HTML для начинающих: как создать первую веб-страницу за час

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие освоить HTML

Люди, желающие поменять профессию или начать новую карьеру в IT

Самоучки, интересующиеся созданием собственных веб-проектов Первый шаг во вселенную веб-разработки начинается с HTML — языка, который превращает пустой экран в красочный сайт. Вопреки расхожему мнению, создание веб-страницы не требует многолетнего обучения или врождённого таланта программиста. Достаточно понять основные принципы HTML, и вы сможете собрать свою первую страницу буквально за час! Я проведу вас через все этапы этого увлекательного процесса — от установки необходимых инструментов до публикации готового результата в интернете. 🚀

Что такое HTML и зачем он нужен новичкам

HTML (HyperText Markup Language) — это фундаментальный язык разметки, который используется для создания веб-страниц. Представьте его как скелет любого сайта — без него невозможно построить даже самую простую страницу в интернете. 🦴

Почему именно с HTML стоит начинать изучение веб-разработки? Есть несколько веских причин:

HTML имеет простой и интуитивно понятный синтаксис

Результаты вашей работы видны мгновенно — открыл страницу в браузере и сразу увидел, что получилось

Это база для дальнейшего изучения CSS (стилизация) и JavaScript (интерактивность)

Знание HTML открывает путь к созданию личных проектов без помощи конструкторов сайтов

Максим Петров, старший веб-разработчик Я до сих пор помню свой первый HTML-файл — простейшую страницу с заголовком "Привет, мир!". Это было 12 лет назад, когда я, будучи студентом, решил самостоятельно освоить веб-разработку. Начал с учебника по HTML, который скачал из интернета. Первое время путался даже в базовых тегах, забывал закрывающие элементы, но уже через неделю смог создать простой сайт о своих увлечениях. Именно этот опыт убедил меня, что в веб-разработке важнее практика, чем теория. Сегодня, когда я обучаю новичков, всегда настаиваю: "Создайте свою первую страницу уже сегодня, даже если она будет содержать только одно предложение".

Базовое понимание HTML дает вам инструмент для визуализации информации в интернете. Это похоже на изучение алфавита перед тем, как писать книги — без него никуда. 📚

Преимущества HTML для новичков Почему это важно Низкий порог вхождения Можно начать с нуля и быстро увидеть результат Не требует специального ПО Достаточно текстового редактора и браузера Универсальность Работает на любых устройствах и платформах Востребованность Базовый навык для любого IT-специалиста

Необходимые инструменты для создания веб-страницы

Одно из главных преимуществ HTML — для начала работы вам понадобится минимальный набор инструментов. Никаких дорогостоящих программ или мощного компьютера не требуется. 🛠️

Вот все, что вам действительно необходимо:

Текстовый редактор — для написания кода. Вы можете использовать даже стандартный Блокнот Windows, но более удобны специализированные редакторы кода. Веб-браузер — для просмотра результатов вашей работы. Подойдет любой современный браузер: Chrome, Firefox, Edge.

При выборе текстового редактора я рекомендую обратить внимание на следующие варианты:

Редактор Особенности Сложность освоения Visual Studio Code Подсветка синтаксиса, множество плагинов, бесплатный Средняя Sublime Text Быстрый, минималистичный, есть бесплатная версия Низкая Notepad++ Легкий, простой интерфейс, бесплатный Очень низкая Блокнот (Notepad) Предустановлен в Windows, минималистичный Крайне низкая

Для первых шагов я рекомендую Visual Studio Code. Он бесплатный, имеет подсветку синтаксиса HTML (код окрашивается в разные цвета для лучшего понимания структуры), автодополнение и удобные функции редактирования.

Анна Соколова, преподаватель курсов веб-разработки Моя ученица Марина, 42 года, решила сменить профессию бухгалтера на веб-разработчика. Когда мы начали изучать HTML, она была в ужасе от необходимости "писать код". На первом занятии я показала, что для создания веб-страницы нужны только Блокнот и браузер — инструменты, которые уже есть на её компьютере. Мы написали простейшую страничку с приветствием и информацией о её хобби — вязании. Через несколько недель она создала полноценный сайт-портфолио своих работ, а через полгода устроилась верстальщиком в веб-студию. Марина часто говорит, что именно понимание простоты необходимых инструментов помогло ей преодолеть страх перед кодом.

