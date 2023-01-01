Brotli vs Gzip: подробное сравнение алгоритмов сжатия для веб-сайтов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

веб-разработчики и дизайнеры, интересующиеся оптимизацией сайтов

DevOps-инженеры и системные администраторы, занимающиеся настройкой серверов

технические директора и руководители проектов, стремящиеся улучшить производительность веб-ресурсов

Каждая миллисекунда загрузки вашего сайта влияет на конверсию. Алгоритмы сжатия данных — то незаметное, но мощное оружие, которое может сократить время загрузки страниц до 70%. В битве за оптимизацию веб-ресурсов Brotli и Gzip выступают главными героями, каждый со своими козырями. Разберемся, какой из них даст вашим пользователям молниеносную загрузку страниц, а серверам — облегчение нагрузки. Без технических компромиссов и громких обещаний — только цифры, факты и практический опыт. 🚀

Принципы работы Brotli и Gzip: как устроены алгоритмы сжатия

Чтобы сделать осознанный выбор между алгоритмами, нужно понимать, как они работают изнутри. Gzip и Brotli — оба относятся к категории словарных алгоритмов сжатия, но с принципиальными различиями в архитектуре и подходах к компрессии данных.

Gzip, созданный в 1992 году, основан на алгоритме DEFLATE, который комбинирует алгоритм LZ77 и кодирование Хаффмана. LZ77 ищет повторяющиеся строки в тексте и заменяет их ссылками на ранее встречавшиеся фрагменты. Затем кодирование Хаффмана оптимизирует представление частых символов короткими кодами, а редких — более длинными.

Brotli, разработанный Google в 2013 году, использует более сложную комбинацию методов:

LZ77 с увеличенным окном поиска повторяющихся фрагментов (до 16 МБ против 32 КБ у Gzip)

Контекстное моделирование, учитывающее предыдущие данные для предсказания следующих

Предустановленные статические словари для распространенных веб-паттернов (HTML-теги, CSS-свойства, JavaScript-конструкции)

Метасжатие — специальные техники для сжатия самих инструкций декомпрессии

Ключевое различие в подходах: Gzip сжимает каждый файл с нуля, а Brotli использует предзагруженные словари для типичных веб-элементов — это как если бы вы уже знали часть перевода, прежде чем начать переводить текст. 📚

Александр Петров, DevOps-инженер Столкнулся с проблемой при оптимизации крупного интернет-магазина с 5000+ страниц. Gzip давал хорошие результаты, но клиент хотел большего. После анализа трафика обнаружил, что 72% данных — это повторяющиеся HTML-шаблоны, JavaScript-библиотеки и CSS. Переход на Brotli с уровнем сжатия 5 дал дополнительные 18% экономии трафика. Причина — предустановленные словари Brotli, которые идеально подходили для этого типа контента. Однако стоит отметить, что с бинарными файлами (PDF, изображениями) Brotli показал почти такие же результаты, как Gzip, из-за отсутствия повторяющихся паттернов.

Под капотом оба алгоритма используют сжатие без потерь, что критично для веб-данных. Однако Brotli использует асимметричный подход: сжатие занимает больше ресурсов и времени, чтобы обеспечить максимальную компрессию, но распаковка происходит быстро на стороне клиента.

Характеристика Gzip Brotli Год создания 1992 2013 Базовые алгоритмы DEFLATE (LZ77 + Хаффман) LZ77 + контекстное моделирование Размер окна поиска 32 КБ 16 МБ Использование словарей Нет Да, предустановленные для веб-контента Уровни сжатия 1-9 1-11

Эффективность сжатия: что экономит больше трафика и места

Когда дело касается эффективности сжатия, цифры говорят сами за себя. Многочисленные исследования показывают, что Brotli в среднем обеспечивает на 15-25% лучшую степень сжатия по сравнению с Gzip при работе с текстовыми веб-ресурсами.

