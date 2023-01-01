Быстрый способ проверки пустого объекта в Javascript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Чтобы быстро и надёжно проверить объект на пустоту, вполне подойдёт комбинация функции
Object.keys() c методом
.length:
const cat = {};
console.log(Object.keys(cat).length === 0); // даст true, если объект пуст – котик прячется? ¯\_(ツ)_/¯
Детальный анализ пустоты объекта
В JavaScript объект считается пустым, если у него нет перечисляемых собственных свойств. Однако стоит заметить, что бывают и не перечисляемые свойства, которые также могут считаться показателями пустоты объекта, правда, это уже вопрос философии.
Совместимость и поиск альтернатив
Решение
Object.keys(obj).length === 0 — элегантный и простой способ определить пустоту объекта, но оно может не работать в старых браузерах. Потому перед использованием
Object.keys() или
Object.getOwnPropertyNames(), убедитесь в их совместимости.
Учёт всех видов свойств
Если задача стоит в том, чтобы учесть все свойства объекта (включая не перечисляемые), можно воспользоваться
Object.getOwnPropertyNames(obj).length === 0:
console.log(Object.getOwnPropertyNames(cat).length === 0); // true, если объект пуст
// У кота нет секретов!
jQuery – подстраховка для вашего браузера
Если ваша аудитория использует различные браузеры, jQuery представляет функцию
$.isEmptyObject, которая может оказаться удобной:
console.log($.isEmptyObject(cat)); // true, если объект пуст – и jQuery тоже с котами в дружбе!
Библиотечная поддержка: путь к эффективности
Библиотеки Lodash и Underscore предлагают функцию
_.isEmpty,которая может стать надёжным помощником в определении пустоты объекта.
console.log(_.isEmpty(cat)); // true, если объект пуст – не заблудился ли котик в lodash?
Однако учтите, что использование функций из библиотек вводит дополнительный уровень абстракции, который может негативно влиять на производительность.
Циклическая обработка
Цикл
for...in нередко выполняется быстрее, в частности, при работе с большими, не пустыми объектами:
function isObjectEmpty(object) {
for (let key in object) {
if (object.hasOwnProperty(key)) return false; // объект не пуст!
}
return true; // объект пуст! Или...?
}
Уворачивание от случайных попаданий
Старайтесь предусмотреть ситуации с
null и
undefined, чтобы избежать беспорядка в коде.
function isEmpty(value) {
return value == null || (typeof value === 'object' && Object.keys(value).length === 0);
// Ведь никогда не знаешь, что скрывается в тени. (¬‿¬)
}
Визуализация
Представьте объект JavaScript как парковку:
Проверяемая парковка:
const parkingLot = {}; // все места свободны...
Пуста ли она?
Анализируем код:
const isEmpty = (lot) => Object.keys(lot).length === 0; // считаем автомобили... или их отсутствие!
Итог? Если парковка пуста — 🟢, если занята — 🔴.
Библиотека или нативный код: выбор мудрых
При выборе между библиотечной эффективностью, простотой нативного кода и поддержкой браузеров стремитесь к разумному балансу. И следите за обновлениями поддержки браузерами функционала ECMAScript.
Полезные материалы
- Object.keys() – JavaScript | MDN — детально о
Object.keys().
- Как проверить, пуст ли объект JavaScript? – Stack Overflow — место, где программисты обмениваются опытом.
- Спецификация языка ECMAScript 2015 – ECMA-262 6-е издание — изучить спецификацию ES6 об
Object.entries().
- JSON.stringify() – JavaScript | MDN — преобразование объектов в JSON для сравнения.
- Документация Lodash — все о функциях Lodash.
- typeof – JavaScript | MDN —
typeofпомогает определить тип данных.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик