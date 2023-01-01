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HTML теги для начинающих: основы, атрибуты и семантика кода
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HTML теги для начинающих: основы, атрибуты и семантика кода

#Основы HTML  #Семантическая разметка  #Теги и атрибуты  
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Для кого эта статья:

  • Новички в веб-разработке, желающие освоить HTML
  • Студенты курсов по веб-дизайну и программированию
  • Люди, создающие свои первые веб-проекты, например, блоги или портфолио

Первое знакомство с HTML может вызывать смешанные чувства — словно вы пытаетесь освоить новый язык со своей грамматикой и правилами. И действительно, HTML — это язык, на котором говорит каждая веб-страница в интернете! Не важно, хотите ли вы создать личный блог, портфолио или карьеру во фронтенд-разработке — понимание HTML-тегов является фундаментом для любых веб-проектов. В этой статье мы разберём не просто теоретические основы, но и дадим практические примеры, которые помогут вам уверенно написать первую страницу и избежать типичных ошибок новичков. 🚀

HTML теги: азбука создания веб-страниц

HTML (HyperText Markup Language) — это не язык программирования, а язык разметки, который определяет структуру и содержание веб-страницы. Теги — это строительные блоки HTML, своеобразные команды, сообщающие браузеру, как отображать содержимое.

Представьте HTML-страницу как дом. Теги — это стены, фундамент, крыша и другие структурные элементы. Без них ваш контент будет просто бесформенной массой текста. 🏗️

Алексей Соколов, преподаватель курсов веб-разработки

Помню своего студента Ивана, который пришёл на первое занятие с полной уверенностью, что HTML — это сложно и скучно. Его первый код состоял из одного сплошного текстового блока без структуры. Мы начали с малого — я показал, как <h1> превращает текст в заголовок, а <p> формирует параграф. Затем мы добавили списки с <ul> и <li>. Видели бы вы его лицо, когда простые символы в угловых скобках мгновенно преобразили его хаотичный текст в структурированную страницу! Через месяц Иван создал свой первый сайт-портфолио и признался: "Это как конструктор LEGO для взрослых — понимаешь правила, и строить становится увлекательно."

Каждый HTML-тег выполняет свою функцию и имеет определённое назначение:

  • <h1>...</h1> — определяет главный заголовок страницы
  • <p>...</p> — обозначает параграф текста
  • <a>...</a> — создаёт гиперссылку
  • <img> — вставляет изображение
  • <ul>...</ul> и <ol>...</ol> — формируют маркированные и нумерованные списки

Минимальная структура HTML-документа выглядит так:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Заголовок страницы</title>
</head>
<body>
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый HTML-документ.</p>
</body>
</html>

Для начинающих критично понять, что HTML определяет содержание страницы, но не её внешний вид — этим занимается CSS (Cascading Style Sheets). Задача HTML — создать правильную структуру и иерархию элементов.

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Структура и синтаксис тегов: парные и одиночные

Представьте теги как контейнеры для вашего контента. Существует два основных типа тегов: парные и одиночные.

Парные теги имеют открывающую и закрывающую части. Открывающий тег обозначает начало элемента, а закрывающий (с символом "/") — его конец. Всё, что находится между ними, является содержимым элемента.

<p>Это параграф текста.</p>

Одиночные теги (или самозакрывающиеся) не требуют закрывающей части, поскольку они не содержат текст. В HTML5 их можно записывать без закрывающего слеша, хотя некоторые разработчики продолжают его использовать для совместимости.

<img src="изображение.jpg" alt="Описание изображения">

Соблюдение правильной вложенности тегов — основа корректного HTML-документа. Нельзя закрывать родительский элемент раньше дочернего.

Правильно Неправильно
<p>Текст <b>жирный</b> текст</p> <p>Текст <b>жирный</p></b> текст
<ul><li>Пункт</li></ul> <ul><li>Пункт</ul></li>

Важно помнить, что HTML довольно снисходителен к ошибкам — браузеры часто пытаются "исправить" неправильный код. Однако это не означает, что можно писать как угодно. Некорректная структура может привести к непредсказуемым результатам отображения и проблемам с SEO.

