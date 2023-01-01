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HTML списки: тонкости создания UL и OL для идеальной структуры сайта
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HTML списки: тонкости создания UL и OL для идеальной структуры сайта

#Основы HTML  #Семантическая разметка  #Списки (ul/ol/li)  
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Для кого эта статья:

  • Начинающие веб-разработчики, желающие освоить HTML и CSS
  • Студенты курсов по веб-разработке и программированию

  • Специалисты по UX/UI, стремящиеся улучшить навигацию и читабельность на веб-сайтах

    Списки в HTML — фундаментальный элемент структурирования информации, который легко отличит профессиональный сайт от любительской поделки. Правильно оформленные списки улучшают читабельность и юзабилити, а их отсутствие заставляет пользователей блуждать в хаосе текстовых блоков. Зная, как мастерски управлять тегами &lt;ul&gt; и &lt;ol&gt;, вы превратите стену текста в логично организованную информацию, которая не только привлекает внимание, но и удерживает пользователя на странице. Давайте разберёмся в тонкостях создания HTML-списков, которые будут работать на вас! 📋

Что такое HTML-списки и где их применять

HTML-списки — это специальные элементы разметки, которые позволяют логически группировать связанные элементы и отображать их в структурированном виде. Они работают как своеобразные контейнеры, организующие информацию в удобочитаемый формат. 🧩

В HTML существует два основных типа списков:

  • Нумерованные списки (&lt;ol&gt;) — упорядоченные последовательности, где каждый элемент имеет числовой или буквенный маркер
  • Маркированные списки (&lt;ul&gt;) — неупорядоченные наборы элементов с графическими маркерами

Михаил, технический директор веб-студии

Однажды мы работали над обновлением корпоративного сайта для крупной логистической компании. Клиент жаловался на высокий процент отказов — пользователи быстро покидали страницы услуг. Проанализировав сайт, я обнаружил настоящий кошмар: сплошные блоки текста без какой-либо структуры. Мы переработали контент, внедрив маркированные списки для описания преимуществ и нумерованные — для пошаговых инструкций. Результат превзошел ожидания: время на странице увеличилось на 40%, а конверсия выросла на 23%. Это был наглядный урок того, как простые HTML-списки могут радикально улучшить восприятие информации.

Списки в HTML находят применение практически везде:

Сфера применения Тип списка Преимущество
Навигационное меню UL Логическая группировка ссылок, SEO-оптимизация
Пошаговые инструкции OL Четкая последовательность действий
Особенности продукта UL Быстрое восприятие ключевых характеристик
FAQ-разделы UL/OL Структурированное отображение вопросов
Формы регистрации OL Направление пользователя по этапам

Корректно оформленные списки не только улучшают пользовательский опыт, но и повышают индексацию страницы поисковыми системами. Это происходит потому, что поисковые роботы легче распознают структурированную информацию и придают ей больший вес при ранжировании. 🔍

Пошаговый план для смены профессии

Маркированные списки UL: базовый синтаксис и атрибуты

Маркированные списки (unordered lists) обозначаются тегом &lt;ul&gt; и представляют собой наборы элементов, где порядок не имеет принципиального значения. Каждый элемент такого списка обозначается тегом &lt;li&gt; (list item). 📌

Базовый синтаксис маркированного списка выглядит так:

&lt;ul&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Первый элемент списка&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Второй элемент списка&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Третий элемент списка&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

Тег &lt;ul&gt; поддерживает несколько атрибутов, которые позволяют настраивать его внешний вид и поведение:

  • type — устаревший атрибут, определяющий тип маркера (лучше использовать CSS)
  • class — назначает класс для стилизации через CSS
  • id — уникальный идентификатор списка
  • style — задает встроенные стили

В HTML5 рекомендуется настраивать внешний вид списков через CSS, а не через HTML-атрибуты. Однако полезно знать, какие варианты маркеров доступны в CSS:

Значение CSS Вид маркера Пример применения
list-style-type: disc Заполненный круг ● Основные пункты
list-style-type: circle Пустой круг ○ Вложенные списки
list-style-type: square Заполненный квадрат ■ Выделение важных элементов
list-style-type: none Без маркера Навигационные меню

Пример настройки маркированного списка через CSS:

&lt;ul style="list-style-type: square;"&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Элемент с квадратным маркером&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Еще один элемент&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

Маркированные списки идеальны для:

  • Перечисления особенностей продукта или услуги
  • Создания навигационных меню
  • Отображения ключевых пунктов, где порядок не критичен
  • Представления категорий в блогах и интернет-магазинах

Нумерованные списки OL: синтаксис и настройка счетчиков

Нумерованные списки (ordered lists) создаются с помощью тега &lt;ol&gt; и используются, когда последовательность элементов имеет значение. Как и в случае с &lt;ul&gt;, каждый элемент списка определяется тегом &lt;li&gt;. 🔢

Базовый синтаксис нумерованного списка:

