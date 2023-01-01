Brotli vs Gzip: подробное сравнение алгоритмов сжатия для веб-сайтов#Веб-разработка #ТехSEO #Оптимизация загрузки
Для кого эта статья:
- веб-разработчики и дизайнеры, интересующиеся оптимизацией сайтов
- DevOps-инженеры и системные администраторы, занимающиеся настройкой серверов
- технические директора и руководители проектов, стремящиеся улучшить производительность веб-ресурсов
Каждая миллисекунда загрузки вашего сайта влияет на конверсию. Алгоритмы сжатия данных — то незаметное, но мощное оружие, которое может сократить время загрузки страниц до 70%. В битве за оптимизацию веб-ресурсов Brotli и Gzip выступают главными героями, каждый со своими козырями. Разберемся, какой из них даст вашим пользователям молниеносную загрузку страниц, а серверам — облегчение нагрузки. Без технических компромиссов и громких обещаний — только цифры, факты и практический опыт. 🚀
Принципы работы Brotli и Gzip: как устроены алгоритмы сжатия
Чтобы сделать осознанный выбор между алгоритмами, нужно понимать, как они работают изнутри. Gzip и Brotli — оба относятся к категории словарных алгоритмов сжатия, но с принципиальными различиями в архитектуре и подходах к компрессии данных.
Gzip, созданный в 1992 году, основан на алгоритме DEFLATE, который комбинирует алгоритм LZ77 и кодирование Хаффмана. LZ77 ищет повторяющиеся строки в тексте и заменяет их ссылками на ранее встречавшиеся фрагменты. Затем кодирование Хаффмана оптимизирует представление частых символов короткими кодами, а редких — более длинными.
Brotli, разработанный Google в 2013 году, использует более сложную комбинацию методов:
- LZ77 с увеличенным окном поиска повторяющихся фрагментов (до 16 МБ против 32 КБ у Gzip)
- Контекстное моделирование, учитывающее предыдущие данные для предсказания следующих
- Предустановленные статические словари для распространенных веб-паттернов (HTML-теги, CSS-свойства, JavaScript-конструкции)
- Метасжатие — специальные техники для сжатия самих инструкций декомпрессии
Ключевое различие в подходах: Gzip сжимает каждый файл с нуля, а Brotli использует предзагруженные словари для типичных веб-элементов — это как если бы вы уже знали часть перевода, прежде чем начать переводить текст. 📚
Александр Петров, DevOps-инженер
Столкнулся с проблемой при оптимизации крупного интернет-магазина с 5000+ страниц. Gzip давал хорошие результаты, но клиент хотел большего. После анализа трафика обнаружил, что 72% данных — это повторяющиеся HTML-шаблоны, JavaScript-библиотеки и CSS. Переход на Brotli с уровнем сжатия 5 дал дополнительные 18% экономии трафика. Причина — предустановленные словари Brotli, которые идеально подходили для этого типа контента. Однако стоит отметить, что с бинарными файлами (PDF, изображениями) Brotli показал почти такие же результаты, как Gzip, из-за отсутствия повторяющихся паттернов.
Под капотом оба алгоритма используют сжатие без потерь, что критично для веб-данных. Однако Brotli использует асимметричный подход: сжатие занимает больше ресурсов и времени, чтобы обеспечить максимальную компрессию, но распаковка происходит быстро на стороне клиента.
|Характеристика
|Gzip
|Brotli
|Год создания
|1992
|2013
|Базовые алгоритмы
|DEFLATE (LZ77 + Хаффман)
|LZ77 + контекстное моделирование
|Размер окна поиска
|32 КБ
|16 МБ
|Использование словарей
|Нет
|Да, предустановленные для веб-контента
|Уровни сжатия
|1-9
|1-11
Эффективность сжатия: что экономит больше трафика и места
Когда дело касается эффективности сжатия, цифры говорят сами за себя. Многочисленные исследования показывают, что Brotli в среднем обеспечивает на 15-25% лучшую степень сжатия по сравнению с Gzip при работе с текстовыми веб-ресурсами.
Превосходство Brotli особенно заметно на следующих типах файлов:
- HTML-документы: улучшение до 25% против Gzip
- JavaScript-файлы: 17-21% лучше сжатие
- CSS-стили: до 20% выигрыш в размере
- JSON и XML данные: около 18% преимущества
- Шрифты: до 15% меньший размер
Однако не всё так однозначно. Эффективность Brotli сильно зависит от выбранного уровня сжатия. На низких уровнях (1-4) разница с Gzip минимальна, а иногда Gzip даже выигрывает. Максимальное преимущество Brotli проявляется на уровнях 5-11, но с увеличением уровня растёт и время компрессии.
