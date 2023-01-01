Добавление HTTP заголовков в WebSocket API: Авторизация

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const ws = new WebSocket('wss://example.com/socket', 'protocol', { headers: { 'Custom-Header': 'value' } });

Данный код демонстрирует, как задать HTTP-заголовки через конструктор WebSocket с помощью внешних библиотек, поскольку стандартный API WebSocket такую возможность не предоставляет. Для часто встречающихся задач, например, передачи аутентификационных токенов, рекомендуются такие библиотеки, как Socket.IO или WebSocket-Node.

Защита WebSocket: обход ограничений

WebSocket, не поддерживая пользовательские HTTP-заголовки, ставит перед разработчиками задачу обеспечения безопасности иными способами. Вот некоторые из них, помогающие обеспечить безопасность или снизить уровень риска при работе с WebSocket:

Система тикетов : Похоже на получение временного пропуска, подтверждающего право клиента на установление соединения.

Серверная логика : Подразумевается, что соединение разрешается только проверенным клиентам. Токены должны быть переданы в адресной строке или в виде субпротоколов и соответствовать данным пользователя.

Подпротоколы и строка запроса: Могут использоваться для передачи аутентификации, где заголовок 'Sec-WebSocket-Protocol' становится особенно ценным.

Аутентификация: вход без использования ключей

Так как WebSocket не позволяет задавать произвольные HTTP-заголовки, стоит рассмотреть альтернативные методы аутентификации:

Токены Bearer : Можно передавать напрямую в URL, но с ограниченным сроком действия и областью применения.

Подпротоколы : Через заголовок Sec-WebSocket-Protocol можно отправлять токены Bearer или JWT.

Cookies: Браузеры могут автоматически включать cookies при установлении соединения.

JWT-токены: золотой билет

При работе с JWT-токенами важно строго следовать нормам безопасности:

Ротация : Регулярно обновляйте токены для снижения рисков.

Второстепенные токены : Для WebSocket соединений рекомендуется использовать отдельные, менее привилегированные JWT.

Безопасность конечных точек: Создавайте REST-конечные точки для генерации токенов WebSocket.

Играйте по правилам: рекомендации по безопасности WebSocket

Сеть, и особенно работа с WebSocket, предполагает множество рисков. Поэтому всегда нужно быть в курсе актуальных практик безопасности. Например, Dev Center в Heroku регулярно обновляет информацию о безопасности. Следите за последними изменениями в API WebSocket, поскольку в будущем могут появиться нововведения, такие как поддержка пользовательских HTTP-заголовков.

Экспериментируйте, изучайте документацию и делитесь опытом, чтобы сделать мир WebSocket надежнее.

Визуализация

Представьте, как HTTP-заголовки в клиентском API WebSockets выглядят в виде рукопожатия:

Markdown Скопировать код Рукопожатие WebSocket: Клиент 🤝 Сервер // Приветствие!

Стандартный набор HTTP-заголовков выглядит так:

http Скопировать код GET /chat HTTP/1.1 Host: server.example.com Upgrade: websocket // Переходим на новую скорость! Connection: Upgrade // Время подняться на новый уровень!

И он переходит в WebSocket:

Markdown Скопировать код 🤝 Теперь мы на одной волне!

Пользовательские заголовки неприменимы напрямую, но их можно имитировать:

Markdown Скопировать код - "Custom-Header: secret-code" // Секретный код передан. - "Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat" // Кто-то заслужил премиальный доступ.

Итак, что мы имеем в итоге:

Markdown Скопировать код 🚫 Прямое использование пользовательских HTTP-заголовков через API WebSocket – нет ✅ Однако передать их можно через: - Подпротоколы (🔗) // Как пароль под маской - Параметры запроса (?customHeader=secretValue) // Вы прошли проверку - Серверную логику (💻 ➡️ 🛠️) // Где есть настройки, там и возможности.

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