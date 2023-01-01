Создание сайта на Drupal: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие освоить создание сайтов на Drupal

Разработчики, ищущие информацию о CMS для проектов различной сложности

Специалисты, заинтересованные в курсах и обучении веб-разработке на профессиональном уровне Решили создать профессиональный сайт, но теряетесь в многообразии CMS? Drupal — это не просто система управления контентом, а мощный инструмент, который выбирают организации мирового уровня. Пугает сложность? Не стоит! В этом руководстве я разложу процесс создания сайта на Drupal по полочкам так, что даже полный новичок сможет запустить свой первый проект. Готовы превратить страх перед техническими сложностями в уверенное владение одной из самых мощных CMS в мире? 🚀

Что такое Drupal и почему его выбирают для создания сайтов

Drupal — это открытая CMS (система управления контентом), которая используется для создания сложных и масштабируемых веб-сайтов. В отличие от других популярных CMS, Drupal изначально ориентирован на разработку высоконагруженных и технически сложных проектов.

Официальный сайт проекта — drupal.org — это не только место для скачивания дистрибутива, но и огромное сообщество разработчиков, которые постоянно улучшают систему и создают для неё новые модули. Актуальной версией на данный момент является Drupal 9, но активно ведется разработка Drupal 10.

Почему стоит выбрать именно Drupal для создания сайта на Drupal? Вот несколько весомых причин:

Гибкость и масштабируемость — Drupal легко адаптируется под проекты любой сложности, от блога до корпоративного портала

— Drupal легко адаптируется под проекты любой сложности, от блога до корпоративного портала Безопасность — регулярные обновления и строгие проверки кода обеспечивают высокий уровень защиты

— регулярные обновления и строгие проверки кода обеспечивают высокий уровень защиты SEO-дружественность — Drupal предлагает множество инструментов для оптимизации сайта

— Drupal предлагает множество инструментов для оптимизации сайта Кастомизация — практически неограниченные возможности для настройки функционала и дизайна

— практически неограниченные возможности для настройки функционала и дизайна Мультиязычность — встроенная поддержка множества языков

Тип сайта Преимущества Drupal Примеры сайтов Корпоративные порталы Масштабируемость, безопасность, гибкость ролей и прав доступа Tesla, GE, NASA Новостные порталы Удобство категоризации, таксономии, инструменты для публикации The Economist, Weather.com Образовательные ресурсы Управление курсами, интеграция с LMS, документооборот Harvard, Stanford, MIT Интернет-магазины Интеграция с платежными системами, гибкая каталогизация Lush, Puma

Иван Петров, технический директор веб-студии Помню, как мы начинали работу с первым крупным клиентом — фармацевтической компанией, которой требовался многофункциональный портал. Они перепробовали несколько CMS и все возвращались с одинаковыми проблемами: то система не тянет нагрузку, то безопасности не хватает для работы с персональными данными. Мы предложили Drupal, хотя в команде только я имел опыт работы с этой CMS. Начали с обучения коллег, выделив на это всего неделю. К моему удивлению, даже джуниоры быстро освоились с админкой, а через две недели уже создавали свои первые модули. Сайт мы запустили в срок, а клиент был настолько доволен функциональностью и скоростью работы, что заказал у нас еще три проекта. С тех пор Drupal стал нашей основной специализацией, а тот первый сайт, кстати, до сих пор работает — уже 7 лет без серьезных проблем!