Вот основные синтаксические правила для HTML-тегов:

  • Теги всегда пишутся в угловых скобках: <тег>
  • Имена тегов не чувствительны к регистру, но рекомендуется писать их в нижнем регистре
  • Закрывающий тег содержит слеш перед именем: </тег>
  • Вложенные теги должны закрываться в порядке, обратном их открытию
  • Одиночные теги не требуют закрытия: <img> или <img />

Атрибуты HTML: расширяем возможности тегов

Атрибуты — это дополнительные свойства тегов, которые расширяют их функциональность и предоставляют браузеру дополнительную информацию. Если сравнивать тег с существительным, то атрибут — это прилагательное, которое его описывает. 🧩

Атрибуты всегда записываются в открывающем теге и имеют формат имя="значение":

<a href="https://example.com" target="_blank">Посетить сайт</a>

В этом примере href и target — атрибуты тега <a>, которые определяют адрес ссылки и способ её открытия (в новой вкладке).

Вот список наиболее распространенных и важных атрибутов:

Атрибут Применение Пример
id Уникальный идентификатор элемента <div id="header">
class Определяет класс для CSS стилей <p class="highlight">
src Указывает источник медиа-файла <img src="image.jpg">
alt Альтернативный текст для изображений <img alt="Логотип компании">
href Указывает адрес ссылки <a href="contact.html">
style Встроенные CSS стили <p style="color: blue;">
title Всплывающая подсказка <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>

Мария Лебедева, фронтенд-разработчик

Когда я только начинала работать над сайтами, я часто пренебрегала атрибутами, считая их второстепенными. Особенно это касалось атрибута alt для изображений — казалось излишним писать описание для картинки, которую и так видно. Всё изменилось, когда мой клиент оказался человеком с нарушением зрения, использующим программу чтения с экрана. Он вежливо сообщил, что не может понять содержание большинства изображений на созданном мной сайте. После этого случая я твердо усвоила: атрибуты — не просто формальность, а инструмент, делающий ваш сайт доступным для всех. Теперь я объясняю новичкам, что хороший код — это не только то, что работает для вас, но и то, что работает для каждого посетителя вашего сайта, независимо от его возможностей.

Глобальные атрибуты можно применять к любому HTML-элементу, в то время как специфические работают только с определёнными тегами. Например, атрибут href уместен только для тегов <a> или <link>, а src — для <img>, <script> и некоторых других.

При написании атрибутов следуйте этим рекомендациям:

  • Значения атрибутов всегда заключайте в кавычки (одинарные или двойные)
  • Не дублируйте атрибуты в одном теге
  • Разделяйте атрибуты пробелами
  • Имена атрибутов пишите в нижнем регистре
  • Для булевых атрибутов (например, disabled) достаточно указать только имя без значения

Правильное использование атрибутов значительно повышает функциональность, доступность и SEO-показатели вашего сайта. Например, атрибуты alt для изображений помогают поисковым системам понять содержимое картинок, а также делают ваш сайт доступным для людей с нарушениями зрения. 👁️

Основные теги HTML для построения веб-страницы

Создание полноценной веб-страницы требует знания основного набора тегов, которые формируют её структуру. Даже самые сложные сайты строятся на этом базовом фундаменте. Разберём основные теги, без которых не обходится ни один HTML-документ. 🏗️

Структурные теги определяют общую архитектуру документа:

  • <!DOCTYPE html> — объявление типа документа для HTML5
  • <html> — корневой элемент всей страницы
  • <head> — контейнер для метаданных, стилей, скриптов
  • <body> — содержит видимое содержимое страницы
  • <meta> — определяет метаинформацию (кодировка, автор и т.д.)
  • <title> — задаёт заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера
  • <link> — подключает внешние ресурсы, чаще всего CSS-файлы
  • <script> — внедряет JavaScript-код

Текстовые теги форматируют контент и определяют его иерархию:

  • <h1><h6> — заголовки разных уровней (h1 самый важный)
  • <p> — параграф текста
  • <br> — перенос строки
  • <hr> — горизонтальная линия-разделитель
  • <blockquote> — блок цитирования
  • <pre> — предварительно форматированный текст
  • <code> — фрагмент программного кода

Теги для списков помогают структурировать информацию:

  • <ul> — маркированный (ненумерованный) список
  • <ol> — нумерованный список
  • <li> — элемент списка
  • <dl> — список определений
  • <dt> — термин в списке определений
  • <dd> — описание термина

Теги для таблиц позволяют организовывать данные в строки и столбцы:

  • <table> — определяет таблицу
  • <tr> — строка таблицы
  • <td> — ячейка таблицы
  • <th> — заголовочная ячейка
  • <caption> — заголовок таблицы

Теги для форм обеспечивают интерактивность и сбор данных:

