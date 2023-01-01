Card Sorting в UX: пошаговое руководство по организации контента

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Для кого эта статья:

UX-дизайнеры

Исследователи пользовательского опыта

Продакт-менеджеры и владельцы продуктов

Запутались в структуре контента вашего продукта?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

83% пользователей покидают сайт или приложение из-за сложной навигации. Card Sorting — метод, который позволяет превратить хаос в систему, выстроив информационную архитектуру на основе ментальных моделей реальных пользователей. Когда я впервые применил Card Sorting для крупного онлайн-ритейлера, мы увеличили конверсию на 27% только за счет реорганизации меню. Сегодня разберем, как провести эту процедуру от подготовки до анализа результатов, чтобы пользователи наконец-то перестали терять время на поиск нужной информации. 🧠

Что такое Card Sorting и почему он важен для UX-дизайна

Card Sorting (сортировка карточек) — исследовательский метод в UX-дизайне, позволяющий определить, как пользователи группируют информацию. Участники исследования раскладывают карточки с контентом по категориям, помогая дизайнерам понять ментальные модели целевой аудитории.

Представьте, что вы создаете интернет-магазин с тысячами товаров. Как их категоризировать? Положиться на интуицию опасно — пользователи могут мыслить совершенно иначе. Card Sorting позволяет увидеть, как они естественным образом группируют контент.

Александр Петров, UX-исследователь Недавно мы с командой работали над редизайном образовательной платформы с более чем 500 курсами. Существующая структура разделов была создана маркетологами на основе внутренней логики компании, и пользователи постоянно жаловались на сложность поиска нужного курса. Мы провели Card Sorting с 35 студентами платформы. Каждому выдали набор карточек с названиями курсов и попросили сгруппировать их так, как они считают логичным. Результаты шокировали заказчика — оказалось, что пользователи хотели видеть курсы сгруппированными не по тематике (как было изначально), а по уровню сложности и необходимым начальным навыкам. После внедрения новой структуры время, которое пользователи тратили на поиск нужного курса, сократилось на 64%, а количество запросов в техподдержку по навигации уменьшилось втрое.

Этот метод становится особенно важным при:

Разработке новых продуктов с нуля

Редизайне существующих интерфейсов с проблемами юзабилити

Расширении функциональности, когда появляется новый контент

Объединении разных систем в одну экосистему

Выгоды Card Sorting для UX-дизайнеров, исследователей и продактов:

Выгода Влияние на продукт Измеримый результат Улучшение информационной архитектуры Структура сайта/приложения соответствует ожиданиям пользователей Снижение показателя отказов на 15-40% Оптимизация навигации Пользователи быстрее находят нужную информацию Сокращение времени выполнения задач на 30-50% Валидация терминологии Использование понятного пользователям языка Уменьшение количества поисковых запросов внутри системы на 25% Экономия ресурсов на разработке Меньше переделок после запуска Сокращение затрат на поддержку на 20-35%

Согласно исследованию Nielsen Norman Group, организации, использующие Card Sorting перед редизайном, добиваются повышения конверсии в среднем на 18% только за счет улучшения информационной архитектуры. 💡

Виды Card Sorting: открытая, закрытая и гибридная методики

Выбор подходящего типа Card Sorting критически важен для успеха исследования. Каждый метод имеет свои сильные стороны и ограничения, которые напрямую влияют на полученные результаты и их применимость.

1. Открытый Card Sorting (Open Card Sorting)

При открытой сортировке участники получают набор карточек с контентом и создают собственные категории, давая им названия. Это позволяет выявить естественные ментальные модели пользователей без навязывания существующей структуры.

Когда использовать:

На ранних этапах проектирования новых продуктов

При полном редизайне существующего продукта

Когда вы хотите понять, как пользователи концептуализируют информацию

2. Закрытый Card Sorting (Closed Card Sorting)

В закрытом Card Sorting категории уже определены заранее, участники лишь распределяют карточки по предложенным группам. Этот метод эффективен для проверки существующей или предлагаемой структуры.

Когда использовать:

Для тестирования и улучшения существующей информационной архитектуры

При добавлении нового контента в установленную структуру

Для проверки понятности названий категорий

3. Гибридный Card Sorting (Hybrid Card Sorting)

Комбинирует элементы открытого и закрытого методов — участникам предоставляются предварительные категории, но они могут создавать новые или изменять существующие. Отличный компромисс, когда у вас уже есть базовая структура, но вы открыты для её корректировки.

Когда использовать:

При эволюционном редизайне с сохранением части структуры

Когда вы хотите проверить существующие категории, но открыты для новых

В случае неуверенности в полноте текущей категоризации

Параметр Открытый Card Sorting Закрытый Card Sorting Гибридный Card Sorting Создание категорий Участники создают самостоятельно Категории предопределены Есть предложенные категории + возможность создать новые Сложность анализа Высокая Низкая Средняя Объективность результатов Высокая (чистый взгляд пользователей) Средняя (ограничены предложенной структурой) Высокая с учетом контекста Необходимое количество участников 15-30 10-20 15-25 Время на проведение 30-45 минут 15-30 минут 25-40 минут

Вне зависимости от выбранного типа, современные онлайн-инструменты для Card Sorting позволяют провести модерируемые или немодерируемые сессии. Модерируемые предоставляют более глубокое понимание процесса мышления участников, но требуют больше ресурсов. Немодерируемые позволяют собрать больше данных за короткий срок. 🔍

Подготовка и проведение сессии Card Sorting: 5 ключевых шагов

Правильная подготовка и проведение Card Sorting — залог получения действительно ценных инсайтов. Рассмотрим пошаговый процесс, который поможет избежать типичных ошибок и максимизировать отдачу от исследования.

Шаг 1: Определение целей и подготовка контента

Начните с формулировки четких целей исследования:

Создание новой структуры меню?

Оптимизация навигации мобильного приложения?

Проверка понятности названий разделов?

Далее подготовьте список элементов контента для сортировки. Критические правила:

Оптимальное количество карточек: 30-70 (слишком мало не дает глубины, слишком много утомляет)

Используйте понятные названия без профессионального жаргона

Каждая карточка должна представлять отдельный, четкий концепт

При необходимости добавьте краткое пояснение к названию

Шаг 2: Выбор участников и формата

Для получения достоверных данных необходимо:

Привлечь 15-30 участников, представляющих вашу целевую аудиторию

Определиться с форматом: очный или удаленный (онлайн)

Решить, будет ли сортировка модерируемой (с наблюдателем) или немодерируемой

Очный формат дает возможность наблюдать за процессом принятия решений и задавать уточняющие вопросы. Онлайн-формат позволяет охватить географически распределенную аудиторию и автоматизировать сбор данных.

Марина Соколова, UX-дизайнер Работая над приложением для бронирования столиков в ресторанах, мы столкнулись с дилеммой: как лучше организовать фильтры поиска ресторанов? Маркетологи настаивали на сортировке по кухням, технический директор предлагал фокус на рейтинги и цены, а CEO хотел выделить рестораны-партнеры. Мы решили провести Card Sorting с реальными пользователями. Создали 50 карточек с различными критериями выбора ресторана. Сессии проводили как онлайн, так и очно в кофейнях. Самый неожиданный инсайт мы получили именно во время очной сессии. Один из участников начал создавать категорию "Рестораны для особых случаев". Я попросила пояснить, что она вкладывает в это понятие. Оказалось, пользователи часто ищут места для конкретных жизненных ситуаций: "для первого свидания", "для делового обеда", "для семейного праздника". Этого критерия не было в наших первоначальных гипотезах! Когда мы добавили этот фильтр в приложение и провели A/B-тестирование, процент бронирований через фильтр "Для особых случаев" оказался выше, чем через традиционный фильтр кухонь. А средний чек таких бронирований был на 35% выше обычного.

Шаг 3: Подготовка инструкций и проведение пилотного тестирования

Четкие инструкции критически важны для получения качественных результатов:

Объясните задачу простым языком, избегая наводящих формулировок

Уточните, можно ли оставлять карточки вне групп или создавать подгруппы

Определите время, отведенное на сортировку (обычно 20-40 минут)

Обязательно проведите пилотное тестирование с 2-3 участниками, чтобы выявить проблемы в инструкциях или наборе карточек.

