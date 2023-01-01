Интерполяция строк в JavaScript: альтернативы конкатенации

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Быстрый ответ

Интерполяцию строк в JavaScript можно осуществить с помощью шаблонных литералов. Текст следует заключить в обратные кавычки ( ` ), а переменные или выражения вставить, используя ${ ... } .

JS Скопировать код const name = 'Алиса'; console.log(`Привет, ${name}!`); // "Привет, Алиса!"

Таким образом, вы прямо-таки внедряете переменную внутрь своего текста.

Знакомство со шаблонными литералами

В язык JavaScript начиная с ES6 были добавлены шаблонные литералы. Они предоставили значительные преимущества в работе со строками по сравнению с конкатенацией. Обратные кавычки позволяют создать многострочный текст и особые "теговые" шаблоны.

Элегантные многострочные строки

Многострочные строки, сформированные с помощью конкатенации, выглядят неуверенно, словно одежда, сшитая из осколков ткани:

JS Скопировать код var multiLineString = 'Строка 1

' + 'Строка 2

' + 'Строка 3'; // Это все равно что строить здание из картона!

А при работе с шаблонными литералами, все становится намного проще.

JS Скопировать код const multiLineString = `Строка 1 Строка 2 Строка 3`; // Это похоже на строительство дома на прочном основании.

Теговые шаблонные литералы

Теговые функции могут трансформировать шаблонные литералы в мощное средство для предварительной обработки строк:

JS Скопировать код function highlight(strings, ...values) { return strings.map((str, i) => `${str}<mark>${values[i] || ""}</mark>`).join(''); } const name = 'Алиса'; const greeting = highlight`Привет, ${name}!`; // Имя "Алиса" выделено!

Вопрос стиля

Шаблонные литералы можно сравнить с традиционной конкатенацией так же, как сравнивают ручное рисование мелом с выводом на лазерном принтере:

Сжатость : Если всё ясно и точно, то результат будет неподражаемым.

: Если всё ясно и точно, то результат будет неподражаемым. Читабельность : Теперь код легко читается, все уложено по своим местам.

: Теперь код легко читается, все уложено по своим местам. Обслуживание: Прощайте, ошибки при вводе. Мы по вам не скучаем!

Утонченные приемы интерполяции строк

Шаблонные литералы ES6 – это настоящая находка, но иногда для динамических выражений требуется применить некоторую изобретательность.

Изощренная функция supplant и метод .replace()

До появления шаблонных литералов Дуглас Крокфорд разработал функцию supplant :

JS Скопировать код String.prototype.supplant = function (o) { return this.replace(/{([^{}]*)}/g, function (a, b) { var r = o[b]; return typeof r === 'string' || typeof r === 'number' ? r : a; }); }; var template = "Привет, {name}!"; var result = template.supplant({ name: "Алиса" }); // "Привет, Алиса!" Грациозно и сообразительно!

Метод .replace() позволяет с легкостью заменять переменные:

JS Скопировать код var template = "Привет, {{name}}! Возраст: {{age}}"; var data = { name: "Алиса", age: 30 }; Object.keys(data).forEach(key => { template = template.replace(new RegExp(`{{${key}}}`, 'g'), data[key]); }); // Возраст Алисы улучшается, а не увеличивается!

HTML-шаблоны и jQuery

HTML-шаблоны в сочетании с jQuery – это то, что надо для фронтенд-разработчиков:

HTML Скопировать код <template id="user-template"> <span>Имя: {{name}}</span> <span>Возраст: {{age}}</span> </template>

JS Скопировать код const user = { name: 'Алиса', age: 30 }; const template = document.getElementById('user-template').innerHTML; const filledTemplate = Object.entries(user).reduce( (acc, [key, value]) => acc.replace(new RegExp(`{{${key}}}`, 'g'), value), template ); $('#user-container').html(filledTemplate); // Теперь Алиса присутствует в самом сердце DOM!

Важно не забывать про экранирование для избежания XSS-атак.

Совместимость с браузерами и дополнительные решения

Перед тем, как включать шаблонные литералы в свой код, стоит удостовериться, что они поддерживаются браузерами. Для устаревших версий может потребоваться использование полифиллов. Актуальные данные о совместимости всегда можно найти, например, на веб-сайте Mozilla Developer Network.

Визуализация

Чтобы лучше осознать разницу, рассмотрим простой пример:

У вас есть:

Тост: 🍞

Масло: 🧈

Варенье: 🍓

Приготовление завтрака:

В соответствии со старыми принципами:

JS Скопировать код "Тост: " + toast + ", Масло: " + butter + ", Варенье: " + jam; // процесс сложный и ненадежный

Результат: "Тост: 🍞, Масло: 🧈, Варенье: 🍓"

Используя шаблонные литералы ES6:

JS Скопировать код `Тост: ${toast}, Масло: ${butter}, Варенье: ${jam}`; // всё идёт плавно и легко, словно вы мажете масло на тост

Результат: "Тост: 🍞, Масло: 🧈, Варенье: 🍓"

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