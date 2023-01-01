Модульные сетки в InDesign: секреты создания профессиональной газеты#Разное
Для кого эта статья:
- Профессиональные верстальщики и графические дизайнеры
- Начинающие дизайнеры, стремящиеся овладеть навыками верстки
Специалисты, работающие в области печатных изданий и газетного дизайна
Верстка газеты — то искусство, где математическая точность встречается с творческой свободой. За кажущейся хаотичностью первой полосы любого издания скрывается четко продуманная сетка, без которой невозможно создать по-настоящему профессиональный макет. Пока начинающие верстальщики мучительно размещают элементы "на глаз", профессионалы используют модульные сетки в InDesign, экономя часы работы и добиваясь безупречной визуальной гармонии. Готовы превратить ваш следующий газетный проект из головной боли в шедевр верстки? 🎯
Основы газетной сетки и подготовка к работе в InDesign
Газетная сетка — это невидимый каркас, определяющий позиции всех элементов на странице. Правильно спроектированная сетка обеспечивает единообразие оформления, облегчает восприятие информации читателями и ускоряет процесс верстки. Перед тем как открыть InDesign, необходимо понять основные компоненты газетной сетки:
- Поля — пространство между краем страницы и контентом
- Колонки — вертикальные разделы для размещения текста
- Средники — промежутки между колонками
- Модули — ячейки, образованные пересечением горизонтальных и вертикальных направляющих
- Базовые линии — горизонтальные направляющие для выравнивания текста
Перед началом работы необходимо также собрать всю информацию о будущем издании: формат, периодичность, объем, особенности печати и целевая аудитория. Эти факторы напрямую влияют на выбор параметров сетки.
Максим Соколов, арт-директор печатного издания
Помню свой первый проект по редизайну городской газеты. Клиент хотел "современный вид", но при этом сохранить узнаваемость для консервативной аудитории. Я потратил три дня на поиски идеального решения, пока не осознал, что начал не с того. Перед созданием сетки я детально проанализировал потребности читателей: возраст (65+ лет), предпочтения (длинные статьи, крупные фото) и условия чтения (часто при плохом освещении).
Это определило все параметры: я выбрал классическую 5-колоночную сетку с увеличенными межколонниками и щедрыми полями. Для основного текста использовал 12 пт шрифт с увеличенным интерлиньяжем. Результат превзошел ожидания — тираж вырос на 15% в первый же месяц после редизайна, а редакция получила множество позитивных откликов от читателей, отметивших, что газету стало "приятнее и легче читать".
Прежде чем приступать к созданию сетки, нужно провести настройку рабочего пространства InDesign для комфортной работы с газетным макетом:
- Откройте InDesign и выберите рабочее пространство "Печать" (Workspace → Print)
- Активируйте линейки: View → Show Rulers (Ctrl+R/Cmd+R)
- Включите отображение направляющих: View → Grids & Guides → Show Guides
- Настройте привязку объектов к направляющим: View → Grids & Guides → Snap to Guides
- Откройте панели Character, Paragraph и Paragraph Styles для быстрого доступа
Также полезно установить единицы измерения, соответствующие принятым в газетном производстве — обычно это миллиметры или пики. Для этого перейдите в Edit → Preferences → Units & Increments (Windows) или InDesign → Preferences → Units & Increments (Mac).
Настройка документа и базовых параметров для газеты
Первый шаг в создании газеты — настройка документа с правильными параметрами. От этого зависит удобство работы и конечный результат. В InDesign создание нового документа начинается с диалогового окна New Document (Ctrl+N/Cmd+N). 📄
При создании газетного макета важно задать следующие параметры:
- Intent: выберите "Print" для документа, предназначенного для печати
- Page Size: стандартные форматы для газет — A3, A2 или tabloid
- Orientation: обычно используется портретная ориентация
- Columns: начальное количество колонок (можно изменить позже)
- Margins: отступы от краев страницы (обычно 12-15 мм)
- Bleed: выпуск за обрез (стандарт 3-5 мм)
Наиболее распространенные форматы газет и их параметры представлены в таблице ниже:
|Формат
|Размер (мм)
|Типичные поля (мм)
|Количество колонок
|A3
|297 × 420
|15-20
|5-6
|A2
|420 × 594
|20-25
|7-8
|Berliner
|315 × 470
|15-20
|5-6
|Tabloid
|279 × 432
|12-15
|5
|Broadsheet
|380 × 578
|20-25
|6-8
После создания документа необходимо настроить дополнительные параметры для газетной верстки:
- Настройте сетку базовых линий: Edit → Preferences → Grids (InDesign → Preferences → Grids на Mac):
- Start: установите значение, равное верхнему полю
- Increment Every: укажите значение интерлиньяжа основного текста (обычно 12-14 пт)
- Включите отображение базовой сетки: View → Grids & Guides → Show Baseline Grid
- Настройте привязку к базовой сетке: View → Grids & Guides → Snap to Baseline Grid
- Создайте основные текстовые стили: заголовки, подзаголовки, основной текст, подписи
Создание модульной сетки с колонками в InDesign
Модульная сетка — сердце газетного дизайна, позволяющее гибко размещать контент различных размеров, сохраняя при этом общую структуру и порядок. В отличие от журнальных или книжных макетов, газетная сетка должна быть достаточно детализированной, чтобы вместить множество различных элементов на одной странице. 🧩
Для создания базовой колоночной структуры используйте меню Layout → Margins and Columns. Здесь можно задать:
- Количество колонок (Number)
- Ширину средника между колонками (Gutter)
- Размеры полей (Margins) со всех сторон страницы
Для газетной верстки оптимальными являются следующие показатели:
|Тип издания
|Количество колонок
|Ширина средника (мм)
|Примечания
|Ежедневная газета
|5-6
|4-5
|Компактная верстка, максимум контента
|Еженедельная газета
|4-5
|5-6
|Баланс между плотностью и читаемостью
|Деловое издание
|6
|4
|Строгая структурированная верстка
|Таблоид/массовое издание
|4
|5-7
|Крупные заголовки, большие иллюстрации
Однако колонки — это только первый уровень модульной сетки. Для создания полноценной модульной структуры необходимо добавить горизонтальные направляющие, которые разобьют колонки на модули. Вот пошаговая инструкция:
- Определите высоту модуля — обычно это 3-5 базовых линий текста
- Создайте новую направляющую: View → Grids & Guides → Create Guides
- Выберите опцию "Rows" и укажите необходимое количество горизонтальных линий
- Установите галочку "Fit Guides to Margins" для размещения сетки в пределах полей
Для более точного контроля над позиционированием направляющих можно использовать линейки:
- Убедитесь, что линейки активированы (Ctrl+R/Cmd+R)
- Потяните направляющую из горизонтальной линейки вниз для создания горизонтальной линии
- Потяните направляющую из вертикальной линейки вправо для создания вертикальной линии
- Для точного позиционирования удерживайте Shift при перетаскивании направляющих
Для создания полноценной модульной сетки рекомендуется следовать правилу: высота модуля должна соответствовать интерлиньяжу основного текста, умноженному на целое число (обычно 3, 4 или 5). Это обеспечит выравнивание всех элементов по базовым линиям.
Екатерина Романова, руководитель отдела верстки
Недавно мы запускали новую еженедельную газету с нуля. Заказчик хотел чего-то "свежего и современного", но с соблюдением всех стандартов газетного дизайна. Первоначально я создала стандартную 5-колоночную сетку, но быстро поняла, что она недостаточно гибкая для наших нужд.
Решение пришло неожиданно: я разработала комбинированную модульную сетку, где страница делилась на 12 невидимых колонок, но основная верстка осуществлялась в 4-колоночном формате (объединяя по 3 узких колонки). Это давало нам возможность для экспериментов — некоторые элементы могли занимать 2, 3, 4, 6 или 9 узких колонок, создавая динамичную, но структурированную композицию.
Для главных материалов мы использовали 2-колоночную верстку (6 узких колонок), а для новостных блоков — 3-колоночную (9 узких колонок). Результат превзошел ожидания: газета получила премию за дизайн на региональном конкурсе, а читатели отметили удобство и современный вид издания при сохранении классической структуры.
Работа с направляющими и разделителями в макете
Грамотное использование направляющих и разделителей — ключ к созданию структурированного и легко читаемого газетного макета. Помимо основной модульной сетки, о которой мы говорили ранее, существуют дополнительные элементы, помогающие организовать контент. 📏
Типы направляющих и их применение в газетной верстке:
- Стандартные направляющие (голубые линии) — используются для выравнивания элементов
- Умные направляющие (появляются при перемещении объектов) — помогают с точным позиционированием
- Базовые линии — обеспечивают выравнивание текста по строкам
- Границы полей и колонок — основа структуры страницы
- Пользовательские направляющие — для особых элементов дизайна
Для управления направляющими в InDesign существует несколько полезных команд:
- Блокировка направляющих: View → Grids & Guides → Lock Guides (Alt+Ctrl+;/Option+Cmd+;)
- Скрытие направляющих: View → Grids & Guides → Hide Guides (Ctrl+;/Cmd+;)
- Удаление всех направляющих на странице: выделите все направляющие и нажмите Delete
- Копирование направляющих между страницами: через мастер-страницы или с помощью перетаскивания с нажатой клавишей Alt/Option
Разделители играют важную роль в визуальной организации газетного макета. Они помогают читателю быстрее ориентироваться в материалах и создают визуальную иерархию. Основные типы разделителей в газетной верстке:
- Линейки — горизонтальные или вертикальные линии разной толщины:
- Тонкие (0.25–0.5 пт) — для деликатного разделения
- Средние (0.75–1.5 пт) — для четкого разделения разделов
- Толстые (2–4 пт) — для выделения важных материалов
- Рамки — обрамляют отдельные материалы или рубрики
- Плашки — цветовые блоки для выделения определенных элементов
- Пробелы — пустое пространство как способ визуального разделения
Для создания линеек в InDesign используйте инструмент Line Tool (backslash key ) или Rectangle Tool (M) с нулевой высотой. Для настройки стиля линии используйте панель Stroke (Window → Stroke).
