Создание HTML-форм: полное руководство от основ до мастерства

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<form id="myForm" onsubmit="return validateForm()" action="/submit" method="post"> <div> <label for="email">Email:</label> <input type="email" id="email" name="email" required> <span id="emailError" class="error"></span> </div> <div> <label for="password">Пароль:</label> <input type="password" id="password" name="password" required> <span id="passwordError" class="error"></span> </div> <div> <label for="confirm-password">Подтвердите пароль:</label> <input type="password" id="confirm-password" name="confirm-password" required> <span id="confirmError" class="error"></span> </div> <button type="submit">Зарегистрироваться</button> </form> <script> function validateForm() { let isValid = true; const email = document.getElementById('email'); const password = document.getElementById('password'); const confirmPassword = document.getElementById('confirm-password'); // Очистка предыдущих ошибок document.getElementById('emailError').textContent = ''; document.getElementById('passwordError').textContent = ''; document.getElementById('confirmError').textContent = ''; // Проверка email const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!emailRegex.test(email.value)) { document.getElementById('emailError').textContent = 'Введите корректный email'; isValid = false; } // Проверка пароля if (password.value.length < 8) { document.getElementById('passwordError').textContent = 'Пароль должен содержать минимум 8 символов'; isValid = false; } // Проверка совпадения паролей if (password.value !== confirmPassword.value) { document.getElementById('confirmError').textContent = 'Пароли не совпадают'; isValid = false; } return isValid; } </script>