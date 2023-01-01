Создаём сайт с нуля: HTML и CSS для начинающих веб-разработчиков

/* Основные стили */ * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; } .container { width: 90%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 0 15px; } .section-title { text-align: center; font-size: 2.5rem; margin-bottom: 50px; position: relative; padding-bottom: 20px; } .section-title::after { content: ''; position: absolute; bottom: 0; left: 50%; transform: translateX(-50%); width: 100px; height: 3px; background-color: #4CAF50; } .btn { display: inline-block; padding: 10px 25px; background-color: #4CAF50; color: white; text-decoration: none; border-radius: 4px; font-weight: bold; transition: background-color 0.3s ease; } .btn:hover { background-color: #388E3C; } section { padding: 80px 0; } /* Шапка */ header { background-color: white; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); position: fixed; width: 100%; z-index: 100; } header .container { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 15px; } .logo { font-size: 2rem; font-weight: bold; color: #4CAF50; } nav ul { display: flex; list-style: none; } nav ul li { margin-left: 30px; } nav ul li a { text-decoration: none; color: #333; font-weight: 600; transition: color 0.3s ease; } nav ul li a:hover { color: #4CAF50; } /* Героический блок */ .hero { background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.7)), url('https://via.placeholder.com/1920x1080'); background-size: cover; background-position: center; color: white; height: 100vh; display: flex; align-items: center; text-align: center; } .hero-content { max-width: 800px; margin: 0 auto; } .hero h1 { font-size: 4rem; margin-bottom: 20px; } .hero h2 { font-size: 2.5rem; margin-bottom: 20px; font-weight: 300; } .hero p { font-size: 1.2rem; margin-bottom: 30px; } /* Секция "Обо мне" */ .about-content { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; } .about-image { flex: 1; min-width: 300px; text-align: center; } .about-image img { border-radius: 5px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .about-text { flex: 2; padding: 0 30px; } .about-text h3 { font-size: 1.8rem; margin-bottom: 20px; } .about-text p { margin-bottom: 15px; } /* Секция "Навыки" */ .skills { background-color: #f9f9f9; } .skills-container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; } .skill-item { flex: 1; min-width: 250px; background: white; padding: 30px; border-radius: 5px; text-align: center; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05); transition: transform 0.3s ease; } .skill-item:hover { transform: translateY(-10px); } .skill-item i { font-size: 3rem; color: #4CAF50; margin-bottom: 20px; } .skill-item h3 { margin-bottom: 15px; font-size: 1.5rem; } /* Секция "Портфолио" */ .portfolio-container { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; } .portfolio-item { flex: 1; min-width: 300px; position: relative; overflow: hidden; border-radius: 5px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .portfolio-item img { width: 100%; display: block; transition: transform 0.3s ease; } .portfolio-info { position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: rgba(76, 175, 80, 0.9); color: white; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; text-align: center; padding: 20px; opacity: 0; transition: opacity 0.3s ease; } .portfolio-item:hover img { transform: scale(1.1); } .portfolio-item:hover .portfolio-info { opacity: 1; } .portfolio-info h3 { font-size: 1.5rem; margin-bottom: 10px; } .portfolio-info p { margin-bottom: 20px; } /* Секция "Контакты" */ .contact { background-color: #f9f9f9; } .contact-content { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 50px; } .contact-info, .contact-form { flex: 1; min-width: 300px; } .contact-item { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px; } .contact-item i { font-size: 1.5rem; color: #4CAF50; margin-right: 15px; } .social-links { margin-top: 30px; } .social-links a { display: inline-block; margin-right: 15px; color: #333; font-size: 1.5rem; transition: color 0.3s ease; } .social-links a:hover { color: #4CAF50; } .form-group { margin-bottom: 20px; } .contact-form input, .contact-form textarea { width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 16px; } .contact-form textarea { min-height: 150px; } /* Подвал */ footer { background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 20px 0; } /* Медиа-запросы для адаптивности */ @media (max-width: 768px) { .about-content { flex-direction: column; } .about-text { padding: 30px 0 0 0; } .hero h1 { font-size: 3rem; } .hero h2 { font-size: 2rem; } }