Дополнительно, но не обязательно, вам могут пригодиться:

Git — система контроля версий для отслеживания изменений в вашем коде

— система контроля версий для отслеживания изменений в вашем коде GitHub аккаунт — для хранения проектов и возможной публикации страниц через GitHub Pages

— для хранения проектов и возможной публикации страниц через GitHub Pages Валидатор HTML — онлайн-сервис для проверки корректности вашего кода

Главное — не переусложнять на начальном этапе. Достаточно текстового редактора и браузера, чтобы создать свою первую страницу. Все остальные инструменты можно осваивать постепенно, по мере роста ваших навыков. 🌱

Основная структура HTML-документа с нуля

Создание HTML-документа похоже на строительство дома — нужно заложить прочный фундамент. Базовая структура любого HTML-файла состоит из нескольких обязательных элементов. Давайте разберемся с ними шаг за шагом. 🏗️

Вот как выглядит скелет любой HTML-страницы:

Создайте новый файл в текстовом редакторе Сохраните его с расширением .html (например, index.html) Введите следующий код:

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HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Моя первая веб-страница</title> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это моя первая веб-страница.</p> </body> </html>

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Давайте разберем каждый элемент этой структуры:

<!DOCTYPE html> — объявление типа документа, сообщает браузеру, что мы используем HTML5

— объявление типа документа, сообщает браузеру, что мы используем HTML5 <html></html> — корневой элемент, обертка для всего HTML-документа

— корневой элемент, обертка для всего HTML-документа <head></head> — содержит метаданные и служебную информацию о странице

— содержит метаданные и служебную информацию о странице <meta charset="UTF-8"> — указывает кодировку документа

— указывает кодировку документа <title></title> — определяет заголовок страницы, который отображается во вкладке браузера

— определяет заголовок страницы, который отображается во вкладке браузера <body></body> — содержит все видимое содержимое веб-страницы

— содержит все видимое содержимое веб-страницы <h1></h1> — заголовок первого уровня

— заголовок первого уровня <p></p> — параграф (абзац) текста

После создания файла с этим базовым кодом, откройте его в браузере — просто дважды кликните по файлу, и он откроется в вашем браузере по умолчанию. Вы увидите заголовок "Привет, мир!" и текст "Это моя первая веб-страница." 🎉

Важно понимать иерархию и вложенность HTML-элементов:

Уровень вложенности Элемент Назначение 1 <html> Корневой элемент 2 <head> и <body> Основные секции документа 3 <title>, <meta> Элементы внутри <head> 3 <h1>, <p>, <div> Элементы содержимого внутри <body>

Каждый HTML-элемент обычно состоит из открывающего тега, содержимого и закрывающего тега. Например, <p>Это параграф</p> — где <p> открывающий тег, "Это параграф" — содержимое, </p> — закрывающий тег.

Запомните главное правило HTML: элементы должны быть правильно вложены друг в друга, как матрешки. Нельзя закрыть родительский элемент до того, как закрыты все его дочерние элементы. 🪆

Добавление текста и изображений на вашу страницу

Теперь, когда у нас есть базовый HTML-документ, давайте наполним его содержанием — добавим различные текстовые элементы и изображения, чтобы страница стала более информативной и привлекательной. 📝

Начнем с основных текстовых элементов HTML:

Заголовки — HTML предлагает шесть уровней заголовков от h1 (самый важный) до h6 (наименее важный) Параграфы — основные блоки текста Списки — упорядоченные (нумерованные) и неупорядоченные (маркированные) Ссылки — для навигации на другие страницы

Вот пример расширенного контента для нашей страницы:

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HTML Скопировать код <body> <h1>Моё хобби: фотография</h1> <h2>Почему я люблю фотографировать</h2> <p>Фотография позволяет мне запечатлеть уникальные моменты и поделиться своим видением мира.</p> <h2>Моё оборудование</h2> <ul> <li>Камера Canon EOS 80D</li> <li>Объектив 50mm f/1.8</li> <li>Штатив Manfrotto</li> </ul> <h2>Мои любимые жанры</h2> <ol> <li>Пейзажная фотография</li> <li>Портреты</li> <li>Уличная фотография</li> </ol> <h2>Полезные ресурсы</h2> <p>Узнать больше о фотографии можно на сайте <a href="https://photography-tips.ru">Photography Tips</a></p> </body>

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А теперь добавим изображение на нашу страницу. Для этого используется тег <img>. В отличие от большинства других тегов, он не имеет закрывающего тега, так как является самозакрывающимся. 📸

Чтобы добавить изображение, вам нужно:

Подготовить файл изображения (например, в формате .jpg, .png или .gif) Разместить его в той же папке, где находится ваш HTML-файл (или в подпапке) Добавить код изображения в HTML-документ