Эффективная работа с разделителями требует соблюдения единообразия. Создайте библиотеку стандартных разделительных элементов:
- Сохраните часто используемые разделители в библиотеке (File → New → Library)
- Создайте стили объектов для разделителей (Window → Styles → Object Styles)
- Используйте цветовые плашки в соответствии с общей цветовой схемой издания
При размещении разделителей следуйте правилам:
- Горизонтальные линейки должны быть привязаны к базовым линиям текста
- Вертикальные линейки размещайте строго по границам колонок или модулей
- Поддерживайте единообразие отступов от линеек до текста и других элементов
- Для создания визуальной иерархии используйте разную толщину линеек
Шаблоны и автоматизация верстки газеты в InDesign
Создание качественного газетного издания — процесс циклический. Без автоматизации и использования шаблонов верстка каждого номера превращается в монотонный труд, отнимающий драгоценное время. Мастер-страницы (Master Pages) в InDesign — ключевой инструмент для создания единообразного дизайна и ускорения рабочего процесса. ⚙️
Мастер-страницы содержат элементы, которые должны повторяться на нескольких страницах издания. Для газеты это могут быть:
- Основная модульная сетка и направляющие
- Колонтитулы и номера страниц
- Логотип издания и дата выпуска
- Постоянные рубрики и их оформление
- Повторяющиеся декоративные элементы
Для создания эффективной системы мастер-страниц следуйте этим шагам:
- Откройте панель Pages (Window → Pages)
- В меню панели выберите New Master или дважды кликните на иконке A-Master
- Создайте базовую мастер-страницу с основной сеткой и постоянными элементами
- Создайте дополнительные мастер-страницы для разных типов страниц (первая полоса, тематические развороты, и т.д.)
- Установите иерархию мастер-страниц: базируйте специализированные мастер-страницы на основной
Типичная структура мастер-страниц для газеты:
|Название мастера
|Назначение
|Специфические элементы
|A-Base
|Основа для всех страниц
|Базовая сетка, поля, колонки, номера страниц
|B-First
|Первая полоса
|Логотип, дата, выходные данные, особая сетка для главных новостей
|C-News
|Страницы новостей
|Заголовки рубрик, специфическая сетка для новостных блоков
|D-Feature
|Развороты с крупными материалами
|Сетка с меньшим количеством колонок, место для крупных фото
|E-Last
|Последняя страница
|Блоки для рекламы, контактная информация, анонсы
Помимо мастер-страниц, для автоматизации верстки газеты используйте:
- Стили параграфов (Paragraph Styles):
- Создайте отдельные стили для каждого типа текста (заголовки разных уровней, лиды, основной текст, подписи)
- Используйте вложенные стили для автоматического форматирования частей текста
- Настройте каскадное применение стилей через Next Style
- Стили символов (Character Styles):
- Создайте стили для выделений в тексте (полужирный, курсив, цветное выделение)
- Используйте для оформления буквиц и специальных элементов
- Стили объектов (Object Styles):
- Разработайте стили для текстовых фреймов разных типов материалов
- Создайте стили для графических фреймов с определенными параметрами обтекания
- Примените стили к разделителям, плашкам и другим элементам дизайна
- Библиотеки (Libraries):
- Сохраняйте часто используемые элементы дизайна в библиотеке
- Создайте отдельные библиотеки для разных типов материалов или рубрик
Для максимальной автоматизации используйте также:
- GREP-стили для автоматического форматирования текста по шаблонам
- Условный текст для создания вариативного контента
- Привязанные объекты для элементов, которые должны перемещаться вместе с текстом
- Сценарии для автоматизации повторяющихся задач
Один из самых эффективных способов ускорить верстку — создать полноценный шаблон газеты, содержащий все необходимые страницы с примененными мастер-страницами, стилями и заготовками текстовых фреймов. При создании нового выпуска просто используйте File → Save As и замените содержимое, сохраняя структуру.
Создание эффективной сетки для верстки газеты — это гораздо больше, чем просто технический процесс. Это фундамент, на котором строится визуальная коммуникация между изданием и читателем. Хорошая сетка невидима для конечного пользователя, но именно она обеспечивает комфорт чтения, логику восприятия и профессиональный вид издания. Помните: мастерство верстальщика не в создании эффектного хаоса, а в разработке упорядоченной системы, которая служит контенту, а не доминирует над ним. Инвестируйте время в создание продуманной сетки сегодня — и она сэкономит вам часы работы и массу нервов при верстке каждого следующего выпуска.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы