Форсированная перерисовка функционального компонента React#Веб-разработка #Основы JavaScript #React
Быстрый ответ
Для того чтобы инициировать повторный рендер функционального компонента React, можно изменить его значение состояния при помощи хука useState. Вот пример кода:
import React, { useState } from 'react';
function ForceRenderComponent() {
// Создаем переменную состояния для принудительного рендера
const [, setTick] = useState(0);
// Функция для вызова рендера обновляет состояние
const forceUpdate = () => setTick(tick => tick + 1);
return <button onClick={forceUpdate}>Обновить компонент</button>;
};
Вызывая функцию
forceUpdate, мы инкрементируем состояние
tick, что в свою очередь приводит к повторному рендеру со стороны React.
Путь джедая через UseState
"Igor, you could say "Мы иногда используем
useState не для оперирования значение состояния, а в качестве способа пометить компонент на повторную отрисовку.
const [rerender, setRerender] = useState(false);
const forceUpdate = () => setRerender(!rerender);
Этот подход вполне легитимен, но может упустить из виду некоторые из возможностей управления состоянием в React. Принудительная перерисовка может подсказывать вам о том, что вы занимаетесь косвенной манипуляцией, игнорируя принципы фреймворка.
Исследования силы React
Использование
useReducer – шаг к прозрению
Расширение возможностей управления состоянием в React предлагает использование
useReducer:
const [, forceUpdate] = useReducer(x => x + 1, 0);
Это напоминает
this.forceUpdate() в классовых компонентах. Такое изменение состояния эквивалентно хорошо знакомому подходу в области React и работает эффективнее, чем безостановочное переключение булевых значений.
React: Новая версия (без состояния)
Появление версии React 16.8, получившей название 'Hooks', открыло новые горизонты для функциональных компонентов, приравнив их по функциональности к классовым компонентам.
С великой силой…
Принудительный рендеринг в контексте React должен быть редким исключением, а не правилом. Частое использование
forceUpdate может указывать на недостатки в структуре ваших компонентов. Важно следить за тем, чтобы архитектура ваших компонентов и поток данных были четкими и последовательными.
Случаи, когда стоит использовать 'Силу'
Иногда возникает необходимость в принудительной перерисовке. Вот примеры обоснованных сценариев:
Работа со сторонними библиотеками
В ряде случаев для взаимодействия со сторонними библиотеками или системами может понадобиться принудительный рендер.
Управление анимациями
При создании анимаций или переходов может возникнуть необходимость в немедленном обновлении DOM. В таком случае принудительный рендер может быть полезным.
Нужна срочная помощь?
Библиотека
use-force-update предлагает готовый хук
useForceUpdate для подобных случаев.
Визуализация
Представьте часы, которые возвращаются к исходному состоянию:
- Начальное состояние: [⚙️, 🕒, 🕓, 🕔]
- Механизм наводки:
useState()или
useReducer
- Ручное управление:
forceUpdate()
При вызове
forceUpdate, как и при заводке часов, происходит перерисовка компонентов.
Полезные материалы
- API-справочник по хукам – React – руководство по использованию useState для перерисовки.
- Часто задаваемые вопросы о хуках – React – ответы на вопросы по обновлению функциональных компонентов.
- Оптимизируйте медленный рендер, прежде чем исправлять повторный рендер – советы по оптимизации процесса рендеринга.
- Понимание свойства key в React – советы по принудительной перерисовке компонентов.
- Быстрое обновление – React Native – функция hot reload.
- Паттерны React – примеры работы с состоянием в React.
- Только минуту... – советы с StackOverflow о принудительной перерисовке.
Ольга Шадрина
React-разработчик