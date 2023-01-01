50+ идей frontend-проектов: от простых до продвинутых

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Для кого эта статья:

начинающие иIntermediate frontend-разработчики

студенты и учащиеся курсов веб-разработки

соискатели, желающие улучшить свое портфолио и навыки программирования Стоять на месте в мире frontend-разработки — значит отставать. Каждый программист знает это чувство: выучить синтаксис можно за выходные, но настоящее мастерство приходит только через практику. Нужны реальные проекты — те, что можно пощупать, показать работодателю, использовать как доказательство своих навыков. Я собрал более 50 идей для frontend-проектов от элементарных, которые займут пару часов, до комплексных систем, требующих месяцы работы. Этот список — ваша дорожная карта от первых строчек кода до уровня, когда рекрутеры начнут писать вам первыми. 🚀

50+ идей для frontend-проектов: от простых до продвинутых

Выбор правильного проекта может стать решающим фактором между застоем в развитии и стремительным профессиональным ростом. Я классифицировал более 50 идей по уровню сложности, чтобы вы могли последовательно наращивать свои навыки.

Каждый проект в этом списке решает две задачи: развитие технических компетенций и пополнение портфолио работой, демонстрирующей конкретные навыки. Особое внимание уделяйте проектам, которые позволяют продемонстрировать понимание современных паттернов JavaScript и интерактивность UI.

Алексей Морозов, Tech Lead в финтех-стартапе

Когда я просматриваю резюме кандидатов, первым делом захожу на их GitHub. Один соискатель особенно запомнился: вместо десятка одинаковых учебных TODO-приложений, его репозиторий содержал несколько хорошо продуманных проектов разной сложности. Особенно выделялся редактор Markdown с предпросмотром в реальном времени. В коде было видно, как он постепенно усложнял функциональность — от простого преобразования текста до полноценной поддержки синтаксиса GFM и сохранения документов. Именно этот прогресс в одном проекте убедил меня, что передо мной разработчик, который умеет развиваться. Он получил оффер, хотя изначально не соответствовал всем формальным требованиям.

Вот таблица с общим обзором проектов по уровням сложности и ключевым навыкам, которые они развивают:

Уровень сложности Количество идей Основные технологии Среднее время выполнения Начальный 20 HTML, CSS, базовый JavaScript 2-10 часов Средний 20 JavaScript ES6+, REST API, LocalStorage 10-40 часов Продвинутый 15 Фреймворки, State Management, JWT 40-100+ часов

Начинайте с проектов, соответствующих вашему текущему уровню, но всегда держите в поле зрения следующую ступень. Идеальная стратегия — завершить 2-3 проекта на своем уровне, затем браться за проект уровнем выше, даже если придется потратить время на изучение новых концепций. 📚

Проекты для новичков: первые шаги в JavaScript и HTML/CSS

Для начинающих разработчиков критически важно закрепить фундаментальные знания. Проекты этого уровня фокусируются на базовых концепциях HTML, CSS и введении в JavaScript. Они не требуют глубокого понимания программирования, но формируют необходимый фундамент.

Персональный сайт-визитка — простая одностраничная верстка с информацией о себе, навыках и контактах. Практикуйте семантическую разметку и адаптивный дизайн.

— простая одностраничная верстка с информацией о себе, навыках и контактах. Практикуйте семантическую разметку и адаптивный дизайн. Калькулятор — классический проект для освоения обработки пользовательского ввода и базовой логики JavaScript.

— классический проект для освоения обработки пользовательского ввода и базовой логики JavaScript. Генератор случайных цитат — работа с массивами данных и DOM-манипуляции.

— работа с массивами данных и DOM-манипуляции. ToDo-список — простая версия с добавлением и удалением задач без сохранения.

— простая версия с добавлением и удалением задач без сохранения. Аналоговые часы — практика работы с CSS-трансформациями и JavaScript Date API.

— практика работы с CSS-трансформациями и JavaScript Date API. Кнопка "Нравится" с анимацией — создание интерактивных элементов с CSS-анимациями.

— создание интерактивных элементов с CSS-анимациями. Форма обратной связи — работа с валидацией форм на клиентской стороне.

— работа с валидацией форм на клиентской стороне. Слайдер изображений — базовая карусель с переключением без сторонних библиотек.