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HTML Скопировать код <h2>Моя лучшая фотография</h2> <img src="my-photo.jpg" alt="Закат на пляже" width="400" height="300">

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Атрибуты тега <img>:

src — путь к файлу изображения (обязательный)

— путь к файлу изображения (обязательный) alt — альтернативный текст, который отображается, если изображение не может быть загружено (обязательный для доступности)

— альтернативный текст, который отображается, если изображение не может быть загружено (обязательный для доступности) width и height — ширина и высота изображения в пикселях (необязательные, но рекомендуемые)

Если ваше изображение находится в подпапке, укажите путь соответственно:

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HTML Скопировать код <img src="images/my-photo.jpg" alt="Закат на пляже">

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Вы также можете использовать изображения из интернета, указав полный URL:

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HTML Скопировать код <img src="https://example.com/images/sunset.jpg" alt="Закат на пляже">

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Но помните о авторских правах! Используйте только те изображения, на которые у вас есть разрешение. 🛡️

Для лучшего оформления текста можно использовать и другие элементы:

<strong></strong> или <b></b> — для выделения текста жирным

или — для выделения текста жирным <em></em> или <i></i> — для курсива

или — для курсива <br> — для переноса строки

— для переноса строки <hr> — для горизонтальной линии (разделителя)

По мере добавления контента регулярно сохраняйте файл и обновляйте страницу в браузере, чтобы видеть результаты изменений. 🔄

Как опубликовать свою первую HTML-страницу в интернете

Создание HTML-страницы на локальном компьютере — только половина дела. Чтобы поделиться своим творением с миром, нужно опубликовать её в интернете. Существует несколько способов сделать это — от простых и бесплатных до профессиональных решений. 🌐

Рассмотрим наиболее доступные варианты для новичков:

GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических веб-сайтов Netlify — современная платформа для размещения статических сайтов Бесплатные хостинги — такие как 000webhost, InfinityFree Paid Hosting — платные услуги хостинга для более серьезных проектов

Давайте разберем простейший способ — публикацию через GitHub Pages:

Создайте аккаунт на GitHub (если его еще нет) Создайте новый репозиторий с именем username.github.io (где username — ваше имя пользователя) Загрузите ваши HTML-файлы в этот репозиторий Подождите несколько минут, и ваш сайт будет доступен по адресу https://username.github.io

Для более детального процесса:

После создания аккаунта нажмите "+" в правом верхнем углу и выберите "New repository"

Назовите репозиторий точно как указано выше

Установите статус "Public"

Нажмите "Create repository"

Нажмите "uploading an existing file"

Перетащите ваш HTML-файл и все связанные ресурсы (изображения, CSS) в область загрузки

Нажмите "Commit changes"

Сравнение бесплатных вариантов публикации для начинающих:

Платформа Преимущества Ограничения Сложность настройки GitHub Pages Интеграция с системой контроля версий, HTTPS, надежность Только статический контент Средняя Netlify Продвинутые функции, CI/CD, формы Ограничения на бесплатном тарифе Средняя 000webhost Поддержка PHP, MySQL, cPanel Ограниченные ресурсы, реклама Низкая InfinityFree Неограниченное пространство, без рекламы Медленная скорость Низкая

Если вам нужен собственный домен (например, mysite.com вместо username.github.io), вы можете:

Приобрести домен у регистратора доменных имен (Namecheap, GoDaddy) Настроить DNS-записи, чтобы связать ваш домен с хостингом

Помните о следующих моментах при публикации страницы:

Главный файл обычно называется index.html — это страница, которая открывается по умолчанию

Пути к изображениям и другим ресурсам должны быть корректными

После публикации проверьте работоспособность всех элементов, особенно ссылок и изображений

Большинство бесплатных хостингов имеют ограничения — изучите условия использования

Публикация вашей первой HTML-страницы — важный шаг на пути веб-разработчика. Это дает возможность не только поделиться своим творением с друзьями и потенциальными работодателями, но и получить практический опыт работы с инструментами, которые используются в реальных проектах. 🚀

HTML — это не просто набор тегов, а язык, открывающий двери в цифровой мир. Создав свою первую веб-страницу, вы преодолели важный барьер — страх перед кодом. Теперь вы знаете, что создание веб-контента доступно каждому, кто готов потратить немного времени на изучение основ. Не останавливайтесь на достигнутом — экспериментируйте с новыми тегами, добавляйте стили через CSS, изучайте JavaScript для создания интерактивных элементов. Помните: каждый профессиональный разработчик когда-то начинал с простой странички "Привет, мир!" 🌟

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