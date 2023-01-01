HTML теги для начинающих: основы, атрибуты и семантика кода

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие освоить HTML

Студенты курсов по веб-дизайну и программированию

Люди, создающие свои первые веб-проекты, например, блоги или портфолио

Первое знакомство с HTML может вызывать смешанные чувства — словно вы пытаетесь освоить новый язык со своей грамматикой и правилами. И действительно, HTML — это язык, на котором говорит каждая веб-страница в интернете! Не важно, хотите ли вы создать личный блог, портфолио или карьеру во фронтенд-разработке — понимание HTML-тегов является фундаментом для любых веб-проектов. В этой статье мы разберём не просто теоретические основы, но и дадим практические примеры, которые помогут вам уверенно написать первую страницу и избежать типичных ошибок новичков. 🚀

HTML теги: азбука создания веб-страниц

HTML (HyperText Markup Language) — это не язык программирования, а язык разметки, который определяет структуру и содержание веб-страницы. Теги — это строительные блоки HTML, своеобразные команды, сообщающие браузеру, как отображать содержимое.

Представьте HTML-страницу как дом. Теги — это стены, фундамент, крыша и другие структурные элементы. Без них ваш контент будет просто бесформенной массой текста. 🏗️

Алексей Соколов, преподаватель курсов веб-разработки Помню своего студента Ивана, который пришёл на первое занятие с полной уверенностью, что HTML — это сложно и скучно. Его первый код состоял из одного сплошного текстового блока без структуры. Мы начали с малого — я показал, как <h1> превращает текст в заголовок, а <p> формирует параграф. Затем мы добавили списки с <ul> и <li> . Видели бы вы его лицо, когда простые символы в угловых скобках мгновенно преобразили его хаотичный текст в структурированную страницу! Через месяц Иван создал свой первый сайт-портфолио и признался: "Это как конструктор LEGO для взрослых — понимаешь правила, и строить становится увлекательно."

Каждый HTML-тег выполняет свою функцию и имеет определённое назначение:

<h1>...</h1> — определяет главный заголовок страницы

— определяет главный заголовок страницы <p>...</p> — обозначает параграф текста

— обозначает параграф текста <a>...</a> — создаёт гиперссылку

— создаёт гиперссылку <img> — вставляет изображение

— вставляет изображение <ul>...</ul> и <ol>...</ol> — формируют маркированные и нумерованные списки

Минимальная структура HTML-документа выглядит так:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Заголовок страницы</title> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это мой первый HTML-документ.</p> </body> </html>

Для начинающих критично понять, что HTML определяет содержание страницы, но не её внешний вид — этим занимается CSS (Cascading Style Sheets). Задача HTML — создать правильную структуру и иерархию элементов.

Структура и синтаксис тегов: парные и одиночные

Представьте теги как контейнеры для вашего контента. Существует два основных типа тегов: парные и одиночные.

Парные теги имеют открывающую и закрывающую части. Открывающий тег обозначает начало элемента, а закрывающий (с символом "/") — его конец. Всё, что находится между ними, является содержимым элемента.

<p>Это параграф текста.</p>

Одиночные теги (или самозакрывающиеся) не требуют закрывающей части, поскольку они не содержат текст. В HTML5 их можно записывать без закрывающего слеша, хотя некоторые разработчики продолжают его использовать для совместимости.

<img src="изображение.jpg" alt="Описание изображения">

Соблюдение правильной вложенности тегов — основа корректного HTML-документа. Нельзя закрывать родительский элемент раньше дочернего.

Правильно Неправильно <p>Текст <b>жирный</b> текст</p> <p>Текст <b>жирный</p></b> текст <ul><li>Пункт</li></ul> <ul><li>Пункт</ul></li>

Важно помнить, что HTML довольно снисходителен к ошибкам — браузеры часто пытаются "исправить" неправильный код. Однако это не означает, что можно писать как угодно. Некорректная структура может привести к непредсказуемым результатам отображения и проблемам с SEO.

Вот основные синтаксические правила для HTML-тегов:

Теги всегда пишутся в угловых скобках: <тег>

Имена тегов не чувствительны к регистру, но рекомендуется писать их в нижнем регистре

Закрывающий тег содержит слеш перед именем: </тег>

Вложенные теги должны закрываться в порядке, обратном их открытию

Одиночные теги не требуют закрытия: <img> или <img />

Атрибуты HTML: расширяем возможности тегов

Атрибуты — это дополнительные свойства тегов, которые расширяют их функциональность и предоставляют браузеру дополнительную информацию. Если сравнивать тег с существительным, то атрибут — это прилагательное, которое его описывает. 🧩

Атрибуты всегда записываются в открывающем теге и имеют формат имя="значение" :

<a href="https://example.com" target="_blank">Посетить сайт</a>

В этом примере href и target — атрибуты тега <a> , которые определяют адрес ссылки и способ её открытия (в новой вкладке).