  • <form> — определяет форму
  • <input> — поле ввода различных типов
  • <textarea> — многострочное текстовое поле
  • <button> — кнопка
  • <select> и <option> — выпадающий список
  • <label> — метка для элемента формы

Вот как могут сочетаться эти теги в реальном примере:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Мой первый сайт</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Добро пожаловать на мой сайт!</h1>
<p>Здесь я рассказываю о своих проектах.</p>
<h2>Мои навыки:</h2>
<ul>
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>JavaScript (начальный уровень)</li>
</ul>
<h2>Связаться со мной:</h2>
<form>
<label for="name">Ваше имя:</label>
<input type="text" id="name" name="name"><br>
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email"><br>
<label for="message">Сообщение:</label><br>
<textarea id="message" name="message"></textarea><br>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
</body>
</html>

Даже с этим базовым набором тегов можно создать функциональную веб-страницу. По мере роста ваших навыков, вы будете добавлять всё больше элементов и оттачивать структуру сайта.

Семантические теги: придаем смысл вашему коду

Семантический HTML — это использование тегов, которые явно указывают на смысл и назначение содержимого, а не только на его визуальное представление. Такой подход делает код более осмысленным как для разработчиков, так и для поисковых систем и инструментов доступности. 🧠

До появления HTML5 для структурирования страницы широко использовались универсальные теги <div> и <span>. Теперь у нас есть специальные семантические теги, которые явно обозначают различные части страницы:

  • <header> — верхняя часть страницы или раздела
  • <footer> — нижняя часть страницы или раздела
  • <nav> — блок навигации
  • <main> — основное содержимое страницы
  • <article> — независимый, самодостаточный контент
  • <section> — тематический раздел содержимого
  • <aside> — боковая панель, связанная с основным содержимым
  • <figure> и <figcaption> — иллюстрация с подписью

Сравнение несемантической и семантической структуры:

Несемантический подход Семантический подход 
<div class="header">
<div class="logo">Лого</div>
<div class="nav">Навигация</div>
</div>
<div class="main-content">
<div class="article">
<div class="title">Заголовок</div>
<div class="text">Содержимое</div>
</div>
<div class="sidebar">Боковая панель</div>
</div>
<div class="footer">Подвал</div>

|

<header>
<div class="logo">Лого</div>
<nav>Навигация</nav>
</header>
<main>
<article>
<h1>Заголовок</h1>
<p>Содержимое</p>
</article>
<aside>Боковая панель</aside>
</main>
<footer>Подвал</footer>

|

Преимущества использования семантических тегов:

  1. Улучшение SEO — поисковые системы лучше понимают структуру и содержание страницы
  2. Повышение доступности — программы чтения с экрана могут лучше интерпретировать содержимое
  3. Улучшение поддержки кода — более понятная структура для других разработчиков
  4. Адаптивность — семантические элементы лучше адаптируются к различным устройствам
  5. Будущая совместимость — лучшая поддержка будущих веб-технологий

Важно понимать, что семантические теги не меняют визуальное отображение страницы сами по себе — для этого всё равно нужен CSS. Их значение в том, что они придают вашему коду смысловую структуру.

Помимо структурных семантических тегов, существуют и текстовые семантические элементы:

  • <em> — выделение с акцентом (обычно курсив)
  • <strong> — сильное выделение (обычно жирный шрифт)
  • <abbr> — аббревиатура
  • <cite> — цитирование названия работы
  • <code> — фрагмент компьютерного кода
  • <time> — дата или время
  • <mark> — выделенный текст (как маркером)

При использовании семантических тегов придерживайтесь следующих правил:

  • На странице должен быть только один <main>
  • Заголовок <h1> обычно используется один раз на странице
  • Структура заголовков должна быть последовательной (h1 → h2 → h3)
  • Тег <article> используйте для контента, который имеет смысл сам по себе
  • Тег <section> группирует связанный контент, обычно с заголовком
  • Не используйте семантические теги просто для стилизации

Понимание HTML-тегов открывает перед вами огромный мир возможностей веб-разработки. Начните с малого: создайте простую страницу, используя основные структурные элементы, затем постепенно добавляйте новые теги, атрибуты и семантические элементы. Помните, что даже самые сложные веб-приложения построены на этом фундаменте. Правильно структурированный HTML-код — это первый шаг к созданию профессиональных, доступных и оптимизированных для поисковых систем веб-сайтов. Ваш путь в веб-разработке начинается с понимания того, что каждый тег имеет свое предназначение и место в общей картине.

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Что такое теги в HTML?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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