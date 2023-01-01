Создаём сайт с нуля: HTML и CSS для начинающих веб-разработчиков#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке, желающие научиться создавать сайты с нуля
- Люди, ищущие доступное введение в HTML и CSS без сложного кода
Заинтересованные в смене карьеры или дополнительном обучении в области IT
Мечтаете создать собственный сайт, но не знаете, с чего начать? Забудьте о платных конструкторах и сложных фреймворках! HTML и CSS — это два мощных инструмента, которые позволят вам собственноручно воплотить любую веб-идею без единой строчки сложного кода. В этом руководстве я проведу вас от полного нуля до вашей первой работающей веб-страницы. Даже если вы никогда не писали код, к концу чтения вы удивитесь, насколько это доступно каждому! 🚀
Что такое HTML и CSS: основа для создания сайта
HTML (HyperText Markup Language) и CSS (Cascading Style Sheets) — это фундаментальные технологии, на которых построена каждая веб-страница в интернете. Представьте, что HTML — это скелет вашего сайта, а CSS — его внешний вид и стиль. 🧩
HTML отвечает за структуру и содержание: тексты, изображения, формы, кнопки и другие элементы страницы. Фактически, это набор инструкций для браузера о том, что должно отображаться на странице. HTML использует специальные метки (теги), которые указывают браузеру, как интерпретировать текст.
CSS, в свою очередь, определяет, как эти элементы должны выглядеть: цвета, шрифты, расположение, анимации и другие визуальные аспекты. Без CSS ваша страница будет выглядеть как простой текстовый документ без форматирования.
Вместе эти технологии позволяют создавать всё — от простых одностраничных сайтов до сложных веб-приложений. И самое главное — они доступны каждому: не нужно платить за лицензии или специализированное программное обеспечение.
|Технология
|Функция
|Аналогия
|HTML
|Структура и контент
|Скелет и органы человека
|CSS
|Стилизация и оформление
|Одежда, прическа, макияж
|JavaScript
|Интерактивность (для справки)
|Движения и реакции человека
Почему стоит изучать HTML и CSS, если существуют визуальные конструкторы сайтов?
- Полный контроль над кодом и возможностями сайта
- Отсутствие ежемесячной платы за использование платформы
- Более быстрая загрузка страниц без лишнего кода
- Возможность кастомизировать любой аспект дизайна
- Фундаментальные знания для дальнейшего развития в веб-разработке
Анна Петрова, веб-разработчик Когда я только начинала свой путь в веб-разработке, меня пугала необходимость учить код. Казалось, что это что-то невероятно сложное, доступное только тем, кто имеет математический склад ума. Я потратила месяцы, экспериментируя с различными конструкторами сайтов, но всегда натыкалась на ограничения: то нельзя добавить нужный функционал, то дизайн не настраивается как хочется. Однажды я решилась и потратила выходные на изучение основ HTML и CSS. К моему удивлению, уже через несколько часов я смогла создать простую страницу. Через неделю — сверстала свое портфолио, а через месяц получила первый заказ на фрилансе. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что те два дня, которые я потратила на изучение основ, сэкономили мне годы ограничений и разочарований.
Настройка рабочего пространства: всё для старта
Прежде чем погрузиться в код, необходимо подготовить рабочее пространство. Хорошая новость: для начала работы с HTML и CSS вам понадобится минимум инструментов, большинство из которых уже есть на вашем компьютере! 💻
Вот что вам понадобится для комфортной работы:
- Текстовый редактор — специальная программа для написания кода. Простейший вариант (Блокнот в Windows или TextEdit на Mac) уже установлен на вашем компьютере, но лучше использовать специализированные редакторы, которые подсвечивают синтаксис и помогают избегать ошибок.
- Веб-браузер — для просмотра результатов вашей работы. Любой современный браузер подойдет, но для разработки особенно хороши Chrome и Firefox благодаря их инструментам для разработчиков.
Рекомендуемые текстовые редакторы для начинающих:
- Visual Studio Code (VS Code) — бесплатный, мощный, с огромным количеством плагинов
- Sublime Text — легкий и быстрый редактор с минималистичным интерфейсом
- Atom — открытый и настраиваемый редактор от GitHub
- Brackets — редактор, созданный специально для веб-разработки
Установив редактор, создайте на компьютере отдельную папку для вашего первого проекта. Внутри этой папки вы будете хранить HTML-файлы, CSS-файлы и медиафайлы (изображения, видео и т.д.).
|Действие
|Windows
|macOS
|Создание папки
|ПКМ → Создать → Папка
|Cmd + Shift + N
|Создание файла HTML
|ПКМ → Создать → Текстовый документ → Переименовать в index.html
|В Finder: File → New Folder → Переименовать в index.html
|Создание файла CSS
|ПКМ → Создать → Текстовый документ → Переименовать в styles.css
|В Finder: File → New Folder → Переименовать в styles.css
|Открытие HTML в браузере
|Двойной клик по файлу
|Двойной клик по файлу
Дополнительные инструменты, которые могут пригодиться (не обязательны для старта):
- Git — система контроля версий для отслеживания изменений в коде
- Figma или Adobe XD — для создания макетов дизайна перед вёрсткой
- Графические редакторы для работы с изображениями (GIMP, Photoshop)
- Расширения браузера для веб-разработки (например, Web Developer для Chrome)
После настройки рабочего пространства вы готовы приступить к написанию первого кода! 🎯
Базовая структура HTML-документа и первые теги
Теперь, когда ваше рабочее пространство готово, давайте создадим ваш первый HTML-документ. Откройте текстовый редактор и создайте новый файл с именем index.html — это стандартное название для главной страницы сайта. 📄
Каждый HTML-документ имеет стандартную структуру, которая служит основой для всего содержимого. Скопируйте следующий код в ваш файл:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый сайт</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<!-- Здесь будет содержимое вашего сайта -->
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый сайт, созданный с помощью HTML и CSS.</p>
</body>
</html>
Давайте разберем эту структуру по частям:
- <!DOCTYPE html> — объявление типа документа, сообщающее браузеру, что используется HTML5
- <html> — корневой элемент, содержащий весь HTML-документ
- <head> — раздел с метаданными (информацией о странице, которая не отображается напрямую)
- <meta charset="UTF-8"> — указывает кодировку символов
- <title> — заголовок страницы, отображаемый на вкладке браузера
- <link> — подключает внешний файл CSS
- <body> — содержит видимое содержимое страницы
Сохраните файл и откройте его в браузере (просто дважды кликните на файл). Вы увидите вашу первую веб-страницу! 🎉
Теперь давайте добавим больше контента, используя основные HTML-теги:
<body>
<header>
<h1>Мой первый веб-сайт</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="#">Главная</a></li>
<li><a href="#about">Обо мне</a></li>
<li><a href="#projects">Проекты</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section id="about">
<h2>Обо мне</h2>
<p>Здесь я расскажу немного о себе и своих интересах.</p>
<img src="profile.jpg" alt="Моё фото">
</section>
<section id="projects">
<h2>Мои проекты</h2>
<div class="project">
<h3>Проект 1</h3>
<p>Описание первого проекта.</p>
</div>
<div class="project">
<h3>Проект 2</h3>
<p>Описание второго проекта.</p>
</div>
</section>
<section id="contact">
<h2>Связаться со мной</h2>
<form>
<label for="name">Имя:</label>
<input type="text" id="name" name="name">
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">
<label for="message">Сообщение:</label>
<textarea id="message" name="message"></textarea>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
Вот краткое описание использованных тегов:
- <header> — шапка сайта с логотипом и навигацией
- <nav> — навигационное меню
- <ul>, <li> — маркированный список и его элементы
- <a> — ссылка с атрибутом href, указывающим на адрес
- <main> — основное содержимое страницы
- <section> — тематический раздел содержимого
- <h1> – <h6> — заголовки разных уровней
- <p> — параграф текста
- <img> — изображение с атрибутами src (путь) и alt (альтернативный текст)
- <div> — универсальный блочный контейнер
- <form> — форма для сбора данных от пользователя
- <label> — подпись для элемента формы
- <input> — поле для ввода информации
- <textarea> — многострочное текстовое поле
- <button> — кнопка
- <footer> — нижняя часть страницы
Обновите страницу в браузере. Пока она выглядит очень просто, без стилизации, но структура уже создана! В следующем разделе мы добавим CSS, чтобы сделать страницу привлекательной. 🎨
Дмитрий Соколов, фронтенд-разработчик Я хорошо помню свой первый HTML-документ. Это было что-то вроде "Привет, мир!" — всего пара строк кода, но ощущения были невероятные. Я создал что-то из ничего, и это работало! В компании, где я сейчас работаю, мы часто проводим мастер-классы для новичков, и я всегда начинаю с базовой структуры HTML. Интересно наблюдать, как загораются глаза у людей, когда они видят, что их код превращается в реальную веб-страницу. Один из участников недавно рассказал, как после нашего мастер-класса за выходные создал простой сайт-визитку для своего хобби — выращивания кактусов. Этот сайт принес ему первых клиентов. Так что не недооценивайте силу даже самых базовых знаний HTML. Для многих это становится началом увлекательного путешествия и даже карьеры.