Вот список наиболее распространенных и важных атрибутов:

Атрибут Применение Пример id Уникальный идентификатор элемента <div id="header"> class Определяет класс для CSS стилей <p class="highlight"> src Указывает источник медиа-файла <img src="image.jpg"> alt Альтернативный текст для изображений <img alt="Логотип компании"> href Указывает адрес ссылки <a href="contact.html"> style Встроенные CSS стили <p style="color: blue;"> title Всплывающая подсказка <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>

Мария Лебедева, фронтенд-разработчик Когда я только начинала работать над сайтами, я часто пренебрегала атрибутами, считая их второстепенными. Особенно это касалось атрибута alt для изображений — казалось излишним писать описание для картинки, которую и так видно. Всё изменилось, когда мой клиент оказался человеком с нарушением зрения, использующим программу чтения с экрана. Он вежливо сообщил, что не может понять содержание большинства изображений на созданном мной сайте. После этого случая я твердо усвоила: атрибуты — не просто формальность, а инструмент, делающий ваш сайт доступным для всех. Теперь я объясняю новичкам, что хороший код — это не только то, что работает для вас, но и то, что работает для каждого посетителя вашего сайта, независимо от его возможностей.

Глобальные атрибуты можно применять к любому HTML-элементу, в то время как специфические работают только с определёнными тегами. Например, атрибут href уместен только для тегов <a> или <link> , а src — для <img> , <script> и некоторых других.

При написании атрибутов следуйте этим рекомендациям:

Значения атрибутов всегда заключайте в кавычки (одинарные или двойные)

Не дублируйте атрибуты в одном теге

Разделяйте атрибуты пробелами

Имена атрибутов пишите в нижнем регистре

Для булевых атрибутов (например, disabled ) достаточно указать только имя без значения

Правильное использование атрибутов значительно повышает функциональность, доступность и SEO-показатели вашего сайта. Например, атрибуты alt для изображений помогают поисковым системам понять содержимое картинок, а также делают ваш сайт доступным для людей с нарушениями зрения. 👁️

Основные теги HTML для построения веб-страницы

Создание полноценной веб-страницы требует знания основного набора тегов, которые формируют её структуру. Даже самые сложные сайты строятся на этом базовом фундаменте. Разберём основные теги, без которых не обходится ни один HTML-документ. 🏗️

Структурные теги определяют общую архитектуру документа:

<!DOCTYPE html> — объявление типа документа для HTML5

— объявление типа документа для HTML5 <html> — корневой элемент всей страницы

— корневой элемент всей страницы <head> — контейнер для метаданных, стилей, скриптов

— контейнер для метаданных, стилей, скриптов <body> — содержит видимое содержимое страницы

— содержит видимое содержимое страницы <meta> — определяет метаинформацию (кодировка, автор и т.д.)

— определяет метаинформацию (кодировка, автор и т.д.) <title> — задаёт заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера

— задаёт заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера <link> — подключает внешние ресурсы, чаще всего CSS-файлы

— подключает внешние ресурсы, чаще всего CSS-файлы <script> — внедряет JavaScript-код

Текстовые теги форматируют контент и определяют его иерархию:

<h1> — <h6> — заголовки разных уровней (h1 самый важный)

— — заголовки разных уровней (h1 самый важный) <p> — параграф текста

— параграф текста <br> — перенос строки

— перенос строки <hr> — горизонтальная линия-разделитель

— горизонтальная линия-разделитель <blockquote> — блок цитирования

— блок цитирования <pre> — предварительно форматированный текст

— предварительно форматированный текст <code> — фрагмент программного кода

Теги для списков помогают структурировать информацию:

<ul> — маркированный (ненумерованный) список

— маркированный (ненумерованный) список <ol> — нумерованный список

— нумерованный список <li> — элемент списка

— элемент списка <dl> — список определений

— список определений <dt> — термин в списке определений

— термин в списке определений <dd> — описание термина

Теги для таблиц позволяют организовывать данные в строки и столбцы:

<table> — определяет таблицу

— определяет таблицу <tr> — строка таблицы

— строка таблицы <td> — ячейка таблицы

— ячейка таблицы <th> — заголовочная ячейка

— заголовочная ячейка <caption> — заголовок таблицы

Теги для форм обеспечивают интерактивность и сбор данных:

