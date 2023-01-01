Модульные сетки в InDesign: секреты создания профессиональной газеты

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Для кого эта статья:

Профессиональные верстальщики и графические дизайнеры

Начинающие дизайнеры, стремящиеся овладеть навыками верстки

Специалисты, работающие в области печатных изданий и газетного дизайна Верстка газеты — то искусство, где математическая точность встречается с творческой свободой. За кажущейся хаотичностью первой полосы любого издания скрывается четко продуманная сетка, без которой невозможно создать по-настоящему профессиональный макет. Пока начинающие верстальщики мучительно размещают элементы "на глаз", профессионалы используют модульные сетки в InDesign, экономя часы работы и добиваясь безупречной визуальной гармонии. Готовы превратить ваш следующий газетный проект из головной боли в шедевр верстки? 🎯

Основы газетной сетки и подготовка к работе в InDesign

Газетная сетка — это невидимый каркас, определяющий позиции всех элементов на странице. Правильно спроектированная сетка обеспечивает единообразие оформления, облегчает восприятие информации читателями и ускоряет процесс верстки. Перед тем как открыть InDesign, необходимо понять основные компоненты газетной сетки:

Поля — пространство между краем страницы и контентом

— пространство между краем страницы и контентом Колонки — вертикальные разделы для размещения текста

— вертикальные разделы для размещения текста Средники — промежутки между колонками

— промежутки между колонками Модули — ячейки, образованные пересечением горизонтальных и вертикальных направляющих

— ячейки, образованные пересечением горизонтальных и вертикальных направляющих Базовые линии — горизонтальные направляющие для выравнивания текста

Перед началом работы необходимо также собрать всю информацию о будущем издании: формат, периодичность, объем, особенности печати и целевая аудитория. Эти факторы напрямую влияют на выбор параметров сетки.

Максим Соколов, арт-директор печатного издания

Помню свой первый проект по редизайну городской газеты. Клиент хотел "современный вид", но при этом сохранить узнаваемость для консервативной аудитории. Я потратил три дня на поиски идеального решения, пока не осознал, что начал не с того. Перед созданием сетки я детально проанализировал потребности читателей: возраст (65+ лет), предпочтения (длинные статьи, крупные фото) и условия чтения (часто при плохом освещении). Это определило все параметры: я выбрал классическую 5-колоночную сетку с увеличенными межколонниками и щедрыми полями. Для основного текста использовал 12 пт шрифт с увеличенным интерлиньяжем. Результат превзошел ожидания — тираж вырос на 15% в первый же месяц после редизайна, а редакция получила множество позитивных откликов от читателей, отметивших, что газету стало "приятнее и легче читать".

Прежде чем приступать к созданию сетки, нужно провести настройку рабочего пространства InDesign для комфортной работы с газетным макетом:

Откройте InDesign и выберите рабочее пространство "Печать" (Workspace → Print) Активируйте линейки: View → Show Rulers (Ctrl+R/Cmd+R) Включите отображение направляющих: View → Grids & Guides → Show Guides Настройте привязку объектов к направляющим: View → Grids & Guides → Snap to Guides Откройте панели Character, Paragraph и Paragraph Styles для быстрого доступа

Также полезно установить единицы измерения, соответствующие принятым в газетном производстве — обычно это миллиметры или пики. Для этого перейдите в Edit → Preferences → Units & Increments (Windows) или InDesign → Preferences → Units & Increments (Mac).

Настройка документа и базовых параметров для газеты

Первый шаг в создании газеты — настройка документа с правильными параметрами. От этого зависит удобство работы и конечный результат. В InDesign создание нового документа начинается с диалогового окна New Document (Ctrl+N/Cmd+N). 📄

При создании газетного макета важно задать следующие параметры:

Intent: выберите "Print" для документа, предназначенного для печати

выберите "Print" для документа, предназначенного для печати Page Size: стандартные форматы для газет — A3, A2 или tabloid

стандартные форматы для газет — A3, A2 или tabloid Orientation: обычно используется портретная ориентация

обычно используется портретная ориентация Columns: начальное количество колонок (можно изменить позже)

начальное количество колонок (можно изменить позже) Margins: отступы от краев страницы (обычно 12-15 мм)

отступы от краев страницы (обычно 12-15 мм) Bleed: выпуск за обрез (стандарт 3-5 мм)

