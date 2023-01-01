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Битовые и строковые операции: основы оптимизации кода и алгоритмов
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Битовые и строковые операции: основы оптимизации кода и алгоритмов

#Алгоритмы  #Оптимизация и профилирование  
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Для кого эта статья:

  • начинающие и опытные программисты, интересующиеся оптимизацией кода
  • разработчики, желающие углубить знания в битовых и строковых операциях

  • студенты и специалисты, изучающие язык программирования Java и алгоритмы обработки данных

    Битовые и строковые операции — основа эффективного программирования, которую многие разработчики незаслуженно обходят стороной. Однако именно в этих низкоуровневых инструментах часто скрывается ключ к оптимизации, безопасности и элегантным решениям. От шифрования данных до высокопроизводительных вычислений — мастерство манипуляции битами и строками открывает новые горизонты для тех, кто готов взглянуть глубже привычных абстракций языков программирования. Погрузимся в мир, где каждый бит имеет значение, а каждый символ может изменить всё. 💻

Основы битовых операций в программировании

Битовые операции — фундаментальный инструмент программирования, работающий на самом низком уровне — с отдельными битами данных. Эти операции выполняются непосредственно на двоичном представлении чисел, что делает их исключительно эффективными с точки зрения производительности. 🚀

Начнем с базового набора битовых операций, которые поддерживаются практически всеми языками программирования:

Операция Символ Описание Пример (8-битное представление)
Побитовое И (AND) & Возвращает 1, если оба бита равны 1 10101010 & 11001100 = 10001000
Побитовое ИЛИ (OR) | Возвращает 1, если хотя бы один бит равен 1 10101010 11001100 = 11101110
Исключающее ИЛИ (XOR) ^ Возвращает 1, если биты различны 10101010 ^ 11001100 = 01100110
Побитовое отрицание (NOT) ~ Инвертирует все биты ~10101010 = 01010101
Сдвиг влево << Сдвигает биты влево, заполняя нулями справа 10101010 << 2 = 10101000
Сдвиг вправо >>> Сдвигает биты вправо, заполняя слева битами знака 10101010 >> 2 = 00101010

Теперь рассмотрим практическое применение этих операций на примере Java:

Java
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// Проверка четности числа
boolean isEven = (number & 1) == 0;

// Установка n-го бита
int setBit = number | (1 << n);

// Очистка n-го бита
int clearBit = number & ~(1 << n);

// Переключение n-го бита
int toggleBit = number ^ (1 << n);

// Проверка установлен ли n-ый бит
boolean isBitSet = (number & (1 << n)) != 0;

Битовые операции незаменимы при работе с флагами, когда необходимо компактно хранить набор булевых значений. Вместо создания отдельных переменных для каждого флага, мы можем использовать один целочисленный тип, где каждый бит представляет отдельный флаг:

Java
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// Определение флагов
final int READ_PERMISSION = 1; // 0001
final int WRITE_PERMISSION = 2; // 0010
final int EXECUTE_PERMISSION = 4; // 0100
final int ADMIN_PERMISSION = 8; // 1000

// Установка нескольких разрешений
int userPermissions = READ_PERMISSION | WRITE_PERMISSION;

// Проверка наличия разрешения
boolean canWrite = (userPermissions & WRITE_PERMISSION) != 0;

// Добавление разрешения
userPermissions |= EXECUTE_PERMISSION;

// Удаление разрешения
userPermissions &= ~WRITE_PERMISSION;

Помимо флагов, битовые операции находят применение в криптографии, для обработки изображений, в сетевом программировании и в многочисленных алгоритмах, где требуется эффективная обработка данных на низком уровне.

Алексей Петров, системный архитектор Однажды мы столкнулись с проблемой производительности в системе анализа логов, которая обрабатывала терабайты данных ежедневно. Узким местом оказалась функция категоризации событий — для каждого события мы хранили до 32 категорий в отдельной структуре данных, что приводило к значительным накладным расходам памяти.