Шаг 4: Проведение основной сессии

Во время проведения основной сессии следуйте этим практикам:

Создайте комфортную атмосферу для участников

При модерируемой сортировке используйте метод "думай вслух", прося участников комментировать свои решения

Задавайте открытые вопросы, не направляя участника к определенным решениям

Документируйте не только результат, но и процесс сортировки

Шаг 5: Сбор и первичная организация данных

После завершения всех сессий необходимо:

Собрать и систематизировать все результаты в единый формат

Сфотографировать/зафиксировать расположение карточек каждого участника

Зафиксировать названия категорий, которые создали участники (при открытой сортировке)

Записать комментарии и объяснения участников

Эффективная подготовка и проведение Card Sorting требует внимания к деталям и методичности, но результат стоит затраченных усилий — вы получите глубокое понимание пользовательских ментальных моделей, необходимое для создания интуитивно понятной информационной архитектуры. 📊

Анализ результатов и применение данных Card Sorting

Сбор данных — только половина пути. Настоящая ценность Card Sorting раскрывается при грамотном анализе и интерпретации результатов. Этот этап требует методичности и критического мышления.

Количественный анализ

При анализе результатов Card Sorting используйте следующие количественные методы:

Матрица сходства (similarity matrix) — показывает, как часто элементы группировались вместе разными участниками

— показывает, как часто элементы группировались вместе разными участниками Кластерный анализ — выявляет естественные группировки элементов на основе их близости в сортировке

— выявляет естественные группировки элементов на основе их близости в сортировке Дендрограмма — древовидная диаграмма, визуализирующая иерархические отношения между элементами

— древовидная диаграмма, визуализирующая иерархические отношения между элементами Процент согласия — показывает, насколько участники были единодушны в своих решениях

Многие современные инструменты для Card Sorting автоматически генерируют эти аналитические представления, что существенно упрощает процесс анализа.

Качественный анализ

Не менее важен и качественный анализ, который включает:

Изучение названий категорий, созданных пользователями

Анализ комментариев участников о процессе принятия решений

Выявление шаблонов поведения и необычных группировок

Определение элементов, вызвавших затруднения при сортировке

Иногда наиболее ценные инсайты приходят именно из качественного анализа, особенно когда участники объясняют свою логику нестандартных группировок.

Интерпретация результатов

При интерпретации полученных данных обратите внимание на:

Уровень согласия между участниками (высокий показатель указывает на устойчивую ментальную модель)

Элементы, которые стабильно группируются вместе (кандидаты для одной категории)

Элементы, которые распределяются по разным категориям (могут требовать дублирования в структуре)

Термины, которые участники используют для названий категорий (потенциальные пункты меню)

Уровень согласия Интерпретация Рекомендуемые действия Высокий (75-100%) Сильный консенсус, устойчивая ментальная модель Смело применяйте эту структуру, высокая вероятность успеха Средний (50-75%) Общее направление ясно, но есть вариации Используйте основную структуру, но проведите дополнительное тестирование Низкий (30-50%) Значительные различия в понимании Создайте несколько вариантов структуры и проведите A/B-тестирование Очень низкий (<30%) Нет общей ментальной модели Пересмотрите контент или проведите сегментированный анализ по группам пользователей

Преобразование результатов в информационную архитектуру

Финальный шаг — трансформация полученных данных в практическую информационную архитектуру:

Создайте основные категории на основе кластеров с высоким уровнем согласия

Используйте популярные пользовательские термины для названий разделов

Определите иерархию и структуру на основе дендрограмм

При необходимости дублируйте контент, который пользователи ожидают видеть в разных разделах

Важно: результаты Card Sorting — это не готовая информационная архитектура, а скорее обоснованный фундамент для её создания. Дополните эти данные бизнес-требованиями, техническими ограничениями и другими исследованиями пользователей.

Валидация разработанной структуры

После создания информационной архитектуры необходима её проверка:

Проведите Tree Testing для проверки навигационной эффективности новой структуры

Используйте прототипирование и юзабилити-тестирование для дальнейшей валидации

Рассмотрите A/B-тестирование различных вариантов структуры на живом трафике

Помните: Card Sorting — это не одноразовая активность, а повторяющийся процесс. По мере эволюции продукта и появления нового контента регулярно возвращайтесь к этому методу для поддержания актуальности информационной архитектуры. 🧩

Инструменты и сервисы для эффективного Card Sorting

Выбор правильного инструмента может значительно повлиять на эффективность исследования, качество получаемых данных и удобство их анализа. Рассмотрим различные варианты — от профессиональных цифровых платформ до бюджетных аналоговых решений.