Рассмотрим реальные результаты сжатия популярных библиотек:
|Библиотека
|Исходный размер
|Gzip (уровень 6)
|Brotli (уровень 5)
|Brotli (уровень 11)
|jQuery 3.6.0
|282 КБ
|82 КБ
|72 КБ
|68 КБ
|React 17.0.2
|128 КБ
|43 КБ
|36 КБ
|33 КБ
|Bootstrap CSS
|163 КБ
|23 КБ
|19 КБ
|17 КБ
|Типичная HTML-страница
|120 КБ
|24 КБ
|18 КБ
|16 КБ
Важный момент: эффективность Brotli особенно проявляется на больших файлах и в ситуациях, когда один и тот же контент сжимается многократно. Это объясняется тем, что алгоритм может лучше использовать свой предустановленный словарь и находить больше повторяющихся паттернов в объемном контенте.
Для пользователей мобильных устройств с ограниченным трафиком экономия в 20% может быть критически важной — это не только уменьшение расходов на трафик, но и значительное ускорение загрузки страниц при медленном соединении. 📱
Однако важно помнить об исключениях. Для следующих типов файлов преимущество Brotli незначительно или отсутствует:
- Уже сжатые форматы (JPEG, PNG, MP3, MP4)
- Зашифрованные данные
- Очень маленькие файлы (менее 1 КБ)
- Бинарные файлы со случайным распределением данных
Скорость работы и нагрузка на сервер при использовании сжатия
Эффективность сжатия — только одна сторона медали. Не менее важно, какой ценой достигается эта компрессия и как быстро происходит распаковка данных на стороне клиента. 🧮
Brotli разрабатывался с асимметричным подходом к скорости: компрессия может быть медленной (особенно на высоких уровнях), но декомпрессия должна быть быстрой. Это оптимально для статических ресурсов, которые сжимаются один раз, но распаковываются многократно у разных пользователей.
Сравним время компрессии обоих алгоритмов (в миллисекундах) для файла JavaScript размером 200 КБ:
- Gzip (уровень 1): ~5 мс
- Gzip (уровень 6): ~15 мс
- Gzip (уровень 9): ~35 мс
- Brotli (уровень 1): ~8 мс
- Brotli (уровень 5): ~30 мс
- Brotli (уровень 11): ~1200 мс
Как видно, на максимальном уровне сжатия Brotli требует в десятки раз больше времени для компрессии, чем Gzip. Это создает дополнительную нагрузку на CPU сервера, что критично для динамически генерируемого контента.
Мария Соколова, технический директор
На проекте с высокой нагрузкой (новостной портал с 3 млн просмотров в день) мы попробовали заменить Gzip на Brotli для всего контента, включая динамические страницы. Результат был неоднозначным. С одной стороны, пользователи действительно получали страницы быстрее за счет меньшего объема данных. С другой — нагрузка на сервера выросла на 30%, что привело к более частым скачкам времени отклика в пиковые часты. Решением стал гибридный подход: для статических ресурсов (JS, CSS, шрифты) мы используем предварительно сжатые файлы с Brotli уровня 11, а для динамического HTML — Brotli уровня 4 или Gzip уровня 6 в зависимости от текущей нагрузки. Важное открытие — на очень высоких уровнях сжатия Brotli может требовать в 4-5 раз больше CPU-времени, чем это указано в документации.
Что касается декомпрессии, Brotli демонстрирует примерно ту же скорость, что и Gzip, или немного быстрее на некоторых типах данных. Это означает, что пользователи не будут замечать задержек при распаковке на своих устройствах.
Для правильного понимания нагрузки на сервер, важно рассмотреть разные сценарии:
- Статический контент: Предварительное сжатие файлов с кэшированием результатов практически не создает дополнительной нагрузки. Идеально подходит Brotli с высокими уровнями сжатия (7-11).
- Полустатический контент (обновляется редко, но индивидуален): Можно применять Brotli средних уровней (4-6) с кэшированием результатов на несколько часов/дней.
- Динамический контент (генерируется для каждого запроса): Здесь лучше использовать Gzip или Brotli низких уровней (1-3), чтобы не создавать задержек и избыточной нагрузки.