Как создать стильную страницу: основы CSS
Теперь, когда у нас есть структура сайта в HTML, пришло время добавить стиль с помощью CSS. Если HTML — это содержание и структура, то CSS — это всё, что касается внешнего вида: цвета, размеры, расположение элементов, анимации и многое другое. 🎨
Создайте новый файл в той же папке, что и ваш HTML-файл, и назовите его styles.css. В HTML-файле мы уже подключили этот CSS-файл строкой
<link rel="stylesheet" href="styles.css"> в разделе
<head>.
Давайте начнем с основных стилей для нашей страницы:
/* Сброс стандартных стилей браузера */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body {
font-family: 'Arial', sans-serif;
line-height: 1.6;
color: #333;
background-color: #f4f4f4;
padding: 20px;
}
/* Стили для шапки сайта */
header {
background-color: #35424a;
color: white;
padding: 20px;
text-align: center;
margin-bottom: 20px;
border-bottom: 4px solid #e8491d;
}
/* Стили для навигационного меню */
nav ul {
list-style: none;
display: flex;
justify-content: center;
margin-top: 10px;
}
nav li {
margin: 0 15px;
}
nav a {
color: white;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}
nav a:hover {
color: #e8491d;
}
/* Основные секции */
section {
background: white;
margin-bottom: 20px;
padding: 20px;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
h1, h2, h3 {
color: #35424a;
margin-bottom: 15px;
}
p {
margin-bottom: 15px;
}
/* Стили для изображений */
img {
max-width: 100%;
height: auto;
border-radius: 5px;
margin-bottom: 15px;
}
/* Стили для проектов */
.project {
border-left: 3px solid #e8491d;
padding-left: 15px;
margin-bottom: 20px;
}
/* Стили для формы */
form {
display: flex;
flex-direction: column;
}
label {
margin-bottom: 5px;
font-weight: bold;
}
input, textarea {
padding: 10px;
margin-bottom: 15px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;
}
button {
background-color: #e8491d;
color: white;
border: none;
padding: 10px 15px;
cursor: pointer;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
}
button:hover {
background-color: #c23616;
}
/* Подвал сайта */
footer {
background-color: #35424a;
color: white;
text-align: center;
padding: 20px;
margin-top: 20px;
border-top: 4px solid #e8491d;
}
Сохраните файл и обновите страницу в браузере. Теперь ваш сайт должен выглядеть гораздо привлекательнее! 🌟
Давайте разберемся с основными принципами CSS:
- Селекторы — указывают, к каким HTML-элементам применять стили (например,
body,
h1,
.project,
#contact)
- Свойства — определяют, что именно нужно изменить (например,
color,
font-size,
margin)
- Значения — указывают, как именно изменить свойство (например,
red,
16px,
20px)
Основные типы селекторов в CSS:
- Селектор элемента:
p { color: blue; }— стили применяются ко всем параграфам
- Селектор класса:
.project { border: 1px solid black; }— стили применяются ко всем элементам с атрибутом
class="project"
- Селектор идентификатора:
#contact { background-color: gray; }— стили применяются к элементу с атрибутом
id="contact"
- Комбинированные селекторы:
nav a { text-decoration: none; }— стили применяются ко всем ссылкам внутри элемента
nav
Наиболее часто используемые CSS-свойства:
|Категория
|Свойства
|Примеры использования
|Текст
|color, font-size, font-family, font-weight, text-align
|Изменение цвета, размера и выравнивания текста
|Блоки
|width, height, margin, padding, border
|Управление размерами и отступами блоков
|Фон
|background-color, background-image
|Установка цвета или изображения фона
|Позиционирование
|position, display, float, flex, grid
|Управление расположением элементов на странице
Дополнительные советы по CSS:
- Используйте комментарии (
/* Комментарий */) для пояснения сложных участков кода
- Организуйте CSS логически, группируя связанные стили
- Для отладки используйте инструменты разработчика в браузере (F12 или ПКМ → Исследовать элемент)