Цифровые платформы для удаленного Card Sorting

OptimalSort — мощный инструмент от Optimal Workshop с продвинутой аналитикой, дендрограммами и матрицами сходства. Поддерживает все типы Card Sorting и позволяет рекрутировать участников.

— мощный инструмент от Optimal Workshop с продвинутой аналитикой, дендрограммами и матрицами сходства. Поддерживает все типы Card Sorting и позволяет рекрутировать участников. UserZoom — комплексная платформа для UX-исследований с функционалом Card Sorting, интегрированная с другими методиками тестирования.

— комплексная платформа для UX-исследований с функционалом Card Sorting, интегрированная с другими методиками тестирования. Proven by Users — удобное решение с простым интерфейсом и доступной ценой для небольших проектов.

— удобное решение с простым интерфейсом и доступной ценой для небольших проектов. UsabiliTest — фокусируется на простоте использования как для исследователей, так и для участников.

— фокусируется на простоте использования как для исследователей, так и для участников. UXtweak — современный инструмент с интуитивным интерфейсом и гибкими настройками визуализации данных.

Бесплатные и бюджетные цифровые решения

Не всегда есть бюджет на профессиональные платформы, но это не повод отказываться от исследования:

MURAL или Miro — онлайн-доски для совместной работы, которые можно адаптировать для Card Sorting с помощью виртуальных стикеров.

или — онлайн-доски для совместной работы, которые можно адаптировать для Card Sorting с помощью виртуальных стикеров. Google Forms + Sheets — при творческом подходе можно создать простую систему Card Sorting и анализировать результаты в таблицах.

+ — при творческом подходе можно создать простую систему Card Sorting и анализировать результаты в таблицах. Trello — бесплатный инструмент для управления проектами, который отлично работает для модерируемого Card Sorting в небольших группах.

— бесплатный инструмент для управления проектами, который отлично работает для модерируемого Card Sorting в небольших группах. SortSite — специализированный бесплатный онлайн-инструмент с базовыми функциями Card Sorting.

Аналоговые методы проведения Card Sorting

Физические сессии Card Sorting по-прежнему эффективны и иногда предпочтительны:

Индексные карточки — классический подход с написанием элементов контента на отдельных карточках.

— классический подход с написанием элементов контента на отдельных карточках. Стикеры Post-it — удобная альтернатива, позволяющая легко перемещать и группировать элементы.

— удобная альтернатива, позволяющая легко перемещать и группировать элементы. Магнитная доска с карточками — хорошее решение для проведения сессий в офисе или учебной среде.

Для фиксации результатов аналоговых сессий используйте фотосъемку каждого завершенного набора сортировки и перенесите данные в электронные таблицы для анализа.

Сравнение ключевых инструментов Card Sorting

Инструмент Типы Card Sorting Аналитические возможности Ценовой диапазон Лучше всего подходит для OptimalSort Открытый, закрытый, гибридный Высокие (дендрограммы, матрицы, кластеризация) $$$ Профессиональных UX-команд UserZoom Открытый, закрытый, гибридный Высокие + интеграция с другими UX-метриками $$$$ Корпоративных исследований Miro/MURAL Открытый, закрытый (с настройкой) Низкие (ручной анализ) $ (есть бесплатная версия) Модерируемых удаленных сессий Аналоговые карточки Любые Требуют ручного анализа $ Локальных сессий с глубоким качественным анализом UXtweak Открытый, закрытый, гибридный Средние (базовая аналитика и визуализация) $$ (есть бесплатный план) Стартапов и команд с ограниченным бюджетом

Выбор инструмента в зависимости от проекта

При выборе инструмента учитывайте следующие факторы:

Масштаб исследования — количество участников и элементов для сортировки

— количество участников и элементов для сортировки Географическое распределение — локальные или удаленные участники

— локальные или удаленные участники Бюджет — доступные средства на инструменты и рекрутинг

— доступные средства на инструменты и рекрутинг Необходимый уровень аналитики — базовые выводы или глубокий статистический анализ

— базовые выводы или глубокий статистический анализ Интеграция с другими инструментами — необходимость связи с другими исследовательскими данными

Независимо от выбранного инструмента, ключевым фактором успеха остается методичный подход к подготовке исследования, качественный рекрутинг участников и грамотная интерпретация результатов. Технологии лишь упрощают процесс, но не заменяют экспертизу исследователя. 🛠️