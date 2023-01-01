HTML списки: тонкости создания UL и OL для идеальной структуры сайта

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Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики, желающие освоить HTML и CSS

Студенты курсов по веб-разработке и программированию

Специалисты по UX/UI, стремящиеся улучшить навигацию и читабельность на веб-сайтах Списки в HTML — фундаментальный элемент структурирования информации, который легко отличит профессиональный сайт от любительской поделки. Правильно оформленные списки улучшают читабельность и юзабилити, а их отсутствие заставляет пользователей блуждать в хаосе текстовых блоков. Зная, как мастерски управлять тегами <ul> и <ol> , вы превратите стену текста в логично организованную информацию, которая не только привлекает внимание, но и удерживает пользователя на странице. Давайте разберёмся в тонкостях создания HTML-списков, которые будут работать на вас! 📋

Что такое HTML-списки и где их применять

HTML-списки — это специальные элементы разметки, которые позволяют логически группировать связанные элементы и отображать их в структурированном виде. Они работают как своеобразные контейнеры, организующие информацию в удобочитаемый формат. 🧩

В HTML существует два основных типа списков:

Нумерованные списки ( <ol> ) — упорядоченные последовательности, где каждый элемент имеет числовой или буквенный маркер

) — упорядоченные последовательности, где каждый элемент имеет числовой или буквенный маркер Маркированные списки ( <ul> ) — неупорядоченные наборы элементов с графическими маркерами

Михаил, технический директор веб-студии Однажды мы работали над обновлением корпоративного сайта для крупной логистической компании. Клиент жаловался на высокий процент отказов — пользователи быстро покидали страницы услуг. Проанализировав сайт, я обнаружил настоящий кошмар: сплошные блоки текста без какой-либо структуры. Мы переработали контент, внедрив маркированные списки для описания преимуществ и нумерованные — для пошаговых инструкций. Результат превзошел ожидания: время на странице увеличилось на 40%, а конверсия выросла на 23%. Это был наглядный урок того, как простые HTML-списки могут радикально улучшить восприятие информации.

Списки в HTML находят применение практически везде:

Сфера применения Тип списка Преимущество Навигационное меню UL Логическая группировка ссылок, SEO-оптимизация Пошаговые инструкции OL Четкая последовательность действий Особенности продукта UL Быстрое восприятие ключевых характеристик FAQ-разделы UL/OL Структурированное отображение вопросов Формы регистрации OL Направление пользователя по этапам

Корректно оформленные списки не только улучшают пользовательский опыт, но и повышают индексацию страницы поисковыми системами. Это происходит потому, что поисковые роботы легче распознают структурированную информацию и придают ей больший вес при ранжировании. 🔍

Маркированные списки UL: базовый синтаксис и атрибуты

Маркированные списки (unordered lists) обозначаются тегом <ul> и представляют собой наборы элементов, где порядок не имеет принципиального значения. Каждый элемент такого списка обозначается тегом <li> (list item). 📌

Базовый синтаксис маркированного списка выглядит так:

<ul> <li>Первый элемент списка</li> <li>Второй элемент списка</li> <li>Третий элемент списка</li> </ul>

Тег <ul> поддерживает несколько атрибутов, которые позволяют настраивать его внешний вид и поведение:

type — устаревший атрибут, определяющий тип маркера (лучше использовать CSS)

— устаревший атрибут, определяющий тип маркера (лучше использовать CSS) class — назначает класс для стилизации через CSS

— назначает класс для стилизации через CSS id — уникальный идентификатор списка

— уникальный идентификатор списка style — задает встроенные стили

В HTML5 рекомендуется настраивать внешний вид списков через CSS, а не через HTML-атрибуты. Однако полезно знать, какие варианты маркеров доступны в CSS:

Значение CSS Вид маркера Пример применения list-style-type: disc Заполненный круг ● Основные пункты list-style-type: circle Пустой круг ○ Вложенные списки list-style-type: square Заполненный квадрат ■ Выделение важных элементов list-style-type: none Без маркера Навигационные меню

Пример настройки маркированного списка через CSS:

<ul style="list-style-type: square;"> <li>Элемент с квадратным маркером</li> <li>Еще один элемент</li> </ul>

Маркированные списки идеальны для:

Перечисления особенностей продукта или услуги

Создания навигационных меню

Отображения ключевых пунктов, где порядок не критичен

Представления категорий в блогах и интернет-магазинах

Нумерованные списки OL: синтаксис и настройка счетчиков

Нумерованные списки (ordered lists) создаются с помощью тега <ol> и используются, когда последовательность элементов имеет значение. Как и в случае с <ul> , каждый элемент списка определяется тегом <li> . 🔢

Базовый синтаксис нумерованного списка:

<ol> <li>Первый шаг процесса</li> <li>Второй шаг процесса</li> <li>Третий шаг процесса</li> </ol>

В отличие от маркированных списков, нумерованные списки предлагают больше атрибутов для настройки нумерации:

type — определяет тип нумерации (1, A, a, I, i)

— определяет тип нумерации (1, A, a, I, i) start — задает начальное значение счетчика

— задает начальное значение счетчика reversed — меняет порядок нумерации на обратный

Анна, фронтенд-разработчик Работая над образовательной платформой, я столкнулась с задачей создания интерактивного учебника с пошаговыми инструкциями. Изначально я использовала стандартные нумерованные списки, но клиент хотел выделять определённые шаги и начинать нумерацию с разных значений для различных разделов. Углубившись в атрибуты OL, я создала систему, где каждый учебный модуль имел уникальную нумерацию: римские цифры для теории, обычные цифры для практики и буквы для дополнительных материалов. Благодаря атрибутам start и type удалось создать интуитивно понятную навигацию. Студенты отметили, что такая структура помогла им лучше ориентироваться в материале, а показатель успешного завершения курсов вырос на 17%.

Рассмотрим различные типы нумерации, доступные через атрибут type:

type="1" — арабские цифры (1, 2, 3, ...)

— арабские цифры (1, 2, 3, ...) type="A" — заглавные латинские буквы (A, B, C, ...)

— заглавные латинские буквы (A, B, C, ...) type="a" — строчные латинские буквы (a, b, c, ...)

— строчные латинские буквы (a, b, c, ...) type="I" — заглавные римские цифры (I, II, III, ...)

— заглавные римские цифры (I, II, III, ...) type="i" — строчные римские цифры (i, ii, iii, ...)

Пример использования атрибутов:

<ol type="A" start="3" reversed> <li>Этот элемент будет отмечен как "C"</li> <li>Этот элемент будет отмечен как "B"</li> <li>Этот элемент будет отмечен как "A"</li> </ol>

Важно отметить, что HTML5 позволяет устанавливать произвольные значения для элементов списка с помощью атрибута value тега <li> :

<ol> <li>Первый элемент</li> <li value="5">Этот элемент будет пятым</li> <li>А этот — шестым</li> </ol>

Нумерованные списки наиболее эффективны для:

Пошаговых инструкций и руководств

Рейтингов и топ-листов

Хронологических последовательностей

Структурирования контента в зависимости от приоритета

Вложенные структуры и комбинирование разных типов списков

Одна из мощных возможностей HTML-списков — создание вложенных структур, когда внутри одного элемента списка размещается другой список. Это позволяет организовывать информацию иерархически, что особенно полезно для сложных документов, многоуровневых меню и категорий с подкатегориями. 🌳

Создание вложенного списка выполняется путем размещения нового тега <ul> или <ol> внутри элемента <li> :

<ul> <li>Фрукты<br> <ul><br> <li>Яблоки</li><br> <li>Груши</li><br> </ul><br> </li><br> <li>Овощи<br> <ul><br> <li>Морковь</li><br> <li>Картофель</li><br> </ul><br> </li><br> </ul>

При комбинировании разных типов списков можно создавать более сложные структуры данных. Например, маркированный список с вложенным нумерованным:

<ul> <li>Подготовка к запуску проекта<br> <ol><br> <li>Анализ требований</li><br> <li>Создание прототипа</li><br> <li>Тестирование</li><br> </ol><br> </li><br> <li>Запуск проекта<br> <ol><br> <li>Деплой на сервер</li><br> <li>Финальное тестирование</li><br> </ol><br> </li><br> </ul>

Вложенные списки особенно полезны для:

Создания сложных структур навигации с подменю

Организации категорий и подкатегорий в каталогах

Структурирования сложных иерархических данных

Оформления глав, разделов и подразделов в документации

При работе с вложенными списками важно соблюдать несколько принципов:

Не создавайте слишком глубокие вложения (больше 3-4 уровней) — это усложняет восприятие Используйте разные типы маркеров для разных уровней вложенности Поддерживайте визуальную иерархию через отступы Обеспечьте корректную семантическую структуру для доступности

Распространенные паттерны использования вложенных списков:

Структура Применение Пример UL > UL Категории с подкатегориями Меню интернет-магазина OL > OL Структурированные документы Оглавление книги UL > OL Категории с пошаговыми инструкциями Рецепты в кулинарной книге OL > UL Последовательность с вариантами на каждом шаге Инструкция с альтернативными методами

Стилизация HTML-списков с помощью CSS: практикум

Стандартный вид HTML-списков редко удовлетворяет требованиям современного дизайна. К счастью, CSS предоставляет богатый инструментарий для стилизации списков, позволяя полностью изменить их внешний вид. 🎨

Основные CSS-свойства для стилизации списков:

list-style-type — определяет тип маркера

— определяет тип маркера list-style-image — задает изображение в качестве маркера

— задает изображение в качестве маркера list-style-position — определяет положение маркера (inside или outside)

— определяет положение маркера (inside или outside) list-style — сокращенное свойство для установки всех параметров списка

— сокращенное свойство для установки всех параметров списка margin и padding — управляют отступами списка и его элементов

Пример базовой стилизации списка:

<ul style="list-style-type: square; color: #4a90e2; font-weight: bold;"> <li>Стилизованный элемент списка</li> <li>Еще один стилизованный элемент</li> </ul>

Для более продвинутой стилизации лучше использовать внешние CSS-файлы или секцию <style> в заголовке документа:

<style> .custom-list {<br> list-style-type: none;<br> padding: 0;<br> }<br> <br> .custom-list li {<br> padding: 10px 15px;<br> margin-bottom: 5px;<br> background-color: #f5f5f5;<br> border-left: 3px solid #4a90e2;<br> border-radius: 3px;<br> }<br> </style><br> <br> <ul class="custom-list"><br> <li>Первый пункт списка</li><br> <li>Второй пункт списка</li><br> </ul>

Для создания горизонтальных списков, часто используемых в навигации:

<style> .horizontal-menu {<br> list-style-type: none;<br> padding: 0;<br> display: flex;<br> gap: 15px;<br> }<br> <br> .horizontal-menu li {<br> padding: 10px 15px;<br> background-color: #4a90e2;<br> color: white;<br> border-radius: 3px;<br> }<br> </style><br> <br> <ul class="horizontal-menu"><br> <li>Главная</li><br> <li>О нас</li><br> <li>Услуги</li><br> <li>Контакты</li><br> </ul>

Особенно интересно использование псевдоэлементов ::before и ::after для создания кастомных маркеров:

<style> .check-list {<br> list-style-type: none;<br> padding: 0;<br> }<br> <br> .check-list li {<br> padding-left: 30px;<br> margin-bottom: 10px;<br> position: relative;<br> }<br> <br> .check-list li::before {<br> content: "✓";<br> color: #2ecc71;<br> position: absolute;<br> left: 0;<br> font-weight: bold;<br> }<br> </style><br> <br> <ul class="check-list"><br> <li>Завершенная задача</li><br> <li>Еще одна завершенная задача</li><br> </ul>

Стилизация нумерованных списков с кастомной нумерацией:

<style> .custom-numbered {<br> list-style-type: none;<br> counter-reset: my-counter;<br> padding: 0;<br> }<br> <br> .custom-numbered li {<br> counter-increment: my-counter;<br> margin-bottom: 15px;<br> padding-left: 50px;<br> position: relative;<br> }<br> <br> .custom-numbered li::before {<br> content: counter(my-counter);<br> background-color: #4a90e2;<br> color: white;<br> font-weight: bold;<br> padding: 5px 10px;<br> border-radius: 50%;<br> position: absolute;<br> left: 0;<br> }<br> </style><br> <br> <ol class="custom-numbered"><br> <li>Первый шаг с кастомным стилем нумерации</li><br> <li>Второй шаг с кастомным стилем нумерации</li><br> </ol>

При стилизации списков важно помнить о:

Кроссбраузерности — разные браузеры могут по-разному отображать стилизованные списки

Адаптивности — списки должны корректно отображаться на различных устройствах

Доступности — стилизация не должна нарушать семантику и затруднять использование скринридеров

Создание и настройка HTML-списков — это фундаментальный навык, который открывает двери к более сложной веб-разработке. Когда вы освоите эти базовые структуры данных, вы получите мощный инструмент для организации контента, улучшения UX и повышения SEO-показателей ваших проектов. Помните, что хорошо структурированный контент — это не просто эстетика, а фундаментальное преимущество, которое выделит ваш сайт среди конкурентов. Список навыков веб-разработчика постоянно расширяется, но умение мастерски управлять HTML-списками останется актуальным даже через десятки лет развития технологий. 🚀

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