- Изучите медиа-запросы для создания адаптивного дизайна, который хорошо выглядит на мобильных устройствах
Для дальнейшего улучшения вашего сайта, вы можете изучить более продвинутые темы CSS, такие как флексбокс, гриды, анимации и переменные. Но уже сейчас у вас есть все необходимые навыки для создания привлекательного и функционального сайта! 💪
Практический проект: создаём свой первый сайт с нуля
Теперь, когда мы разобрали основы HTML и CSS, давайте применим полученные знания на практике и создадим полноценный одностраничный сайт-портфолио. Этот проект объединит все изученные концепции и даст вам рабочий шаблон, который вы сможете адаптировать под свои нужды. 🚀
Наш проект будет состоять из следующих разделов:
- Шапка с навигацией
- Геройский блок с приветствием
- Раздел "Обо мне"
- Раздел "Навыки"
- Раздел "Портфолио"
- Форма обратной связи
- Подвал сайта
Давайте начнем с создания более продвинутой структуры HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Иван Петров – Веб-разработчик</title>
<link rel="stylesheet" href="portfolio-style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">
</head>
<body>
<!-- Шапка сайта -->
<header>
<div class="container">
<div class="logo">ИП</div>
<nav>
<ul>
<li><a href="#home">Главная</a></li>
<li><a href="#about">Обо мне</a></li>
<li><a href="#skills">Навыки</a></li>
<li><a href="#portfolio">Портфолио</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>
<!-- Героический блок -->
<section id="home" class="hero">
<div class="container">
<div class="hero-content">
<h1>Иван Петров</h1>
<h2>Веб-разработчик</h2>
<p>Создаю современные и функциональные веб-сайты с чистым кодом</p>
<a href="#contact" class="btn">Связаться со мной</a>
</div>
</div>
</section>
<!-- Обо мне -->
<section id="about" class="about">
<div class="container">
<h2 class="section-title">Обо мне</h2>
<div class="about-content">
<div class="about-image">
<img src="https://via.placeholder.com/300" alt="Иван Петров">
</div>
<div class="about-text">
<h3>Кто я такой?</h3>
<p>Я начинающий веб-разработчик с страстью к созданию красивых и функциональных веб-сайтов. Моя цель — помогать бизнесам и частным лицам эффективно представлять себя в интернете.</p>
<p>Я специализируюсь на HTML, CSS и постоянно изучаю новые технологии, чтобы быть в курсе последних тенденций в веб-разработке.</p>
<a href="#" class="btn">Скачать резюме</a>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Навыки -->
<section id="skills" class="skills">
<div class="container">
<h2 class="section-title">Мои навыки</h2>
<div class="skills-container">
<div class="skill-item">
<i class="fab fa-html5"></i>
<h3>HTML5</h3>
<p>Создание семантически правильной и доступной структуры веб-страниц.</p>
</div>
<div class="skill-item">
<i class="fab fa-css3-alt"></i>
<h3>CSS3</h3>
<p>Стилизация и визуальное оформление веб-сайтов с использованием современных техник.</p>
</div>
<div class="skill-item">
<i class="fas fa-mobile-alt"></i>
<h3>Адаптивный дизайн</h3>
<p>Создание сайтов, которые отлично выглядят на всех устройствах.</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Портфолио -->
<section id="portfolio" class="portfolio">
<div class="container">
<h2 class="section-title">Мои работы</h2>
<div class="portfolio-container">
<div class="portfolio-item">
<img src="https://via.placeholder.com/350x200" alt="Проект 1">
<div class="portfolio-info">
<h3>Личный блог</h3>
<p>Веб-сайт для публикации статей о технологиях</p>
<a href="#" class="btn">Подробнее</a>
</div>
</div>
<div class="portfolio-item">
<img src="https://via.placeholder.com/350x200" alt="Проект 2">
<div class="portfolio-info">
<h3>Сайт-визитка для фотографа</h3>
<p>Портфолио с галереей и формой обратной связи</p>
<a href="#" class="btn">Подробнее</a>
</div>
</div>
<div class="portfolio-item">
<img src="https://via.placeholder.com/350x200" alt="Проект 3">
<div class="portfolio-info">
<h3>Лендинг для курса</h3>
<p>Продающая страница для онлайн-курса</p>
<a href="#" class="btn">Подробнее</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Контакты -->
<section id="contact" class="contact">
<div class="container">
<h2 class="section-title">Связаться со мной</h2>
<div class="contact-content">
<div class="contact-info">
<div class="contact-item">
<i class="fas fa-envelope"></i>
<p>email@example.com</p>
</div>
<div class="contact-item">
<i class="fas fa-phone"></i>
<p>+7 (123) 456-78-90</p>
</div>
<div class="contact-item">
<i class="fas fa-map-marker-alt"></i>
<p>Москва, Россия</p>
</div>
<div class="social-links">
<a href="#"><i class="fab fa-telegram"></i></a>
<a href="#"><i class="fab fa-vk"></i></a>
<a href="#"><i class="fab fa-github"></i></a>
</div>
</div>
<form class="contact-form">
<div class="form-group">
<input type="text" placeholder="Ваше имя" required>
</div>
<div class="form-group">
<input type="email" placeholder="Ваш email" required>
</div>
<div class="form-group">
<input type="text" placeholder="Тема сообщения">
</div>
<div class="form-group">
<textarea placeholder="Ваше сообщение" required></textarea>
</div>
<button type="submit" class="btn">Отправить сообщение</button>
</form>
</div>
</div>
</section>
<!-- Подвал -->
<footer>
<div class="container">
<p>© 2023 Иван Петров. Все права защищены.</p>
</div>
</footer>
</body>
</html>
Теперь создайте файл portfolio-style.css и добавьте следующие стили:
/* Основные стили */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body {
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
line-height: 1.6;
color: #333;
}
.container {
width: 90%;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 15px;
}
.section-title {
text-align: center;
font-size: 2.5rem;
margin-bottom: 50px;
position: relative;
padding-bottom: 20px;
}
.section-title::after {
content: '';
position: absolute;
bottom: 0;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
width: 100px;
height: 3px;
background-color: #4CAF50;
}
.btn {
display: inline-block;
padding: 10px 25px;
background-color: #4CAF50;
color: white;
text-decoration: none;
border-radius: 4px;
font-weight: bold;
transition: background-color 0.3s ease;
}
.btn:hover {
background-color: #388E3C;
}
section {
padding: 80px 0;
}
/* Шапка */
header {
background-color: white;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
position: fixed;
width: 100%;
z-index: 100;
}
header .container {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 15px;
}
.logo {
font-size: 2rem;
font-weight: bold;
color: #4CAF50;
}
nav ul {
display: flex;
list-style: none;
}
nav ul li {
margin-left: 30px;
}
nav ul li a {
text-decoration: none;
color: #333;
font-weight: 600;
transition: color 0.3s ease;
}
nav ul li a:hover {
color: #4CAF50;
}
/* Героический блок */
.hero {
background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.7)), url('https://via.placeholder.com/1920x1080');
background-size: cover;
background-position: center;
color: white;
height: 100vh;
display: flex;
align-items: center;
text-align: center;
}
.hero-content {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
}
.hero h1 {
font-size: 4rem;
margin-bottom: 20px;
}
.hero h2 {
font-size: 2.5rem;
margin-bottom: 20px;
font-weight: 300;
}
.hero p {
font-size: 1.2rem;
margin-bottom: 30px;
}
/* Секция "Обо мне" */
.about-content {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-items: center;
}
.about-image {
flex: 1;
min-width: 300px;
text-align: center;
}
.about-image img {
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.about-text {
flex: 2;
padding: 0 30px;
}
.about-text h3 {
font-size: 1.8rem;
margin-bottom: 20px;
}
.about-text p {
margin-bottom: 15px;
}
/* Секция "Навыки" */
.skills {
background-color: #f9f9f9;
}
.skills-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
gap: 30px;
}
.skill-item {
flex: 1;
min-width: 250px;
background: white;
padding: 30px;
border-radius: 5px;
text-align: center;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
transition: transform 0.3s ease;
}
.skill-item:hover {
transform: translateY(-10px);
}
.skill-item i {
font-size: 3rem;
color: #4CAF50;
margin-bottom: 20px;
}
.skill-item h3 {
margin-bottom: 15px;
font-size: 1.5rem;
}
/* Секция "Портфолио" */
.portfolio-container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 30px;
}
.portfolio-item {
flex: 1;
min-width: 300px;
position: relative;
overflow: hidden;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.portfolio-item img {
width: 100%;
display: block;
transition: transform 0.3s ease;
}
.portfolio-info {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: rgba(76, 175, 80, 0.9);
color: white;
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
text-align: center;
padding: 20px;
opacity: 0;
transition: opacity 0.3s ease;
}
.portfolio-item:hover img {
transform: scale(1.1);
}
.portfolio-item:hover .portfolio-info {
opacity: 1;
}
.portfolio-info h3 {
font-size: 1.5rem;
margin-bottom: 10px;
}
.portfolio-info p {
margin-bottom: 20px;
}
/* Секция "Контакты" */
.contact {
background-color: #f9f9f9;
}
.contact-content {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 50px;
}
.contact-info, .contact-form {
flex: 1;
min-width: 300px;
}
.contact-item {
display: flex;
align-items: center;
margin-bottom: 20px;
}
.contact-item i {
font-size: 1.5rem;
color: #4CAF50;
margin-right: 15px;
}
.social-links {
margin-top: 30px;
}
.social-links a {
display: inline-block;
margin-right: 15px;
color: #333;
font-size: 1.5rem;
transition: color 0.3s ease;
}
.social-links a:hover {
color: #4CAF50;
}
.form-group {
margin-bottom: 20px;
}
.contact-form input, .contact-form textarea {
width: 100%;
padding: 12px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
}
.contact-form textarea {
min-height: 150px;
}
/* Подвал */
footer {
background-color: #333;
color: white;
text-align: center;
padding: 20px 0;
}
/* Медиа-запросы для адаптивности */
@media (max-width: 768px) {
.about-content {
flex-direction: column;
}
.about-text {
padding: 30px 0 0 0;
}
.hero h1 {
font-size: 3rem;
}
.hero h2 {
font-size: 2rem;
}
}
Сохраните оба файла и откройте index.html в вашем браузере. Поздравляю! Вы только что создали полноценный одностраничный сайт-портфолио, который включает все основные элементы современного веб-дизайна. 🎉
Этот проект демонстрирует множество современных техник веб-разработки:
- Семантическую структуру HTML5
- Стилизацию с помощью CSS3
- Responsive design (адаптивный дизайн) с использованием медиа-запросов
- Flexbox для создания гибких и отзывчивых макетов
- CSS-переходы и эффекты наведения для интерактивности
- Иконки Font Awesome для улучшения визуального оформления
- Формы для взаимодействия с пользователями
Этот сайт-портфолио можно легко настроить под ваши нужды, заменив заполнители своей информацией и изображениями. Вы также можете расширить его функциональность, добавив больше разделов или интегрировав JavaScript для большей интерактивности.
Помните, что веб-разработка — это постоянное обучение и совершенствование. Не останавливайтесь на достигнутом, экспериментируйте с кодом и изучайте новые технологии! 💻
Поздравляю! Вы прошли полный путь от нуля до создания собственного сайта с помощью HTML и CSS. Ощущение, когда видишь свой первый сайт в браузере — бесценно, правда? Это только начало вашего путешествия в мир веб-разработки. Теперь у вас есть прочный фундамент, чтобы двигаться дальше: изучать JavaScript для добавления интерактивности, осваивать фреймворки, погружаться в бэкенд-разработку. Но главное — вы преодолели самый сложный барьер входа и доказали себе, что можете создавать сайты с нуля. Продолжайте практиковаться, экспериментировать и не бойтесь ошибаться — каждая строчка кода делает вас опытнее.
Читайте также
Ксения Сорокина
веб-техредактор