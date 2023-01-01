Быстрый способ проверки пустого объекта в Javascript

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Быстрый ответ

Чтобы быстро и надёжно проверить объект на пустоту, вполне подойдёт комбинация функции Object.keys() c методом .length :

JS Скопировать код const cat = {}; console.log(Object.keys(cat).length === 0); // даст true, если объект пуст – котик прячется? ¯\_(ツ)_/¯

Детальный анализ пустоты объекта

В JavaScript объект считается пустым, если у него нет перечисляемых собственных свойств. Однако стоит заметить, что бывают и не перечисляемые свойства, которые также могут считаться показателями пустоты объекта, правда, это уже вопрос философии.

Совместимость и поиск альтернатив

Решение Object.keys(obj).length === 0 — элегантный и простой способ определить пустоту объекта, но оно может не работать в старых браузерах. Потому перед использованием Object.keys() или Object.getOwnPropertyNames() , убедитесь в их совместимости.

Учёт всех видов свойств

Если задача стоит в том, чтобы учесть все свойства объекта (включая не перечисляемые), можно воспользоваться Object.getOwnPropertyNames(obj).length === 0 :

JS Скопировать код console.log(Object.getOwnPropertyNames(cat).length === 0); // true, если объект пуст // У кота нет секретов!

jQuery – подстраховка для вашего браузера

Если ваша аудитория использует различные браузеры, jQuery представляет функцию $.isEmptyObject , которая может оказаться удобной:

JS Скопировать код console.log($.isEmptyObject(cat)); // true, если объект пуст – и jQuery тоже с котами в дружбе!

Библиотечная поддержка: путь к эффективности

Библиотеки Lodash и Underscore предлагают функцию _.isEmpty ,которая может стать надёжным помощником в определении пустоты объекта.

JS Скопировать код console.log(_.isEmpty(cat)); // true, если объект пуст – не заблудился ли котик в lodash?

Однако учтите, что использование функций из библиотек вводит дополнительный уровень абстракции, который может негативно влиять на производительность.

Циклическая обработка

Цикл for...in нередко выполняется быстрее, в частности, при работе с большими, не пустыми объектами:

JS Скопировать код function isObjectEmpty(object) { for (let key in object) { if (object.hasOwnProperty(key)) return false; // объект не пуст! } return true; // объект пуст! Или...? }

Уворачивание от случайных попаданий

Старайтесь предусмотреть ситуации с null и undefined , чтобы избежать беспорядка в коде.

JS Скопировать код function isEmpty(value) { return value == null || (typeof value === 'object' && Object.keys(value).length === 0); // Ведь никогда не знаешь, что скрывается в тени. (¬‿¬) }

Визуализация

Представьте объект JavaScript как парковку:

Проверяемая парковка:

JS Скопировать код const parkingLot = {}; // все места свободны...

Пуста ли она?

Анализируем код:

JS Скопировать код const isEmpty = (lot) => Object.keys(lot).length === 0; // считаем автомобили... или их отсутствие!

Итог? Если парковка пуста — 🟢, если занята — 🔴.

Библиотека или нативный код: выбор мудрых

При выборе между библиотечной эффективностью, простотой нативного кода и поддержкой браузеров стремитесь к разумному балансу. И следите за обновлениями поддержки браузерами функционала ECMAScript.

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