методами применения. NodeList , полученный при помощи querySelectorAll , уже имеет встроенный метод forEach :

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.your-class').forEach(el => { // Метод forEach доступен сразу же });

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