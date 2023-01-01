Чтение файла построчно в массив Node.js: эффективные методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать содержимое файла в массив в Node.js, воспользуйтесь синхронным методом fs.readFileSync , предоставляемым модулем fs . В сочетании с методом split('

') он позволяет получить массив строк из файла:

JS Скопировать код const fs = require('fs'); const lines = fs.readFileSync('file.txt', 'utf8').split('

');

Теперь каждый элемент массива lines соответствует отдельной строке из файла file.txt .

Методы чтения для файлов разного размера

Размер файла значительно влияет на метод его чтения в Node.js. Для небольших файлов отлично подходит fs.readFileSync , благодаря простоте и быстродействию этого метода. Однако при работе с большими файлами действовать следует иначе.

Для чтения крупных файлов можно использовать асинхронный метод fs.readFile :

JS Скопировать код fs.readFile('largeFile.txt', (err, data) => { if (err) throw err; const lines = data.toString().split('

'); });

Если же файл очень большой, лучше воспользоваться потоками чтения — readable streams :

JS Скопировать код const stream = fs.createReadStream('veryLargeFile.txt', 'utf8'); stream.on('data', (chunk) => { const lines = chunk.split('

'); }); stream.on('end', () => { // Обработка завершения чтения файла });

Для экономии памяти рекомендуется использовать модуль readline :

JS Скопировать код const readline = require('readline'); const lineReader = readline.createInterface({ input: fs.createReadStream('largeFile.txt'), crlfDelay: Infinity }); lineReader.on('line', (line) => { // Обработка каждой строки по мере поступления });

Учет особенностей перевода строк в различных операционных системах

Операционные системы могут использовать разные символы для обозначения конца строки. Это необходимо учитывать при преобразовании текста файла:

JS Скопировать код const EOL = require('os').EOL; const lines = fs.readFileSync('file.txt', 'utf8').split(EOL);

Обработка исключений и управление памятью

Обработка исключений и надежность кода могут быть обеспечены использованием асинхронно-ожидаемых функций и API fs.promises :

JS Скопировать код const fsPromises = require('fs').promises; async function readFileToArray(filename) { try { const data = await fsPromises.readFile(filename, 'utf8'); return data.split('

'); } catch (err) { console.error('Ошибка при чтении файла:', err); } }

Будьте внимательны при использовании памяти, особенно при работе с большими файлами.

Повышение производительности и важность потоковой обработки данных

Для повышения производительности используйте методы indexOf и substring вместо split при обработке потоков данных, а конвертацию буфера в строку производите только после обнаружения границы строки. Это поможет избежать ненужных операций и ускорит обработку данных. Не забывайте об оптимизации потоков для правильной обработки кодировки файлов.

Визуализация

Итак, как книга 📖, где каждая строка символизирует определенный фрукт в корзине 🍉🍇🍏, так же и текстовый файл может быть преобразован в массив:

JS Скопировать код fs.readFile('fruits.txt', 'utf8', function(err, data) { const fruitBasket = data.split('

'); if (err) { console.error('Ошибка при чтении файла:', err); return; } });

Теперь каждый элемент массива fruitBasket представляет собой отдельный фрукт из "корзины".

Обеспечение безопасности и совместимости кода

Для надежности и совместимости кода:

Протестируйте его в Node.js версии 10.0.0 и более поздних.

Учтите экстремальные случаи, такие как нестандартные символы.

Адаптируйте код для работы на разных платформах, используя process.platform или os.EOL .

Полезные материалы