Веб-доступность: как создать сайт, удобный для всех пользователей

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Для кого эта статья:

Веб-разработчики и дизайнеры, начинающие или желающие улучшить навыки доступности.

Специалисты по юзабили-ти и UX/UI-дизайну, заинтересованные в инклюзивном дизайне.

Владельцы веб-проектов и компании, стремящиеся соответствовать юридическим требованиям и улучшить пользовательский опыт. Представьте: 20% вашей потенциальной аудитории просто не могут использовать ваш сайт. Ни кликнуть, ни прочитать, ни понять. Более 1 миллиарда людей в мире имеют какие-либо ограничения, влияющие на восприятие веб-контента. Доступный сайт — это не роскошь или техническое излишество, а необходимость, делающая ваш продукт используемым для всех. Когда я начинал работать веб-разработчиком, я упускал целый пласт пользователей из-за незнания простых принципов доступности. Давайте исправим эту ошибку вместе. 🌍

Что такое веб-доступность и почему она важна

Веб-доступность (web accessibility) — это подход к разработке веб-сайтов, при котором все пользователи, включая людей с ограниченными возможностями, могут воспринимать, понимать, перемещаться и взаимодействовать с веб-контентом. По сути, это практика создания сайтов, которыми могут пользоваться все — независимо от их физических или когнитивных способностей. 🧩

Доступность касается широкого спектра ограничений, включая визуальные (слепота, дальтонизм), слуховые (глухота), моторные (невозможность использовать мышь) и когнитивные (трудности в обработке информации). Реализация принципов доступности позволяет обеспечить равные возможности для всех пользователей интернета.

Алексей Морозов, руководитель отдела веб-разработки Несколько лет назад мы работали над крупным государственным порталом. Заказчик не упоминал требований к доступности, а мы не придали этому значения. После запуска проекта посыпались жалобы от людей с нарушениями зрения: они не могли заполнить важные формы, потому что программы чтения с экрана не распознавали наши элементы интерфейса. Нам пришлось переделывать проект в срочном порядке. Тогда я понял, что доступность — это не опция, а обязательное требование для любого серьезного веб-проекта. С тех пор каждый наш проект начинается с планирования доступности, и это избавило нас от множества проблем и доработок.

Почему веб-доступность должна стать приоритетом для каждого разработчика?

Расширение аудитории — более 1 миллиарда людей в мире (15% населения) имеют какие-либо ограничения, которые могут влиять на восприятие веб-контента

— более 1 миллиарда людей в мире (15% населения) имеют какие-либо ограничения, которые могут влиять на восприятие веб-контента Юридические требования — во многих странах существуют законы, обязывающие делать веб-ресурсы доступными (например, Section 508 в США или European Accessibility Act в ЕС)

— во многих странах существуют законы, обязывающие делать веб-ресурсы доступными (например, Section 508 в США или European Accessibility Act в ЕС) Улучшение SEO — многие практики доступности совпадают с требованиями поисковой оптимизации

— многие практики доступности совпадают с требованиями поисковой оптимизации Улучшение пользовательского опыта — доступный сайт обычно более удобен для всех пользователей, а не только для людей с ограничениями

— доступный сайт обычно более удобен для всех пользователей, а не только для людей с ограничениями Этическая составляющая — предоставление равного доступа к информации для всех пользователей интернета

Тип ограничения Процент пользователей Основные проблемы Решения Визуальные ~4.5% Невозможность видеть изображения, распознавать цвета Alt-тексты, достаточный контраст, масштабируемость Слуховые ~6.3% Трудности с видео/аудио контентом Субтитры, транскрипции Моторные ~4.8% Сложности с использованием мыши Управление с клавиатуры, большие интерактивные элементы Когнитивные ~6.5% Трудности в обработке сложной информации Простой язык, логичная структура, отсутствие отвлекающих элементов

Веб-доступность — это непрерывный процесс, а не конечная цель. Включение принципов доступности на ранних этапах разработки значительно упрощает и удешевляет процесс, чем последующее исправление уже готового продукта. В мире, где цифровые технологии становятся основным способом получения информации и услуг, веб-доступность является ключевым фактором для построения инклюзивного общества. 🌐

Основные принципы WCAG для начинающих разработчиков

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) — это международный стандарт доступности веб-контента, разработанный W3C. Эти рекомендации являются ориентиром для разработчиков и дизайнеров, стремящихся создавать доступные веб-сайты. WCAG базируется на четырех основных принципах, известных под аббревиатурой POUR: Perceivable (Воспринимаемость), Operable (Управляемость), Understandable (Понятность), Robust (Надежность). ✨

