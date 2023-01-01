Чтение больших файлов построчно в Node.js: эффективные методы

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const readline = require('readline'); const fs = require('fs'); const lineReader = readline.createInterface({ input: fs.createReadStream('file.txt') }); lineReader.on('line', (line) => console.log(line));

В примере выше демонстрируется, как за счет возможностей модулей readline и fs реализовать потоковую обработку текстового файла на Node.js. Пройдясь по каждой его строке, мы выводим ее на экран. Вместо 'file.txt' нужно указать актуальный путь к файлу.

Правильная обработка переносов строк и больших файлов

Работа с различными типами переносов строк

При обработке файлов с разнообразными форматами окончания строк либо работы с потоками данных выбор значения crlfDelay как Infinity оказывается особенно полезным. Это помогает интерпретировать каждую последовательность символов \r

как единый перенос строки.

JS Скопировать код const lineReader = readline.createInterface({ input: fs.createReadStream('file.txt'), crlfDelay: Infinity });

Асинхронное чтение для эффективной обработки больших файлов

Объемные файлы при неправильной обработке могут привести к исчерпанию памяти. Для избежания этого проблему решает асинхронная обработка каждой строки файла с помощью асинхронных возможностей потоков Node.js.

JS Скопировать код lineReader.on('line', async (line) => { await processLine(line); // функция processLine должна быть максимально эффективна });

Обеспечение чтения до последней строки

Для гарантированного прочтения каждой строки из большого файла, включая последнюю, которая может и не завершаться переносом строки, следует использовать событие close .

JS Скопировать код lineReader.on('close', () => { console.log('Весь файл прочитан, от первой до последней строки.'); });

Современный метод итерации в Node.js

В Node.js версии 11.4 и более поздних встроен цикл for await...of , весьма изящно решающий задачу итерации по строкам файла.

JS Скопировать код const rl = readline.createInterface({ input: fs.createReadStream('file.txt'), crlfDelay: Infinity }); for await (const line of rl) { console.log(`Получена строка: ${line}`); }

Визуализация

Представить чтение файла построчно с помощью Node.js можно так:

Markdown Скопировать код 📜 == Река (Файл) 🚡 == Гондола (Поток)

Каждая строка файла — это проезд гондолы через реку:

JS Скопировать код const readline = require('readline'); const fs = require('fs'); const rl = readline.createInterface({ input: fs.createReadStream('file.txt') }); rl.on('line', (line) => { console.log(`Гондола доставляет: ${line}`); });

Этот процесс можно схематически изобразить:

Markdown Скопировать код 🚡 Старт | 📜 Строка 1 | 🚡 Финиш 🚡 Старт | 📜 Строка 2 | 🚡 Финиш // и так до последней строки

Каждый проезд гондолы — это активация события .on('line', ...) , считывающего строку файла, что делает процесс крайне эффективным.

Решение распространенных проблем

Важность выбора правильной текстовой кодировки

Указание правильной кодировки, например, 'utf-8' , избавляет от проблем с неправильным отображением спецсимволов или текста.

JS Скопировать код const lineReader = readline.createInterface({ input: fs.createReadStream('file.txt', { encoding: 'utf-8' }) // чтобы говорить на одном языке });

Приоритет нативных модулей

Несмотря на то что readline предпочтительнее использовать, в специфических случаях могут пригодиться пакеты вроде Lazy и event-stream .

Обязательная обработка ошибок

При настройке интерфейса readline не забывайте об обработке ошибок:

JS Скопировать код lineReader.on('error', (error) => { console.error(`Упс! Произошла ошибка: ${error}`); });

Возможность синхронного чтения

Вопреки эффективности асинхронного чтения, в более простых случаях может быть уместно использовать fs.readFileSync . Это позволяет разделить текст на строки для последующей обработки:

JS Скопировать код const allLines = fs.readFileSync('file.txt', { encoding: 'utf-8' }).split(/\r?

/); allLines.forEach((line) => { console.log(line); // строки, как партнеры в танце });

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