Решение пришло unexpectedly просто: мы заменили сложную структуру на 32-битное целое число, где каждый бит представлял принадлежность к определенной категории. Операции проверки категорий превратились в элементарные битовые проверки:

Java
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// Проверка принадлежности к категории
if ((eventCategories & SECURITY_CATEGORY) != 0) {
// Обработка события безопасности
}

Этот простой рефакторинг сократил использование памяти более чем на 80% и ускорил обработку на 40%. Помню, как коллеги сначала скептически отнеслись к этому "примитивному подходу", но цифры говорили сами за себя. Иногда самые эффективные решения лежат в основах программирования, которые мы изучаем в самом начале пути, но часто забываем в погоне за сложными абстракциями.

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Строковые методы: синтаксис и применение

Строки — один из наиболее часто используемых типов данных в программировании. В отличие от битовых операций, работа со строками происходит на более высоком уровне абстракции, но не менее важна для эффективного программирования. 📝

Рассмотрим основные строковые методы на примере Java, хотя большинство современных языков предлагают схожий функционал:

Категория Метод Описание Пример
Проверка equals() Сравнивает содержимое строк "hello".equals("hello") → true
contains() Проверяет наличие подстроки "hello world".contains("world") → true
matches() Проверяет соответствие регулярному выражению "abc123".matches("\w+") → true
Модификация replace() Заменяет все вхождения подстроки "hello".replace("l", "L") → "heLLo"
substring() Извлекает подстроку "hello".substring(1, 4) → "ell"
trim() Удаляет начальные и конечные пробелы " hello ".trim() → "hello"
Разбор split() Разделяет строку на массив подстрок "a,b,c".split(",") → ["a", "b", "c"]
charAt() Возвращает символ по индексу "hello".charAt(1) → 'e'
toCharArray() Преобразует строку в массив символов "abc".toCharArray() → ['a', 'b', 'c']

Важно понимать, что в большинстве языков программирования строки являются неизменяемыми (immutable), что имеет серьезные последствия для производительности. При каждой операции модификации строки создается новый объект, что может привести к избыточному использованию памяти. Для эффективной работы с многократно модифицируемыми строками следует использовать специализированные классы, такие как StringBuilder в Java:

Java
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// Неэффективный способ конкатенации строк в цикле
String result = "";
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
result += i; // Создает новый объект String при каждой итерации
}

// Эффективный способ с использованием StringBuilder
StringBuilder builder = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
builder.append(i); // Модифицирует существующий объект
}
String result = builder.toString(); // Создается только один объект String

При обработке строк часто возникает необходимость в использовании регулярных выражений. Они представляют собой мощный инструмент для поиска, проверки и манипуляции строками по определенным паттернам:

Java
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// Проверка, является ли строка действительным email
boolean isValidEmail = email.matches("[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}");

// Извлечение всех цифр из строки
String digitsOnly = text.replaceAll("[^0-9]", "");

// Разделение строки по нескольким разделителям
String[] tokens = input.split("[ ,;]+");

Операции со строками часто используются в следующих сценариях:

  • Парсинг данных — извлечение информации из текстовых файлов, JSON, XML
  • Валидация ввода — проверка корректности электронной почты, пароля и других пользовательских данных
  • Обработка естественного языка — токенизация, стемминг, анализ тональности текста
  • Форматирование вывода — подготовка текста для отображения пользователю
  • Шаблонизация — генерация документов на основе шаблонов с заполнением переменных

Сочетание строковых методов с битовыми операциями может дать интересные результаты, например, при реализации хеш-функций или алгоритмов шифрования:

Java
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// Простая хеш-функция, комбинирующая строковые и битовые операции
public static int simpleHash(String s) {
int hash = 0;
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
hash = (hash << 5) – hash + s.charAt(i);
hash = hash & hash; // 32-битное значение
}
return hash;
}

Практические задачи с битовыми операциями

Теоретические знания о битовых операциях приобретают истинную ценность только при их применении к реальным задачам. Рассмотрим несколько классических проблем, где битовые операции предлагают элегантные и эффективные решения. 🧩

Задача 1: Подсчёт количества установленных битов в числе (известная также как подсчёт количества единиц).

Java
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// Наивное решение
int countBits(int n) {
int count = 0;
while (n > 0) {
count += n & 1;
n >>= 1;
}
return count;
}

// Оптимизированное решение (алгоритм Керниган-Рич)
int countBitsOptimized(int n) {
int count = 0;
while (n != 0) {
n &= (n – 1); // Сбрасывает крайний правый установленный бит
count++;
}
return count;
}

Второе решение использует неочевидный, но эффективный трюк: выражение n & (n – 1) обнуляет крайний правый установленный бит. Это сокращает количество итераций до количества единичных битов в числе, вместо прохода по всем 32 битам в худшем случае.

Задача 2: Определение, является ли число степенью двойки.

Java
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// Простое решение
boolean isPowerOfTwo(int n) {
if (n <= 0) return false;
return (n & (n – 1)) == 0;
}

Этот метод работает, потому что число, являющееся степенью двойки, имеет только один установленный бит. При вычитании 1 из такого числа, все биты справа от этого единственного бита становятся 1, а сам бит становится 0. Таким образом, побитовое И между числом и (числом – 1) должно дать 0.

Задача 3: Поиск единственного непарного числа в массиве, где все остальные числа встречаются ровно дважды.

Java
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int findSingle(int[] arr) {
int result = 0;
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
result ^= arr[i]; // XOR всех элементов
}
return result;
}

Это решение использует свойство операции XOR: a ^ a = 0 и a ^ 0 = a. Когда мы применяем XOR ко всем элементам массива, все парные числа "уничтожают" друг друга, оставляя только непарное число.

Задача 4: Обмен значений двух переменных без использования временной переменной.

Java
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void swapWithoutTemp(int a, int b) {
a = a ^ b;
b = a ^ b; // теперь b = a
a = a ^ b; // теперь a = b
}

Задача 5: Изоляция крайнего правого установленного бита.

Java
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int isolateRightmostBit(int n) {
return n & -n; // или n & (~n + 1)
}

Этот трюк использует представление отрицательных чисел в дополнительном коде: -n получается инвертированием всех битов n и добавлением 1.

Несколько более сложных задач, где битовые операции также эффективны:

  • Шифрование данных — простое XOR-шифрование, где каждый байт данных XOR-ится с байтом ключа
  • Реверс битов — изменение порядка битов в числе на противоположный
  • Генерация всех подмножеств набора — использование битовой маски для представления включения/исключения элементов
  • Быстрые математические операции — умножение/деление на степени двойки через битовые сдвиги
  • Алгоритмы на графах — компактное представление графов с помощью битовых масок

Вот пример решения задачи генерации всех подмножеств набора с использованием битовых масок:

Java
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void generateSubsets(int[] set) {
int n = set.length;
// Всего существует 2^n подмножеств
int subsetCount = 1 << n;

for (int mask = 0; mask < subsetCount; mask++) {
System.out.print("Подмножество: {");
for (int i = 0; i < n; i++) {
// Если i-й бит в маске установлен, включаем i-й элемент набора
if ((mask & (1 << i)) != 0) {
System.out.print(set[i] + " ");
}
}
System.out.println("}");
}
}

Оптимизация кода через операции с битами и строками

Оптимизация кода — это искусство баланса между читаемостью и производительностью. Битовые и строковые операции предоставляют мощные инструменты для повышения эффективности, но требуют внимательного применения. ⚡

Начнем с анализа производительности различных подходов к оптимизации:

