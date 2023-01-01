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Идентификаторы в программировании: правила создания и применения
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Идентификаторы в программировании: правила создания и применения

#Переменные и области видимости  
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Для кого эта статья:

  • Разработчики-программисты, стремящиеся улучшить качество своего кода
  • Начинающие программисты, желающие понять основы именования переменных и функций
  • Технические лидеры и архитекторы, заинтересованные в улучшении командной работы и кода в проектах

Читабельный код — лицо разработчика в профессиональной среде. Идентификаторы, подобно визитным карточкам, создают первое впечатление о вашем стиле программирования. Умение грамотно именовать переменные, функции и классы отличает профессионального программиста от новичка, даже если оба пишут функционально идентичный код. Эта статья — ваш путеводитель по миру идентификаторов в программировании, где мы разберём не только технические правила их создания, но и негласные конвенции, за нарушение которых на код-ревью можно получить неодобрительный взгляд от более опытных коллег. 🧩

Что такое идентификаторы и их роль в программировании

Идентификаторы — это символьные имена, которые присваиваются программным сущностям: переменным, константам, функциям, классам, интерфейсам и другим элементам кода. По сути, это метки, которые помогают компилятору или интерпретатору отслеживать ресурсы программы и предоставлять к ним доступ.

Хорошо подобранные идентификаторы выполняют три ключевые функции:

  • Идентификация — уникально определяют программную сущность в заданной области видимости
  • Семантика — передают смысл и назначение элемента программы
  • Удобочитаемость — делают код понятным для других программистов и будущей версии вас самих

Владимир Кузнецов, технический лид команды разработки

Помню, как получил в наследство проект с переменными a1, a2, a3, tempVar, x, y, z, разбросанными по всему коду. Код работал, но разобраться в нём было практически невозможно. Пришлось потратить три недели, чтобы понять логику и полностью переписать проект с нормальными идентификаторами. Когда через полгода нам потребовалось внести изменения, я был благодарен себе за то время, потраченное на рефакторинг. Коллеги смогли быстро разобраться в коде и внести необходимые изменения за пару дней, а не недель. Правильные идентификаторы превратили непонятную головоломку в структурированный, читаемый код.

Значимость идентификаторов часто недооценивают, уделяя больше внимания алгоритмам и структурам данных. Однако в реальных проектах, где поддержка кода занимает до 80% времени жизненного цикла программы, понятные и информативные идентификаторы критически важны.

Аспект программирования Влияние идентификаторов
Читаемость кода Повышает до 40% скорость понимания логики программы
Поддерживаемость Снижает на 30-50% время, необходимое на рефакторинг
Отладка Ускоряет поиск и исправление ошибок до 25%
Командная работа Облегчает коммуникацию между разработчиками
Документирование Самодокументирующийся код требует меньше комментариев

Идентификаторы в программировании подобны указателям на карте — чем точнее они отражают местность, тем легче ориентироваться. 🧭

Пошаговый план для смены профессии

Базовые правила создания идентификаторов в разных языках

Несмотря на различия между языками программирования, существуют общие правила формирования идентификаторов, которым следуют большинство современных языков:

  • Идентификатор может содержать буквы, цифры и некоторые специальные символы (чаще всего подчеркивание)
  • Первый символ не может быть цифрой
  • Идентификаторы чувствительны к регистру (в большинстве языков)
  • Нельзя использовать зарезервированные слова языка в качестве идентификаторов
  • Длина идентификатора ограничена (в современных языках это ограничение достаточно большое)

Однако конкретные правила могут различаться в зависимости от языка программирования:

Язык Особенности идентификаторов Допустимые символы Регистрозависимость
Java Может содержать символы Unicode A-Z, a-z, 0-9, $, _ Да
Python Поддерживает символы Юникода с версии 3.0 A-Z, a-z, 0-9, _ Да
JavaScript Может включать символы escape-последовательности A-Z, a-z, 0-9, $, _ Да
C++ Допускает идентификаторы любой длины A-Z, a-z, 0-9, _ Да
SQL Нерегистрозависим в стандарте, но может зависеть от СУБД A-Z, a-z, 0-9, $, _ Нет (по стандарту)

Важно помнить, что в каждом языке есть также негласные соглашения, которым следуют разработчики:

JS
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// JavaScript
// Хорошо
const userName = "John";
function calculateTotal(items) { /*...*/ }

// Плохо
const UserName = "John"; // Начинается с заглавной буквы (обычно для классов)
function Calculate_total(Items) { /*...*/ } // Смешанный стиль именования

В Python предпочтительно использовать snake_case для переменных и функций:

Python
Скопировать код
# Хорошо
user_name = "John"
def calculate_total(items):
pass

# Плохо
userName = "John" # camelCase не является стандартом в Python
def CalculateTotal(items): # PascalCase для функций не рекомендуется
pass

Следование соглашениям языка делает код более предсказуемым и понятным для других разработчиков. Как говорится: "Когда в Риме, делай как римляне". 🏛️

Стили именования: camelCase, snake_case, PascalCase

Стили именования идентификаторов — это установленные соглашения о форматировании имён переменных, функций, классов и других элементов программы. Выбор стиля часто диктуется языком программирования или стандартами команды разработки.

Рассмотрим основные стили именования и их применение:

  • camelCase — первое слово начинается с маленькой буквы, последующие с большой (например, firstName, calculateTotalSum)
  • PascalCase (или UpperCamelCase) — каждое слово начинается с заглавной буквы (например, FirstName, CalculateTotalSum)
  • snake_case — слова разделяются символом подчёркивания и пишутся в нижнем регистре (например, first_name, calculate_total_sum)
  • kebab-case — слова разделяются дефисом и пишутся в нижнем регистре (например, first-name), чаще используется в HTML и CSS
  • UPPERCASE — все буквы заглавные, слова разделяются подчёркиванием (например, MAX_VALUE), обычно для констант

В разных языках программирования и фреймворках сложились свои предпочтения:

Алексей Петров, архитектор программного обеспечения

На одном проекте мы объединили разработчиков из разных команд — бэкенд на Java и фронтенд на JavaScript. Неделю спустя код-ревью превратилось в настоящее поле битвы: Java-разработчики настаивали на camelCase для методов, а фронтендеры пытались применить свои стандарты к серверному коду. Решением стало создание документа с соглашениями, где чётко описали, какие стили применять в каждой части проекта. Мы также настроили линтеры, которые автоматически проверяли код на соответствие этим соглашениям. Такой подход не только остановил споры, но и значительно повысил качество и согласованность кода в проекте.

Использование одного и того же стиля для похожих элементов делает код более предсказуемым и создаёт определённые "визуальные подсказки":

JS
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// В JavaScript
class UserProfile { // PascalCase для классов
constructor(firstName, lastName) { // camelCase для параметров
this.firstName = firstName; // camelCase для свойств
this.lastName = lastName;
this.MAX_LOGIN_ATTEMPTS = 5; // UPPERCASE для констант
}

getFullName() { // camelCase для методов
return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
}
}

В Python код будет выглядеть иначе из-за других соглашений:

Python
Скопировать код
# В Python
class UserProfile: # PascalCase для классов
MAX_LOGIN_ATTEMPTS = 5 # UPPERCASE для констант

def __init__(self, first_name, last_name): # snake_case для параметров
self.first_name = first_name # snake_case для атрибутов
self.last_name = last_name

def get_full_name(self): # snake_case для методов
return f"{self.first_name} {self.last_name}"

Выбор стиля именования должен быть согласованным в рамках проекта и соответствовать принятым в сообществе конвенциям языка программирования. Это не просто эстетический выбор, но и важный аспект поддерживаемости кода. 🧵

Область видимости идентификаторов и управление доступом

Область видимости идентификатора определяет, в каких частях программы к нему можно обращаться. Это фундаментальный аспект программирования, напрямую влияющий на структуру и безопасность кода.

Основные типы областей видимости:

  • Глобальная область видимости — идентификатор доступен из любой части программы
  • Локальная область видимости — идентификатор доступен только внутри блока кода (функции, метода)
  • Область видимости блока — идентификатор доступен только внутри блока (например, внутри цикла или условного оператора)
  • Область видимости модуля/пакета — идентификатор доступен только внутри модуля или пакета
  • Область видимости класса — идентификатор доступен внутри класса и его экземпляров

В объектно-ориентированных языках область видимости тесно связана с модификаторами доступа:

Модификатор Видимость Префиксный стиль (соглашение) Пример
public Доступен отовсюду Без префикса firstName
private Только внутри класса или _ _firstName или __firstName
protected Внутри класса и подклассов _ (в некоторых конвенциях) _firstName
package/internal В пределах пакета/модуля Зависит от языка _firstName (в Python)

Понимание области видимости помогает создавать более модульный и безопасный код:

