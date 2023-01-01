Использование условного оператора ?: в JavaScript

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Быстрый ответ

Условный оператор ? : в JavaScript — это тернарный оператор, который позволяет кратко представить логику if-else. Принцип его работы заключается в следующем шаблоне: условие ? истина : ложь . Например, определение победителя в зависимости от результатов сравнения a > b может быть записано так:

JS Скопировать код let winner = a > b ? 'a победил!' : 'b победил!'; // a и b – участники боксерского поединка!

В данном контексте переменная winner получит значение 'a победил!', если условие a > b верно, и значение 'b победил!', если нет.

Освоив этот оператор, вы сможете писать более чистый и выразительный код. Он особенно полезен при использовании во встроенных выражениях и может быть хорошей альтернативой менее кратким конструкциям if или цепочкам логических операторов "или" ( || ).

Расширенные методы использования: хитросплетения и подводные камни

Несмотря на свою простоту, при использовании тернарного оператора важно обеспечить читаемость кода. Рассмотрим некоторые вариации его использования и возможные ошибки:

Эффективное присваивание значений по умолчанию с помощью тернарного оператора

Для задания значений по умолчанию тернарный оператор можно использовать более лаконично, чем if-else :

JS Скопировать код let username = inputUsername ? inputUsername : 'гость'; // Альтернативный короткий вариант с использованием '||' username = inputUsername || 'гость'; // Значение по умолчанию 'гость', как в гостевом зале 😉

Цепочки и вложенность: следует использовать с осторожностью

Цепочки тернарных операторов для нескольких условий приемлемы, но могут привести к сложности кода:

JS Скопировать код let grade = score > 90 ? 'A+' : score > 80 ? 'A' : score > 70 ? 'B' : 'C'; // Похоже на игру "угадай оценку" 🎮

Не только присваивание: применение тернарного оператора в действии

Тернарный оператор можно использовать для вызова функций в зависимости от определенных условий:

JS Скопировать код isMember ? extendSubscription() : displaySignUpForm(); // Проверяем статус пользователя: продлим подписку или выведем форму регистрации.

Правая ассоциативность: приоритет вычисления выражений

Тернарный оператор ассоциируется справа налево, что означает, что в цепочках он группируется с правой стороны на левую:

JS Скопировать код let category = age > 60 ? 'Старший' : age > 21 ? 'Взрослый' : age > 18 ? 'Молодежь' : 'Подросток'; // Свежий взгляд на определение возрастной категории. 😇

Сложные случаи: изучите всё об использовании тернарного оператора

Чтобы отточить навыки использования тернарного оператора, рассмотрим несколько сложных примеров:

Исключение избыточности

Избегайте повторений в блоках trueCase и falseCase и осуществите рефакторинг при возможности:

JS Скопировать код // Избегайте повторения, лучше упростите! let fee = userType === 'ребенок' ? getFeeForChild() : getFeeForAdult(); // Элегантный вариант let fee = getFee(userType);

Тернарный оператор и шаблонные строки

Используйте тернарный оператор с вместе с шаблонными строками для достижения большей выразительности кода:

JS Скопировать код let greeting = `Желаю вам ${new Date().getHours() > 17 ? 'хорошего вечера' : 'хорошего дня'}.`; // Благодаря встроенному определению времени суток язык становится более выразительным! 🎉

Комбинирование с стрелочными функциями

В ES6 и новее тернарный оператор отлично совместим со стрелочными функциями:

JS Скопировать код const canVote = age => age >= 18 ? 'Да' : 'Нет'; // Функциональный вопрос "Можно ли мне голосовать?". 😉

Тернарный оператор: не всегда лучший выбор

Важно знать, в каких случаях тернарный оператор не является наилучшим решением. Если условия или выражения становятся слишком сложными, то предпочтительнее использовать традиционные управляющие структуры:

JS Скопировать код // В сложных случаях лучше применять блок if-else let mode; if (isRelaxed && hasTime()) { relax(); mode = 'Режим отдыха'; } else { prepareToDoList(); mode = 'Режим работы'; } // Не забывайте, что смена труда и отдыха ведет к успешной жизни! 👨‍💻

Визуализация

Воспринимайте светофор как регулятор движения на перекрестке:

Markdown Скопировать код Светофор = 🚦 Поворотник Выбор пути: – Зеленый свет (вперед): 🟢 ➡️ Путь A – Красный свет (стоп): 🔴 ➡️ Путь B

Условный (тернарный) оператор значительно упрощает эту систему:

JS Скопировать код let direction = lightIsGreen ? 'Путь A' : 'Путь B';

🚦 Он ведет ваш код как светофор!

Markdown Скопировать код На перекрестке программирования: 🟢 (условие выполняется) ➡️ 🛣️ (выберем путь A) 🔴 (условие не выполняется) ➡️ 🚧 (выберем путь B)

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