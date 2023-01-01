Создаем сайт на HTML и CSS: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие научиться создавать сайты с нуля

Люди, заинтересованные в освоении профессии веб-разработчика

Обладатели малых бизнесов или личных проектов, желающие создать собственный сайт Вы когда-нибудь мечтали создать собственный уголок в интернете, но останавливались, думая, что это слишком сложно? 🚀 Разработка сайта с нуля кажется многим новичкам непреодолимой вершиной, однако реальность куда дружелюбнее! Создание сайта на HTML и CSS — это как сборка конструктора: понимая базовые принципы и следуя четким инструкциям, вы сможете построить впечатляющую цифровую витрину своих идей, проектов или бизнеса. Давайте вместе пройдем путь от первой строчки кода до полноценного сайта, готового покорить интернет!

Основы создания сайта: что нужно знать начинающему

Перед погружением в мир тегов и стилей, давайте разберемся с самыми необходимыми инструментами и концепциями для создания сайта с нуля. Подобно архитектору, который не начинает строительство без чертежей и материалов, веб-разработчику нужны определенные инструменты и знания.

Для начала вам понадобится текстовый редактор. Забудьте о Блокноте — профессиональные редакторы кода значительно упрощают работу, подсвечивая синтаксис и предлагая автозаполнение. Visual Studio Code, Sublime Text или Atom станут вашими верными помощниками на пути веб-разработки.

Второй необходимый компонент — это браузер. Chrome, Firefox или Edge с инструментами разработчика позволят вам видеть результаты своей работы и отлаживать код. Использование нескольких браузеров поможет убедиться, что ваш сайт корректно отображается везде.

Инструмент Назначение Популярные варианты Текстовый редактор Написание и редактирование кода VS Code, Sublime Text, Atom Браузер Просмотр и тестирование сайта Chrome, Firefox, Edge Графический редактор Подготовка изображений GIMP, Photoshop, Figma Система контроля версий Отслеживание изменений кода Git, GitHub

Понимание базовой структуры веб-страницы — еще один фундаментальный аспект. Каждый сайт состоит из трех ключевых компонентов:

HTML (HyperText Markup Language) — определяет структуру и содержимое страницы

(HyperText Markup Language) — определяет структуру и содержимое страницы CSS (Cascading Style Sheets) — отвечает за внешний вид элементов

(Cascading Style Sheets) — отвечает за внешний вид элементов JavaScript — обеспечивает интерактивность (но мы сосредоточимся на первых двух)

Перед началом кодирования важно спланировать свой сайт. Набросайте макет страниц, определите цветовую схему и подумайте о пользовательском опыте. 📝 Четкий план сэкономит вам часы работы и предотвратит хаотичные переделки в процессе.

Александр Петров, веб-разработчик Когда я только начинал изучать веб-разработку, я допустил классическую ошибку — сразу бросился писать код без плана. В итоге мой первый проект превратился в запутанный лабиринт из HTML-тегов и CSS-стилей. Я потратил целую неделю, пытаясь заставить меню работать корректно, и в конце концов решил начать с нуля. Во второй раз я сначала нарисовал макет на бумаге, разделил сайт на логические блоки и спланировал структуру файлов. Результат? Сайт был готов за два дня, выглядел профессионально и легко поддавался изменениям. Этот опыт научил меня золотому правилу разработки: "Измерь семь раз, отрежь один раз". Сейчас я не начинаю ни один проект без детального плана, и это экономит мне десятки часов работы.

Помните, что хороший сайт должен быть:

Адаптивным — корректно отображаться на всех устройствах

— корректно отображаться на всех устройствах Доступным — удобным для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями

— удобным для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями Оптимизированным — быстро загружаться и работать без сбоев

— быстро загружаться и работать без сбоев Интуитивно понятным — посетители должны легко находить нужную информацию

Теперь, когда у вас есть необходимые инструменты и понимание основных принципов, пора погрузиться в мир HTML!

HTML для новичков: строим структуру сайта с нуля

HTML — это фундамент вашего будущего сайта, скелет, на который впоследствии будут "нанизываться" все остальные элементы. Представьте HTML как чертеж здания: он определяет, где будут стены, окна и двери, но не указывает, какого они цвета или из какого материала сделаны.

Начнем с создания базового HTML-документа. Откройте ваш текстовый редактор и создайте новый файл с расширением .html (например, index.html). Вставьте в него следующий код:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это мой первый веб-сайт, созданный с помощью HTML.</p> </body> </html>

Разберем этот код по частям:

<!DOCTYPE html> — объявляет, что документ использует HTML5

— объявляет, что документ использует HTML5 <html> — корневой элемент страницы, атрибут lang указывает язык

— корневой элемент страницы, атрибут lang указывает язык <head> — содержит метаданные, невидимые для посетителей

— содержит метаданные, невидимые для посетителей <meta charset="UTF-8"> — определяет кодировку символов

— определяет кодировку символов <meta name="viewport"> — настраивает адаптивность для мобильных устройств

— настраивает адаптивность для мобильных устройств <title> — заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера

— заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера <body> — содержит все видимое содержимое страницы

Сохраните файл и откройте его в браузере. Поздравляю! 🎉 Вы только что создали свою первую веб-страницу. Теперь давайте расширим ее, добавив больше структурных элементов.

HTML основан на тегах — специальных маркерах, которые определяют, как браузер должен интерпретировать содержимое. Большинство тегов имеют открывающую и закрывающую части, например: <h1>Заголовок</h1> .

Вот основные HTML-теги, с которыми должен быть знаком каждый начинающий веб-разработчик:

Категория Теги Назначение Структурные <header> , <footer> , <main> , <section> , <article> , <nav> Определяют логические разделы страницы Текстовые <h1> - <h6> , <p> , <span> , <strong> , <em> Форматируют и структурируют текст Списки <ul> , <ol> , <li> Создают маркированные и нумерованные списки Ссылки и медиа <a> , <img> , <video> , <audio> Добавляют гиперссылки и мультимедийный контент

Давайте расширим наш пример, создав более полноценную структуру сайта:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой сайт-портфолио</title> </head> <body> <header> <nav> <ul> <li><a href="#">Главная</a></li> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="about"> <h1>Обо мне</h1> <p>Привет! Я начинающий веб-разработчик.</p> </section> <section id="portfolio"> <h2>Мои проекты</h2> <article> <h3>Проект 1</h3> <p>Описание первого проекта.</p> <img src="project1.jpg" alt="Проект 1"> </article> </section> <section id="contact"> <h2>Связаться со мной</h2> <form> <label for="name">Имя:</label> <input type="text" id="name" name="name"> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email"> <label for="message">Сообщение:</label> <textarea id="message" name="message"></textarea> <button type="submit">Отправить</button> </form> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мое портфолио. Все права защищены.</p> </footer> </body> </html>

Этот код создает структуру простого сайта-портфолио с навигацией, разделами "Обо мне", "Портфолио" и "Контакты", а также формой обратной связи. Сейчас страница выглядит очень просто, но не беспокойтесь — в следующем разделе мы добавим стили CSS и преобразим ее до неузнаваемости! 💫

CSS: превращаем каркас в стильный сайт

После создания HTML-структуры наш сайт напоминает скелет без плоти — функциональный, но не особо привлекательный. Здесь на сцену выходит CSS (Cascading Style Sheets) — язык стилей, который превращает простой HTML-документ в визуально привлекательный сайт. 🎨

CSS работает по принципу "селектор + свойства": вы выбираете элемент HTML и указываете, как он должен выглядеть. Существует три способа подключения CSS к HTML:

Встроенный стиль — используя атрибут style непосредственно в HTML-теге

— используя атрибут style непосредственно в HTML-теге Внутренний стиль — добавляя тег <style> в <head> документа

— добавляя тег в документа Внешний стиль — создавая отдельный CSS-файл и подключая его через <link>

Для серьезной разработки рекомендуется использовать третий вариант, так как он обеспечивает лучшую организацию кода и возможность повторного использования стилей на разных страницах.

Создайте в той же директории, что и ваш HTML-файл, новый файл styles.css. Затем подключите его к вашему HTML-документу, добавив в <head> следующую строку:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="styles.css">

Теперь давайте напишем базовые стили для нашего портфолио. Откройте файл styles.css и добавьте следующий код:

CSS Скопировать код /* Сброс стилей и общие настройки */ * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font-family: 'Arial', sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; background-color: #f4f4f4; } /* Стили для заголовков */ h1, h2, h3 { margin-bottom: 20px; color: #2c3e50; } h1 { font-size: 2.5rem; } h2 { font-size: 2rem; } /* Стили для контейнеров */ header, main, footer { padding: 20px; margin: 0 auto; max-width: 1200px; } section { margin-bottom: 40px; padding: 20px; background-color: white; border-radius: 5px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); } /* Стили для навигации */ nav ul { display: flex; list-style: none; background-color: #2c3e50; border-radius: 5px; } nav li { padding: 15px; } nav a { color: white; text-decoration: none; font-weight: bold; } nav a:hover { color: #3498db; } /* Стили для изображений */ img { max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 20px 0; border-radius: 5px; } /* Стили для формы */ form { display: grid; gap: 15px; } label { font-weight: bold; } input, textarea { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; width: 100%; } button { padding: 10px 15px; background-color: #3498db; color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; font-weight: bold; } button:hover { background-color: #2980b9; } /* Стили для подвала */ footer { text-align: center; margin-top: 40px; padding: 20px; background-color: #2c3e50; color: white; }

Сохраните файл и обновите страницу в браузере. Вау! 😲 Ваш сайт преобразился до неузнаваемости. Теперь он выглядит современно, профессионально и привлекательно.

Мария Соколова, веб-дизайнер Помню свой первый опыт работы с CSS — это была настоящая магия! Я потратила неделю на создание HTML-структуры для сайта клиента, и он выглядел ужасно — просто стена текста и изображений без какой-либо гармонии. Когда я начала применять CSS, каждая строка кода превращала безликий документ в нечто живое. Изменение цвета фона с белого на светло-серый мгновенно сделало текст более читабельным. Добавление отступов между элементами создало пространство для "дыхания". А когда я стилизовала навигационное меню, превратив список ссылок в элегантную панель, клиент буквально ахнул! "Это совсем другой сайт!" — сказал он, хотя содержание не изменилось ни на йоту. Этот момент навсегда закрепил в моём сознании важность CSS: структура важна, но именно стиль создаёт впечатление. Теперь я всегда говорю новичкам: "HTML — это скелет, CSS — это кожа, мышцы и одежда. Оба необходимы, но именно CSS делает ваш сайт красивым."

Понимание CSS-селекторов критически важно для эффективной стилизации. Вот основные типы селекторов, которые следует знать:

Селектор элемента — выбирает все элементы определенного типа (например, p {} )

— выбирает все элементы определенного типа (например, ) Селектор класса — выбирает элементы с определенным классом ( .my-class {} )

— выбирает элементы с определенным классом ( ) Селектор ID — выбирает элемент с уникальным ID ( #unique-id {} )

— выбирает элемент с уникальным ID ( ) Селектор атрибута — выбирает элементы с определенным атрибутом ( [type="text"] {} )

— выбирает элементы с определенным атрибутом ( ) Псевдоклассы — выбирают элементы в определенном состоянии ( a:hover {} )

Важнейшие CSS-свойства, которые должен знать каждый новичок:

Категория Свойства Что контролирует Текст font-family, font-size, color, text-align, line-height Внешний вид текста и его расположение Блочная модель margin, padding, border, width, height Размеры и пространство вокруг элементов Фон background-color, background-image, background-size Цвет и изображения заднего плана Позиционирование position, display, float, z-index Расположение элементов на странице

CSS предлагает невероятную гибкость в стилизации, и современные технологии вроде Flexbox и Grid делают создание сложных макетов намного проще, чем раньше. 📊 Однако не стремитесь изучить всё сразу — начните с основ, а затем постепенно расширяйте свои знания.

Верстка первой страницы: соединяем HTML и CSS

Теперь, когда мы освоили основы HTML и CSS по отдельности, пришло время объединить их в гармоничный тандем для создания полноценной веб-страницы. Это как соединение двух половинок пазла — структуры и оформления. 🧩

Давайте создадим практичный одностраничный сайт "с нуля", применяя полученные знания. Мы сделаем лендинг для воображаемого фотографа, который хочет представить свои услуги и портфолио.

Сначала создадим HTML-структуру. Создайте новый файл photographer.html и вставьте следующий код:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Анна Фотографова | Профессиональный фотограф</title> <link rel="stylesheet" href="photographer.css"> </head> <body> <header class="hero"> <nav> <div class="logo">Анна Фото</div> <ul class="menu"> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#services">Услуги</a></li> <li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> <div class="hero-content"> <h1>Запечатлите важные моменты</h1> <p>Профессиональная фотосъемка для особых случаев и повседневных радостей</p> <a href="#contact" class="btn">Забронировать съемку</a> </div> </header> <section id="about" class="about-section"> <div class="container"> <h2>Обо мне</h2> <div class="about-content"> <div class="about-image"> <img src="https://via.placeholder.com/400x600" alt="Анна Фотографова"> </div> <div class="about-text"> <h3>Привет, я Анна!</h3> <p>Я профессиональный фотограф с 5-летним опытом работы. Моя страсть — запечатлеть уникальные моменты вашей жизни и превратить их в вечные воспоминания.</p> <p>Специализируюсь на портретной, свадебной и семейной фотографии. Мой стиль — это сочетание художественной композиции и естественных, искренних эмоций.</p> <p>Работаю в Москве и Московской области, но открыта для выездных съемок по всей России.</p> </div> </div> </div> </section> <section id="services" class="services-section"> <div class="container"> <h2>Мои услуги</h2> <div class="services-grid"> <div class="service-card"> <img src="https://via.placeholder.com/300x200" alt="Портретная фотосессия"> <h3>Портретная съемка</h3> <p>Индивидуальные фотосессии, передающие вашу уникальность и характер.</p> <p class="price">от 5000 ₽</p> </div> <div class="service-card"> <img src="https://via.placeholder.com/300x200" alt="Свадебная фотосессия"> <h3>Свадебная фотосъемка</h3> <p>Полное освещение вашего особого дня, от подготовки до финального танца.</p> <p class="price">от 25000 ₽</p> </div> <div class="service-card"> <img src="https://via.placeholder.com/300x200" alt="Семейная фотосессия"> <h3>Семейные фотосессии</h3> <p>Теплые и искренние фотографии вашей семьи в студии или на природе.</p> <p class="price">от 7000 ₽</p> </div> </div> </div> </section> <section id="contact" class="contact-section"> <div class="container"> <h2>Связаться со мной</h2> <div class="contact-content"> <div class="contact-info"> <h3>Контактная информация</h3> <p><b>Email:</b> anna@photopro.ru</p> <p><b>Телефон:</b> +7 (999) 123-45-67</p> <p><b>Адрес:</b> г. Москва, ул. Фотографов, 123</p> </div> <div class="contact-form"> <h3>Форма для связи</h3> <form> <div class="form-group"> <label for="name">Имя</label> <input type="text" id="name" name="name" required> </div> <div class="form-group"> <label for="email">Email</label> <input type="email" id="email" name="email" required> </div> <div class="form-group"> <label for="service">Интересующая услуга</label> <select id="service" name="service"> <option value="portrait">Портретная съемка</option> <option value="wedding">Свадебная фотосъемка</option> <option value="family">Семейная фотосессия</option> </select> </div> <div class="form-group"> <label for="message">Сообщение</label> <textarea id="message" name="message" rows="5" required></textarea> </div> <button type="submit" class="btn">Отправить</button> </form> </div> </div> </div> </section> <footer> <div class="container"> <p>© 2023 Анна Фотографова. Все права защищены.</p> </div> </footer> </body> </html>

Теперь создадим CSS-файл для нашего лендинга. Создайте новый файл photographer.css и добавьте следующие стили:

