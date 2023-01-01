Как создать свой первый сайт на HTML: пошаговое руководство

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Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики и программисты, желающие изучить основы HTML и создать свой первый сайт.

Люди, которые хотят освоить веб-разработку, но не имеют глубоких технических знаний.

Пользователи, ищущие доступные и простые инструменты для создания веб-сайтов. Каждый веб-разработчик начинал с малого — с создания простого HTML-документа. Помню свою первую строчку кода — обычный заголовок на белом фоне. Тот момент, когда страница загрузилась в браузере, изменил мою жизнь навсегда. Сегодня я расскажу, как создать свой первый сайт на чистом HTML без сложных инструментов и глубоких технических знаний. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете воплотить свои идеи в реальный веб-проект уже через несколько часов! 🚀

Базовый набор инструментов для создания HTML-сайта

Перед тем как погрузиться в написание кода, давайте разберемся с необходимыми инструментами. Хорошая новость — для создания HTML-сайта вам не потребуется дорогое программное обеспечение или мощный компьютер. 💻

Вот минимальный набор инструментов, который понадобится:

Текстовый редактор : VS Code, Sublime Text, Notepad++ или даже стандартный Блокнот

: VS Code, Sublime Text, Notepad++ или даже стандартный Блокнот Веб-браузер : Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge

: Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge Базовые знания HTML : понимание тегов и структуры документа

: понимание тегов и структуры документа Ресурс для хостинга: GitHub Pages, Netlify или обычный хостинг-провайдер (на финальном этапе)

Давайте сравним популярные текстовые редакторы для новичков:

Редактор Преимущества Недостатки Подходит для VS Code Бесплатный, множество плагинов, подсветка синтаксиса, автодополнение Может показаться сложным для новичков Долгосрочного обучения Sublime Text Быстрый, легковесный, удобный интерфейс Платная полная версия Средних проектов Notepad++ Простой, бесплатный, низкие требования Меньше функций для веб-разработки Быстрого старта Блокнот Предустановлен в Windows, простейший Отсутствие подсветки синтаксиса и специальных функций Самых простых задач

Для начинающих я рекомендую установить Visual Studio Code (VS Code) — он бесплатный, мощный и имеет множество полезных расширений для веб-разработки. После установки, можно добавить несколько полезных плагинов:

Live Server — для автоматического обновления страницы при сохранении

HTML Snippets — для быстрой вставки часто используемых HTML-фрагментов

HTML CSS Support — для автодополнения CSS-свойств

Иван Петров, преподаватель курсов по веб-разработке Помню своего первого студента Максима, который пришел с нулевыми знаниями HTML. Он был уверен, что веб-разработка — это что-то недостижимо сложное. Мы начали с простого: установили VS Code и создали файл index.html. Я показал ему, как писать базовые теги и наблюдать результат в браузере. Через три часа у Максима была готова простая веб-страница с информацией о его хобби — фотографии. Он не мог поверить, что самостоятельно создал что-то, что открывается в браузере и выглядит как настоящий сайт. "Это магия какая-то," — сказал он тогда. Через полгода Максим устроился джуниор-разработчиком, а началось все с одного HTML-файла.

Структура HTML-документа: первые шаги новичка

HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который определяет структуру веб-страницы. Считайте его скелетом вашего сайта. Давайте разберем, как создать базовую структуру HTML-документа. 🏗️

Для начала создайте папку для вашего проекта, например, "my-first-website". Внутри этой папки создайте файл с названием "index.html". Название "index" важно, поскольку большинство веб-серверов автоматически ищут именно этот файл при загрузке сайта.

Откройте созданный файл в текстовом редакторе и вставьте следующий код:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это мой первый HTML-сайт.</p> </body> </html>

Давайте разберем каждый элемент этой структуры:

<!DOCTYPE html> — объявление типа документа, указывает браузеру, что используется HTML5

— объявление типа документа, указывает браузеру, что используется HTML5 <html lang="ru"> — корневой элемент, содержащий весь HTML-документ, атрибут lang указывает язык страницы

— корневой элемент, содержащий весь HTML-документ, атрибут lang указывает язык страницы <head> — содержит метаданные (информацию о странице) и ссылки на внешние ресурсы

— содержит метаданные (информацию о странице) и ссылки на внешние ресурсы <meta charset="UTF-8"> — определяет кодировку символов

— определяет кодировку символов <meta name="viewport"> — настраивает отображение страницы на мобильных устройствах

— настраивает отображение страницы на мобильных устройствах <title> — задает заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера

— задает заголовок страницы, отображаемый во вкладке браузера <body> — содержит всё видимое содержимое веб-страницы

— содержит всё видимое содержимое веб-страницы <h1> — заголовок первого уровня

— заголовок первого уровня <p> — параграф текста

Сохраните файл и откройте его в браузере. Поздравляю! 🎉 Вы только что создали свою первую веб-страницу. Она очень простая, но это уже работающий HTML-документ.

HTML использует иерархическую структуру тегов. Вот основные теги, которые пригодятся для создания контента:

Тип контента HTML-теги Пример использования Заголовки <h1> до <h6> <h1>Главный заголовок</h1> Параграфы <p> <p>Это параграф текста.</p> Списки <ul> , <ol> , <li> <ul><li>Пункт списка</li></ul> Ссылки <a> <a href="https://example.com">Ссылка</a> Изображения <img> <img src="image.jpg" alt="Описание">

Оформление контента: текст, изображения и ссылки

Теперь, когда у нас есть базовый HTML-документ, давайте наполним его контентом и сделаем более информативным. На этом этапе мы добавим текст, изображения и ссылки — основные элементы любого сайта. 📝

Давайте расширим наш пример, добавив больше контента в тег <body> :

HTML Скопировать код <body> <header> <h1>Мой первый сайт</h1> <p>Личная страница о моих увлечениях</p> </header> <nav> <ul> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#hobbies">Мои увлечения</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> <main> <section id="about"> <h2>Обо мне</h2> <p>Привет! Меня зовут [Ваше имя]. Я начинающий веб-разработчик.</p> <img src="avatar.jpg" alt="Моя фотография" width="200"> </section> <section id="hobbies"> <h2>Мои увлечения</h2> <ol> <li>Программирование</li> <li>Фотография</li> <li>Путешествия</li> </ol> </section> <section id="contact"> <h2>Свяжитесь со мной</h2> <p>Email: <a href="mailto:example@example.com">example@example.com</a></p> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p> </footer> </body>

Рассмотрим новые элементы, которые мы добавили:

<header> — содержит вводную информацию о сайте

— содержит вводную информацию о сайте <nav> — определяет навигационное меню

— определяет навигационное меню <main> — включает основное содержимое страницы

— включает основное содержимое страницы <section> — выделяет логические разделы контента

— выделяет логические разделы контента <footer> — футер страницы, обычно содержит информацию об авторских правах

Для добавления изображения на вашу страницу, сначала поместите файл изображения (например, avatar.jpg) в ту же папку, что и ваш HTML-файл. Затем используйте тег <img> с атрибутами:

src — указывает путь к изображению

— указывает путь к изображению alt — альтернативный текст, отображаемый при невозможности загрузить изображение

— альтернативный текст, отображаемый при невозможности загрузить изображение width — ширина изображения в пикселях (опционально)

Для создания ссылок используется тег <a> с атрибутом href , который указывает адрес страницы, на которую ведет ссылка. В нашем примере мы использовали якорные ссылки (с символом #), которые перемещают пользователя к определенному разделу на той же странице.

Алексей Смирнов, веб-дизайнер Недавно ко мне обратилась Марина, владелица небольшой кондитерской. Она хотела простой сайт для своего бизнеса, но бюджет был очень ограничен. Я предложил ей необычное решение — научить её саму создать базовую версию сайта на HTML. Мы встретились на выходных и за 4 часа создали простую страницу с фотографиями её тортов, описанием услуг и контактной информацией. Марина была в восторге! "Я всегда думала, что создание сайтов — это что-то из области фантастики, доступное только программистам", — призналась она. Самым сложным для неё оказалось правильно настроить размеры изображений и создать красивую галерею, но мы справились. Через месяц она самостоятельно обновила информацию о ценах и добавила новые фотографии — настоящий успех для человека, который раньше боялся даже подумать о HTML!

CSS для начинающих: придаем сайту стиль и форму

HTML определяет структуру вашего сайта, но для оформления внешнего вида нам понадобится CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей). С помощью CSS вы можете изменить цвета, шрифты, размеры, отступы и многое другое. 🎨

Существует три способа добавить CSS к вашей HTML-странице:

Встроенные стили — добавляются непосредственно к HTML-элементам через атрибут style Внутренняя таблица стилей — размещается внутри тега <style> в <head> документа Внешняя таблица стилей — хранится в отдельном .css файле и подключается к HTML-документу

Для новичков рекомендую начать с внутренней таблицы стилей, а затем перейти к внешней — это лучшая практика для реальных проектов.

Давайте добавим стили к нашему сайту. В раздел <head> добавьте следующий код:

HTML Скопировать код <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0; padding: 0; background-color: #f4f4f4; color: #333; } header { background-color: #35424a; color: white; padding: 20px; text-align: center; } nav { background-color: #333; overflow: hidden; } nav ul { list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; display: flex; justify-content: center; } nav li { padding: 15px 20px; } nav a { color: white; text-decoration: none; } nav a:hover { color: #ccc; } main { max-width: 800px; margin: 20px auto; padding: 0 20px; } section { background-color: white; margin-bottom: 20px; padding: 20px; border-radius: 5px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); } img { max-width: 100%; border-radius: 5px; display: block; margin: 10px 0; } footer { background-color: #35424a; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin-top: 20px; } </style> </head>

Основные CSS-свойства, которые стоит запомнить:

Свойство Что оно делает Пример color Цвет текста color: #333; background-color Цвет фона background-color: #f4f4f4; font-family Шрифт текста font-family: Arial, sans-serif; font-size Размер шрифта font-size: 16px; margin Внешний отступ margin: 10px; padding Внутренний отступ padding: 20px; border Граница элемента border: 1px solid #ddd; width, height Ширина и высота width: 100%; height: 200px;

Для более масштабных проектов рекомендуется использовать внешнюю таблицу стилей. Создайте файл style.css в той же папке, что и ваш HTML-файл, и переместите все стили из тега <style> в этот файл. Затем замените тег <style> на:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="style.css">

CSS имеет свою систему селекторов, которые позволяют точно указать, к каким HTML-элементам применять стили:

Селектор по элементу : body { } — применяет стиль ко всем элементам указанного типа

: body { } — применяет стиль ко всем элементам указанного типа Селектор по классу : .my-class { } — применяет стиль к элементам с атрибутом class="my-class"

: .my-class { } — применяет стиль к элементам с атрибутом class="my-class" Селектор по ID : #about { } — применяет стиль к элементу с атрибутом id="about"

: #about { } — применяет стиль к элементу с атрибутом id="about" Вложенный селектор: nav a { } — применяет стиль к элементам <a> внутри элемента <nav>

При использовании классов вам нужно добавить атрибут class к HTML-элементам. Например:

HTML Скопировать код <p class="highlight">Этот текст будет выделен.</p>

Затем в CSS вы можете определить стиль для этого класса:

CSS Скопировать код .highlight { background-color: yellow; font-weight: bold; }

Публикация сайта: как сделать ваш HTML-проект доступным

После того как ваш сайт готов локально, следующий шаг — сделать его доступным для всего мира. Существует несколько способов опубликовать ваш HTML-сайт, от бесплатных до платных вариантов. 🌐

Рассмотрим наиболее популярные способы публикации сайта для начинающих:

GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов от GitHub Netlify — современная платформа для публикации сайтов с бесплатным тарифом Vercel — платформа для развертывания фронтенд-проектов с бесплатным тарифом Традиционный хостинг — платные услуги от хостинг-провайдеров

Для новичков я рекомендую начать с GitHub Pages — это бесплатно, надежно и достаточно просто. Вот пошаговая инструкция:

Создайте аккаунт на GitHub.com, если у вас его еще нет Создайте новый репозиторий с названием username.github.io, где username — ваше имя пользователя на GitHub Загрузите файлы вашего сайта (HTML, CSS, изображения) в этот репозиторий Подождите несколько минут, и ваш сайт будет доступен по адресу https://username.github.io

Если вы не знакомы с Git и GitHub, вот упрощенная инструкция для загрузки файлов через веб-интерфейс:

Зайдите в созданный репозиторий на GitHub Нажмите "Add file" → "Upload files" Перетащите файлы вашего сайта или выберите их через проводник Нажмите "Commit changes"

Для более серьезных проектов стоит рассмотреть платный хостинг, который предлагает дополнительные возможности:

Собственное доменное имя (например, mywebsite.com вместо username.github.io)

Поддержка серверных технологий (PHP, базы данных и т.д.)

Расширенные настройки безопасности и масштабирования

Техническая поддержка

Если вы решили приобрести доменное имя и хостинг, вот общий процесс:

Выберите и зарегистрируйте доменное имя (через Reg.ru, RU-CENTER или другого регистратора) Приобретите хостинг-план у выбранного провайдера Настройте DNS, чтобы связать ваш домен с хостингом Загрузите файлы сайта на сервер через FTP или панель управления хостингом

После публикации не забудьте проверить ваш сайт на разных устройствах и в разных браузерах, чтобы убедиться, что он отображается корректно везде. 📱💻

Что делать после публикации первого сайта? Вот несколько идей для дальнейшего развития:

Изучите JavaScript для добавления интерактивности на ваш сайт

Познакомьтесь с фреймворками и библиотеками (Bootstrap для стилизации, React для создания интерфейсов)

Освойте адаптивный дизайн, чтобы ваш сайт хорошо выглядел на всех устройствах

Изучите основы SEO для улучшения видимости вашего сайта в поисковых системах

Создание первого HTML-сайта — это только начало увлекательного путешествия в мир веб-разработки. Помните, что каждый профессионал когда-то написал свой первый тег. Не бойтесь экспериментировать, ошибаться и учиться на своих ошибках. Веб-технологии постоянно развиваются, поэтому важно оставаться любопытным и открытым для новых знаний. Ваш первый сайт может быть простым, но он закладывает фундамент для будущих проектов, которые могут изменить мир!

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