Использование индекса в цикле for...of в JavaScript: альтернативы

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Быстрый ответ

Цикл for...of как таковой не предоставляет индекс элемента, но его можно без труда дополнить методом .entries() :

JS Скопировать код for (const [index, element] of ['x', 'y', 'z'].entries()) { console.log(index, element); // Выведет индекс и элемент массива }

Такой подход позволяет элегантно получить пары индекс-элемент.

Использование .entries() для работы с индексами

Чтобы работать в паре индекс-значение, применяйте Array.prototype.entries() совместно с методом forEach :

JS Скопировать код ['a', 'b', 'c'].entries().forEach(([index, element]) => { console.log(index, element); // Иллюстрация деструктуризации });

Этот метод объединяет в себе простоту и возможность отслеживания индекса.

Работа с не-массивоподобными объектами

Когда дело касается объектов без метода .entries() , к вам на помощь придет Object.keys() вместе с методом forEach :

JS Скопировать код Object.keys(obj).forEach((key, index) => { console.log(index, obj[key]); // Получаем ключ и значение одновременно });

Таким образом можно легко итерировать объекты как массивы.

Создайте собственный перечислитель

Поклонникам Python понравится использовать в JavaScript функцию enumerate , создание которой не составит труда:

JS Скопировать код function* enumerate(iterable) { let index = 0; for (const value of iterable) { yield [index++, value]; // Генерируем пары индекс-значение } } for (const [index, value] of enumerate(['Alice', 'Bob', 'Carol'])) { console.log(index, value); // Стиль Python в JavaScript }

Такой итератор усовершенствует обозримость вашего кода.

Использование стрелочных функций для повышения читабельности кода

Любителям краткости придется по вкусу применение стрелочных функций с array.forEach :

JS Скопировать код ['apple', 'banana', 'cherry'].forEach((element, index) => { console.log(index, element); // Конкретно и по существу });

Этот метод прост, интуитивно понятен и эффективен.

for...in

Использование for...in для массивов кажется привлекательным, но на самом деле он совместим с объектами:

JS Скопировать код for (const index in ['red', 'green', 'blue']) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(array, index)) { console.log(index, array[index]); } }

Этот метод имеет ряд нюансов, и поэтому его использование для массивов лучше избежать.

Визуализация

Процесс с использованием for...of можно представить как живописное путешествие в поезде:

Каждый вагон символизирует итерацию. Номер места — это индекс в массиве.

Использование переменной-счетчика:

JS Скопировать код let seatNumber = 0; for (let view of scenicViews) { console.log(`View from seat ${seatNumber}:`, view); seatNumber++; }

Каждый вагон представляет собой элемент массива, которые проходим по порядку, нумеруя их места.

Значимость внешнего счетчика

Если необходимо воспользоваться внешним счетчиком из-за отсутствия нативной поддержки индексов у for...of :

JS Скопировать код let index = 0; for (const val of arrayOfValues) { // Не забудьте увеличить счетчик после каждой итерации index++; }

Упустив инкремент счетчика, вы можете допустить ошибку.

Совместимость со старыми браузерами

Работая со старыми браузерами, может понадобиться полифилл для Object.keys() или альтернативные методы, обеспечивающие всестороннюю поддержку.

Поиск индекса в объектах

Для поиска индексов в объекте служит Object.keys(arr).indexOf(key) :

JS Скопировать код const obj = { a: 'first', b: 'second' }; const index = Object.keys(obj).indexOf('b'); console.log('Индекс b:', index);

Этот метод подходит для обработки небольших объектов, поскольку indexOf просматривает весь массив.

Классический цикл for

Классический цикл for дает доступ к индексу и может быть более производительным:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < array.length; i++) { console.log(i, array[i]); // Безусловная классика }

Он надежен, продуктивен и предоставляет непосредственный доступ к индексу.

Разница между entries для массивов и объектов

Имейте в виду различие между Array.entries() для массивов и Object.entries() для объектов:

Массивы : Array.entries() возращает итератор индекс-значение.

: возращает итератор индекс-значение. Объекты: Object.entries() преобразует свойства объекта в массив пар ключ-значение.

Выбирайте подходящий иструмент для своей задачи, чтобы ваш код был эффективным и аккуратным.

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