Превосходство Brotli особенно заметно на следующих типах файлов:

HTML-документы: улучшение до 25% против Gzip

JavaScript-файлы: 17-21% лучше сжатие

CSS-стили: до 20% выигрыш в размере

JSON и XML данные: около 18% преимущества

Шрифты: до 15% меньший размер

Однако не всё так однозначно. Эффективность Brotli сильно зависит от выбранного уровня сжатия. На низких уровнях (1-4) разница с Gzip минимальна, а иногда Gzip даже выигрывает. Максимальное преимущество Brotli проявляется на уровнях 5-11, но с увеличением уровня растёт и время компрессии.

Рассмотрим реальные результаты сжатия популярных библиотек:

Библиотека Исходный размер Gzip (уровень 6) Brotli (уровень 5) Brotli (уровень 11) jQuery 3.6.0 282 КБ 82 КБ 72 КБ 68 КБ React 17.0.2 128 КБ 43 КБ 36 КБ 33 КБ Bootstrap CSS 163 КБ 23 КБ 19 КБ 17 КБ Типичная HTML-страница 120 КБ 24 КБ 18 КБ 16 КБ

Важный момент: эффективность Brotli особенно проявляется на больших файлах и в ситуациях, когда один и тот же контент сжимается многократно. Это объясняется тем, что алгоритм может лучше использовать свой предустановленный словарь и находить больше повторяющихся паттернов в объемном контенте.

Для пользователей мобильных устройств с ограниченным трафиком экономия в 20% может быть критически важной — это не только уменьшение расходов на трафик, но и значительное ускорение загрузки страниц при медленном соединении. 📱

Однако важно помнить об исключениях. Для следующих типов файлов преимущество Brotli незначительно или отсутствует:

Уже сжатые форматы (JPEG, PNG, MP3, MP4)

Зашифрованные данные

Очень маленькие файлы (менее 1 КБ)

Бинарные файлы со случайным распределением данных

Скорость работы и нагрузка на сервер при использовании сжатия

Эффективность сжатия — только одна сторона медали. Не менее важно, какой ценой достигается эта компрессия и как быстро происходит распаковка данных на стороне клиента. 🧮

Brotli разрабатывался с асимметричным подходом к скорости: компрессия может быть медленной (особенно на высоких уровнях), но декомпрессия должна быть быстрой. Это оптимально для статических ресурсов, которые сжимаются один раз, но распаковываются многократно у разных пользователей.

Сравним время компрессии обоих алгоритмов (в миллисекундах) для файла JavaScript размером 200 КБ:

Gzip (уровень 1): ~5 мс

Gzip (уровень 6): ~15 мс

Gzip (уровень 9): ~35 мс

Brotli (уровень 1): ~8 мс

Brotli (уровень 5): ~30 мс

Brotli (уровень 11): ~1200 мс

Как видно, на максимальном уровне сжатия Brotli требует в десятки раз больше времени для компрессии, чем Gzip. Это создает дополнительную нагрузку на CPU сервера, что критично для динамически генерируемого контента.

Мария Соколова, технический директор На проекте с высокой нагрузкой (новостной портал с 3 млн просмотров в день) мы попробовали заменить Gzip на Brotli для всего контента, включая динамические страницы. Результат был неоднозначным. С одной стороны, пользователи действительно получали страницы быстрее за счет меньшего объема данных. С другой — нагрузка на сервера выросла на 30%, что привело к более частым скачкам времени отклика в пиковые часты. Решением стал гибридный подход: для статических ресурсов (JS, CSS, шрифты) мы используем предварительно сжатые файлы с Brotli уровня 11, а для динамического HTML — Brotli уровня 4 или Gzip уровня 6 в зависимости от текущей нагрузки. Важное открытие — на очень высоких уровнях сжатия Brotli может требовать в 4-5 раз больше CPU-времени, чем это указано в документации.

Что касается декомпрессии, Brotli демонстрирует примерно ту же скорость, что и Gzip, или немного быстрее на некоторых типах данных. Это означает, что пользователи не будут замечать задержек при распаковке на своих устройствах.

Для правильного понимания нагрузки на сервер, важно рассмотреть разные сценарии:

Статический контент: Предварительное сжатие файлов с кэшированием результатов практически не создает дополнительной нагрузки. Идеально подходит Brotli с высокими уровнями сжатия (7-11). Полустатический контент (обновляется редко, но индивидуален): Можно применять Brotli средних уровней (4-6) с кэшированием результатов на несколько часов/дней. Динамический контент (генерируется для каждого запроса): Здесь лучше использовать Gzip или Brotli низких уровней (1-3), чтобы не создавать задержек и избыточной нагрузки.

Потребление памяти — еще один важный фактор. При декомпрессии Brotli требует до 16 МБ дополнительной памяти из-за большего окна сжатия, тогда как Gzip обходится 32 КБ. Это редко создает проблемы на современных устройствах, но может быть значимым фактором для устаревших мобильных браузеров или IoT-устройств.

Совместимость с браузерами и поддержка в разных системах

Даже самый эффективный алгоритм сжатия бесполезен, если клиент не может его распаковать. Поддержка браузерами — критически важный аспект при выборе между Brotli и Gzip. 🌐

Gzip поддерживается практически везде — этот формат стал стандартом де-факто для веб-компрессии с конца 1990-х годов. Все современные браузеры, от Internet Explorer 5.5 до последних версий Chrome, Firefox, Safari и Edge, понимают и обрабатывают Gzip-сжатие.

Brotli, будучи относительно новым алгоритмом, имеет более ограниченную, но всё же широкую поддержку:

Chrome: с версии 49 (2016)

Firefox: с версии 44 (2016)

Edge: с версии 15 (2017)

Safari: с версии 11 (2017)

Opera: с версии 36 (2016)

Android Browser: с версии 67 (2018)

Samsung Internet: с версии 5.0 (2016)

По состоянию на 2023 год, Brotli поддерживается примерно 96% браузеров в мире. Основные проблемы совместимости могут возникнуть с:

Internet Explorer (любой версии)

Устаревшими версиями UC Browser

Некоторыми прокси-серверами и корпоративными брандмауэрами

Специализированными браузерами для слабовидящих

Что касается серверной части, ситуация следующая:

Веб-сервер/Платформа Gzip Brotli Apache Встроенная поддержка Через модуль mod_brotli Nginx Встроенная поддержка С версии 1.11.0 через ngx_brotli IIS Встроенная поддержка Через IIS Compression Node.js Встроенная поддержка Через shrink-ray или компрессионные модули PHP Через ob_gzhandler Ограниченная нативная поддержка AWS CloudFront Полная поддержка Полная поддержка с 2020 года Cloudflare Полная поддержка Полная автоматическая поддержка

Важный нюанс: браузеры запрашивают Brotli только по HTTPS-соединениям из соображений безопасности. При использовании HTTP без шифрования браузер запросит Gzip даже если поддерживает Brotli. Это связано с потенциальными уязвимостями при атаках на основе сжатия (например, BREACH).

Для максимальной совместимости рекомендуется реализовать каскадный подход:

Проверка поддержки Brotli клиентом (заголовок Accept-Encoding содержит br) Если Brotli поддерживается и соединение защищено HTTPS — отдаем контент, сжатый Brotli В противном случае — используем Gzip Если клиент не поддерживает сжатие вообще — отдаем несжатый контент

Большинство современных CDN и облачных платформ (Cloudflare, AWS CloudFront, Google Cloud CDN) автоматически реализуют такой подход, выбирая оптимальный алгоритм сжатия на основе запроса клиента.

Практическое руководство: как внедрить оптимальное сжатие

Теория полезна, но практическая реализация требует конкретных шагов. Рассмотрим, как внедрить оптимальное сжатие на различных платформах и серверах. 🛠️

Шаг 1: Анализ текущей ситуации

Прежде чем вносить изменения, проведите аудит вашего сайта:

Используйте инструменты вроде Google PageSpeed Insights или WebPageTest для анализа сжатия

Проверьте текущие заголовки Content-Encoding в ответах сервера

Определите типы контента, которые выиграют от улучшенного сжатия (JS, CSS, HTML, JSON, XML)

Изучите профиль вашей аудитории — процент устаревших браузеров

Шаг 2: Настройка Apache

Для Apache добавьте в .htaccess или конфигурацию сервера:

# Включаем модуль mod_deflate для Gzip <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/javascript application/json </IfModule> # Настройка Brotli, если модуль установлен <IfModule mod_brotli.c> AddOutputFilterByType BROTLI_COMPRESS text/html text/plain text/xml text/css application/javascript application/json # Уровень сжатия от 1 до 11 BrotliCompressionQuality 6 </IfModule>

Шаг 3: Настройка Nginx

В конфигурации Nginx добавьте:

# Настройка Gzip gzip on; gzip_comp_level 6; gzip_min_length 256; gzip_proxied any; gzip_vary on; gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy; # Настройка Brotli, если модуль установлен brotli on; brotli_comp_level 6; brotli_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;

Шаг 4: Предварительное сжатие статических ресурсов

Для максимальной производительности предварительно сжимайте статический контент:

Установите brotli и gzip утилиты:

apt-get install brotli gzip

или

brew install brotli

Создайте скрипт для сжатия:

find /path/to/your/static/files -type f -name "*.js" -o -name "*.css" -o -name "*.html" | while read file; do gzip -9 -c "$file" > "$file.gz" brotli -q 11 "$file" -o "$file.br" done

Настройте сервер для отдачи предварительно сжатых файлов:

# В конфигурации Nginx location ~ \.css$ { try_files $uri.br $uri.gz $uri =404; add_header Content-Encoding br; # Остальные заголовки... }

Шаг 5: Внедрение в Node.js

Для Express.js используйте комбинацию модулей:

const express = require('express'); const app = express(); const shrinkRay = require('shrink-ray-current'); // Включаем сжатие с автоматическим выбором Brotli или Gzip app.use(shrinkRay({ filter: (req, res) => { return !/\.(?:jpg|jpeg|png|gif|webp)$/.test(req.url); }, brotli: { quality: 6 }, zlib: { level: 6 } })); // Остальной код...

Шаг 6: Оптимизация через CDN

Многие CDN предлагают встроенные решения:

Cloudflare : Включите Brotli в разделе Speed → Optimization

: Включите Brotli в разделе Speed → Optimization AWS CloudFront : Используйте политики кэширования с управляемым сжатием

: Используйте политики кэширования с управляемым сжатием Fastly: Поддерживает автоматический выбор между Brotli и Gzip

Шаг 7: Проверка и мониторинг

После внедрения проверьте результаты:

Используйте curl для тестирования заголовков:

curl -H "Accept-Encoding: br,gzip" -I https://yoursite.com/file.js

Проверьте размер передаваемых данных через DevTools в браузере (вкладка Network)

Повторно проведите тесты производительности в PageSpeed Insights

Настройте мониторинг нагрузки на сервер для оценки влияния сжатия

Рекомендации по уровням сжатия

Оптимальные настройки зависят от типа контента и режима работы:

Статический кэшируемый контент : Brotli 9-11

: Brotli 9-11 Полустатический контент с периодическим обновлением : Brotli 5-7

: Brotli 5-7 Динамический контент (генерируемый на лету) : Brotli 3-4 или Gzip 6

: Brotli 3-4 или Gzip 6 API с высокими требованиями к отзывчивости : Gzip 4-5 или Brotli 2-3

: Gzip 4-5 или Brotli 2-3 Веб-сайты с большим процентом старых браузеров: Gzip 6 с резервным несжатым контентом

Помните, что нет универсального решения — оптимальная конфигурация зависит от специфики вашего проекта, аудитории и инфраструктуры. Экспериментируйте с различными настройками, измеряйте результаты и корректируйте стратегию сжатия в зависимости от полученных данных.