<form> — определяет форму

— определяет форму <input> — поле ввода различных типов

— поле ввода различных типов <textarea> — многострочное текстовое поле

— многострочное текстовое поле <button> — кнопка

— кнопка <select> и <option> — выпадающий список

и — выпадающий список <label> — метка для элемента формы

Вот как могут сочетаться эти теги в реальном примере:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Мой первый сайт</title> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <h1>Добро пожаловать на мой сайт!</h1> <p>Здесь я рассказываю о своих проектах.</p> <h2>Мои навыки:</h2> <ul> <li>HTML</li> <li>CSS</li> <li>JavaScript (начальный уровень)</li> </ul> <h2>Связаться со мной:</h2> <form> <label for="name">Ваше имя:</label> <input type="text" id="name" name="name"><br> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email"><br> <label for="message">Сообщение:</label><br> <textarea id="message" name="message"></textarea><br> <button type="submit">Отправить</button> </form> </body> </html>

Даже с этим базовым набором тегов можно создать функциональную веб-страницу. По мере роста ваших навыков, вы будете добавлять всё больше элементов и оттачивать структуру сайта.

Семантические теги: придаем смысл вашему коду

Семантический HTML — это использование тегов, которые явно указывают на смысл и назначение содержимого, а не только на его визуальное представление. Такой подход делает код более осмысленным как для разработчиков, так и для поисковых систем и инструментов доступности. 🧠

До появления HTML5 для структурирования страницы широко использовались универсальные теги <div> и <span> . Теперь у нас есть специальные семантические теги, которые явно обозначают различные части страницы:

<header> — верхняя часть страницы или раздела

— верхняя часть страницы или раздела <footer> — нижняя часть страницы или раздела

— нижняя часть страницы или раздела <nav> — блок навигации

— блок навигации <main> — основное содержимое страницы

— основное содержимое страницы <article> — независимый, самодостаточный контент

— независимый, самодостаточный контент <section> — тематический раздел содержимого

— тематический раздел содержимого <aside> — боковая панель, связанная с основным содержимым

— боковая панель, связанная с основным содержимым <figure> и <figcaption> — иллюстрация с подписью

Сравнение несемантической и семантической структуры:

Несемантический подход Семантический подход

<div class="header"> <div class="logo">Лого</div> <div class="nav">Навигация</div> </div> <div class="main-content"> <div class="article"> <div class="title">Заголовок</div> <div class="text">Содержимое</div> </div> <div class="sidebar">Боковая панель</div> </div> <div class="footer">Подвал</div>

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<header> <div class="logo">Лого</div> <nav>Навигация</nav> </header> <main> <article> <h1>Заголовок</h1> <p>Содержимое</p> </article> <aside>Боковая панель</aside> </main> <footer>Подвал</footer>

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Преимущества использования семантических тегов:

Улучшение SEO — поисковые системы лучше понимают структуру и содержание страницы Повышение доступности — программы чтения с экрана могут лучше интерпретировать содержимое Улучшение поддержки кода — более понятная структура для других разработчиков Адаптивность — семантические элементы лучше адаптируются к различным устройствам Будущая совместимость — лучшая поддержка будущих веб-технологий

Важно понимать, что семантические теги не меняют визуальное отображение страницы сами по себе — для этого всё равно нужен CSS. Их значение в том, что они придают вашему коду смысловую структуру.

Помимо структурных семантических тегов, существуют и текстовые семантические элементы:

<em> — выделение с акцентом (обычно курсив)

— выделение с акцентом (обычно курсив) <strong> — сильное выделение (обычно жирный шрифт)

— сильное выделение (обычно жирный шрифт) <abbr> — аббревиатура

— аббревиатура <cite> — цитирование названия работы

— цитирование названия работы <code> — фрагмент компьютерного кода

— фрагмент компьютерного кода <time> — дата или время

— дата или время <mark> — выделенный текст (как маркером)

При использовании семантических тегов придерживайтесь следующих правил:

На странице должен быть только один <main>

Заголовок <h1> обычно используется один раз на странице

обычно используется один раз на странице Структура заголовков должна быть последовательной (h1 → h2 → h3)

Тег <article> используйте для контента, который имеет смысл сам по себе

используйте для контента, который имеет смысл сам по себе Тег <section> группирует связанный контент, обычно с заголовком

группирует связанный контент, обычно с заголовком Не используйте семантические теги просто для стилизации