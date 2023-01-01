Добавление часов к дате в JavaScript: методы и эффективность

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Быстрый ответ

Для добавления часов к объекту Date в JavaScript, следует использовать метод setHours вместе с getHours . Вот пример:

JS Скопировать код let date = new Date(); // Создаём новый экземпляр Date date.setHours(date.getHours() + 2); // Устанавливаем время на 2 часа вперёд

Данный код сдвинет время объекта date на два часа вперёд.

Расширение прототипа Date для повторного использования

Если вам постоянно приходится прибавлять часы к дате, можно расширить прототип Date , чтобы сэкономить время. Следует также создать метод, отвечающий принципу DRY (Don't Repeat Yourself):

JS Скопировать код Date.prototype.addHours = function(h) { this.setTime(this.getTime() + (h * 60 * 60 * 1000)); // Да поедем мы в космос! 🚀 return this; }; let date = new Date(); console.log(date.addHours(3)); // Прибавляет к текущему времени 3 часа

Метод addHours , который мы добавили, основывается на принципе измерения времени в JavaScript в миллисекундах.

Создание неизменяемой функции

Неизменяемость данных довольно важна в программировании. Чтобы добавить часы к Date , не меняя исходный объект, можно использовать следующий подход:

JS Скопировать код function addHoursTo(date, hours) { return new Date(date.getTime() + hours * 3600000); // Создадим новую дату, свежую, как роса на траве 🌅 } let date = new Date(); let newDate = addHoursTo(date, 3); // Возвращает новый объект Date, сдвинутый на 3 часа вперёд

Таким образом, благодаря созданию нового экземпляра Date , мы гарантируем сохранность исходных данных.

Управление переполнением при помощи setHours

Когда мы прибавляем часы к текущей дате, может наступить переход на следующий день. В таких ситуациях отлично справляется метод setHours :

JS Скопировать код date.setHours(date.getHours() + 25); // Переводим время на следующий день! ⏰

При необходимости он корректно перенесёт дату на следующий календарный день. Больше информации о методе доступно в документации MDN.

Визуализация

Представим объект Date как поезд 🚂, который отправляется в путешествие во времени:

Markdown Скопировать код Отправление: 🚂🕘 (9 утра)

Добавление часов — это увеличение маршрута:

JS Скопировать код // добавим 3 часа к поездке date.setHours(date.getHours() + 3);

И вот наше место прибытия:

Markdown Скопировать код Прибытие: 🚂🕛 (полдень)

Мы успешно совершили переход на три часа в будущее! 🛤️🕒✨

Практические советы и возможные проблемы, которые нужно избегать

Избегайте разбора строк

Лучше использовать методы Date для прибавления часов к дате, а не разбирать строки:

JS Скопировать код // Рискованный способ, возможность ошибки 😰 let newDate = new Date('2023-01-01T00:00:00'); newDate.setHours(newDate.getHours() + 3); // Надёжный подход, всё под контролем 😇 let newDate = new Date(2023, 0, 1); newDate.setHours(newDate.getHours() + 3);

Учтите крайние случаи

Не забывайте о таких крайних случаях, как переход на летнее время. Они могут повлиять на расчёт часов, что особенно важно при работе с международной аудиторией.

Несовершенный API JavaScript для работы с датой/временем

Если вы столкнулись с проблемами из-за ограниченного API JavaScript для работы с датой и временем, стоит сообщить об этом другим разработчикам. Оставляйте комментарии в коде, а также документируйте свои расширения Date , чтобы в будущем избежать ошибок.

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