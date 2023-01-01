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HTML5 и CSS: основы веб-разработки для начинающих – с чего начать
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HTML5 и CSS: основы веб-разработки для начинающих – с чего начать

#Веб-разработка  #Основы HTML  #CSS и верстка  
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Для кого эта статья:

  • Новички в веб-разработке, желающие освоить основы HTML5 и CSS
  • Люди, интересующиеся карьерой в области фронтенд-разработки

  • Хоббисты, желающие создать собственные веб-сайты или блоги

    Представьте, что вы держите в руках волшебную палочку веб-разработки. HTML5 и CSS — это именно она! 🚀 С этими двумя инструментами вы можете превратить пустой экран в красивый, функциональный веб-сайт. В 2024 году знание основ HTML5 и CSS остаётся ключевой точкой входа для каждого, кто хочет понять, как устроены все веб-страницы, которыми мы пользуемся ежедневно. Независимо от того, мечтаете ли вы о карьере frontend-разработчика или просто хотите создать собственный блог — всё начинается с понимания того, как работает эта волшебная палочка.

Что такое HTML5 и CSS: фундамент современной веб-разработки

HTML5 и CSS — это два основополагающих языка, которые определяют, как выглядит и функционирует любой веб-сайт. Представьте, что HTML — это скелет человека, а CSS — его одежда и прическа. HTML отвечает за структуру и содержимое, а CSS — за внешний вид и представление. 💻

HTML5 — это пятая и текущая версия стандарта HTML (HyperText Markup Language). Она появилась в 2014 году и принесла множество новых семантических элементов, улучшенную поддержку мультимедиа и возможность создания более интерактивных веб-страниц.

CSS (Cascading Style Sheets) — это язык стилей, который определяет, как будут отображаться HTML-элементы. С его помощью можно задавать цвета, шрифты, отступы, анимации и многое другое.

Алексей Петров, руководитель отдела веб-разработки

Когда я только начинал заниматься разработкой на HTML5 и CSS, я думал, что это просто способ создания статических страниц. Мой первый проект был простым сайтом-визиткой для местной пекарни. Я использовал только базовые теги и минимальные стили.

Через три месяца владелец пекарни сообщил, что благодаря сайту количество заказов выросло на 40%. Тогда я понял, что даже с базовыми знаниями HTML5 и CSS можно создавать решения, которые реально влияют на бизнес. С тех пор прошло 7 лет, и теперь я руковожу командой разработчиков, но до сих пор помню, как важно хорошо освоить основы.

Вот основные характеристики HTML5 и CSS, которые делают их незаменимыми для веб-разработки:

Характеристика HTML5 CSS
Основное назначение Структура и содержимое Внешний вид и оформление
Синтаксис Теги в угловых скобках Селекторы и правила стилей
Интерактивность Базовая (формы, аудио, видео) Анимации, переходы, трансформации
Ключевые нововведения Семантические теги, Canvas, локальное хранилище Flexbox, Grid, переменные, анимации

Преимущества использования HTML5 и CSS в разработке:

  • Универсальность: поддерживаются всеми современными браузерами
  • Стандартизация: следуют установленным веб-стандартам W3C
  • Простота освоения: относительно легки для изучения начинающими
  • Расширяемость: легко интегрируются с JavaScript и другими технологиями
  • SEO-дружественность: семантическая структура помогает поисковым системам лучше индексировать контент
Пошаговый план для смены профессии

Структура HTML-документа и основные теги для разработки

Каждый HTML-документ имеет стандартную структуру, которая служит основой для любой веб-страницы. Понимание этой структуры — первый шаг к успешной разработке на HTML5 и CSS. 🏗️

Вот базовый шаблон HTML5-документа:

HTML
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<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Название страницы</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<!-- Содержимое страницы -->
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый HTML-документ.</p>
</body>
</html>

Разберем ключевые компоненты этого шаблона:

  • <!DOCTYPE html> — объявление типа документа, указывающее браузеру, что используется HTML5
  • <html> — корневой элемент, содержащий весь HTML-документ
  • <head> — раздел для метаданных, ссылок на стили, скрипты и т.д.
  • <meta charset="UTF-8"> — определяет кодировку документа
  • <meta name="viewport"> — настраивает отображение страницы на мобильных устройствах
  • <title> — задает название страницы, отображаемое в заголовке вкладки браузера
  • <link> — связывает HTML-документ с внешними ресурсами, например, CSS-файлом
  • <body> — содержит видимое содержимое страницы

В HTML5 появились новые семантические теги, которые делают структуру страницы более понятной как для разработчиков, так и для поисковых систем:

Тег Назначение Пример использования
<header> Шапка страницы или раздела Логотип, навигация, поиск
<nav> Навигационное меню Главное меню сайта
<main> Основное содержимое Уникальный контент страницы
<section> Тематический раздел Раздел "О нас", "Услуги"
<article> Самостоятельный контент Новостная статья, блог-пост
<aside> Дополнительная информация Боковая панель, рекламный блок
<footer> Подвал страницы Контакты, копирайт, ссылки

Пример использования семантических тегов в простой структуре веб-страницы:

HTML
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<body>
<header>
<h1>Мой блог</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="#">Главная</a></li>
<li><a href="#">Статьи</a></li>
<li><a href="#">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<main>
<article>
<h2>Заголовок статьи</h2>
<p>Текст статьи...</p>
</article>

<aside>
<h3>Популярные статьи</h3>
<ul>
<li><a href="#">Статья 1</a></li>
<li><a href="#">Статья 2</a></li>
</ul>
</aside>
</main>

<footer>
<p>© 2024 Мой блог. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>

Кроме семантических тегов, в HTML5 появились новые элементы для работы с мультимедиа, формами и графикой. Например, теги <audio>, <video>, <canvas> позволяют добавлять аудио, видео и создавать интерактивную графику без использования сторонних плагинов.

Стилизация веб-страниц: основы CSS для начинающих

После создания структуры веб-страницы с помощью HTML пришло время сделать ее визуально привлекательной. Здесь на сцену выходит CSS. Без него веб-страница выглядит как простой текстовый документ, а с CSS она превращается в полноценный современный веб-сайт. 🎨

Существует три способа добавления CSS к HTML-документу:

  1. Встроенный (inline) CSS — стили применяются непосредственно к элементу через атрибут style:
HTML
Скопировать код
<p style="color: blue; font-size: 16px;">Текст параграфа</p>
  1. Внутренний (internal) CSS — стили размещаются в теге <style> в разделе <head>:
HTML
Скопировать код
<head>
<style>
p {
color: blue;
font-size: 16px;
}
</style>
</head>
  1. Внешний (external) CSS — стили хранятся в отдельном файле .css и подключаются через тег <link>:
HTML
Скопировать код
<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Для большинства проектов рекомендуется использовать внешний CSS, так как он обеспечивает лучшую организацию кода, возможность повторного использования и более простое обслуживание.

Основной синтаксис CSS состоит из селекторов и объявлений:

CSS
Скопировать код
селектор {
свойство: значение;
свойство: значение;
}

Селекторы определяют, к каким HTML-элементам будут применяться стили. Существует несколько типов селекторов:

  • Селектор элемента: p { color: blue; } — стили применяются ко всем параграфам
  • Селектор класса: .highlight { background-color: yellow; } — стили применяются к элементам с атрибутом class="highlight"
  • Селектор идентификатора: #header { height: 80px; } — стили применяются к элементу с атрибутом id="header"
  • Селектор атрибута: input[type="text"] { border: 1px solid gray; } — стили применяются к текстовым полям ввода
  • Комбинированные селекторы: nav ul li a { text-decoration: none; } — стили применяются к ссылкам в списках внутри навигации

Вот пример простого CSS-файла для стилизации базовой веб-страницы:

CSS
Скопировать код
/* Общие стили для страницы */
body {
font-family: 'Arial', sans-serif;
line-height: 1.6;
margin: 0;
padding: 0;
color: #333;
background-color: #f4f4f4;
}

/* Стили для шапки сайта */
header {
background-color: #35424a;
color: white;
padding: 20px;
text-align: center;
}

/* Стили для навигации */
nav ul {
list-style-type: none;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
}

nav ul li {
margin: 0 10px;
}

nav ul li a {
color: white;
text-decoration: none;
}

nav ul li a:hover {
color: #e8491d;
}

/* Стили для основного содержимого */
main {
width: 80%;
margin: 20px auto;
overflow: hidden;
}

article {
background-color: white;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Стили для подвала */
footer {
background-color: #35424a;
color: white;
text-align: center;
padding: 10px;
position: relative;
bottom: 0;
width: 100%;
}

Марина Соколова, фронтенд-разработчик

Помню свой первый опыт работы с CSS. Я пыталась создать портфолио для друга-фотографа, который хотел показать свои работы в интернете. HTML я освоила быстро, но когда дело дошло до стилизации, всё пошло наперекосяк.

Часами я билась над тем, почему элементы выстраиваются не так, как я ожидала. Моим спасением стало понимание модели блоков в CSS и принципов наследования стилей. После этого прорыва я смогла создать красивую галерею с эффектами при наведении и плавными переходами.

Клиент был в восторге, а я усвоила главный урок: в CSS важно не количество написанного кода, а глубокое понимание принципов его работы.

В CSS существует концепция каскада и специфичности, которая определяет, какие стили будут применяться в случае конфликтов. Вот основные правила:

  1. Встроенные стили имеют приоритет над внутренними и внешними стилями
  2. Селектор ID имеет более высокий приоритет, чем селектор класса
  3. Селектор класса имеет более высокий приоритет, чем селектор элемента
  4. Более конкретный селектор имеет приоритет над менее конкретным
  5. Правило с ключевым словом !important имеет наивысший приоритет

Адаптивная верстка: создание сайтов для всех устройств

В эпоху, когда пользователи просматривают веб-сайты с множества устройств разных размеров — от маленьких смартфонов до огромных мониторов — адаптивная верстка стала необходимостью. Разработка на HTML5 и CSS предоставляет мощные инструменты для создания сайтов, которые отлично выглядят на любом экране. 📱💻

Основа адаптивной верстки — медиа-запросы (media queries) в CSS. Они позволяют применять разные стили в зависимости от характеристик устройства, например, ширины экрана:

CSS
Скопировать код
/* Стили для устройств с шириной экрана до 768px (мобильные) */
@media screen and (max-width: 768px) {
body {
font-size: 14px;
}

header {
padding: 10px;
}

nav ul {
flex-direction: column;
}
}

/* Стили для устройств с шириной экрана от 769px до 1024px (планшеты) */
@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) {
body {
font-size: 16px;
}

main {
width: 90%;
}
}

/* Стили для устройств с шириной экрана от 1025px (десктопы) */
@media screen and (min-width: 1025px) {
body {
font-size: 18px;
}

main {
width: 80%;
}
}

Для создания гибких макетов используются различные подходы:

Подход Описание Преимущества Недостатки
Flexbox Одномерная система компоновки для размещения элементов в ряд или столбец Простота выравнивания, распределения пространства, изменения порядка элементов Не предназначен для сложных сеточных макетов
Grid Layout Двумерная система компоновки для создания сеток Мощный контроль над строками и столбцами, упрощает сложные макеты Сложнее в освоении, избыточен для простых одномерных макетов
Относительные единицы Использование %, em, rem, vw, vh вместо px Автоматическое масштабирование в зависимости от размера экрана или шрифта Требует внимательного планирования и тестирования

Пример адаптивной карточки товара с использованием Flexbox:

CSS
Скопировать код
.product-card {
display: flex;
flex-direction: column;
padding: 15px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
background-color: white;
margin-bottom: 20px;
transition: transform 0.3s ease;
}

.product-card:hover {
transform: translateY(-5px);
}

.product-card img {
max-width: 100%;
height: auto;
border-radius: 5px;
}

.product-info {
margin-top: 10px;
}

/* Адаптация для планшетов */
@media screen and (min-width: 768px) {
.product-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: space-between;
}

.product-card {
flex-basis: calc(50% – 20px);
}
}

/* Адаптация для десктопов */
@media screen and (min-width: 1024px) {
.product-card {
flex-basis: calc(33.333% – 20px);
}
}

При создании адаптивных сайтов важно следовать подходу "Mobile First", при котором сначала разрабатывается версия для мобильных устройств, а затем добавляются стили для более крупных экранов. Это помогает сосредоточиться на самом важном контенте и функциональности.

Ключевые принципы адаптивной верстки:

  • Гибкие изображения: используйте max-width: 100%; height: auto; для масштабирования изображений
  • Адаптивные единицы измерения: предпочитайте em, rem, %, vw, vh вместо фиксированных пикселей
  • Breakpoints: определите ключевые точки перелома для изменения макета
  • Тестирование: проверяйте сайт на различных устройствах и в разных браузерах
  • Viewport meta-тег: не забудьте добавить <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

От теории к практике: проект лендинга на HTML5 и CSS

Теперь, когда мы рассмотрели основы HTML5 и CSS, давайте применим полученные знания для создания простого, но эффективного лендинга. Лендинг-страница — идеальный первый проект, поскольку она объединяет все ключевые аспекты веб-разработки: структуру, стилизацию и адаптивность. 🚀

Наш лендинг будет состоять из следующих секций:

  1. Шапка с логотипом и навигацией
  2. Баннер с призывом к действию
  3. Раздел с преимуществами или услугами
  4. Секция "О нас" с фотографией и текстом
  5. Форма обратной связи
  6. Подвал с контактной информацией

Начнем с HTML-структуры:

HTML
Скопировать код
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Веб-студия "Креатив" – создание современных сайтов</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<!-- Шапка -->
<header>
<div class="container">
<div class="logo">
<h1>Креатив</h1>
</div>
<nav>
<ul>
<li><a href="#services">Услуги</a></li>
<li><a href="#about">О нас</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>

<!-- Баннер -->
<section class="banner">
<div class="container">
<h2>Современные веб-сайты для вашего бизнеса</h2>
<p>Мы создаём стильные и функциональные сайты, которые привлекают клиентов</p>
<a href="#contact" class="btn">Заказать сайт</a>
</div>
</section>

<!-- Услуги -->
<section id="services" class="services">
<div class="container">
<h2 class="section-title">Наши услуги</h2>
<div class="services-grid">
<div class="service-card">
<img src="img/web-design.jpg" alt="Веб-дизайн">
<h3>Веб-дизайн</h3>
<p>Создаем уникальный и привлекательный дизайн для вашего сайта.</p>
</div>
<div class="service-card">
<img src="img/development.jpg" alt="Разработка">
<h3>Разработка</h3>
<p>Программируем функциональные и надежные веб-сайты с чистым кодом.</p>
</div>
<div class="service-card">
<img src="img/seo.jpg" alt="SEO-оптимизация">
<h3>SEO-оптимизация</h3>
<p>Помогаем вашему сайту занять высокие позиции в поисковых системах.</p>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- О нас -->
<section id="about" class="about">
<div class="container">
<div class="about-content">
<div class="about-text">
<h2 class="section-title">О нас</h2>
<p>Мы команда профессионалов с более чем 5-летним опытом в сфере веб-разработки. Наша миссия — создавать сайты, которые не только красиво выглядят, но и эффективно решают бизнес-задачи.</p>
<p>Мы гордимся индивидуальным подходом к каждому проекту и всегда стремимся превзойти ожидания клиентов.</p>
</div>
<div class="about-image">
<img src="img/team.jpg" alt="Наша команда">
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Форма контактов -->
<section id="contact" class="contact">
<div class="container">
<h2 class="section-title">Свяжитесь с нами</h2>
<form class="contact-form">
<div class="form-group">
<label for="name">Ваше имя</label>
<input type="text" id="name" name="name" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="message">Сообщение</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" required></textarea>
</div>
<button type="submit" class="btn">Отправить</button>
</form>
</div>
</section>

<!-- Подвал -->
<footer>
<div class="container">
<div class="footer-content">
<div class="footer-info">
<h3>Креатив</h3>
<p>Создаем современные веб-сайты с 2018 года</p>
</div>
<div class="footer-contact">
<h3>Контакты</h3>
<p>Email: info@kreativ.ru</p>
<p>Телефон: +7 (999) 123-45-67</p>
</div>
</div>
<div class="copyright">
<p>© 2024 Веб-студия "Креатив". Все права защищены.</p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

Теперь создадим CSS для нашего лендинга, включая адаптивные стили:

CSS
Скопировать код
/* Общие стили и сброс */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}

body {
font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
color: #333;
background-color: #f9f9f9;
}

.container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
}

.section-title {
text-align: center;
margin-bottom: 40px;
color: #333;
font-size: 32px;
}

.btn {
display: inline-block;
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 12px 25px;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;
font-weight: bold;
transition: background-color 0.3s;
}

.btn:hover {
background-color: #45a049;
}

/* Шапка */
header {
background-color: white;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
padding: 15px 0;
position: sticky;
top: 0;
z-index: 100;
}

header .container {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}

.logo h1 {
font-size: 24px;
color: #4CAF50;
}

nav ul {
display: flex;
list-style-type: none;
}

nav ul li {
margin-left: 20px;
}

nav ul li a {
text-decoration: none;
color: #333;
font-weight: 500;
transition: color 0.3s;
}

nav ul li a:hover {
color: #4CAF50;
}

/* Баннер */
.banner {
background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.7)), url('img/banner-bg.jpg');
background-size: cover;
background-position: center;
color: white;
text-align: center;
padding: 100px 0;
}

.banner h2 {
font-size: 36px;
margin-bottom: 20px;
}

.banner p {
font-size: 18px;
margin-bottom: 30px;
max-width: 600px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

/* Услуги */
.services {
padding: 80px 0;
background-color: white;
}

.services-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
gap: 30px;
}

.service-card {
background-color: #f9f9f9;
border-radius: 8px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
transition: transform 0.3s;
}

.service-card:hover {
transform: translateY(-10px);
}

.service-card img {
width: 100%;
height: 200px;
object-fit: cover;
}

.service-card h3 {
font-size: 22px;
margin: 15px;
color: #333;
}

.service-card p {
margin: 0 15px 15px;
color: #666;
}

/* О нас */
.about {
padding: 80px 0;
background-color: #f9f9f9;
}

.about-content {
display: flex;
align-items: center;
gap: 40px;
}

.about-text {
flex: 1;
}

.about-text .section-title {
text-align: left;
margin-bottom: 20px;
}

.about-text p {
margin-bottom: 15px;
color: #666;
}

.about-image {
flex: 1;
}

.about-image img {
width: 100%;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Форма контактов */
.contact {
padding: 80px 0;
background-color: white;
}

.contact-form {
max-width: 600px;
margin: 0 auto;
}

.form-group {
margin-bottom: 20px;
}

.form-group label {
display: block;
margin-bottom: 5px;
font-weight: 500;
}

.form-group input,
.form-group textarea {
width: 100%;
padding: 10px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
}

.contact-form .btn {
border: none;
cursor: pointer;
font-size: 16px;
}

/* Подвал */
footer {
background-color: #333;
color: white;
padding: 50px 0 20px;
}

.footer-content {
display: flex;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 30px;
}

.footer-info,
.footer-contact {
flex-basis: 45%;
}

.footer-info h3,
.footer-contact h3 {
font-size: 20px;
margin-bottom: 15px;
}

.copyright {
text-align: center;
margin-top: 30px;
padding-top: 20px;
border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

/* Адаптивные стили */
@media screen and (max-width: 768px) {
/* Шапка */
header .container {
flex-direction: column;
}

nav {
margin-top: 15px;
}

nav ul {
justify-content: center;
}

/* О нас */
.about-content {
flex-direction: column;
}

.about-text {
order: 2;
}

.about-image {
order: 1;
margin-bottom: 20px;
}

/* Подвал */
.footer-content {
flex-direction: column;
}

.footer-info,
.footer-contact {
margin-bottom: 20px;
}
}

@media screen and (max-width: 480px) {
.section-title {
font-size: 26px;
}

.banner h2 {
font-size: 28px;
}

nav ul {
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
}

nav ul li {
margin: 5px 10px;
}
}

Этот проект демонстрирует, как HTML5 и CSS можно использовать для создания полноценного, адаптивного лендинга. Он включает в себя все основные компоненты современного веб-сайта и использует лучшие практики разработки на HTML5 и CSS:

  • Семантическую структуру HTML5
  • Современные методы стилизации с помощью CSS
  • Адаптивный дизайн для различных устройств
  • Интерактивные элементы с эффектами при наведении
  • Простую, но эффективную форму обратной связи

Этот пример можно использовать как стартовую точку для создания ваших собственных проектов и дальнейшего изучения веб-разработки на HTML5 и CSS.

Освоение HTML5 и CSS открывает дверь в мир веб-разработки, где ваши идеи могут превратиться в реальные проекты. Начиная с простых структур и базовых стилей, вы постепенно переходите к созданию полноценных адаптивных сайтов. Помните, что практика — ключ к мастерству. Экспериментируйте с кодом, анализируйте работу других разработчиков, и вскоре вы сможете создавать впечатляющие веб-проекты, способные решать реальные задачи пользователей и бизнеса.

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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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