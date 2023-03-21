Форматирование даты в ISO 8601 в JavaScript: проблемы и решения#Разное
Быстрый ответ
Для формирования строки в формате ISO 8601 в JavaScript можно использовать метод
Date.prototype.toISOString():
const isoDateString = new Date().toISOString();
console.log(isoDateString); // Рекомендуется выводить даты в консоль для проверки!
Этот метод преобразует текущую дату и время к формату ISO 8601, который является стандартом для записи временных меток и унифицированного хранения данных.
Работа со временными зонами и UTC
Метод
toISOString() возвращает дату в формате UTC. Чтобы преобразовать дату в формат ISO 8601 с учётом локального смещения временной зоны, следует произвести корректировку:
const now = new Date();
const offsetMinutes = now.getTimezoneOffset();
const isoStringWithOffset = new Date(now.getTime() – offsetMinutes * 60000).toISOString();
console.log(isoStringWithOffset); // Всегда проверяйте результаты!
Проверка совместимости и использование полифиллов
Метод
toISOString() хорошо поддерживается в современных браузерах, однако при работе со старыми версиями может потребоваться полифилл:
if (!Date.prototype.toISOString) {
(function() {
function pad(number) {
return number < 10 ? '0' + number : number;
}
Date.prototype.toISOString = function() {
return this.getUTCFullYear() +
'-' + pad(this.getUTCMonth() + 1) +
'-' + pad(this.getUTCDate()) +
'T' + pad(this.getUTCHours()) +
':' + pad(this.getUTCMinutes()) +
':' + pad(this.getUTCSeconds()) +
'.' + (this.getUTCMilliseconds() / 1000).toFixed(3).slice(2, 5) +
'Z';
};
}());
}
Управление точностью и пользовательское форматирование
При использовании
toISOString() можно столкнуться с избыточной точностью. Для упрощения результата можно обрезать строку до необходимого формата:
const preciseDate = new Date().toISOString().slice(0, 19) + 'Z';
console.log(preciseDate); // "YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ"
Не забывайте вручную добавлять
'Z' в конец строки, означающий использование времени UTC.
Визуализация
Подход к форматированию даты следует рассматривать как точно налаженный процесс, где каждая деталь имеет значение, а в результате получается идеально точная дата:
const finishedProduct = new Date().toISOString();
Процесс можно представить следующим образом:
⚙️ Исходное значение: 1985-10-26
⛓️ Метод преобразования: `new Date().toISOString()`
🚀 Результат: 2023-03-21T16:12:00.000Z
Функция
.toISOString() обеспечивает создание точной и универсальной даты в формате ISO 8601.
Интеграция с устаревшими системами
При работе с устаревшими системами важно удостовериться в соответствии формата даты и проводить тщательное тестирование:
const legacyFormat = new Date().toISOString().slice(0, 19);
console.log(legacyFormat); // "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS"
В помощь вам: библиотеки
Не забывайте о библиотеках, которые могут значительно облегчить работу с датами. Luxon, Day.js и другие позволяют более гибко управлять временными зонами и форматировать даты.
Полезные материалы
- Date.prototype.toISOString() – JavaScript | MDN — Подробная информация о методе
toISOString().
- How to ISO 8601 format a Date with Timezone Offset in JavaScript? – Stack Overflow — Обсуждение форматирования даты с учётом смещения по времени в формате ISO 8601.
- ISO 8601 – Wikipedia — Информация о стандарте ISO 8601.
- Moment.js | Docs — Инструкции по работе с датами в Moment.js.
- date-fns – современная JavaScript-библиотека для работы с датами — Особенности форматирования даты в стиле ISO с помощью
date-fns.
- JS DateTime Manipulation Guide: Timestamps to Date | Toptal® — Полное руководство по манипуляциям с датами в JavaScript.
- Спецификация языка ECMAScript – ECMA-262 Edition 5.1 — Описание
Date.prototype.toISOStringв спецификации ECMAScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы