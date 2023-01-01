Создание сайта на конструкторе: пошаговое руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, которые хотят создать свой сайт без специальных технических знаний

Владельцы малых бизнесов и фрилансеры, ищущие доступные инструменты для онлайн-присутствия

Человек, интересующийся веб-дизайном и оптимизацией сайта для достижения бизнес-целей Создание собственного сайта больше не требует месяцев обучения программированию или найма дорогостоящих разработчиков. Современные онлайн-конструкторы превратили этот процесс в увлекательное занятие, доступное абсолютно каждому. Всего за пару часов вы можете создать профессионально выглядящий веб-ресурс для своего бизнеса, портфолио или блога — даже если до этого никогда не редактировали HTML-код. В этом руководстве я расскажу, как выбрать подходящий конструктор и пошагово создать сайт, который будет работать на ваши цели. 🚀

Обзор лучших онлайн-конструкторов для создания сайта

Выбор правильного конструктора сайтов может определить успех вашего проекта. Каждый инструмент имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Давайте рассмотрим топовые решения на рынке. 💻

Конструктор Ключевые преимущества Ценовая категория Идеален для Tilda Стильные шаблоны, интуитивность, Zero Block От $10/месяц Лендингов, портфолио, креативных проектов Wix Гибкость настройки, большая библиотека приложений От $14/месяц Многостраничных сайтов с интерактивом WordPress.com Масштабируемость, большое сообщество От $7/месяц Блогов, новостных сайтов, бизнеса Shopify Специализация на e-commerce, интеграции с платежными системами От $29/месяц Интернет-магазинов любого масштаба Readymag Креативные возможности, анимации От $16/месяц Дизайнерских проектов, креативных портфолио

Tilda завоевала популярность благодаря своему подходу к блочному дизайну. Конструктор предлагает более 500 готовых блоков и возможность создавать свои с нуля через Zero Block. Tilda особенно популярна среди дизайнеров и креативных профессионалов благодаря стильным шаблонам и возможности тонкой настройки.

Wix предлагает максимальную гибкость в создании сайтов. С помощью редактора drag-and-drop вы можете разместить элементы где угодно на странице. Конструктор также включает искусственный интеллект Wix ADI, который может создать сайт на основе ваших ответов на простые вопросы.

WordPress.com — это упрощенная версия популярной CMS WordPress, которая не требует отдельного хостинга или технических навыков. Платформа отлично подходит для контент-ориентированных проектов и легко масштабируется при росте вашего бизнеса.

Shopify — специализированный конструктор для создания интернет-магазинов. Он включает все необходимые функции для электронной коммерции: каталоги товаров, корзины, способы оплаты и инструменты управления заказами.

Readymag — нишевый инструмент для создания высококлассных визуальных проектов. Он позволяет добавлять сложные анимации и интерактивные элементы без программирования.

Александр Петров, веб-дизайнер и консультант Три года назад ко мне обратилась Марина — художница, которой срочно требовался сайт для продажи картин. Бюджет был ограничен, а сроки — минимальные. Я предложил использовать Tilda вместо традиционной разработки. Мы выбрали подходящий шаблон из галереи, адаптировали его под её стиль, настроили каталог работ и подключили платёжную систему. Результат превзошёл ожидания: сайт был запущен за 4 дня вместо 3-4 недель, стоимость создания оказалась в 5 раз ниже традиционной разработки. Через месяц Марина продала через сайт первые три картины, окупив все затраты на создание площадки. Сейчас, спустя три года, она самостоятельно поддерживает и обновляет сайт, добавляя новые работы и запуская акции.

Как выбрать подходящий конструктор для вашего бизнеса

Выбор конструктора сайтов — это не просто вопрос цены или популярности. Важно соотнести функциональные возможности платформы с потребностями вашего бизнеса. 🔍

При выборе конструктора учитывайте следующие факторы:

Тип вашего бизнеса или проекта — для интернет-магазина потребуются другие функции, чем для портфолио фотографа

— для интернет-магазина потребуются другие функции, чем для портфолио фотографа Бюджет — включая не только ежемесячную плату, но и возможные расходы на дополнительные приложения

— включая не только ежемесячную плату, но и возможные расходы на дополнительные приложения Техническая подготовка — некоторые конструкторы более интуитивны для новичков, чем другие

— некоторые конструкторы более интуитивны для новичков, чем другие SEO-возможности — встроенные инструменты для оптимизации поиска могут существенно повлиять на видимость вашего сайта

— встроенные инструменты для оптимизации поиска могут существенно повлиять на видимость вашего сайта Возможности интеграции — совместимость с CRM, email-маркетингом, аналитикой и другими сервисами

Для разных типов бизнеса подойдут разные конструкторы:

Для интернет-магазинов оптимальными будут Shopify или Wix eCommerce с их специализированными функциями для электронной коммерции

оптимальными будут Shopify или Wix eCommerce с их специализированными функциями для электронной коммерции Фрилансерам и креативным профессионалам идеально подойдут Tilda или Readymag с их акцентом на эстетику и портфолио

идеально подойдут Tilda или Readymag с их акцентом на эстетику и портфолио Для малого бизнеса универсальным решением может стать Wix или WordPress.com благодаря их гибкости и масштабируемости

универсальным решением может стать Wix или WordPress.com благодаря их гибкости и масштабируемости Блогерам стоит обратить внимание на WordPress.com или Ghost с их фокусом на управление контентом

При оценке шаблонов обращайте внимание не только на внешний вид, но и на функциональность. Хороший шаблон должен включать все необходимые для вашего бизнеса элементы: формы обратной связи, галереи, блоки отзывов, интеграцию с соцсетями и т.д.

Также важно оценить удобство работы с мобильной версией сайта. По статистике, более 60% интернет-трафика приходится на мобильные устройства. Убедитесь, что выбранный конструктор автоматически адаптирует ваш сайт под мобильные экраны или предлагает удобные инструменты для мобильной оптимизации.

Пошаговый процесс создания сайта через конструктор

Создание сайта через онлайн-конструктор — это последовательный процесс, который можно разбить на конкретные шаги. Рассмотрим их на примере одного из популярных конструкторов. 🛠️

Регистрация и выбор плана подписки Создайте аккаунт, используя email или соцсети

Ознакомьтесь с доступными тарифами и выберите подходящий (можно начать с бесплатного)

Обратите внимание на ограничения бесплатных планов (брендирование, доменное имя, хранилище) Выбор шаблона для вашего сайта Просмотрите категории шаблонов, соответствующие вашей нише

Выбирайте шаблон, который требует минимальных изменений

Обратите внимание на адаптивность шаблона (корректное отображение на разных устройствах) Настройка доменного имени Решите, использовать бесплатный субдомен или приобрести собственный домен

При покупке домена выбирайте короткое, запоминающееся имя, связанное с вашим брендом

Настройте перенаправление, если у вас уже есть домен Настройка структуры сайта Спланируйте навигацию и структуру страниц

Создайте основные разделы: Главная, О нас, Услуги/Товары, Контакты

Продумайте логику перемещения пользователя по сайту Наполнение контентом Подготовьте тексты, соответствующие вашей целевой аудитории

Загрузите качественные изображения (оптимизированные для веба)

Добавьте видео, если это необходимо Проверка и публикация Проверьте сайт на разных устройствах (desktop, планшет, мобильный)

Протестируйте работу всех ссылок и форм

Опубликуйте сайт, когда все готово

Критически важно уделить время планированию структуры до начала работы с конструктором. Определите, какие страницы вам понадобятся, какую информацию и в каком порядке вы хотите представить. Это сэкономит массу времени при непосредственном создании сайта.

Большинство современных конструкторов предлагают функцию предпросмотра на разных устройствах. Используйте её регулярно в процессе создания сайта, чтобы убедиться, что ваш сайт будет хорошо выглядеть как на десктопах, так и на мобильных устройствах.

Ирина Соколова, консультант по digital-маркетингу Первый сайт на конструкторе я создавала для своего свадебного бизнеса, когда мне нужно было срочно выйти в онлайн. Я начала с Wix, потратив целый день на изучение всех функций и возможностей. Выбрала шаблон для свадебного агентства, но столкнулась с проблемой — он не отражал мой стиль работы. Решила действовать смелее: удалила почти все блоки и начала с чистого листа, используя фирменные цвета и фотографии с организованных мной свадеб. Самым сложным оказалось сделать форму бронирования даты, которая бы автоматически проверяла доступность. После нескольких часов экспериментов я нашла подходящий виджет в магазине приложений Wix. Запустив сайт, я получила первый заказ уже через неделю. Клиентка потом призналась, что выбрала меня именно благодаря удобству сайта — она смогла сразу проверить свою дату и отправить запрос. Тот первый сайт я обновляла и улучшала ещё три года, прежде чем выросла до полноценной веб-разработки.

Настройка дизайна и функциональности нового сайта

После выбора шаблона и создания основной структуры сайта наступает время настроить его дизайн и функциональность. На этом этапе вы превращаете стандартный шаблон в уникальный сайт, отражающий вашу индивидуальность или бренд. 🎨

Основные элементы дизайна, которые следует настроить:

Цветовая схема — выберите 2-3 основных цвета, соответствующих вашему бренду, и используйте их последовательно на всем сайте

— выберите 2-3 основных цвета, соответствующих вашему бренду, и используйте их последовательно на всем сайте Типографика — подберите читабельные шрифты, используя не более 2-3 различных гарнитур

— подберите читабельные шрифты, используя не более 2-3 различных гарнитур Логотип и фирменная символика — разместите их в заметных местах для узнаваемости бренда

— разместите их в заметных местах для узнаваемости бренда Изображения и графика — используйте качественные фотографии, соответствующие тематике сайта

— используйте качественные фотографии, соответствующие тематике сайта Элементы навигации — сделайте меню интуитивно понятным и легкодоступным

Функциональные элементы, которые стоит добавить:

Формы обратной связи — чтобы посетители могли легко связаться с вами

— чтобы посетители могли легко связаться с вами Call-to-action кнопки — яркие призывы к действию, направляющие пользователей

— яркие призывы к действию, направляющие пользователей Виджеты социальных сетей — для увеличения вашего присутствия в соцсетях

— для увеличения вашего присутствия в соцсетях Карты и схемы проезда — для бизнесов с физическими локациями

— для бизнесов с физическими локациями Галереи изображений или портфолио — для демонстрации ваших работ или продуктов

Элемент сайта Назначение Советы по оптимизации Шапка (Header) Первое впечатление и навигация Держите компактной, с ясным логотипом и простым меню Баннер/Слайдер Привлечение внимания к ключевым предложениям Не более 3-5 слайдов, с чётким призывом к действию Блоки с услугами Информирование о вашем предложении Используйте иконки, краткие описания и кнопки "Подробнее" Отзывы Повышение доверия Добавляйте фото клиентов и конкретные результаты сотрудничества Подвал (Footer) Контактная информация и дополнительная навигация Включите карту сайта, контакты и ссылки на соцсети

При настройке дизайна важно соблюдать принцип единообразия — элементы одного типа должны выглядеть похоже на всех страницах. Это создает ощущение профессионализма и целостности сайта.

Не перегружайте страницы информацией — используйте принцип "меньше значит больше". Оставляйте достаточно пустого пространства (whitespace) между элементами, чтобы сайт "дышал" и был удобен для восприятия.

Большинство конструкторов предлагают возможность добавления пользовательских CSS-стилей для более тонкой настройки дизайна. Даже если вы не знакомы с CSS, можно найти готовые снипеты для решения конкретных задач оформления.

Для улучшения функциональности используйте дополнительные приложения и виджеты из встроенных маркетплейсов конструкторов. Там можно найти инструменты для создания форм бронирования, онлайн-чатов, калькуляторов стоимости и многого другого. 🧩

Продвижение и поддержка сайта после создания

Запуск сайта — это только половина пути к успеху. Чтобы ваш ресурс привлекал посетителей и выполнял поставленные бизнес-задачи, необходимы регулярное продвижение и поддержка. 📈

Стратегии продвижения нового сайта:

Поисковая оптимизация (SEO)

Настройте мета-теги title и description для каждой страницы

Используйте релевантные ключевые слова в текстах

Создайте и отправьте карту сайта (sitemap) в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер

Убедитесь, что все страницы имеют логичные URL-адреса

Контент-маркетинг

Ведите блог с полезной информацией для вашей целевой аудитории

Создавайте обучающие материалы, руководства и исследования

Обновляйте контент регулярно для поддержания интереса

Социальные сети

Выберите платформы, где активна ваша целевая аудитория

Публикуйте анонсы контента с сайта и ссылки на него

Взаимодействуйте с аудиторией, отвечайте на вопросы

Email-маркетинг

Собирайте базу подписчиков через формы на сайте

Отправляйте регулярные рассылки с полезным контентом и новостями

Сегментируйте аудиторию для персонализированных предложений

Контекстная и таргетированная реклама

Настройте рекламные кампании в поисковых системах

Используйте ретаргетинг для возврата посетителей

Тестируйте разные форматы и сообщения

Регулярная поддержка и обслуживание сайта:

Техническое обслуживание Регулярно обновляйте конструктор и плагины до последних версий

Проверяйте работоспособность всех ссылок и форм

Отслеживайте скорость загрузки страниц и оптимизируйте при необходимости Обновление контента Освежайте информацию о продуктах и услугах

Добавляйте новые кейсы и отзывы

Публикуйте новости компании и отраслевые тренды Аналитика и оптимизация Настройте Google Analytics или Яндекс.Метрику для отслеживания посещаемости

Анализируйте поведение пользователей и конверсии

Проводите A/B-тестирования для улучшения эффективности

Не забывайте о резервном копировании данных сайта. Большинство конструкторов предлагают автоматическое резервное копирование, но лучше периодически делать дополнительные копии вручную, особенно перед внесением значительных изменений.

Активно собирайте обратную связь от посетителей вашего сайта. Это поможет выявить проблемы с пользовательским опытом и подскажет направления для дальнейшего развития ресурса. Можно использовать всплывающие опросы, формы обратной связи или просто отслеживать комментарии пользователей.

Помните, что сайт — это живой инструмент, который должен развиваться вместе с вашим бизнесом. Регулярно пересматривайте стратегию и вносите необходимые коррективы, чтобы ресурс продолжал эффективно работать на достижение ваших целей. 🔄

Создание сайта через онлайн-конструктор — это доступный способ заявить о себе в интернете без глубоких технических знаний. Следуя описанным шагам, вы сможете создать профессиональный ресурс, который будет работать на ваши бизнес-цели. Помните, что ключ к успеху — это не только создание сайта, но и его постоянное развитие, наполнение актуальным контентом и аналитический подход к оптимизации. Начните прямо сейчас, и через несколько часов у вас уже может быть работающий веб-ресурс, готовый привлекать клиентов и партнеров.

Читайте также