Потребление памяти — еще один важный фактор. При декомпрессии Brotli требует до 16 МБ дополнительной памяти из-за большего окна сжатия, тогда как Gzip обходится 32 КБ. Это редко создает проблемы на современных устройствах, но может быть значимым фактором для устаревших мобильных браузеров или IoT-устройств.
Совместимость с браузерами и поддержка в разных системах
Даже самый эффективный алгоритм сжатия бесполезен, если клиент не может его распаковать. Поддержка браузерами — критически важный аспект при выборе между Brotli и Gzip. 🌐
Gzip поддерживается практически везде — этот формат стал стандартом де-факто для веб-компрессии с конца 1990-х годов. Все современные браузеры, от Internet Explorer 5.5 до последних версий Chrome, Firefox, Safari и Edge, понимают и обрабатывают Gzip-сжатие.
Brotli, будучи относительно новым алгоритмом, имеет более ограниченную, но всё же широкую поддержку:
- Chrome: с версии 49 (2016)
- Firefox: с версии 44 (2016)
- Edge: с версии 15 (2017)
- Safari: с версии 11 (2017)
- Opera: с версии 36 (2016)
- Android Browser: с версии 67 (2018)
- Samsung Internet: с версии 5.0 (2016)
По состоянию на 2023 год, Brotli поддерживается примерно 96% браузеров в мире. Основные проблемы совместимости могут возникнуть с:
- Internet Explorer (любой версии)
- Устаревшими версиями UC Browser
- Некоторыми прокси-серверами и корпоративными брандмауэрами
- Специализированными браузерами для слабовидящих
Что касается серверной части, ситуация следующая:
|Веб-сервер/Платформа
|Gzip
|Brotli
|Apache
|Встроенная поддержка
|Через модуль mod_brotli
|Nginx
|Встроенная поддержка
|С версии 1.11.0 через ngx_brotli
|IIS
|Встроенная поддержка
|Через IIS Compression
|Node.js
|Встроенная поддержка
|Через shrink-ray или компрессионные модули
|PHP
|Через ob_gzhandler
|Ограниченная нативная поддержка
|AWS CloudFront
|Полная поддержка
|Полная поддержка с 2020 года
|Cloudflare
|Полная поддержка
|Полная автоматическая поддержка
Важный нюанс: браузеры запрашивают Brotli только по HTTPS-соединениям из соображений безопасности. При использовании HTTP без шифрования браузер запросит Gzip даже если поддерживает Brotli. Это связано с потенциальными уязвимостями при атаках на основе сжатия (например, BREACH).
Для максимальной совместимости рекомендуется реализовать каскадный подход:
- Проверка поддержки Brotli клиентом (заголовок Accept-Encoding содержит br)
- Если Brotli поддерживается и соединение защищено HTTPS — отдаем контент, сжатый Brotli
- В противном случае — используем Gzip
- Если клиент не поддерживает сжатие вообще — отдаем несжатый контент
Большинство современных CDN и облачных платформ (Cloudflare, AWS CloudFront, Google Cloud CDN) автоматически реализуют такой подход, выбирая оптимальный алгоритм сжатия на основе запроса клиента.
Практическое руководство: как внедрить оптимальное сжатие
Теория полезна, но практическая реализация требует конкретных шагов. Рассмотрим, как внедрить оптимальное сжатие на различных платформах и серверах. 🛠️
Шаг 1: Анализ текущей ситуации
Прежде чем вносить изменения, проведите аудит вашего сайта:
- Используйте инструменты вроде Google PageSpeed Insights или WebPageTest для анализа сжатия
- Проверьте текущие заголовки Content-Encoding в ответах сервера
- Определите типы контента, которые выиграют от улучшенного сжатия (JS, CSS, HTML, JSON, XML)
- Изучите профиль вашей аудитории — процент устаревших браузеров
Шаг 2: Настройка Apache
Для Apache добавьте в .htaccess или конфигурацию сервера:
# Включаем модуль mod_deflate для Gzip
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/javascript application/json
</IfModule>
# Настройка Brotli, если модуль установлен
<IfModule mod_brotli.c>
AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/html text/plain text/xml text/css application/javascript application/json
# Уровень сжатия от 1 до 11
BrotliCompressionQuality 6
</IfModule>
Шаг 3: Настройка Nginx
В конфигурации Nginx добавьте:
# Настройка Gzip
gzip on;
gzip_comp_level 6;
gzip_min_length 256;
gzip_proxied any;
gzip_vary on;
gzip_types
application/atom+xml
application/javascript
