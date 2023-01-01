Добавление HTTP заголовков в WebSocket API: Авторизация#Веб-разработка #Web API #Веб-безопасность
Быстрый ответ
const ws = new WebSocket('wss://example.com/socket', 'protocol', { headers: { 'Custom-Header': 'value' } });
Данный код демонстрирует, как задать HTTP-заголовки через конструктор WebSocket с помощью внешних библиотек, поскольку стандартный API WebSocket такую возможность не предоставляет. Для часто встречающихся задач, например, передачи аутентификационных токенов, рекомендуются такие библиотеки, как Socket.IO или WebSocket-Node.
Защита WebSocket: обход ограничений
WebSocket, не поддерживая пользовательские HTTP-заголовки, ставит перед разработчиками задачу обеспечения безопасности иными способами. Вот некоторые из них, помогающие обеспечить безопасность или снизить уровень риска при работе с WebSocket:
Система тикетов: Похоже на получение временного пропуска, подтверждающего право клиента на установление соединения.
Серверная логика: Подразумевается, что соединение разрешается только проверенным клиентам. Токены должны быть переданы в адресной строке или в виде субпротоколов и соответствовать данным пользователя.
Подпротоколы и строка запроса: Могут использоваться для передачи аутентификации, где заголовок 'Sec-WebSocket-Protocol' становится особенно ценным.
Аутентификация: вход без использования ключей
Так как WebSocket не позволяет задавать произвольные HTTP-заголовки, стоит рассмотреть альтернативные методы аутентификации:
Токены Bearer: Можно передавать напрямую в URL, но с ограниченным сроком действия и областью применения.
Подпротоколы: Через заголовок
Sec-WebSocket-Protocolможно отправлять токены Bearer или JWT.
Cookies: Браузеры могут автоматически включать cookies при установлении соединения.
JWT-токены: золотой билет
При работе с JWT-токенами важно строго следовать нормам безопасности:
Ротация: Регулярно обновляйте токены для снижения рисков.
Второстепенные токены: Для WebSocket соединений рекомендуется использовать отдельные, менее привилегированные JWT.
Безопасность конечных точек: Создавайте REST-конечные точки для генерации токенов WebSocket.
Играйте по правилам: рекомендации по безопасности WebSocket
Сеть, и особенно работа с WebSocket, предполагает множество рисков. Поэтому всегда нужно быть в курсе актуальных практик безопасности. Например, Dev Center в Heroku регулярно обновляет информацию о безопасности. Следите за последними изменениями в API WebSocket, поскольку в будущем могут появиться нововведения, такие как поддержка пользовательских HTTP-заголовков.
Экспериментируйте, изучайте документацию и делитесь опытом, чтобы сделать мир WebSocket надежнее.
Визуализация
Представьте, как HTTP-заголовки в клиентском API WebSockets выглядят в виде рукопожатия:
Рукопожатие WebSocket:
Клиент 🤝 Сервер // Приветствие!
Стандартный набор HTTP-заголовков выглядит так:
GET /chat HTTP/1.1
Host: server.example.com
Upgrade: websocket // Переходим на новую скорость!
Connection: Upgrade // Время подняться на новый уровень!
И он переходит в WebSocket:
🤝 Теперь мы на одной волне!
Пользовательские заголовки неприменимы напрямую, но их можно имитировать:
- "Custom-Header: secret-code" // Секретный код передан.
- "Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat" // Кто-то заслужил премиальный доступ.
Итак, что мы имеем в итоге:
🚫 Прямое использование пользовательских HTTP-заголовков через API WebSocket – нет
✅ Однако передать их можно через:
- Подпротоколы (🔗) // Как пароль под маской
- Параметры запроса (?customHeader=secretValue) // Вы прошли проверку
- Серверную логику (💻 ➡️ 🛠️) // Где есть настройки, там и возможности.
Полезные материалы
- The WebSocket API (WebSockets) – Web APIs | MDN — Полная документации MDN по WebSocket API.
- Introducing WebSockets – Bringing Sockets to the Web — Детальный учебник о работе с WebSockets.
- WebSockets Standard — Официальная спецификация протокола WebSocket.
- Web Sockets | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Таблицы совместимости протокола WebSocket с различными браузерами.
- RFC 6455 – The WebSocket Protocol — Технические детали протокола WebSocket.
- WebSockets tutorial: How to go real-time with Node and React – LogRocket Blog — Руководство по использованию WebSockets в связке с Node и React.
- GitHub – theturtle32/WebSocket-Node: A WebSocket Implementation for Node.JS — Библиотека WebSocket для Node.js, поддерживающая современные стандарты протокола.
Элина Баранова
разработчик Android