Тип оптимизации Преимущества Недостатки Типичное улучшение
Битовые операции вместо арифметических Выполняются за один процессорный такт Снижение читаемости кода 2-10x для критических участков
Битовые флаги вместо булевых массивов Экономия памяти, атомарность операций Ограниченное количество флагов (обычно до 64) 8-64x меньше памяти
StringBuilder вместо конкатенации строк Избегание создания промежуточных объектов Более громоздкий код 10-1000x для многократных операций
Интернирование строк Быстрое сравнение по ссылкам Дополнительные затраты памяти в пуле строк 5-50x быстрее для сравнений

Рассмотрим конкретные техники оптимизации с использованием битовых операций:

  1. Умножение и деление на степени двойки:
Java
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// Вместо умножения на 2
int result = value * 2;
// Используем сдвиг влево (быстрее)
int optimizedResult = value << 1;

// Вместо деления на 4
int result = value / 4;
// Используем сдвиг вправо (быстрее)
int optimizedResult = value >> 2;
  1. Проверка четности:
Java
Скопировать код
// Стандартный способ
boolean isEven = (value % 2 == 0);
// Битовая оптимизация
boolean isEvenOptimized = (value & 1) == 0;
  1. Компактное хранение набора значений:
Java
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// Вместо булевого массива
boolean[] flags = new boolean[32];

// Используем битовую маску
int flags = 0;

// Установка флага
flags |= (1 << position);

// Проверка флага
boolean isSet = (flags & (1 << position)) != 0;

// Сброс флага
flags &= ~(1 << position);

Теперь перейдем к оптимизации операций со строками:

  1. Эффективная конкатенация:
Java
Скопировать код
// Неэффективно для большого количества операций
String result = "";
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
result += data[i];
}

// Оптимизация с StringBuilder
StringBuilder builder = new StringBuilder(10000); // Предварительное выделение буфера
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
builder.append(data[i]);
}
String result = builder.toString();
  1. Оптимизация поиска подстроки:
Java
Скопировать код
// Для однократного поиска подойдет стандартный метод
if (text.contains(pattern)) {
// ...
}

// Для многократного поиска разных паттернов в одном тексте
// эффективнее использовать алгоритмы Кнута-Морриса-Пратта или Бойера-Мура
KMPMatcher matcher = new KMPMatcher(text);
if (matcher.search(pattern1) >= 0) {
// ...
}
  1. Интернирование строк для быстрого сравнения:
Java
Скопировать код
// Медленное сравнение содержимого
if (str1.equals(str2)) {
// ...
}

// Быстрое сравнение ссылок для интернированных строк
String internedStr1 = str1.intern();
String internedStr2 = str2.intern();
if (internedStr1 == internedStr2) {
// ...
}

Важные принципы при оптимизации кода:

  • Измеряйте перед оптимизацией — используйте профилирование, чтобы выявить реальные узкие места
  • Документируйте неочевидные оптимизации — особенно битовые трюки, которые могут быть непонятны другим разработчикам
  • Сохраняйте баланс — иногда небольшая потеря производительности стоит значительного улучшения читаемости
  • Учитывайте контекст — оптимизации, эффективные для встраиваемых систем, могут быть излишними для веб-приложений
  • Следите за обновлениями компиляторов — современные компиляторы часто автоматически оптимизируют простые случаи

Дмитрий Соколов, руководитель команды разработки В проекте по обработке геопространственных данных мы столкнулись с серьезным узким местом: алгоритм, определяющий принадлежность точки к полигону, потреблял почти 70% процессорного времени всего приложения.

