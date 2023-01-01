Использование условного оператора ?: в JavaScript#Основы JavaScript #Операторы и выражения #Условия и ветвления
Быстрый ответ
Условный оператор
? : в JavaScript — это тернарный оператор, который позволяет кратко представить логику if-else. Принцип его работы заключается в следующем шаблоне:
условие ? истина : ложь. Например, определение
победителя в зависимости от результатов сравнения
a > b может быть записано так:
let winner = a > b ? 'a победил!' : 'b победил!';
// a и b – участники боксерского поединка!
В данном контексте переменная
winner получит значение 'a победил!', если условие
a > b верно, и значение 'b победил!', если нет.
Освоив этот оператор, вы сможете писать более чистый и выразительный код. Он особенно полезен при использовании во встроенных выражениях и может быть хорошей альтернативой менее кратким конструкциям
if или цепочкам логических операторов "или" (
||).
Расширенные методы использования: хитросплетения и подводные камни
Несмотря на свою простоту, при использовании тернарного оператора важно обеспечить читаемость кода. Рассмотрим некоторые вариации его использования и возможные ошибки:
Эффективное присваивание значений по умолчанию с помощью тернарного оператора
Для задания значений по умолчанию тернарный оператор можно использовать более лаконично, чем
if-else:
let username = inputUsername ? inputUsername : 'гость';
// Альтернативный короткий вариант с использованием '||'
username = inputUsername || 'гость';
// Значение по умолчанию 'гость', как в гостевом зале 😉
Цепочки и вложенность: следует использовать с осторожностью
Цепочки тернарных операторов для нескольких условий приемлемы, но могут привести к сложности кода:
let grade = score > 90 ? 'A+' :
score > 80 ? 'A' :
score > 70 ? 'B' : 'C';
// Похоже на игру "угадай оценку" 🎮
Не только присваивание: применение тернарного оператора в действии
Тернарный оператор можно использовать для вызова функций в зависимости от определенных условий:
isMember ? extendSubscription() : displaySignUpForm();
// Проверяем статус пользователя: продлим подписку или выведем форму регистрации.
Правая ассоциативность: приоритет вычисления выражений
Тернарный оператор ассоциируется справа налево, что означает, что в цепочках он группируется с правой стороны на левую:
let category = age > 60 ? 'Старший' :
age > 21 ? 'Взрослый' :
age > 18 ? 'Молодежь' : 'Подросток';
// Свежий взгляд на определение возрастной категории. 😇
Сложные случаи: изучите всё об использовании тернарного оператора
Чтобы отточить навыки использования тернарного оператора, рассмотрим несколько сложных примеров:
Исключение избыточности
Избегайте повторений в блоках
trueCase и
falseCase и осуществите рефакторинг при возможности:
// Избегайте повторения, лучше упростите!
let fee = userType === 'ребенок' ? getFeeForChild() : getFeeForAdult();
// Элегантный вариант
let fee = getFee(userType);
Тернарный оператор и шаблонные строки
Используйте тернарный оператор с вместе с шаблонными строками для достижения большей выразительности кода:
let greeting = `Желаю вам ${new Date().getHours() > 17 ? 'хорошего вечера' : 'хорошего дня'}.`;
// Благодаря встроенному определению времени суток язык становится более выразительным! 🎉
Комбинирование с стрелочными функциями
В ES6 и новее тернарный оператор отлично совместим со стрелочными функциями:
const canVote = age => age >= 18 ? 'Да' : 'Нет';
// Функциональный вопрос "Можно ли мне голосовать?". 😉
Тернарный оператор: не всегда лучший выбор
Важно знать, в каких случаях тернарный оператор не является наилучшим решением. Если условия или выражения становятся слишком сложными, то предпочтительнее использовать традиционные управляющие структуры:
// В сложных случаях лучше применять блок if-else
let mode;
if (isRelaxed && hasTime()) {
relax();
mode = 'Режим отдыха';
} else {
prepareToDoList();
mode = 'Режим работы';
}
// Не забывайте, что смена труда и отдыха ведет к успешной жизни! 👨💻
Визуализация
Воспринимайте светофор как регулятор движения на перекрестке:
Светофор = 🚦 Поворотник
Выбор пути:
– Зеленый свет (вперед): 🟢 ➡️ Путь A
– Красный свет (стоп): 🔴 ➡️ Путь B
Условный (тернарный) оператор значительно упрощает эту систему:
let direction = lightIsGreen ? 'Путь A' : 'Путь B';
🚦 Он ведет ваш код как светофор!
На перекрестке программирования:
🟢 (условие выполняется) ➡️ 🛣️ (выберем путь A)
🔴 (условие не выполняется) ➡️ 🚧 (выберем путь B)
Полезные материалы
- Условный (тернарный) оператор – JavaScript | MDN — детальное руководство MDN по условному (тернарному) оператору в JavaScript.
- Условное ветвление: if, '?' — подробнейшее описание синтаксиса if-else и тернарного оператора на JavaScript.info, прекрасном ресурсе для изучения как основ, так и углубленных аспектов JavaScript.
- Сравнения и логические операторы JavaScript — визуальные примеры сравнения и логических операторов, включая тернарный, представленные W3Schools.
- Как применять условный оператор ? : в JavaScript? — Stack Overflow — дискуссии в сообществе Stack Overflow, где можно найти практические советы и примеры использования тернарного оператора.
- JavaScript – Операторы — серия уроков от TutorialsPoint о разнообразных операторах JavaScript вместе с пояснениями, включая условный оператор.
- ECMAScript 6: Нововведения: Обзор и сравнение — полезная статья для тех, кто хотел бы знать, как ECMAScript 6 (ES6) продолжает развитие JavaScript, включая стрелочные функции, которые часто используются вместе с тернарным оператором.
- Как составлять условные выражения в JavaScript | DigitalOcean — глубокое исследование от DigitalOcean, которое поможет вам стать мастером написания условных выражений в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик