Функция по клику в JavaScript: сравнение href и onclick#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
// Для вызова callback-функции в стиле джедаев с поддержкой мидихлориан используйте onclick и возвращайте false, чтобы предотвратить переход по ссылке:
<a href="#" onclick="useTheForce(); return false;">Попробуй onclick, Люк!</a>
// Для перехода на новый URL пользуйтесь href:
<a href="/Death-Star-Blueprints.html">Скачать чертежи Звезды Смерти</a>
onclick служит для вызова функций JavaScript, когда перенаправление на другую страницу не требуется. Возврат false предотвратит переход по ссылке.
href же используется для стандартной навигации и улучшает позиционирование сайта в поисковых системах.
Анализируем href и onclick
href и
onclick выполняют разные функции в сфере гиперссылок, но иногда их обязанности могут пересекаться.
href надежно перенаправляет на новую страницу или якорный тег, в то время как
onclick активирует функционал JavaScript на текущей странице. Не забывайте о необходимости правильно задавать
href с точки зрения SEO и доступности контента при отключенном JavaScript.
Доступность для различных пользователей
Важно, чтобы каждый мог воспользоваться вашим сайтом, включая поисковых роботов. Атрибут
href сделает ссылки доступными для фокусировки и навигации. Чтобы повысить доступность, добавляйте атрибут
title и роль
aria.
Варианты работы в чрезвычайных ситуациях
Если JavaScript в браузере отключен, должна быть предусмотрена альтернативная навигация. Атрибут
nohref может оказаться полезным в ситуациях, когда переход по ссылке не требуется.
Интеграция HTML и JavaScript
Для обеспечения повышенной структурированности кода используйте
addEventListener для привязки обработчиков событий, избегая при этом встраивания кода JavaScript напрямую в HTML.
Визуализация
Если мы представим управление ссылками как командный центр, где существуют тропы A (
href) и B (
onclick), то
href будет основным маршрутом для достижения цели, а
onclick — секретным порталом для выполнения дополнительных функций.
Работа со свойствами JavaScript
Предупреждение нежелательных переходов
Используйте
e.preventDefault() для предотвращения стандартного поведения ссылок, сохраняя в то же время другие функции браузера, такие как доступность с клавиатуры.
Визуальные эффекты с использованием this
Чтобы обратиться к элементу, инициировавшему событие, используйте
this и его свойства для создания динамичных эффектов.
Исключение небезопасных методов
Избегайте использования устаревшего псевдо-протокола
javascript: в
href, так как он может создать уязвимости. Вместо этого применяйте
href="javascript:void(0);" с учетом лучших практик кодирования.
Создание универсального веб-пространства
Стилизация ссылок играет важную роль в восприятии пользователем вашего сайта. Применяйте CSS для улучшения внешнего вида ссылок, а
cursor: pointer; будет сигнализировать пользователю о том, что элемент кликабелен.
Полезные материалы
Перечень ресурсов, где вы можете узнать больше о работе с событием
onclick, применении
href, дискуссиях о возможности замены ссылок на кнопки, справочниках по событиям JavaScript, работе со слушателями событий и использовании data-атрибутов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик