HTML: основы создания веб-сайта для учебного проекта – пошаговое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и ученики, изучающие основы веб-разработки и программирования

Новички, желающие создать свой первый веб-сайт

Преподаватели информатики, ищущие материалы для обучающих курсов по HTML и веб-разработке HTML — это фундаментальный язык веб-разработки, без которого невозможно создать ни один сайт! 🚀 Независимо от того, готовите ли вы учебный проект для курса информатики или делаете первые шаги в веб-разработке, эти знания станут основой вашего технического арсенала. В этом руководстве вы найдёте всё необходимое для создания полноценного веб-сайта — от базовой структуры до публикации в сети. Я расскажу, как превратить пустой текстовый документ в интерактивную веб-страницу, которую оценит даже преподаватель с самыми высокими требованиями.

Основы HTML для создания первого веб-сайта

HTML (HyperText Markup Language) — это не язык программирования, а язык разметки, который браузер интерпретирует для отображения веб-страниц. Представьте его как скелет веб-сайта, на который впоследствии "нарастят мышцы" CSS и JavaScript.

Для начала работы с HTML вам потребуется всего два инструмента: текстовый редактор и браузер. Идеально подойдёт VS Code, Sublime Text или даже стандартный Блокнот. Я рекомендую VS Code — он бесплатный и предлагает подсветку синтаксиса, что значительно упрощает работу с кодом. 🖥️

HTML-документ состоит из элементов, которые определяются тегами. Теги заключаются в угловые скобки и обычно идут парами: открывающий тег <тег> и закрывающий </тег> . Между ними размещается контент.

Михаил Соколов, преподаватель информатики Когда я впервые начал обучать студентов основам HTML, я столкнулся с распространённой проблемой: они не видели взаимосвязи между кодом и результатом. Чтобы решить эту проблему, я разработал подход "кодируй и смотри". Каждые пять минут лекции мы делали паузу, чтобы студенты могли открыть свой HTML-файл в браузере и увидеть изменения. Один из моих студентов, Алексей, был особенно разочарован, когда его первая страница выглядела как сплошной текст без форматирования. "Я же добавил все абзацы и заголовки!" – жаловался он. Мы вместе проверили его код и обнаружили, что он использовал одинарные кавычки вместо угловых скобок для тегов. После исправления ошибки и обновления страницы его глаза загорелись: "Это же магия! Несколько символов изменили всё!" Этот случай убедил меня, что мгновенная обратная связь – ключевой элемент в обучении HTML. Теперь я рекомендую всем новичкам часто сохранять файл и обновлять страницу в браузере, чтобы видеть, как их код превращается в визуальные элементы.

Вот минимальная структура HTML-документа, с которой начинается любой веб-сайт:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это моя первая веб-страница.</p> </body> </html>

Давайте рассмотрим основные теги, которые вам необходимо знать для создания первого веб-сайта:

Тег Описание Пример использования <html> Корневой элемент, содержащий весь документ <html>...весь контент...</html> <head> Содержит метаданные, заголовок, ссылки на стили <head><title>Заголовок</title></head> <body> Содержит весь видимый контент страницы <body><p>Текст</p></body> <h1> – <h6> Заголовки разных уровней <h1>Главный заголовок</h1> <p> Абзац текста <p>Это абзац текста.</p>

Структура и синтаксис HTML в информатике

В контексте информатики HTML представляет собой прекрасный пример применения структурирования данных и семантики. Правильная структура HTML-документа не только облегчает чтение кода, но и улучшает SEO, доступность и совместимость с различными устройствами. 📱

HTML-документ можно представить как древовидную структуру, где каждый элемент является узлом. Эта концепция, известная как Document Object Model (DOM), фундаментальна для понимания взаимодействия JavaScript с HTML.

Вложенность элементов в HTML подчиняется строгим правилам:

Элементы должны быть правильно вложены (без перекрытия)

Теги должны быть написаны в нижнем регистре

Все открывающие теги должны иметь соответствующие закрывающие (за исключением самозакрывающихся)

Атрибуты должны иметь значения в двойных кавычках

Пример правильной и неправильной вложенности:

/* Правильно */ <div> <p>Текст внутри абзаца <strong>с выделением</strong></p> </div> /* Неправильно */ <div> <p>Текст внутри абзаца <strong>с выделением</p></strong> </div>

Семантический HTML — это подход, при котором теги используются в соответствии с их смысловым назначением, а не только для визуального форматирования. HTML5 представил множество семантических тегов, которые делают код более понятным и структурированным:

Семантический тег Назначение Преимущества использования <header> Шапка страницы или секции Улучшает SEO, доступность для скринридеров <nav> Навигационное меню Помогает поисковым системам и скринридерам идентифицировать навигацию <main> Основное содержимое страницы Указывает на основной контент, исключая повторяющиеся элементы <section> Тематическая группа контента Логически разделяет контент, улучшает структуру документа <article> Самодостаточный фрагмент контента Обозначает независимый блок, который может быть распространен отдельно <aside> Дополнительный контент Обозначает связанный, но не основной контент (боковая панель) <footer> Нижняя часть страницы или секции Структурирует документ, улучшает SEO

Применение этих тегов превращает HTML из простого инструмента форматирования в мощное средство структурирования информации, что особенно важно в контексте информатики и разработки информационных систем.

Создание веб-страниц HTML: практическое руководство

Теперь, когда мы разобрались с основами, давайте создадим многостраничный веб-сайт для учебного проекта по информатике. Я рекомендую придерживаться следующей структуры файлов: 📂

index.html (главная страница)

about.html (страница "О проекте")

contact.html (контактная форма)

css/ (папка со стилями)

images/ (папка с изображениями)

Начнем с создания файла index.html — это будет главная страница нашего сайта:

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Учебный проект по информатике</title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <body> <header> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">О проекте</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> <h1>Добро пожаловать на сайт учебного проекта</h1> </header> <main> <section> <h2>О чём этот сайт</h2> <p>Этот сайт создан в рамках учебного проекта по информатике для демонстрации навыков HTML-вёрстки и веб-разработки.</p> <img src="images/coding.jpg" alt="Программирование" width="400"> </section> <section> <h2>Наши достижения</h2> <ul> <li>Изучили основы HTML</li> <li>Создали многостраничный сайт</li> <li>Разобрались с семантической вёрсткой</li> </ul> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Учебный проект по информатике</p> </footer> </body> </html>

Елена Воронцова, преподаватель веб-разработки На одном из моих курсов для студентов-первокурсников я предложила необычный подход к созданию первого HTML-сайта. Вместо того чтобы давать готовый код, я попросила каждого студента выбрать любимое хобби и создать мини-сайт о нём. Саша, тихий парень с задней парты, выбрал астрономию. Он никогда раньше не писал код, но увлечённость темой творила чудеса. Сначала он создал простую страницу с заголовком "Путешествие по звёздному небу" и несколькими абзацами текста. Затем добавил изображения планет, которые нашёл в открытых источниках. Когда дело дошло до создания меню навигации, Саша застрял — теги <nav> и <ul> никак не хотели работать правильно. Я показала ему, как правильно структурировать навигационное меню: "HTML — как конструктор. Каждый элемент должен быть вложен в правильном порядке." Саша переписал код, добавив отступы для наглядности вложенности, и всё заработало. К концу курса его трёхстраничный сайт о солнечной системе содержал таблицу с данными о планетах, галерею космических фотографий и даже простую контактную форму. "Я никогда не думал, что смогу создать что-то, чем действительно захочу поделиться с другими," — сказал Саша на защите проекта. Этот опыт показал мне, что лучший способ обучения HTML — это связать его с темой, которая по-настоящему интересна студенту. Тогда технические трудности превращаются из препятствий в увлекательные головоломки, которые хочется решить.

Теперь создадим about.html, следуя той же структуре, но с другим содержимым:

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>О проекте | Учебный проект по информатике</title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <body> <header> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">О проекте</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> <h1>О нашем проекте</h1> </header> <main> <section> <h2>Цели проекта</h2> <p>Этот проект создан с целью изучения основ HTML и веб-разработки в рамках курса информатики. Мы стремимся продемонстрировать, как создавать структурированные и семантически правильные веб-страницы.</p> </section> <section> <h2>Участники проекта</h2> <ul> <li>Иванов Иван — вёрстка и структура</li> <li>Петрова Мария — дизайн и контент</li> <li>Сидоров Алексей — тестирование и отладка</li> </ul> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Учебный проект по информатике</p> </footer> </body> </html>

Для contact.html создадим страницу с контактной формой:

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Контакты | Учебный проект по информатике</title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <body> <header> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">О проекте</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> <h1>Связаться с нами</h1> </header> <main> <section> <h2>Форма обратной связи</h2> <form action="#" method="post"> <div> <label for="name">Имя:</label> <input type="text" id="name" name="name" required> </div> <div> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email" required> </div> <div> <label for="message">Сообщение:</label> <textarea id="message" name="message" rows="4" required></textarea> </div> <button type="submit">Отправить</button> </form> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Учебный проект по информатике</p> </footer> </body> </html>

Обратите внимание на общую структуру всех страниц: они имеют одинаковые header, navigation и footer элементы, что обеспечивает единый пользовательский опыт. Все ссылки между страницами работают, что позволяет свободно перемещаться по сайту. 🔄

Стилизация сайта: интеграция CSS с HTML

HTML определяет структуру страницы, но для визуального оформления нам нужен CSS (Cascading Style Sheets). Создадим файл style.css в папке css и свяжем его с нашими HTML-страницами.

Существует три способа добавления CSS к HTML-документу:

Внешний CSS (отдельный файл, подключаемый через тег <link> ) Внутренний CSS (внутри тега <style> в разделе <head> ) Инлайновый CSS (через атрибут style у конкретных тегов)

Для нашего учебного проекта мы будем использовать внешний CSS как самый эффективный и поддерживаемый подход. Вот базовые стили для нашего сайта:

/* css/style.css */ * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 20px; } header { background-color: #f4f4f4; padding: 20px; margin-bottom: 20px; border-radius: 5px; } nav ul { list-style: none; display: flex; margin-bottom: 20px; } nav ul li { margin-right: 20px; } nav ul li a { text-decoration: none; color: #333; font-weight: bold; } nav ul li a:hover { color: #0066cc; } h1 { color: #0066cc; } h2 { margin: 20px 0 10px; color: #444; } section { margin-bottom: 30px; } p { margin-bottom: 15px; } img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: 5px; margin: 15px 0; } footer { text-align: center; padding: 20px; background-color: #f4f4f4; border-radius: 5px; margin-top: 20px; } /* Стили для формы */ form div { margin-bottom: 15px; } label { display: block; margin-bottom: 5px; } input, textarea { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; } button { background-color: #0066cc; color: white; padding: 10px 15px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; } button:hover { background-color: #0052a3; }

В CSS мы использовали селекторы различных типов:

Селекторы элементов (body, h1, p) — применяют стили к определённым HTML-тегам

(body, h1, p) — применяют стили к определённым HTML-тегам Селекторы классов (.class-name) — позволяют применять стили к элементам с определённым классом

(.class-name) — позволяют применять стили к элементам с определённым классом Селекторы идентификаторов (#id-name) — применяют стили к элементу с уникальным ID

(#id-name) — применяют стили к элементу с уникальным ID Псевдоклассы (a:hover) — добавляют стили при определённых условиях (например, при наведении)

Для более сложного проекта стоит рассмотреть использование CSS-фреймворков, таких как Bootstrap или Tailwind CSS, которые предоставляют готовые компоненты и утилиты для быстрой стилизации. Однако для учебного проекта по информатике важно понимать базовые принципы CSS, прежде чем переходить к фреймворкам. 🎨

Публикация и тестирование HTML-сайта для учебных целей

После создания и стилизации веб-сайта необходимо протестировать его и опубликовать. Для учебного проекта по информатике существует несколько вариантов размещения сайта, от локального тестирования до настоящего хостинга. 🌐

Начнем с локального тестирования. Прежде чем публиковать сайт, проверьте его на различных устройствах и браузерах:

Убедитесь, что все страницы корректно отображаются в Google Chrome, Firefox, Safari и Edge

Проверьте адаптивность на различных устройствах (используйте режим разработчика в браузере)

Протестируйте работу всех ссылок и навигации

Валидируйте HTML и CSS с помощью валидаторов W3C (validator.w3.org)

Для проверки кода на валидность используйте следующие инструменты:

Инструмент URL Назначение HTML Validator validator.w3.org Проверка соответствия HTML-кода стандартам W3C CSS Validator jigsaw.w3.org/css-validator Проверка CSS на соответствие стандартам Lighthouse developers.google.com/web/tools/lighthouse Анализ производительности, доступности, SEO WAVE wave.webaim.org Проверка доступности сайта

После успешного тестирования можно приступать к публикации сайта. Для учебных проектов существует несколько бесплатных вариантов:

GitHub Pages — идеально для учебных проектов. Создайте репозиторий, загрузите файлы и активируйте GitHub Pages в настройках. Netlify — предоставляет бесплатный хостинг с возможностью простого деплоя (достаточно перетащить папку с проектом на их сайт). Vercel — похож на Netlify, с акцентом на фронтенд-проекты. 000webhost — бесплатный хостинг с ограниченными возможностями, но достаточный для учебного проекта.

Пример публикации на GitHub Pages:

Создайте аккаунт на GitHub (если еще не создан) Создайте новый репозиторий с именем username.github.io (где username — ваше имя пользователя) Загрузите все файлы вашего проекта в репозиторий Перейдите в настройки репозитория, прокрутите до раздела "GitHub Pages" Выберите ветку "main" в качестве источника и сохраните После нескольких минут ваш сайт будет доступен по адресу username.github.io

После публикации не забудьте проверить сайт онлайн. Иногда проблемы, не заметные при локальном тестировании, проявляются после размещения в сети. 🔍

Для учебного проекта по информатике важно документировать процесс разработки и публикации сайта. Создайте краткое руководство или презентацию, объясняющую структуру проекта, использованные технологии и процесс публикации — это будет полезным дополнением к вашей работе.

Создание веб-сайта с помощью HTML — это первый шаг в увлекательный мир веб-разработки. От базовой структуры документа до публикации готового сайта, каждый этап даёт понимание принципов, на которых строится современный веб. Эти знания формируют фундамент, на котором можно наращивать более сложные навыки, такие как JavaScript и серверное программирование. Освоив HTML, вы получаете не просто техническую компетенцию, а универсальный инструмент для выражения идей в цифровой среде, доступной миллиардам людей по всему миру. Какую историю расскажет ваш первый сайт?

Читайте также