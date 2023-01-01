Использование индекса в цикле for...of в JavaScript: альтернативы#Основы JavaScript #Циклы и итерации #Массивы и методы
Быстрый ответ
Цикл
for...of как таковой не предоставляет индекс элемента, но его можно без труда дополнить методом
.entries():
for (const [index, element] of ['x', 'y', 'z'].entries()) {
console.log(index, element); // Выведет индекс и элемент массива
}
Такой подход позволяет элегантно получить пары индекс-элемент.
Использование .entries() для работы с индексами
Чтобы работать в паре индекс-значение, применяйте
Array.prototype.entries() совместно с методом
forEach:
['a', 'b', 'c'].entries().forEach(([index, element]) => {
console.log(index, element); // Иллюстрация деструктуризации
});
Этот метод объединяет в себе простоту и возможность отслеживания индекса.
Работа с не-массивоподобными объектами
Когда дело касается объектов без метода
.entries(), к вам на помощь придет
Object.keys() вместе с методом
forEach:
Object.keys(obj).forEach((key, index) => {
console.log(index, obj[key]); // Получаем ключ и значение одновременно
});
Таким образом можно легко итерировать объекты как массивы.
Создайте собственный перечислитель
Поклонникам Python понравится использовать в JavaScript функцию
enumerate, создание которой не составит труда:
function* enumerate(iterable) {
let index = 0;
for (const value of iterable) {
yield [index++, value]; // Генерируем пары индекс-значение
}
}
for (const [index, value] of enumerate(['Alice', 'Bob', 'Carol'])) {
console.log(index, value); // Стиль Python в JavaScript
}
Такой итератор усовершенствует обозримость вашего кода.
Использование стрелочных функций для повышения читабельности кода
Любителям краткости придется по вкусу применение стрелочных функций с
array.forEach:
['apple', 'banana', 'cherry'].forEach((element, index) => {
console.log(index, element); // Конкретно и по существу
});
Этот метод прост, интуитивно понятен и эффективен.
for...in
Использование
for...in для массивов кажется привлекательным, но на самом деле он совместим с объектами:
for (const index in ['red', 'green', 'blue']) {
if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(array, index)) {
console.log(index, array[index]);
}
}
Этот метод имеет ряд нюансов, и поэтому его использование для массивов лучше избежать.
Визуализация
Процесс с использованием
for...of можно представить как живописное путешествие в поезде:
Каждый вагон символизирует итерацию. Номер места — это индекс в массиве.
Использование переменной-счетчика:
let seatNumber = 0;
for (let view of scenicViews) {
console.log(`View from seat ${seatNumber}:`, view);
seatNumber++;
}
Каждый вагон представляет собой элемент массива, которые проходим по порядку, нумеруя их места.
Значимость внешнего счетчика
Если необходимо воспользоваться внешним счетчиком из-за отсутствия нативной поддержки индексов у
for...of:
let index = 0;
for (const val of arrayOfValues) {
// Не забудьте увеличить счетчик после каждой итерации
index++;
}
Упустив инкремент счетчика, вы можете допустить ошибку.
Совместимость со старыми браузерами
Работая со старыми браузерами, может понадобиться полифилл для
Object.keys() или альтернативные методы, обеспечивающие всестороннюю поддержку.
Поиск индекса в объектах
Для поиска индексов в объекте служит
Object.keys(arr).indexOf(key):
const obj = { a: 'first', b: 'second' };
const index = Object.keys(obj).indexOf('b');
console.log('Индекс b:', index);
Этот метод подходит для обработки небольших объектов, поскольку
indexOf просматривает весь массив.
Классический цикл for
Классический цикл for дает доступ к индексу и может быть более производительным:
for (let i = 0; i < array.length; i++) {
console.log(i, array[i]); // Безусловная классика
}
Он надежен, продуктивен и предоставляет непосредственный доступ к индексу.
Разница между entries для массивов и объектов
Имейте в виду различие между
Array.entries() для массивов и
Object.entries() для объектов:
- Массивы:
Array.entries()возращает итератор индекс-значение.
- Объекты:
Object.entries()преобразует свойства объекта в массив пар ключ-значение.
Выбирайте подходящий иструмент для своей задачи, чтобы ваш код был эффективным и аккуратным.
Полезные материалы
- for...of – MDN — подробное описание цикла
for...of.
- Array.prototype.entries() – MDN — справочник по созданию итераторов для массивов.
- GitHub – tc39/proposal-for-in-order — правила перечисления свойств в ECMAScript.
- Iterables and iterators in ECMAScript 6 — обзор методик итерации в ES6.
- ECMA-262 – Ecma International — официальная спецификация ECMAScript.
- Iterables — подробное изучение итерируемых объектов.
- ES6 for Everyone — курс по ES6, включая описание использования циклов
for...of.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик