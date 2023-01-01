HTML-резюме: как создать и выделиться среди сотен кандидатов

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/* Стили контактной формы */ #contact-form { max-width: 600px; margin: 0 auto; } .form-group { margin-bottom: 20px; } .form-group label { display: block; margin-bottom: 5px; color: #2c3e50; font-weight: 500; } .form-group input, .form-group textarea { width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 16px; transition: border-color 0.3s; } .form-group input:focus, .form-group textarea:focus { border-color: #3498db; outline: none; } .form-group textarea { height: 120px; resize: vertical; } .btn { padding: 12px 30px; background-color: #3498db; color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 16px; transition: background-color 0.3s; } .btn:hover { background-color: #2980b9; } /* Стили футера */ .footer { background-color: #2c3e50; color: white; padding: 40px 0; text-align: center; } .social-links { margin-bottom: 20px; } .social-link { display: inline-block; color: white; margin: 0 10px; font-size: 18px; text-decoration: none; transition: color 0.3s; } .social-link:hover { color: #3498db; } .copyright { font-size: 14px; color: rgba(255, 255, 255, 0.7); }