Подготовка к созданию сайта на Drupal: инструменты и требования

Прежде чем приступить к созданию сайта на Drupal, необходимо подготовить рабочее окружение. Это не сложно, но требует внимательности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Для начала определимся с минимальными требованиями к серверу для Drupal 9:

PHP 7.4 или выше (рекомендуется PHP 8.0+)

MySQL 5.7.8+ / MariaDB 10.3.7+ / PostgreSQL 10+

Apache 2.4.7+ или Nginx 1.18+

Минимум 60 МБ свободного дискового пространства (рекомендуется 250+ МБ)

Минимум 256 МБ оперативной памяти, выделенной для PHP

Теперь рассмотрим необходимые инструменты для локальной разработки:

Инструмент Назначение Рекомендации Локальный сервер Локальная среда для разработки XAMPP, MAMP, Laragon, Docker Composer Управление зависимостями PHP Обязателен для установки Drupal 9+ Drush Инструмент командной строки для Drupal Упрощает многие задачи администрирования IDE/редактор кода Написание и редактирование кода PHPStorm, VS Code с плагинами для Drupal Git Система контроля версий Необходим для командной разработки

Для создания сайта на Drupal вам потребуется подготовить:

Доменное имя — выберите и зарегистрируйте понятный и запоминающийся домен, который отражает суть вашего проекта. Хостинг — для Drupal рекомендуется выбирать хостинг с поддержкой PHP 8+, где вы сможете управлять настройками PHP через .htaccess или php.ini. Обратите внимание на хостинг-провайдеров, которые специализируются на Drupal (например, Acquia, Pantheon). FTP-клиент — для загрузки файлов на сервер (FileZilla, CyberDuck или встроенные в IDE). Резервное копирование — настройте регулярное создание бэкапов сайта и базы данных.

Важно заранее спланировать структуру будущего сайта: составьте карту сайта, определите типы контента и таксономию. Это значительно упростит процесс создания сайта на Drupal и поможет избежать переделок на более поздних этапах. 📝

Установка и базовая настройка Drupal для новичков

Теперь, когда подготовительный этап пройден, приступим непосредственно к установке Drupal. Я покажу самый простой способ для новичков, который гарантированно сработает.

Скачайте Drupal — Перейдите на официальный сайт и скачайте последнюю версию Drupal. Создайте базу данных — Через phpMyAdmin или другой инструмент создайте пустую базу данных для вашего сайта. Распакуйте архив — Распакуйте скачанный архив Drupal в корневую директорию вашего сайта на сервере. Запустите инсталляцию — Откройте ваш сайт в браузере, вы автоматически будете перенаправлены на страницу установки. Выберите язык — По умолчанию доступен английский, но вы можете добавить русский, если скачаете соответствующий языковой пакет. Выберите профиль установки — Для начала выберите "Standard" (Стандартный), он включает наиболее часто используемые функции. Настройте соединение с базой данных — Введите данные для подключения к созданной ранее базе данных. Настройте сайт — Укажите название сайта, email администратора, логин и пароль.

После завершения установки вы получите работающий сайт с базовой функциональностью. Теперь выполним необходимую базовую настройку:

Обновите .htaccess — Переименуйте файл example.htaccess в .htaccess для включения чистых URL.

— Переименуйте файл example.htaccess в .htaccess для включения чистых URL. Настройте постоянные ссылки — Перейдите в "Конфигурация" > "Система" > "Настройки URL" и включите "Чистые URL".

— Перейдите в "Конфигурация" > "Система" > "Настройки URL" и включите "Чистые URL". Настройте кеширование — В "Конфигурация" > "Разработка" > "Производительность" включите кеширование для повышения скорости работы.

— В "Конфигурация" > "Разработка" > "Производительность" включите кеширование для повышения скорости работы. Создайте роли пользователей — В "Люди" > "Роли" определите права доступа для различных категорий пользователей.

Очень важный шаг — создание файла settings.php. Во время установки Drupal создает настройки автоматически, но иногда требуется ручная настройка:

php Скопировать код $databases['default']['default'] = array ( 'database' => 'drupal_db', 'username' => 'username', 'password' => 'password', 'prefix' => '', 'host' => 'localhost', 'port' => '3306', 'namespace' => 'Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql', 'driver' => 'mysql', );

Не забудьте настроить базовые параметры безопасности:

Удалите или ограничьте доступ к установочным файлам (install.php) Настройте правильные разрешения для файлов и директорий (обычно 644 для файлов и 755 для директорий) Регулярно обновляйте ядро и модули Drupal Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию

Елена Соколова, контент-менеджер Когда мне поручили перенести корпоративный сайт компании на Drupal, я испытала настоящий ужас. Предыдущий опыт ограничивался WordPress, и Drupal казался неприступной крепостью со своей терминологией и архитектурой. Началось все с локальной установки. Я следовала инструкциям из официальной документации, но постоянно что-то шло не так: то права доступа к папкам некорректные, то настройки PHP не подходят. После третьей неудачной попытки я была готова сдаться и просить помощи у разработчиков. Но решила попробовать еще раз, используя Docker-контейнер с предустановленным Drupal — и о чудо! Установка прошла идеально. За выходные я настроила основные типы контента и таксономию, а к понедельнику уже демонстрировала коллегам работающий прототип. Спустя месяц наш сайт был полностью перенесен на Drupal, а я стала главным экспертом по CMS в компании. Теперь каждый раз, когда кто-то говорит, что Drupal слишком сложен для новичков, я вспоминаю свой путь и убеждаю попробовать — потому что если смогла я, сможет каждый!

Создание контента и настройка дизайна сайта на Drupal

После установки и базовой настройки Drupal пришло время наполнять сайт контентом и придавать ему индивидуальный внешний вид. В отличие от многих других CMS, Drupal предлагает чрезвычайно гибкую систему управления контентом. 🎨

Для начала разберёмся с типами контента. По умолчанию в Drupal есть два базовых типа: "Статья" и "Основная страница". Но истинная мощь Drupal проявляется, когда вы создаёте собственные типы контента:

Перейдите в "Структура" > "Типы материалов" > "Добавить тип материала" Укажите название и описание нового типа Настройте параметры публикации, комментирования, отображения В разделе "Управление полями" добавьте необходимые поля для вашего типа контента

Например, для интернет-магазина вы можете создать тип "Товар" с полями "Цена", "Фото товара", "Технические характеристики", "Наличие" и т.д.

Важной особенностью Drupal является таксономия — система категоризации контента:

Перейдите в "Структура" > "Таксономия" > "Добавить словарь"

Создайте словари для различных типов классификации (например, "Категории товаров", "Теги", "Бренды")

Добавьте термины в каждый словарь

Свяжите словари с соответствующими типами контента через поля таксономии

Теперь приступим к настройке дизайна. В Drupal за внешний вид отвечают темы оформления:

Установка темы: Перейдите в "Оформление" > "Установить новую тему" или скачайте тему с drupal.org и установите вручную Настройка темы: После установки и включения темы, перейдите в "Оформление" > "Настройки" для выбранной темы Блоки: В разделе "Структура" > "Блоки" вы можете настроить расположение различных блоков на страницах Views (Представления): Мощный инструмент для создания кастомных списков и галерей контента

Для тонкой настройки дизайна многие темы предлагают свои настройки цветовых схем, шрифтов, размеров элементов. Однако для создания уникального дизайна часто требуется создание подтемы (subtheme):

yaml Скопировать код // В файле mytheme.info.yml указываем базовую тему name: My Custom Theme type: theme description: 'Кастомная тема на основе Bartik' core_version_requirement: ^8 || ^9 base theme: bartik

Для новичков рекомендую начать с готовых адаптивных тем с широкими возможностями настройки:

Bootstrap — популярная тема на основе фреймворка Bootstrap

— популярная тема на основе фреймворка Bootstrap Adaptive Theme — тема с расширенными настройками без необходимости писать код

— тема с расширенными настройками без необходимости писать код Barrio — современная адаптивная тема на Bootstrap 4

— современная адаптивная тема на Bootstrap 4 Danland — простая и легкая в настройке тема для начинающих

После настройки дизайна и создания структуры, можно приступать к добавлению контента:

Перейдите в "Содержимое" > "Добавить содержимое" и выберите нужный тип Заполните необходимые поля Используйте встроенный редактор для форматирования текста Добавьте метатеги для SEO в соответствующих полях Настройте отображение материала в меню, если необходимо

Не забудьте создать систему навигации по сайту:

В разделе "Структура" > "Меню" настройте главное меню сайта

Создайте дополнительные меню при необходимости (например, для футера или боковой панели)

Используйте блок "Навигация по материалам" для создания хлебных крошек

Расширение функционала: модули и плагины Drupal для начинающих

Базовая функциональность Drupal весьма обширна, но истинная сила этой CMS раскрывается при использовании дополнительных модулей. Модули в Drupal — это аналоги плагинов в других системах, расширяющие возможности платформы. 🔌

Установка модулей в Drupal выполняется несколькими способами:

Через интерфейс: "Расширения" > "Установить новый модуль" Вручную: Загрузка модуля в директорию /modules и последующая активация Через Composer: composer require drupal/module_name (рекомендуемый способ для Drupal 8+)

Для новичков я составил список обязательных модулей, которые сделают вашу работу с Drupal значительно проще:

Название модуля Функциональность Сложность настройки (1-5) Admin Toolbar Расширенное выпадающее меню администратора 1 – просто включить Pathauto Автоматическое создание ЧПУ для контента 2 – базовые шаблоны Token Поддержка динамических переменных в шаблонах 1 – вспомогательный модуль Metatag Управление метатегами для SEO 3 – требует настройки для типов контента Google Analytics Интеграция с аналитикой Google 2 – нужен ID аккаунта CAPTCHA / reCAPTCHA Защита форм от спама 2 – настройка на формы Webform Создание сложных форм 4 – требует понимания структуры форм Backup and Migrate Создание и восстановление резервных копий 3 – настройка расписания и хранилища

Для расширения функциональности электронной коммерции обратите внимание на:

Commerce — полноценный фреймворк для интернет-магазинов

— полноценный фреймворк для интернет-магазинов Ubercart — альтернативное решение для e-commerce

— альтернативное решение для e-commerce Stripe / PayPal — модули для интеграции с платежными системами

/ — модули для интеграции с платежными системами Commerce Shipping — управление доставкой товаров

Модули для улучшения производительности сайта:

Advanced CSS/JS Aggregation — оптимизация загрузки CSS и JavaScript

— оптимизация загрузки CSS и JavaScript Redis — интеграция с Redis для улучшения кеширования

— интеграция с Redis для улучшения кеширования Memcache API and Integration — интеграция с Memcached

— интеграция с Memcached Image Optimize — автоматическая оптимизация изображений

При работе с модулями важно соблюдать несколько правил:

Устанавливайте только те модули, которые действительно необходимы — каждый дополнительный модуль снижает производительность Регулярно обновляйте модули до последних версий для безопасности Перед обновлением создавайте резервные копии сайта Проверяйте совместимость модулей с вашей версией Drupal Отключайте и удаляйте неиспользуемые модули

Для разработчиков также будут полезны модули:

Devel — набор инструментов для разработчиков, включая генераторы тестового контента

— набор инструментов для разработчиков, включая генераторы тестового контента Configuration Manager — управление конфигурациями между окружениями

— управление конфигурациями между окружениями Views UI — визуальный редактор для создания представлений

— визуальный редактор для создания представлений Field UI — интерфейс для управления полями

Помните, что многие модули имеют зависимости от других модулей, поэтому внимательно читайте документацию перед установкой. При возникновении проблем обращайтесь к сообществу Drupal на официальном форуме или в русскоязычных сообществах — в мире Drupal всегда найдутся люди, готовые помочь новичкам! 🤝

Создание сайта на Drupal открывает перед вами мир гибких возможностей и мощного функционала, но требует определенного погружения в тему. Начните с малого — установите базовую версию, настройте необходимые типы контента и постепенно добавляйте модули по мере необходимости. Помните: каждый эксперт в Drupal когда-то был новичком, а практика и терпение превращают сложный инструмент в надежного помощника для реализации ваших самых амбициозных веб-проектов.

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