Генерация sourcemaps в Webpack и Babel: полная инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы создать карты исходников в Webpack, укажите параметр devtool: 'source-map' . В конфигурационных файлах babel-loader применяйте sourceMaps: true . Ниже приведен образец конфигураций:

JS Скопировать код module.exports = { devtool: 'source-map', // Здесь задаем создание карт 🗺️ module: { rules: [{ test: /\.js$/, use: { loader: 'babel-loader', options: { sourceMaps: true } // Командуем Babel создавать карты ⚒️ } }] } };

Затем запустите Webpack для того, чтобы он создал файлы .map для ваших JavaScript-сборок.

Типы devtool: разработка против продакшена

Среда разработки:

используйте eval-cheap-module-source-map для быстрой пересборки .

для . Это обеспечит максимальную скорость отладки.

Среда продакшна:

выберите devtool: 'source-map' для полных карт исходников .

для . Это позволит минимизировать карты, что сократит размер сборок и скрыть исходный код.

Карты исходников и Babel-loader

Исключение node_modules:

Увеличьте скорость сборки, исключив node_modules . Babel будет благодарен! ☕

JS Скопировать код { test: /\.js$/, exclude: /node_modules/, // Доступ в node_modules закрыт! 🧙 use: { loader: 'babel-loader', options: { sourceMaps: true } } }

Баланс между скоростью пересборки и точностью карт исходников

Варианты devtool оказывают влияние на скорость пересборки и точность карт исходников .

оказывают влияние на и . Найдите гармонию между этими аспектами на основе размеров и сложности вашего проекта.

Конфигурация UglifyJsPlugin

Если вы работаете с версией Webpack 2 или выше, не забывайте активировать sourceMap в UglifyJsPlugin.

в UglifyJsPlugin. Поиск сокровищ всегда привлекает всех! 🎁

JS Скопировать код const UglifyJsPlugin = require('uglifyjs-webpack-plugin'); module.exports = { optimization: { minimizer: [new UglifyJsPlugin({ sourceMap: true })], // Uglify, настрой карты! }, // ... }

Настройка для конкретной среды:

Применяйте process.env.NODE_ENV , чтобы настроить генерацию карт исходников для разработки или продакшена.

JS Скопировать код module.exports = { devtool: process.env.NODE_ENV === 'development' ? 'eval-source-map' : 'source-map', // Условное картографирование! Очень удобно! // ... };

Отладка и трассировка ошибок при помощи карт исходников

Sourcemaps – опора нашего кода!:

Для эффективной отладки в процессе разработки лучше применять eval-source-map .

в процессе разработки лучше применять . Это позволяет соблюсти баланс между качеством карт и скоростью сборки.

Точное отслеживание ошибок:

Для качественного трекинга ошибок важна грамотная работа карт исходников.

важна грамотная работа карт исходников. Системы отчетности об ошибках, такие как Sentry, требуют точных карт.

Визуализация

Babel преобразует современный код (ES6+) в код JavaScript, понятный браузерам, а Webpack упаковывает и доставляет его. Для того чтобы анализировать исходный код среди всех этих манипуляций, вам понадобится карта исходников.

Markdown Скопировать код Ткать (🧶) = Писать код на ES6+ Babel (🎨) = Преобразователь, который адаптирует новые возможности для старых браузеров Webpack (🖼️) = Организует показ и доставку результатов

Пришло время задействовать карты исходников!

JS Скопировать код // webpack.config.js module.exports = { // ... devtool: 'source-map', // 🗺️ Пришло время раскрыть все карты! // ... };

Теперь мы можем использовать карту исходников в роли навигатора, сопоставляя финальный продукт с оригинальным кодом.

Продвинутые карты исходников

В масштабных проектах важно учесть производительность:

Анализируйте, как карты исходников влияют на производительность сборки.

Находите самый оптимальный баланс между возможностями отладки и производительностью.

Проводите тесты и корректируйте подход.

Конфиденциальность исходного кода:

В продакшене карты исходников могут раскрыть ваш исходный код.

Для сохранения конфиденциальности размещайте карты на закрытом сервере или удаляйте их после деплоя.

Автоматизация в CI/CD:

Интегрируйте генерацию карт исходников в процесс непрерывной интеграции и непрерывной доставки.

Полнота контроля:

Если вам необходим полный контроль над созданием карт, SourceMapDevToolPlugin будет весьма полезен.

Полезные материалы