&lt;ol&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Первый шаг процесса&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Второй шаг процесса&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Третий шаг процесса&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

В отличие от маркированных списков, нумерованные списки предлагают больше атрибутов для настройки нумерации:

  • type — определяет тип нумерации (1, A, a, I, i)
  • start — задает начальное значение счетчика
  • reversed — меняет порядок нумерации на обратный

Анна, фронтенд-разработчик

Работая над образовательной платформой, я столкнулась с задачей создания интерактивного учебника с пошаговыми инструкциями. Изначально я использовала стандартные нумерованные списки, но клиент хотел выделять определённые шаги и начинать нумерацию с разных значений для различных разделов. Углубившись в атрибуты OL, я создала систему, где каждый учебный модуль имел уникальную нумерацию: римские цифры для теории, обычные цифры для практики и буквы для дополнительных материалов. Благодаря атрибутам start и type удалось создать интуитивно понятную навигацию. Студенты отметили, что такая структура помогла им лучше ориентироваться в материале, а показатель успешного завершения курсов вырос на 17%.

Рассмотрим различные типы нумерации, доступные через атрибут type:

  • type="1" — арабские цифры (1, 2, 3, ...)
  • type="A" — заглавные латинские буквы (A, B, C, ...)
  • type="a" — строчные латинские буквы (a, b, c, ...)
  • type="I" — заглавные римские цифры (I, II, III, ...)
  • type="i" — строчные римские цифры (i, ii, iii, ...)

Пример использования атрибутов:

&lt;ol type="A" start="3" reversed&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Этот элемент будет отмечен как "C"&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Этот элемент будет отмечен как "B"&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Этот элемент будет отмечен как "A"&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

Важно отметить, что HTML5 позволяет устанавливать произвольные значения для элементов списка с помощью атрибута value тега &lt;li&gt;:

&lt;ol&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Первый элемент&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li value="5"&gt;Этот элемент будет пятым&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;А этот — шестым&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

Нумерованные списки наиболее эффективны для:

  • Пошаговых инструкций и руководств
  • Рейтингов и топ-листов
  • Хронологических последовательностей
  • Структурирования контента в зависимости от приоритета

Вложенные структуры и комбинирование разных типов списков

Одна из мощных возможностей HTML-списков — создание вложенных структур, когда внутри одного элемента списка размещается другой список. Это позволяет организовывать информацию иерархически, что особенно полезно для сложных документов, многоуровневых меню и категорий с подкатегориями. 🌳

Создание вложенного списка выполняется путем размещения нового тега &lt;ul&gt; или &lt;ol&gt; внутри элемента &lt;li&gt;:

&lt;ul&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Фрукты<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;ul&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Яблоки&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Груши&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/ul&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Овощи<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;ul&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Морковь&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Картофель&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/ul&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;/li&gt;<br>
&lt;/ul&gt;

При комбинировании разных типов списков можно создавать более сложные структуры данных. Например, маркированный список с вложенным нумерованным:

&lt;ul&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Подготовка к запуску проекта<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;ol&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Анализ требований&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Создание прототипа&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Тестирование&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/ol&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Запуск проекта<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;ol&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Деплой на сервер&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Финальное тестирование&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;/ol&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;/li&gt;<br>
&lt;/ul&gt;

Вложенные списки особенно полезны для:

  • Создания сложных структур навигации с подменю
  • Организации категорий и подкатегорий в каталогах
  • Структурирования сложных иерархических данных
  • Оформления глав, разделов и подразделов в документации

При работе с вложенными списками важно соблюдать несколько принципов:

  1. Не создавайте слишком глубокие вложения (больше 3-4 уровней) — это усложняет восприятие
  2. Используйте разные типы маркеров для разных уровней вложенности
  3. Поддерживайте визуальную иерархию через отступы
  4. Обеспечьте корректную семантическую структуру для доступности

Распространенные паттерны использования вложенных списков:

Структура Применение Пример
UL > UL Категории с подкатегориями Меню интернет-магазина
OL > OL Структурированные документы Оглавление книги
UL > OL Категории с пошаговыми инструкциями Рецепты в кулинарной книге
OL > UL Последовательность с вариантами на каждом шаге Инструкция с альтернативными методами

Стилизация HTML-списков с помощью CSS: практикум

Стандартный вид HTML-списков редко удовлетворяет требованиям современного дизайна. К счастью, CSS предоставляет богатый инструментарий для стилизации списков, позволяя полностью изменить их внешний вид. 🎨

Основные CSS-свойства для стилизации списков:

  • list-style-type — определяет тип маркера
  • list-style-image — задает изображение в качестве маркера
  • list-style-position — определяет положение маркера (inside или outside)
  • list-style — сокращенное свойство для установки всех параметров списка
  • margin и padding — управляют отступами списка и его элементов

Пример базовой стилизации списка:

&lt;ul style="list-style-type: square; color: #4a90e2; font-weight: bold;"&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Стилизованный элемент списка&lt;/li&gt;
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Еще один стилизованный элемент&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

Для более продвинутой стилизации лучше использовать внешние CSS-файлы или секцию &lt;style&gt; в заголовке документа:

&lt;style&gt;
.custom-list {<br>
&nbsp;&nbsp;list-style-type: none;<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 0;<br>
}<br>
<br>
.custom-list li {<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 10px 15px;<br>
&nbsp;&nbsp;margin-bottom: 5px;<br>
&nbsp;&nbsp;background-color: #f5f5f5;<br>
&nbsp;&nbsp;border-left: 3px solid #4a90e2;<br>
&nbsp;&nbsp;border-radius: 3px;<br>
}<br>
&lt;/style&gt;<br>
<br>
&lt;ul class="custom-list"&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Первый пункт списка&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Второй пункт списка&lt;/li&gt;<br>
&lt;/ul&gt;

Для создания горизонтальных списков, часто используемых в навигации:

&lt;style&gt;
.horizontal-menu {<br>
&nbsp;&nbsp;list-style-type: none;<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 0;<br>
&nbsp;&nbsp;display: flex;<br>
&nbsp;&nbsp;gap: 15px;<br>
}<br>
<br>
.horizontal-menu li {<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 10px 15px;<br>
&nbsp;&nbsp;background-color: #4a90e2;<br>
&nbsp;&nbsp;color: white;<br>
&nbsp;&nbsp;border-radius: 3px;<br>
}<br>
&lt;/style&gt;<br>
<br>
&lt;ul class="horizontal-menu"&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Главная&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;О нас&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Услуги&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Контакты&lt;/li&gt;<br>
&lt;/ul&gt;

Особенно интересно использование псевдоэлементов ::before и ::after для создания кастомных маркеров:

&lt;style&gt;
.check-list {<br>
&nbsp;&nbsp;list-style-type: none;<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 0;<br>
}<br>
<br>
.check-list li {<br>
&nbsp;&nbsp;padding-left: 30px;<br>
&nbsp;&nbsp;margin-bottom: 10px;<br>
&nbsp;&nbsp;position: relative;<br>
}<br>
<br>
.check-list li::before {<br>
&nbsp;&nbsp;content: "✓";<br>
&nbsp;&nbsp;color: #2ecc71;<br>
&nbsp;&nbsp;position: absolute;<br>
&nbsp;&nbsp;left: 0;<br>
&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br>
}<br>
&lt;/style&gt;<br>
<br>
&lt;ul class="check-list"&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Завершенная задача&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Еще одна завершенная задача&lt;/li&gt;<br>
&lt;/ul&gt;

Стилизация нумерованных списков с кастомной нумерацией:

&lt;style&gt;
.custom-numbered {<br>
&nbsp;&nbsp;list-style-type: none;<br>
&nbsp;&nbsp;counter-reset: my-counter;<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 0;<br>
}<br>
<br>
.custom-numbered li {<br>
&nbsp;&nbsp;counter-increment: my-counter;<br>
&nbsp;&nbsp;margin-bottom: 15px;<br>
&nbsp;&nbsp;padding-left: 50px;<br>
&nbsp;&nbsp;position: relative;<br>
}<br>
<br>
.custom-numbered li::before {<br>
&nbsp;&nbsp;content: counter(my-counter);<br>
&nbsp;&nbsp;background-color: #4a90e2;<br>
&nbsp;&nbsp;color: white;<br>
&nbsp;&nbsp;font-weight: bold;<br>
&nbsp;&nbsp;padding: 5px 10px;<br>
&nbsp;&nbsp;border-radius: 50%;<br>
&nbsp;&nbsp;position: absolute;<br>
&nbsp;&nbsp;left: 0;<br>
}<br>
&lt;/style&gt;<br>
<br>
&lt;ol class="custom-numbered"&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Первый шаг с кастомным стилем нумерации&lt;/li&gt;<br>
&nbsp;&nbsp;&lt;li&gt;Второй шаг с кастомным стилем нумерации&lt;/li&gt;<br>
&lt;/ol&gt;

При стилизации списков важно помнить о:

  • Кроссбраузерности — разные браузеры могут по-разному отображать стилизованные списки
  • Адаптивности — списки должны корректно отображаться на различных устройствах
  • Доступности — стилизация не должна нарушать семантику и затруднять использование скринридеров

Создание и настройка HTML-списков — это фундаментальный навык, который открывает двери к более сложной веб-разработке. Когда вы освоите эти базовые структуры данных, вы получите мощный инструмент для организации контента, улучшения UX и повышения SEO-показателей ваших проектов. Помните, что хорошо структурированный контент — это не просто эстетика, а фундаментальное преимущество, которое выделит ваш сайт среди конкурентов. Список навыков веб-разработчика постоянно расширяется, но умение мастерски управлять HTML-списками останется актуальным даже через десятки лет развития технологий. 🚀

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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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