Изначально мы использовали стандартный подход: для каждой точки проверяли пересечение луча с гранями полигона. Проблема была в количестве операций с плавающей точкой и частых проверках условий:

Java
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private boolean isPointInPolygon(Point point, Polygon polygon) {
boolean inside = false;
Point[] vertices = polygon.getVertices();
for (int i = 0, j = vertices.length – 1; i < vertices.length; j = i++) {
if (((vertices[i].y > point.y) != (vertices[j].y > point.y)) &&
(point.x < (vertices[j].x – vertices[i].x) * (point.y – vertices[i].y) / 
(vertices[j].y – vertices[i].y) + vertices[i].x)) {
inside = !inside;
}
}
return inside;
}

После нескольких экспериментов мы разработали оптимизированную версию, использующую битовые операции для упрощения проверки четности пересечений и предварительные вычисления для минимизации операций с плавающей точкой. Также мы применили технику растеризации полигонов в битовую маску для часто используемых регионов.

Результат превзошел ожидания: снижение процессорного времени на этой функции на 92% и общее ускорение приложения на 63%. Клиент, ранее сомневавшийся в возможности обработки больших наборов данных в реальном времени, был поражен производительностью системы.

Самый важный урок: иногда нужно отойти от стандартных алгоритмов и заглянуть глубже, на уровень битов, чтобы найти действительно эффективное решение. Но при этом никогда не забывайте о тестировании — наша первая "оптимизированная" версия содержала ошибку, проявляющуюся только в редких случаях.

От теории к практике: решение реальных задач

Теория без практики остается лишь интеллектуальным упражнением. Рассмотрим, как операции с битами и строками решают конкретные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики. 🛠️

Задача 1: Компактное хранение информации о доске в шахматной программе

В шахматах доска представляет собой сетку 8×8. Традиционный подход — использовать двумерный массив, занимающий значительный объем памяти. Битовый подход использует 64-битные числа (bitboards) для представления положения каждого типа фигур:

Java
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public class ChessBoard {
// Битовые доски для каждого типа фигур
private long whitePawns;
private long whiteKnights;
// ... другие фигуры

// Проверка наличия фигуры на позиции
public boolean isPieceAt(int row, int col, ChessPieceType type) {
long position = 1L << (row * 8 + col);

switch (type) {
case WHITE_PAWN:
return (whitePawns & position) != 0;
case WHITE_KNIGHT:
return (whiteKnights & position) != 0;
// ... другие проверки
}
return false;
}

// Перемещение фигуры
public void movePiece(int fromRow, int fromCol, int toRow, int toCol, ChessPieceType type) {
long fromPosition = 1L << (fromRow * 8 + fromCol);
long toPosition = 1L << (toRow * 8 + toCol);

switch (type) {
case WHITE_PAWN:
whitePawns &= ~fromPosition; // Убираем с исходной позиции
whitePawns |= toPosition; // Устанавливаем на новую позицию
break;
// ... другие фигуры
}
}
}

Этот подход не только экономит память, но и позволяет выполнять сложные операции (проверка атак, генерация ходов) с помощью битовых операций, что значительно повышает производительность.

Задача 2: Анализ и трансформация текста с использованием регулярных выражений

Допустим, нам нужно извлечь все email-адреса из большого текста и преобразовать их в определенный формат для защиты от спам-ботов:

Java
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public class EmailObfuscator {
public static String obfuscateEmails(String text) {
// Регулярное выражение для поиска email-адресов
Pattern pattern = Pattern.compile("[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,}");
Matcher matcher = pattern.matcher(text);

StringBuffer result = new StringBuffer();
while (matcher.find()) {
String email = matcher.group();
// Заменяем @ на [at] и . на [dot]
String obfuscated = email.replaceAll("@", "[at]").replaceAll("\\.", "[dot]");
matcher.appendReplacement(result, obfuscated);
}
matcher.appendTail(result);

return result.toString();
}
}

Задача 3: Реализация эффективного фильтра Блума

Фильтр Блума — вероятностная структура данных, позволяющая проверить, принадлежит ли элемент множеству. Он использует несколько хеш-функций и битовый массив для эффективного хранения информации:

Java
Скопировать код
public class BloomFilter<T> {
private final int[] bitset;
private final int bitsetSize;
private final int numHashFunctions;

public BloomFilter(int expectedElements, double falsePositiveProbability) {
// Расчет оптимальных параметров
this.bitsetSize = calculateBitsetSize(expectedElements, falsePositiveProbability);
this.numHashFunctions = calculateNumHashFunctions(expectedElements, bitsetSize);
this.bitset = new int[(bitsetSize + 31) / 32]; // Деление с округлением вверх
}

public void add(T element) {
int[] hashValues = calculateHashes(element);
for (int hash : hashValues) {
int position = Math.abs(hash % bitsetSize);
setBit(position);
}
}

public boolean mightContain(T element) {
int[] hashValues = calculateHashes(element);
for (int hash : hashValues) {
int position = Math.abs(hash % bitsetSize);
if (!isBitSet(position)) {
return false; // Если хоть один бит не установлен, элемент точно не в множестве
}
}
return true; // Возможно в множестве (с некоторой вероятностью ложного срабатывания)
}

private void setBit(int position) {
int wordIndex = position / 32;
int bitIndex = position % 32;
bitset[wordIndex] |= (1 << bitIndex);
}

private boolean isBitSet(int position) {
int wordIndex = position / 32;
int bitIndex = position % 32;
return (bitset[wordIndex] & (1 << bitIndex)) != 0;
}

// ... вспомогательные методы для расчета параметров и хеш-функций
}

Фильтр Блума широко применяется в базах данных, кэшах и системах проверки паролей для быстрой предварительной фильтрации.

Задача 4: Реализация эффективной триады (Trie) для автодополнения

Триада (префиксное дерево) — структура данных для хранения словаря строк, оптимизированная для операций поиска префиксов, что делает её идеальной для функций автодополнения:

Java
Скопировать код
public class Trie {
private TrieNode root;

public Trie() {
root = new TrieNode();
}

public void insert(String word) {
TrieNode current = root;
for (char c : word.toCharArray()) {
current.children.putIfAbsent(c, new TrieNode());
current = current.children.get(c);
}
current.isEndOfWord = true;
}

public List<String> getAutocompleteSuggestions(String prefix, int limit) {
List<String> suggestions = new ArrayList<>();
TrieNode current = root;

// Находим узел, соответствующий префиксу
for (char c : prefix.toCharArray()) {
if (!current.children.containsKey(c)) {
return suggestions; // Префикс не найден
}
current = current.children.get(c);
}

// Выполняем обход в глубину, чтобы найти все слова с этим префиксом
findAllWords(current, new StringBuilder(prefix), suggestions, limit);
return suggestions;
}

private void findAllWords(TrieNode node, StringBuilder prefix, List<String> result, int limit) {
if (result.size() >= limit) {
return;
}

if (node.isEndOfWord) {
result.add(prefix.toString());
}

for (Map.Entry<Character, TrieNode> entry : node.children.entrySet()) {
prefix.append(entry.getKey());
findAllWords(entry.getValue(), prefix, result, limit);
prefix.deleteCharAt(prefix.length() – 1);
}
}

private static class TrieNode {
Map<Character, TrieNode> children = new HashMap<>();
boolean isEndOfWord;
}
}

Эта структура позволяет эффективно реализовать автодополнение в поисковых системах, текстовых редакторах и мобильных клавиатурах.

Эти примеры демонстрируют, как комбинирование битовых операций и строковых методов позволяет создавать эффективные решения для разнообразных задач от низкоуровневой оптимизации до сложных алгоритмов обработки текста.

Мастерство использования битовых и строковых операций — не просто технический навык, а образ мышления, позволяющий видеть элегантные решения там, где другие видят лишь сложность. Вооружившись этими фундаментальными инструментами, вы сможете оптимизировать производительность, сократить потребление памяти и создавать более эффективные алгоритмы. Помните: в мире программирования красота часто кроется в простоте, а настоящая простота достигается глубоким пониманием основ.

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Милана Усова

разработчик бэкенда

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