CSS Скопировать код /* Базовые стили и сброс */ * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font-family: 'Montserrat', Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; } .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; } h2 { font-size: 2.5rem; margin-bottom: 40px; text-align: center; color: #333; } section { padding: 100px 0; } /* Шапка и навигация */ .hero { height: 100vh; background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7), rgba(0,0,0,0.7)), url('https://via.placeholder.com/1920x1080') no-repeat center center; background-size: cover; color: white; display: flex; flex-direction: column; } nav { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 30px 50px; } .logo { font-size: 2rem; font-weight: bold; } .menu { display: flex; list-style: none; } .menu li { margin-left: 30px; } .menu a { color: white; text-decoration: none; font-size: 1.1rem; transition: color 0.3s ease; } .menu a:hover { color: #e67e22; } .hero-content { flex-grow: 1; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; text-align: center; padding: 0 20px; } .hero-content h1 { font-size: 4rem; margin-bottom: 20px; } .hero-content p { font-size: 1.5rem; margin-bottom: 40px; max-width: 700px; } .btn { display: inline-block; padding: 15px 30px; background-color: #e67e22; color: white; text-decoration: none; font-weight: bold; border-radius: 50px; transition: background-color 0.3s ease; } .btn:hover { background-color: #d35400; } /* Раздел "Обо мне" */ .about-section { background-color: #f9f9f9; } .about-content { display: flex; align-items: center; gap: 50px; } .about-image { flex: 1; } .about-image img { max-width: 100%; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1); } .about-text { flex: 1; } .about-text h3 { font-size: 2rem; margin-bottom: 20px; color: #e67e22; } .about-text p { margin-bottom: 15px; } /* Раздел услуг */ .services-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; } .service-card { background: white; border-radius: 10px; overflow: hidden; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1); transition: transform 0.3s ease; } .service-card:hover { transform: translateY(-10px); } .service-card img { width: 100%; height: 200px; object-fit: cover; } .service-card h3, .service-card p { padding: 0 20px; } .service-card h3 { margin-top: 20px; color: #e67e22; } .price { font-weight: bold; color: #e67e22; margin: 20px 0; } /* Контактная форма */ .contact-section { background-color: #f9f9f9; } .contact-content { display: grid; grid-template-columns: 1fr 2fr; gap: 50px; } .contact-info h3, .contact-form h3 { font-size: 1.8rem; margin-bottom: 20px; color: #e67e22; } .contact-info p { margin-bottom: 10px; } .form-group { margin-bottom: 20px; } label { display: block; margin-bottom: 5px; } input, select, textarea { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; } /* Подвал */ footer { background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 30px 0; } /* Адаптивность */ @media (max-width: 768px) { .hero-content h1 { font-size: 2.5rem; } .about-content, .contact-content { flex-direction: column; grid-template-columns: 1fr; } .services-grid { grid-template-columns: 1fr; } nav { flex-direction: column; gap: 20px; } .menu { flex-wrap: wrap; justify-content: center; } .menu li { margin: 0 10px; } }

Сохраните оба файла и откройте photographer.html в браузере. Потрясающе! 🌟 У вас получился стильный, профессиональный лендинг для фотографа, полностью созданный с помощью HTML и CSS.

Обратите внимание на ключевые техники, которые мы использовали:

Семантическая верстка — использование тегов <header> , <section> , <footer> для логической структуры

— использование тегов , , для логической структуры Flexbox — для выравнивания элементов в навигации и секции "Обо мне"

— для выравнивания элементов в навигации и секции "Обо мне" Grid — для создания сетки услуг и контактной информации

— для создания сетки услуг и контактной информации CSS-переходы — для плавных анимаций при наведении

— для плавных анимаций при наведении Медиа-запросы — для адаптации сайта под разные устройства

Это лишь базовый пример, но он демонстрирует, как HTML и CSS работают вместе для создания привлекательного и функционального сайта. По мере практики вы сможете добавлять более сложные элементы и эффекты, улучшая пользовательский опыт и визуальную привлекательность ваших проектов.

От теории к практике: публикация сайта в интернете

Создание сайта на локальном компьютере — это только половина пути. Чтобы ваше творение увидел весь мир, необходимо опубликовать его в интернете. 🌐 Этот процесс может показаться сложным новичкам, но с правильным подходом он вполне доступен.

Существует несколько способов опубликовать ваш сайт, от бесплатных платформ для хостинга до профессиональных хостинг-решений. Давайте рассмотрим основные варианты:

Вариант публикации Плюсы Минусы Идеально для GitHub Pages Бесплатно, интеграция с Git, надежность Подходит только для статических сайтов Личных проектов, портфолио Netlify Бесплатный тариф, CI/CD, простота использования Ограничения на бесплатном тарифе Статических сайтов, проектов с фронтенд-фреймворками Shared Hosting Недорого, поддержка PHP/MySQL, простота Ограниченные ресурсы, разделяемые с другими Небольших бизнес-сайтов, блогов VPS/Облачный хостинг Выделенные ресурсы, масштабируемость Требуются навыки администрирования, стоимость Крупных проектов, высоконагруженных сайтов

Для начинающих разработчиков идеальным вариантом часто является GitHub Pages или Netlify, которые предоставляют бесплатный хостинг для статических сайтов (состоящих только из HTML, CSS и JavaScript).

Рассмотрим пошаговую публикацию сайта на GitHub Pages:

Создайте аккаунт на GitHub (если у вас его еще нет) Создайте новый репозиторий с именем username.github.io, где username — ваше имя пользователя на GitHub Установите Git на ваш компьютер, если он еще не установлен Клонируйте репозиторий на локальный компьютер с помощью команды:

Bash Скопировать код git clone https://github.com/username/username.github.io.git

Скопируйте файлы вашего сайта в папку с клонированным репозиторием Добавьте файлы в Git, выполнив команды:

Bash Скопировать код git add . git commit -m "Initial commit" git push -u origin main

Дождитесь публикации — обычно через несколько минут ваш сайт будет доступен по адресу https://username.github.io

Для профессиональных проектов обычно требуется регистрация собственного домена и платный хостинг. Вот общие шаги для этого варианта:

Выберите и зарегистрируйте доменное имя (например, на Reg.ru, Namecheap) Выберите хостинг-провайдера и тарифный план, подходящий для вашего проекта Настройте DNS — укажите на хостинг-провайдера Загрузите файлы сайта через FTP или панель управления хостингом Протестируйте сайт после публикации

После публикации важно протестировать ваш сайт на различных устройствах и в разных браузерах. 📱💻 Обратите внимание на скорость загрузки, правильность отображения всех элементов и работоспособность всех функций.

Помните о следующих аспектах при публикации сайта:

SEO (поисковая оптимизация) — убедитесь, что ваш сайт содержит правильные метатеги и семантическую структуру для лучшей индексации поисковыми системами

— убедитесь, что ваш сайт содержит правильные метатеги и семантическую структуру для лучшей индексации поисковыми системами Адаптивность — проверьте, как ваш сайт выглядит на различных устройствах

— проверьте, как ваш сайт выглядит на различных устройствах Производительность — оптимизируйте изображения и код для быстрой загрузки

— оптимизируйте изображения и код для быстрой загрузки Безопасность — используйте HTTPS и следуйте рекомендациям по безопасности

— используйте HTTPS и следуйте рекомендациям по безопасности Доступность — убедитесь, что ваш сайт доступен для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями

Не останавливайтесь на достигнутом! После успешной публикации продолжайте совершенствовать свои навыки в HTML и CSS, изучайте JavaScript для добавления интерактивности, осваивайте фреймворки и инструменты веб-разработки. 🚀 Каждый новый проект — это возможность для роста и применения полученных знаний на практике.

Создание сайта с нуля на HTML и CSS — это не только техническое достижение, но и ваш первый шаг в увлекательном мире веб-разработки. Вы освоили основы структурирования контента, научились применять стили и публиковать результаты своего труда в интернете. Эти базовые знания открывают двери к дальнейшему профессиональному росту — от изучения JavaScript до погружения в фреймворки и библиотеки. Главное помнить: даже самые сложные веб-приложения начинаются с простого HTML-тега. Продолжайте практиковаться, экспериментировать и создавать, ведь именно так формируется уникальный почерк настоящего веб-разработчика.

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