application/json
application/ld+json
application/manifest+json
application/rss+xml
application/vnd.geo+json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
application/x-web-app-manifest+json
application/xhtml+xml
application/xml
font/opentype
image/bmp
image/svg+xml
image/x-icon
text/cache-manifest
text/css
text/plain
text/vcard
text/vnd.rim.location.xloc
text/vtt
text/x-component
text/x-cross-domain-policy;
# Настройка Brotli, если модуль установлен
brotli on;
brotli_comp_level 6;
brotli_types
application/atom+xml
application/javascript
application/json
application/ld+json
application/manifest+json
application/rss+xml
application/vnd.geo+json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
application/x-web-app-manifest+json
application/xhtml+xml
application/xml
font/opentype
image/bmp
image/svg+xml
image/x-icon
text/cache-manifest
text/css
text/plain
text/vcard
text/vnd.rim.location.xloc
text/vtt
text/x-component
text/x-cross-domain-policy;
Шаг 4: Предварительное сжатие статических ресурсов
Для максимальной производительности предварительно сжимайте статический контент:
- Установите brotli и gzip утилиты:
apt-get install brotli gzip
или
brew install brotli
- Создайте скрипт для сжатия:
find /path/to/your/static/files -type f -name "*.js" -o -name "*.css" -o -name "*.html" | while read file; do
gzip -9 -c "$file" > "$file.gz"
brotli -q 11 "$file" -o "$file.br"
done
- Настройте сервер для отдачи предварительно сжатых файлов:
# В конфигурации Nginx
location ~ \.css$ {
try_files $uri.br $uri.gz $uri =404;
add_header Content-Encoding br;
# Остальные заголовки...
}
Шаг 5: Внедрение в Node.js
Для Express.js используйте комбинацию модулей:
const express = require('express');
const app = express();
const shrinkRay = require('shrink-ray-current');
// Включаем сжатие с автоматическим выбором Brotli или Gzip
app.use(shrinkRay({
filter: (req, res) => {
return !/\.(?:jpg|jpeg|png|gif|webp)$/.test(req.url);
},
brotli: {
quality: 6
},
zlib: {
level: 6
}
}));
// Остальной код...
Шаг 6: Оптимизация через CDN
Многие CDN предлагают встроенные решения:
- Cloudflare: Включите Brotli в разделе Speed → Optimization
- AWS CloudFront: Используйте политики кэширования с управляемым сжатием
- Fastly: Поддерживает автоматический выбор между Brotli и Gzip
Шаг 7: Проверка и мониторинг
После внедрения проверьте результаты:
- Используйте curl для тестирования заголовков:
curl -H "Accept-Encoding: br,gzip" -I https://yoursite.com/file.js
- Проверьте размер передаваемых данных через DevTools в браузере (вкладка Network)
- Повторно проведите тесты производительности в PageSpeed Insights
- Настройте мониторинг нагрузки на сервер для оценки влияния сжатия
Рекомендации по уровням сжатия
Оптимальные настройки зависят от типа контента и режима работы:
- Статический кэшируемый контент: Brotli 9-11
- Полустатический контент с периодическим обновлением: Brotli 5-7
- Динамический контент (генерируемый на лету): Brotli 3-4 или Gzip 6
- API с высокими требованиями к отзывчивости: Gzip 4-5 или Brotli 2-3
- Веб-сайты с большим процентом старых браузеров: Gzip 6 с резервным несжатым контентом
Помните, что нет универсального решения — оптимальная конфигурация зависит от специфики вашего проекта, аудитории и инфраструктуры. Экспериментируйте с различными настройками, измеряйте результаты и корректируйте стратегию сжатия в зависимости от полученных данных.
Битва между Brotli и Gzip демонстрирует типичную ситуацию в мире оптимизации: нет абсолютного победителя, есть лишь правильный инструмент для конкретной задачи. Brotli явно выигрывает в степени сжатия, особенно для текстовых веб-ресурсов, но Gzip берет своё универсальностью и скоростью. Идеальное решение? Используйте оба алгоритма: Brotli для поддерживающих его браузеров и HTTPS-соединений, Gzip как надежную альтернативу для остальных случаев. Помните, что даже пара сэкономленных килобайт для миллиона пользователей превращается в терабайты сбереженного трафика, и каждая миллисекунда ускорения загрузки страницы улучшает пользовательский опыт.
Анна Воробьёва
специалист по поисковой аналитике