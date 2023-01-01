Добавление пользовательского HTTP-заголовка в ajax с помощью JS

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Быстрый ответ

Для установки пользовательского заголовка в jQuery, используйте метод $.ajax и событие beforeSend :

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'endpoint', beforeSend: xhr => xhr.setRequestHeader('Magic-Key', 'Opens-the-door') // Ваш ключ к магии! });

В чистом JavaScript применяйте метод setRequestHeader объекта XMLHttpRequest :

JS Скопировать код let xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', 'endpoint'); xhr.setRequestHeader('Magic-Key', 'Opens-the-door'); // И здесь тоже есть место для магии xhr.send();

Просто скопируйте и вставьте эти примеры кода для выполнения задачи.

Подробнее о jQuery: индивидуальные и глобальные заголовки

Пользовательские заголовки для одного запроса

В jQuery для установки заголовков конкретного запроса, используйте свойство headers в методе $.ajax :

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'your-endpoint', headers: { 'Custom-Header': 'custom-value' } });

Не правда ли, индивидуальные решения всегда приятны?

Глобальные заголовки для всех запросов

Для установки заголовков, которые будут применяться ко всем ajax-запросам, используйте функцию ajaxSetup() для установки заголовков по умолчанию:

JS Скопировать код $.ajaxSetup({ headers: { 'Default-Header': 'default-value' } });

Глобальное применение — это мощный инструмент!

Перезапись стандартных заголовков

Если вы хотите переопределить заголовки по умолчанию для определенного запроса, примените функцию beforeSend в объявлении $.ajax :

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'your-endpoint', beforeSend: function(xhr) { xhr.setRequestHeader('Another-Header', 'specific-value'); } });

Иногда правила нужно изменять.

Учтите, что ajaxSetup влияет на все последующие ajax-запросы на глобальном уровне.

Использование JavaScript без библиотек: что происходит под капотом

Создание и отправка XMLHttpRequest

Чтобы создать запрос и добавить пользовательские заголовки на чистом JavaScript, можно воспользоваться следующим кодом:

JS Скопировать код let xhr = new XMLHttpRequest(); // Наш транспорт во Вселенную xhr.open('POST', 'your-endpoint'); // Готовимся к старту xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); // Оснащаем ракету нужным оборудованием xhr.setRequestHeader('X-Custom-Header', 'custom-value'); // И добавляем личного шарма xhr.send(JSON.stringify({ key: 'value' })); // Пуск!

Обработка ответа

Не забывайте обрабатывать ответ с помощью события onreadystatechange :

JS Скопировать код xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE) { if (xhr.status === 200) { console.log('Успех!', xhr.responseText); // Связь установлена! } else { console.error('Ошибка!', xhr.status, xhr.statusText); // Ошибочка вышла! } } };

Перехват ошибок

При работе с объектами XMLHttpRequest всегда используйте конструкцию try-catch для отлова ошибок:

JS Скопировать код try { let xhr = new XMLHttpRequest(); // ...настройка и отправка запроса } catch (error) { console.error('Возникли проблемы:', error); }

Учет совместимости с браузерами

Уделяйте внимание совместимости с браузерами и используйте такие ресурсы, как MDN Web Docs или Can I Use для получения актуальной информации о поддержке браузерами функциональности XHR2.

Визуализация

Представьте себе пользовательские HTTP-заголовки как уникальные "ключи-мастера" (🔑), расширяющие функционал вашего веб-приложения:

Markdown Скопировать код Замок Ajax-запросов (🏢): [Обычный проход 🚪] [Ограниченный доступ 🚪🔑] Стандартные заголовки – это ваши обычные ключи. Пользовательские заголовки – это мастер-ключи, открывающие дополнительные возможности.

Добавление пользовательского заголовка в AJAX-запрос — это как использовать мастер-ключ:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'building/secret-room', // К двери с мастер-ключом 🏢🚪🔑 type: 'GET', beforeSend: function(request) { request.setRequestHeader('X-Master-Key', 'Please'); // Вежливость — ключ к открытию дверей! 🔑 } });

И вот перед вами открывается секретная комната:

Markdown Скопировать код До: [🏢🚪] // Обычная дверь. После: [🏢🚪🔑] // И вот она, тайная комната!

Завершение

Cross-Origin Resource Sharing

Не забывайте о важности соблюдения политики CORS. Без корректной настройки сервера ваши заголовки могут не работать, а запрос может быть заблокирован.

POST против GET

Рекомендуется использовать запрос POST для передачи данных, так как он позволяет отправлять большие объемы информации и обеспечивает безопасность данных.

Проверка заголовков

Обязательно производите проверку значений заголовков на корректность, чтобы избежать ошибок в работе вашего приложения.

О совместимости браузеров

Не забывайте информировать пользователей о совместимости браузеров для предотвращения непредвиденных ошибок в работе вашего приложения.

Инкапсуляция

Если установка заголовков становится рутинным действием, рассмотрите возможность инкапсуляции этого процесса в общую функцию.

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