— базовая карусель с переключением без сторонних библиотек. Светлая/темная тема — переключение между цветовыми схемами с CSS-переменными.

— переключение между цветовыми схемами с CSS-переменными. Таймер обратного отсчета — работа с интервалами и обработкой времени в JavaScript.

— работа с интервалами и обработкой времени в JavaScript. Генератор случайных паролей — алгоритмы генерации строк с определенными параметрами.

— алгоритмы генерации строк с определенными параметрами. Крестики-нолики — создание простой игровой логики и отслеживание состояния.

Мария Соколова, Frontend-наставник

Один из моих учеников жаловался, что "калькулятор — это слишком просто и не впечатлит никого". Я посоветовала ему не просто сделать базовую версию, а добавить инженерные функции, историю вычислений и настраиваемый интерфейс. Через две недели он прислал мне ссылку на свой проект — полноценный калькулятор с возможностью переключения между научным и стандартным режимами, сохранением истории в LocalStorage и красивыми анимациями при нажатии клавиш. Этот проект стал его первым серьезным пунктом в портфолио. Помню его сообщение: "Никогда бы не подумал, что в простом калькуляторе можно столькому научиться!". Три месяца спустя он получил первую работу, и интервьюер особо отметил этот проект — не за сложность, а за внимание к деталям и хорошую структуру кода.

Для более эффективной работы, разделите новичковые проекты на категории навыков, которые вы хотите развить:

Фокус навыка Рекомендуемые проекты Что отработаете Верстка и CSS Сайт-визитка, Карточки продуктов, Страница 404 Flexbox, Grid, адаптивность, CSS-переменные DOM-манипуляции ToDo-список, Слайдер, Аккордеон createElement, appendChild, event listeners Логика JavaScript Калькулятор, Игра "Угадай число", Крестики-нолики Условия, циклы, функции, базовые алгоритмы Формы и валидация Регистрация, Форма обратной связи, Заказ товара preventDefault, валидация, отправка данных

Ключ к успеху на этом этапе — не количество проектов, а их качество и полнота реализации. Лучше сделать три проекта с продуманным UI и хорошим кодом, чем десяток шаблонных решений. Не забывайте документировать свой код и создавать понятные README для каждого репозитория. 📝

Frontend-проекты среднего уровня для расширения портфолио

На среднем уровне ваши проекты должны демонстрировать умение работать с асинхронными операциями, внешними API и сложными состояниями интерфейса. Эти проекты уже имеют реальную практическую ценность и могут использоваться как полноценные веб-приложения.

Вот список идей, которые существенно обогатят ваше портфолио:

Погодное приложение — интеграция с API погоды, геолокация, отображение прогноза на несколько дней.

— интеграция с API погоды, геолокация, отображение прогноза на несколько дней. Музыкальный плеер — работа с аудио API, создание плейлистов, визуализация проигрывания.

— работа с аудио API, создание плейлистов, визуализация проигрывания. Приложение для заметок — создание, редактирование, категоризация заметок с сохранением в LocalStorage.

— создание, редактирование, категоризация заметок с сохранением в LocalStorage. Корзина интернет-магазина — добавление товаров, расчет стоимости, применение скидок.

— добавление товаров, расчет стоимости, применение скидок. Лента новостей — работа с News API, фильтрация по категориям, бесконечная прокрутка.

— работа с News API, фильтрация по категориям, бесконечная прокрутка. Галерея изображений — интеграция с Unsplash/Pixabay API, фильтры, модальные окна для просмотра.

— интеграция с Unsplash/Pixabay API, фильтры, модальные окна для просмотра. Конвертер валют — работа с актуальными курсами через API, история конвертаций.

— работа с актуальными курсами через API, история конвертаций. Дашборд с графиками — визуализация данных с помощью Chart.js/D3.js, настраиваемые параметры.

— визуализация данных с помощью Chart.js/D3.js, настраиваемые параметры. Календарь событий — создание, редактирование событий, напоминания, различные представления (день/неделя/месяц).

— создание, редактирование событий, напоминания, различные представления (день/неделя/месяц). Карта с маркерами — интеграция с картографическими API (Leaflet, Mapbox), добавление и группировка маркеров.

— интеграция с картографическими API (Leaflet, Mapbox), добавление и группировка маркеров. Редактор Markdown — преобразование текста в реальном времени, предпросмотр, экспорт.

— преобразование текста в реальном времени, предпросмотр, экспорт. Система комментариев — вложенные комментарии, рейтинг, фильтрация, профили пользователей.

— вложенные комментарии, рейтинг, фильтрация, профили пользователей. Клон Twitter — упрощенная версия с основными функциями: посты, лайки, профили.

— упрощенная версия с основными функциями: посты, лайки, профили. Трекер привычек — отслеживание регулярных действий, статистика, достижения.

— отслеживание регулярных действий, статистика, достижения. Менеджер задач в стиле Kanban — перетаскивание карточек между колонками, фильтры, дедлайны.

На этом уровне начинайте осваивать инструменты для улучшения качества кода: ESLint, Prettier, модульное тестирование. Создавайте проекты с нуля, используя сборщики типа Webpack или Vite, чтобы лучше понимать процесс сборки.

Особое внимание уделите работе с асинхронным JavaScript. Свободно используйте Promise, async/await и fetch API. Хорошей практикой будет создание собственных хуков и утилит для обработки типичных сценариев: загрузка данных, обработка ошибок, троттлинг и дебаунсинг.

Ключевые навыки для развития на этом этапе:

Работа с внешними API и обработка ошибок

Управление состоянием приложения (можно начать с Context API)

Роутинг на клиентской стороне

LocalStorage/IndexedDB для хранения данных

Оптимизация производительности

Создание переиспользуемых компонентов

Для проектов среднего уровня желательно начать использовать современные фреймворки — React, Vue или Angular. Это не только повысит ваши шансы на трудоустройство, но и позволит создавать более сложные интерфейсы с меньшими усилиями. 🧩

Продвинутые JavaScript-проекты для профессионального роста

Продвинутые проекты должны демонстрировать глубокое понимание архитектуры frontend-приложений, производительности и масштабируемости. На этом уровне вы работаете с комплексными системами, где важны не только технические аспекты, но и UX, безопасность и поддерживаемость кода.

SaaS-платформа — полноценное веб-приложение с авторизацией, ролями, подписками и платежами.

— полноценное веб-приложение с авторизацией, ролями, подписками и платежами. Онлайн-редактор кода — подсветка синтаксиса, выполнение кода, сохранение сниппетов.

— подсветка синтаксиса, выполнение кода, сохранение сниппетов. CMS для блога — WYSIWYG-редактор, управление медиа-файлами, SEO-оптимизация.

— WYSIWYG-редактор, управление медиа-файлами, SEO-оптимизация. Аналитическая панель — сложные графики, фильтрация данных, экспорт отчетов.

— сложные графики, фильтрация данных, экспорт отчетов. Многопользовательская игра — real-time взаимодействие через WebSockets, состояние игры.

— real-time взаимодействие через WebSockets, состояние игры. Платформа для обучения — курсы, уроки, тесты, прогресс пользователя, сертификаты.

— курсы, уроки, тесты, прогресс пользователя, сертификаты. Агрегатор контента — сбор данных из разных источников, персонализация ленты.

— сбор данных из разных источников, персонализация ленты. Дизайн-система — библиотека компонентов с документацией, тестами и примерами использования.

— библиотека компонентов с документацией, тестами и примерами использования. PWA с офлайн-режимом — полноценная работа без интернета, синхронизация при подключении.

— полноценная работа без интернета, синхронизация при подключении. Видео-конференция — WebRTC, управление комнатами, чат, демонстрация экрана.

— WebRTC, управление комнатами, чат, демонстрация экрана. Маркетплейс — каталог товаров, фильтры, корзина, оформление заказа, личный кабинет.

— каталог товаров, фильтры, корзина, оформление заказа, личный кабинет. Графический редактор — Canvas/SVG-инструменты, слои, экспорт в разные форматы.

Для продвинутых проектов требуется серьезное планирование и структурирование разработки:

Аспект На что обратить внимание Инструменты и подходы Архитектура Масштабируемость, поддерживаемость Feature-based структура, Atomic Design, DDD Состояние Управление сложными взаимосвязанными данными Redux, MobX, Zustand, Recoil, XState Производительность Оптимизация рендеринга, ленивая загрузка React.memo, Code Splitting, Virtualization Тестирование Покрытие кода, различные типы тестов Jest, Testing Library, Cypress, Storybook Инфраструктура CI/CD, автоматизация GitHub Actions, Netlify, Vercel, Docker

На продвинутом уровне начинайте серьезно изучать TypeScript — строгая типизация сделает код более надежным и упростит рефакторинг. Также обратите внимание на серверный рендеринг (SSR/SSG) с Next.js или Nuxt.js для улучшения SEO и производительности.

Ключевой момент продвинутых проектов — способность балансировать между бизнес-требованиями, техническим совершенством и сроками. Учитесь принимать обоснованные компромиссы и аргументировать свои технические решения. 🧠

Не забывайте также о важности документации и чистого кода. В сложных проектах качественные комментарии, README и структурированная документация API становятся критически важными для поддержки и масштабирования решения.

Как выбрать проект для портфолио на frontend и JavaScript

Выбор проектов для портфолио должен быть стратегическим решением, а не случайным набором заданий. Правильно подобранные работы расскажут историю вашего профессионального роста и продемонстрируют конкретные навыки, которые ищут работодатели.

При выборе проектов руководствуйтесь следующими критериями:

Релевантность желаемой позиции — если хотите работать с e-commerce, сделайте проект онлайн-магазина; для финтех-компании — финансовый дашборд.

— если хотите работать с e-commerce, сделайте проект онлайн-магазина; для финтех-компании — финансовый дашборд. Демонстрация разнообразия навыков — включите проекты, показывающие верстку, работу с API, состоянием, оптимизацией.

— включите проекты, показывающие верстку, работу с API, состоянием, оптимизацией. Оригинальность — вместо стандартного TODO-приложения создайте что-то необычное или с уникальным подходом к реализации.

— вместо стандартного TODO-приложения создайте что-то необычное или с уникальным подходом к реализации. Законченность — лучше 3-4 полностью завершенных проекта, чем 10 недоделанных прототипов.

— лучше 3-4 полностью завершенных проекта, чем 10 недоделанных прототипов. Решение реальных проблем — проекты, решающие конкретные задачи, всегда производят лучшее впечатление.

Оптимальная структура портфолио включает:

1-2 простых, но идеально выполненных проекта (показывают внимание к деталям) 2-3 средних проекта с разнообразным функционалом (демонстрируют широту навыков) 1 сложный, амбициозный проект (свидетельствует о способности решать комплексные задачи)

При выборе технологий для портфолио ориентируйтесь на востребованность на рынке труда. Согласно статистике вакансий, в 2023-2024 годах наиболее востребованы:

React (и его экосистема: Redux, React Query, Next.js)

TypeScript

Современный JavaScript (ES6+)

CSS-in-JS решения (Styled Components, Emotion)

Тестирование (Jest, React Testing Library)

Независимо от выбранных проектов, обеспечьте каждый из них:

Качественным README — описание функциональности, технологий, процесса установки

— описание функциональности, технологий, процесса установки Живой демонстрацией — развернутый проект на GitHub Pages, Netlify, Vercel

— развернутый проект на GitHub Pages, Netlify, Vercel Чистым, комментированным кодом — показывает ваш подход к написанию поддерживаемого кода

— показывает ваш подход к написанию поддерживаемого кода Структурированным репозиторием — с понятной организацией файлов и осмысленными коммитами

И наконец, сделайте акцент на своем процессе обучения. Включите в описание проектов информацию о проблемах, с которыми вы столкнулись, и о том, как их решили. Работодатели ценят не только результат, но и способность разработчика расти и преодолевать препятствия. 🌱

Создание портфолио frontend-проекта — это не просто сборка кода, а целенаправленное формирование вашего профессионального образа. Начните с малого, осваивая основы на простых проектах. Постепенно усложняйте задачи, добавляя асинхронность, работу с API и современные инструменты. Каждый проект должен отражать ваш рост как разработчика и демонстрировать решение реальных проблем. Помните: лучшее портфолио — то, которое рассказывает историю вашего профессионального пути, а не просто демонстрирует технические навыки. Выбирайте проекты, которые вызывают у вас интерес, и вкладывайтесь в их качество — это заметят и оценят потенциальные работодатели.

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