Воспринимаемость — информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть представлены в форме, которую пользователи могут воспринять Управляемость — компоненты интерфейса и навигация должны быть управляемыми, пользователь должен иметь возможность взаимодействовать с ними Понятность — информация и операции должны быть понятными, интерфейс должен быть предсказуемым Надежность — контент должен быть достаточно надежным, чтобы его могли интерпретировать различные пользовательские агенты, включая вспомогательные технологии

Каждый из этих принципов содержит определенные критерии успеха (success criteria), которые разделены на три уровня соответствия: A (минимальный), AA (рекомендуемый) и AAA (оптимальный). Для начинающих разработчиков целесообразно сосредоточиться на достижении уровня AA, который является стандартом для большинства проектов. 🎯

Вот наиболее важные рекомендации WCAG, с которых стоит начать:

Альтернативный текст для изображений — каждое значимое изображение должно иметь атрибут alt, описывающий его содержание

— каждое значимое изображение должно иметь атрибут alt, описывающий его содержание Цветовой контраст — соотношение контрастности между текстом и фоном должно быть не менее 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста

— соотношение контрастности между текстом и фоном должно быть не менее 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста Доступность с клавиатуры — все функции должны быть доступны с клавиатуры

— все функции должны быть доступны с клавиатуры Заголовки и метки — используйте описательные заголовки и метки для форм и разделов

— используйте описательные заголовки и метки для форм и разделов Адаптивность — контент должен быть доступен при изменении размеров экрана или при увеличении

— контент должен быть доступен при изменении размеров экрана или при увеличении Читаемость — текст должен быть читабельным и понятным

— текст должен быть читабельным и понятным Предсказуемость — компоненты интерфейса должны работать предсказуемым образом

— компоненты интерфейса должны работать предсказуемым образом Совместимость — обеспечьте совместимость со вспомогательными технологиями

Уровень WCAG Характеристика Типичные требования Для кого подходит A Базовый Альтернативный текст, доступность с клавиатуры, отсутствие мигающего контента Минимальный уровень для всех сайтов AA Стандартный Контрастность 4.5:1, масштабирование текста, несколько способов навигации Коммерческие и государственные сайты AAA Расширенный Контрастность 7:1, язык жестов для видео, контроль времени ответа Специализированные ресурсы для людей с ограничениями

Важно понимать, что внедрение принципов WCAG — это не единовременное мероприятие, а постоянный процесс. Начинайте с малого, постепенно внедряя рекомендации в свою разработку. Даже частичное соблюдение стандартов значительно повысит доступность вашего сайта. 🔄

Помните, что WCAG — это не просто технические требования. За каждым критерием стоят реальные пользователи с различными потребностями. Понимание этого помогает создавать по-настоящему инклюзивные интерфейсы, доступные для всех. И что важно, многие принципы доступности делают интерфейс более удобным для всех пользователей, не только для людей с ограниченными возможностями.

Семантическая HTML-разметка как фундамент доступности

Семантическая HTML-разметка — это использование HTML-тегов согласно их предназначению и смыслу, а не только для визуального оформления. Правильная семантика является основой доступности, поскольку она помогает вспомогательным технологиям (таким как программы экранного чтения) корректно интерпретировать содержимое страницы. 📝

Когда мы говорим о том, что такое верстка сайта с точки зрения доступности, мы подразумеваем создание структуры, которая понятна не только браузеру, но и вспомогательным технологиям. Правильная семантическая верстка — это не просто набор тегов, а осмысленная структура документа.

Екатерина Соловьёва, UX/UI дизайнер Работая над сервисом онлайн-банкинга, мы столкнулись с интересным вызовом. Наш клиент запустил тестирование с реальными пользователями, включая человека с полной потерей зрения. Оказалось, что наш интерфейс был катастрофически неудобен для скринридера. Все дело было в неправильной семантике — мы использовали <div> вместо <button> для кнопок, не размечали формы правильно, не добавляли заголовки для разделов. Пользователь не мог даже понять, где находится его баланс и как совершить платеж. Мы полностью переработали разметку, внедрив семантические теги и ARIA-атрибуты. Через неделю тот же пользователь смог самостоятельно выполнить все основные операции на сайте. Это был мощный урок для всей команды — семантика не просто "хорошая практика", а необходимость для реальных людей.

Основные семантические элементы HTML5, которые следует использовать:

<header> — для верхней части страницы или секции

— для верхней части страницы или секции <nav> — для навигационных меню

— для навигационных меню <main> — для основного содержимого страницы

— для основного содержимого страницы <section> — для тематических групп содержимого

— для тематических групп содержимого <article> — для самостоятельных блоков содержимого

— для самостоятельных блоков содержимого <aside> — для дополнительной информации

— для дополнительной информации <footer> — для нижней части страницы или секции

— для нижней части страницы или секции <h1>-<h6> — для заголовков различных уровней

— для заголовков различных уровней <figure> и <figcaption> — для изображений с подписями

— для изображений с подписями <button> — для интерактивных элементов, выполняющих действие

— для интерактивных элементов, выполняющих действие <a> — для ссылок, ведущих на другую страницу

Кроме использования правильных тегов, существуют и другие важные аспекты семантической разметки:

Заголовки и структура документа — правильная иерархия заголовков (h1-h6) создает логическую структуру страницы, помогая пользователям программ чтения с экрана перемещаться по содержимому Текст ссылок — должен быть информативным и описывать назначение ссылки. Избегайте фраз типа "нажмите здесь" Изображения и alt-тексты — каждое информативное изображение должно иметь альтернативный текст, описывающий его содержание Формы — используйте <label> для полей ввода, группируйте связанные поля с помощью <fieldset> и <legend> Таблицы — применяйте <th> для заголовков строк/столбцов, <caption> для названия таблицы

Важным дополнением к семантическому HTML является набор атрибутов ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Они помогают передать дополнительную информацию о ролях, состояниях и свойствах элементов вспомогательным технологиям. Однако стоит помнить правило: не используйте ARIA, если можно применить нативный семантический элемент HTML. 🔍

Примеры использования ARIA-атрибутов:

role — определяет роль элемента (например, role="button", role="navigation")

— определяет роль элемента (например, role="button", role="navigation") aria-label — предоставляет текстовую метку, когда видимый текст отсутствует

— предоставляет текстовую метку, когда видимый текст отсутствует aria-labelledby — указывает, что элемент помечен другим элементом

— указывает, что элемент помечен другим элементом aria-hidden — скрывает элемент от вспомогательных технологий

— скрывает элемент от вспомогательных технологий aria-expanded — указывает, развернут ли элемент (для аккордеонов, выпадающих меню)

— указывает, развернут ли элемент (для аккордеонов, выпадающих меню) aria-required — указывает, что поле формы обязательно для заполнения

Правильная семантическая разметка делает ваш сайт более доступным не только для людей с ограниченными возможностями, но и улучшает SEO, упрощает поддержку кода и адаптацию для мобильных устройств. Что такое верстка сайта в современном понимании? Это прежде всего создание структуры, которая доступна для всех пользователей и устройств. 🚀

Улучшение доступности с помощью CSS и JavaScript

Хотя семантическая HTML-разметка служит фундаментом доступности, правильное использование CSS и JavaScript может значительно повысить удобство использования сайта для людей с различными ограничениями. Визуальное оформление и интерактивность играют важную роль в создании полностью доступного пользовательского интерфейса. 💫

Улучшение доступности с помощью CSS:

Контрастность цветов — это один из наиболее важных аспектов для пользователей с нарушениями зрения. Соотношение контрастности между текстом и фоном должно быть минимум 4.5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного текста (согласно WCAG AA). Используйте инструменты для проверки контрастности при выборе цветовой схемы. Видимость фокуса — обязательно сохраняйте и улучшайте видимость фокуса при навигации с клавиатуры. Никогда не используйте outline: none без адекватной замены. Отзывчивый дизайн — убедитесь, что ваш сайт корректно отображается и функционирует при увеличении масштаба до 200% и на различных размерах экрана. Скрытие элементов — используйте правильные техники для визуального скрытия элементов, которые должны оставаться доступными для скринридеров. Текстовые стили — обеспечьте хорошую читаемость текста, используя подходящие шрифты, размеры и межстрочные интервалы.

Пример CSS для визуального скрытия элементов, сохраняя их доступными для скринридеров:

CSS Скопировать код .visually-hidden { position: absolute; width: 1px; height: 1px; padding: 0; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0, 0, 0, 0); white-space: nowrap; border: 0; }

Улучшение доступности с помощью JavaScript:

Управление фокусом — при динамическом изменении контента (открытие модальных окон, обновление контента) управляйте фокусом, чтобы он переходил в логичное место

— при динамическом изменении контента (открытие модальных окон, обновление контента) управляйте фокусом, чтобы он переходил в логичное место ARIA-атрибуты — динамически обновляйте ARIA-атрибуты в соответствии с состоянием интерфейса (aria-expanded, aria-selected, aria-busy)

— динамически обновляйте ARIA-атрибуты в соответствии с состоянием интерфейса (aria-expanded, aria-selected, aria-busy) Клавиатурная доступность — обеспечьте полную функциональность с помощью клавиатуры, добавляя обработчики клавиш для кастомных компонентов

— обеспечьте полную функциональность с помощью клавиатуры, добавляя обработчики клавиш для кастомных компонентов Валидация форм — предоставляйте понятные сообщения об ошибках и помощь при заполнении форм

— предоставляйте понятные сообщения об ошибках и помощь при заполнении форм Обработка прерываний — позволяйте пользователям останавливать, приостанавливать или скрывать движущийся контент

Проблема доступности CSS-решение JavaScript-решение Низкая контрастность Настройка контрастных цветов, использование переменных CSS для темных/светлых тем Добавление переключателя темы с сохранением предпочтений Сложная навигация с клавиатуры Улучшение стилей :focus, увеличение активных областей кликабельных элементов Создание "пропустить навигацию", обработка клавиш Tab и Enter Сложные формы Визуальное выделение активных полей, ошибок валидации Динамическая валидация, подсказки при вводе, автоматическое исправление Динамический контент Анимации с учетом предпочтений пользователя (prefers-reduced-motion) Уведомление скринридеров о новом контенте (aria-live)

Важно помнить о принципе прогрессивного улучшения (progressive enhancement). Ваш сайт должен быть полностью функциональным даже если JavaScript отключен или не загрузился. JavaScript должен улучшать опыт использования, а не быть критически необходимым для доступа к основному содержимому. 🛡️

Вот пример улучшения доступности кастомного выпадающего списка с помощью JavaScript:

HTML Скопировать код <!-- HTML структура --> <div class="dropdown" id="example-dropdown"> <button class="dropdown-toggle" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> Выберите опцию </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li role="menuitem"><a href="#">Опция 1</a></li> <li role="menuitem"><a href="#">Опция 2</a></li> <li role="menuitem"><a href="#">Опция 3</a></li> </ul> </div> <!-- JavaScript для улучшения доступности --> <script> const dropdown = document.getElementById('example-dropdown'); const toggle = dropdown.querySelector('.dropdown-toggle'); const menu = dropdown.querySelector('.dropdown-menu'); const items = menu.querySelectorAll('[role="menuitem"]'); // Обработчик клика по кнопке toggle.addEventListener('click', () => { const expanded = toggle.getAttribute('aria-expanded') === 'true'; toggle.setAttribute('aria-expanded', !expanded); menu.classList.toggle('show'); if (!expanded) { // Перемещаем фокус на первый пункт меню items[0].focus(); } }); // Обработка навигации с клавиатуры menu.addEventListener('keydown', (e) => { // Обработка стрелок вверх/вниз для навигации по меню if (e.key === 'ArrowDown' || e.key === 'ArrowUp') { e.preventDefault(); const currentIndex = Array.from(items).indexOf(document.activeElement); const direction = e.key === 'ArrowDown' ? 1 : -1; const nextIndex = (currentIndex + direction + items.length) % items.length; items[nextIndex].focus(); } // Закрытие меню по клавише Escape if (e.key === 'Escape') { toggle.setAttribute('aria-expanded', 'false'); menu.classList.remove('show'); toggle.focus(); } }); // Закрытие меню при щелчке вне меню document.addEventListener('click', (e) => { if (!dropdown.contains(e.target)) { toggle.setAttribute('aria-expanded', 'false'); menu.classList.remove('show'); } }); </script>

Комбинируя правильные практики CSS и JavaScript, вы можете создать интерфейс, который будет не только визуально привлекательным, но и полностью доступным для пользователей с различными потребностями. Инклюзивный дизайн и разработка — это подход, который окупается улучшенным пользовательским опытом для всех. 🌈

Инструменты тестирования и проверки веб-доступности

Тестирование доступности является критически важной частью процесса разработки. Даже при соблюдении всех рекомендаций WCAG и использовании передовых практик необходимо регулярно проверять ваш сайт с помощью специальных инструментов и методов. Комплексный подход к тестированию позволит выявить проблемы, которые могли быть упущены во время разработки. 🔍

Тестирование доступности можно разделить на несколько категорий:

Автоматическое тестирование — используйте специальные инструменты для выявления основных проблем Ручное тестирование — проверяйте сайт вручную с использованием клавиатуры и различных сценариев Тестирование с вспомогательными технологиями — используйте скринридеры и другие вспомогательные технологии Тестирование с реальными пользователями — привлекайте людей с различными ограничениями для тестирования вашего сайта

Инструменты автоматического тестирования:

Lighthouse — встроенный в Chrome DevTools инструмент, который помимо производительности и SEO проверяет и доступность

— встроенный в Chrome DevTools инструмент, который помимо производительности и SEO проверяет и доступность axe DevTools — расширение для браузера, которое анализирует веб-страницы на соответствие WCAG

— расширение для браузера, которое анализирует веб-страницы на соответствие WCAG WAVE — онлайн-инструмент и расширение для браузера, которое визуально показывает проблемы доступности на странице

— онлайн-инструмент и расширение для браузера, которое визуально показывает проблемы доступности на странице Pa11y — инструмент командной строки и набор интеграций для автоматизированного тестирования доступности

— инструмент командной строки и набор интеграций для автоматизированного тестирования доступности Tota11y — JavaScript-библиотека, которая добавляет на страницу визуальные подсказки о проблемах доступности

— JavaScript-библиотека, которая добавляет на страницу визуальные подсказки о проблемах доступности IBM Equal Access Accessibility Checker — расширение для браузера с подробными отчетами и рекомендациями

Методы ручного тестирования:

Навигация с клавиатуры — проверьте, можно ли получить доступ ко всем интерактивным элементам с помощью клавиши Tab

— проверьте, можно ли получить доступ ко всем интерактивным элементам с помощью клавиши Tab Увеличение масштаба — увеличьте масштаб страницы до 200% и убедитесь, что контент остается доступным

— увеличьте масштаб страницы до 200% и убедитесь, что контент остается доступным Проверка контрастности — используйте инструменты для проверки контрастности текста и интерактивных элементов

— используйте инструменты для проверки контрастности текста и интерактивных элементов Отключение стилей — проверьте, остается ли контент логичным и доступным без CSS

— проверьте, остается ли контент логичным и доступным без CSS Проверка заголовков — исследуйте структуру заголовков страницы для логической иерархии

— исследуйте структуру заголовков страницы для логической иерархии Тестирование форм — убедитесь, что все формы имеют понятные метки и сообщения об ошибках

Тестирование с вспомогательными технологиями:

NVDA — бесплатная программа чтения с экрана для Windows

— бесплатная программа чтения с экрана для Windows VoiceOver — встроенный скринридер для macOS и iOS

— встроенный скринридер для macOS и iOS JAWS — коммерческий скринридер для Windows

— коммерческий скринридер для Windows TalkBack — скринридер для Android

— скринридер для Android Режимы высокой контрастности — проверьте, как сайт отображается в режиме высокой контрастности

Контрольный список для базовой проверки доступности:

Все изображения имеют альтернативный текст Цветовой контраст соответствует минимальным требованиям WCAG Весь функционал доступен с клавиатуры Порядок фокусировки логичен и интуитивно понятен Формы имеют метки и понятные сообщения об ошибках Заголовки страницы организованы в логическую иерархию Интерактивные элементы имеют достаточную активную область Динамический контент доступен для вспомогательных технологий Видео имеет субтитры, а аудио — текстовую альтернативу Сайт корректно работает при увеличении масштаба до 200%

Помните, что автоматические инструменты могут выявить только около 30-40% проблем с доступностью. Ручное тестирование и тестирование с реальными пользователями необходимы для полной оценки доступности вашего сайта. Регулярное тестирование на различных этапах разработки поможет выявить проблемы на ранних стадиях, когда их проще и дешевле исправить. 🚀

Внедрение тестирования доступности в процесс разработки создает культуру инклюзивности в команде и способствует созданию более качественных и универсальных продуктов. WCAG принципы и инструменты доступности должны стать неотъемлемой частью процесса разработки, а не дополнительным шагом, который можно пропустить или отложить на потом.

Доступный веб — это не роскошь, а необходимость. Внедряя принципы доступности с первых шагов разработки, вы не только расширяете аудиторию своего продукта, но и улучшаете опыт для всех пользователей. Помните, что каждое улучшение доступности, даже небольшое, имеет значение для кого-то. Будьте готовы учиться и совершенствоваться — стандарты доступности продолжают развиваться, как и ваши навыки в создании по-настоящему инклюзивного веба. Делайте интернет лучше — один доступный сайт за раз.

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