JS
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// JavaScript

// Глобальная переменная (избегайте, если возможно)
const globalConfig = { timeout: 1000 };

function processUserData() {
// Локальная переменная, доступна только внутри функции
const userData = fetchUserData();

for (let i = 0; i < userData.length; i++) {
// Переменная i доступна только внутри цикла (область видимости блока)
processItem(userData[i]);
}

// Локальная функция, доступна только внутри processUserData
function processItem(item) {
// ...
}
}

class UserManager {
// Публичное свойство
active = true;

// Приватное свойство (новый синтаксис в JavaScript)
#userList = [];

addUser(user) {
this.#userList.push(user);
}
}

Для устранения конфликтов имён в глобальной области видимости используйте модули, пространства имён или немедленно вызываемые функциональные выражения (IIFE):

JS
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// Модуль в JavaScript
const UserModule = (function() {
// Приватные переменные, недоступные извне
const privateData = [];

return {
// Публичные методы
addData: function(data) {
privateData.push(data);
},
getData: function() {
return [...privateData]; // Возвращаем копию, а не оригинал
}
};
})();

// Использование
UserModule.addData({name: "John"});
console.log(UserModule.getData()); // [{name: "John"}]
console.log(UserModule.privateData); // undefined – приватная переменная недоступна

Правильное управление областями видимости и доступом предотвращает случайные изменения данных, минимизирует побочные эффекты и делает код более предсказуемым. 🔒

Лучшие практики и типичные ошибки именования переменных

Грамотное именование идентификаторов — это искусство, требующее не только знания технических правил, но и понимания контекста программы. Ниже представлены лучшие практики и распространённые ошибки, с которыми сталкивается каждый разработчик.

Лучшие практики именования:

  • Используйте осмысленные именаcustomerAge вместо ca или x
  • Соблюдайте принцип единственной ответственности — идентификатор должен описывать только одну концепцию
  • Избегайте сокращений, кроме общепринятых (id, url, html)
  • Будьте последовательны — используйте одинаковые термины для одинаковых концепций
  • Применяйте префиксы для типов в языках без строгой типизации (например, isActive для булевых значений)
  • Используйте противоположные пары: start/end, first/last, open/close
  • Для коллекций используйте множественное число: users, productList

Типичные ошибки именования:

  • Слишком короткие имена, не передающие смысл: a, x, temp
  • Слишком длинные имена, затрудняющие чтение: theNumberOfUsersWhoLoggedInToday
  • Использование номеров в идентификаторах: user1, user2
  • Вводящие в заблуждение имена, не отражающие реального содержания
  • Смешение стилей именования в одном контексте: getUserName и get_user_age
  • Использование транслитерации или не-английских слов: polzovatel вместо user

Рассмотрим примеры плохого и хорошего именования идентификаторов:

JS
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// Плохо
function calc(a, b) {
return a * b;
}

// Хорошо
function calculateArea(width, height) {
return width * height;
}

// Плохо
let d = new Date(); // d не даёт понимания, что это за дата
let res = getData(); // что за результат?
let arr = [1, 2, 3]; // какой массив?

// Хорошо
let currentDate = new Date();
let userProfiles = getData();
let primeNumbers = [1, 2, 3];

В булевых переменных и функциях, возвращающих булевы значения, рекомендуется использовать префиксы is, has, can, should:

JS
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// Хорошо
let isActive = true;
let hasPermission = checkAccess();
let canEdit = user.accessLevel > 2;

function isValidEmail(email) {
// Проверка валидности email
return regex.test(email);
}

Для функций рекомендуется использовать глаголы или глагольные фразы, отражающие действие:

JS
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// Хорошо
function getUserData() { /*...*/ }
function calculateTotal() { /*...*/ }
function validateForm() { /*...*/ }

// Плохо
function userData() { /*...*/ }
function total() { /*...*/ }

Выбор правильных идентификаторов — это инвестиция в будущее проекта. Хорошо названные переменные, функции и классы делают код самодокументируемым и снижают необходимость в обширных комментариях. 📝

Мастерство именования идентификаторов приходит с опытом и тщательным анализом контекста программы. Следуя принципам, изложенным в этой статье, вы сможете писать код, который будет не только работать, но и рассказывать историю своего предназначения. Помните, что сегодняшняя "экономия времени" на плохих идентификаторах обернётся завтрашними часами отладки и поддержки. Хороший программист пишет код не только для компьютера, но и для других людей. А идентификаторы — это тот мост, который соединяет алгоритмическую логику с человеческим пониманием.

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Что такое идентификатор в программировании?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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