Наиболее распространенные форматы газет и их параметры представлены в таблице ниже:

Формат Размер (мм) Типичные поля (мм) Количество колонок A3 297 × 420 15-20 5-6 A2 420 × 594 20-25 7-8 Berliner 315 × 470 15-20 5-6 Tabloid 279 × 432 12-15 5 Broadsheet 380 × 578 20-25 6-8

После создания документа необходимо настроить дополнительные параметры для газетной верстки:

Настройте сетку базовых линий: Edit → Preferences → Grids (InDesign → Preferences → Grids на Mac): Start: установите значение, равное верхнему полю

Increment Every: укажите значение интерлиньяжа основного текста (обычно 12-14 пт) Включите отображение базовой сетки: View → Grids & Guides → Show Baseline Grid Настройте привязку к базовой сетке: View → Grids & Guides → Snap to Baseline Grid Создайте основные текстовые стили: заголовки, подзаголовки, основной текст, подписи

Создание модульной сетки с колонками в InDesign

Модульная сетка — сердце газетного дизайна, позволяющее гибко размещать контент различных размеров, сохраняя при этом общую структуру и порядок. В отличие от журнальных или книжных макетов, газетная сетка должна быть достаточно детализированной, чтобы вместить множество различных элементов на одной странице. 🧩

Для создания базовой колоночной структуры используйте меню Layout → Margins and Columns. Здесь можно задать:

Количество колонок (Number)

Ширину средника между колонками (Gutter)

Размеры полей (Margins) со всех сторон страницы

Для газетной верстки оптимальными являются следующие показатели:

Тип издания Количество колонок Ширина средника (мм) Примечания Ежедневная газета 5-6 4-5 Компактная верстка, максимум контента Еженедельная газета 4-5 5-6 Баланс между плотностью и читаемостью Деловое издание 6 4 Строгая структурированная верстка Таблоид/массовое издание 4 5-7 Крупные заголовки, большие иллюстрации

Однако колонки — это только первый уровень модульной сетки. Для создания полноценной модульной структуры необходимо добавить горизонтальные направляющие, которые разобьют колонки на модули. Вот пошаговая инструкция:

Определите высоту модуля — обычно это 3-5 базовых линий текста Создайте новую направляющую: View → Grids & Guides → Create Guides Выберите опцию "Rows" и укажите необходимое количество горизонтальных линий Установите галочку "Fit Guides to Margins" для размещения сетки в пределах полей

Для более точного контроля над позиционированием направляющих можно использовать линейки:

Убедитесь, что линейки активированы (Ctrl+R/Cmd+R) Потяните направляющую из горизонтальной линейки вниз для создания горизонтальной линии Потяните направляющую из вертикальной линейки вправо для создания вертикальной линии Для точного позиционирования удерживайте Shift при перетаскивании направляющих

Для создания полноценной модульной сетки рекомендуется следовать правилу: высота модуля должна соответствовать интерлиньяжу основного текста, умноженному на целое число (обычно 3, 4 или 5). Это обеспечит выравнивание всех элементов по базовым линиям.

Екатерина Романова, руководитель отдела верстки

Недавно мы запускали новую еженедельную газету с нуля. Заказчик хотел чего-то "свежего и современного", но с соблюдением всех стандартов газетного дизайна. Первоначально я создала стандартную 5-колоночную сетку, но быстро поняла, что она недостаточно гибкая для наших нужд. Решение пришло неожиданно: я разработала комбинированную модульную сетку, где страница делилась на 12 невидимых колонок, но основная верстка осуществлялась в 4-колоночном формате (объединяя по 3 узких колонки). Это давало нам возможность для экспериментов — некоторые элементы могли занимать 2, 3, 4, 6 или 9 узких колонок, создавая динамичную, но структурированную композицию. Для главных материалов мы использовали 2-колоночную верстку (6 узких колонок), а для новостных блоков — 3-колоночную (9 узких колонок). Результат превзошел ожидания: газета получила премию за дизайн на региональном конкурсе, а читатели отметили удобство и современный вид издания при сохранении классической структуры.

Работа с направляющими и разделителями в макете

Грамотное использование направляющих и разделителей — ключ к созданию структурированного и легко читаемого газетного макета. Помимо основной модульной сетки, о которой мы говорили ранее, существуют дополнительные элементы, помогающие организовать контент. 📏

Типы направляющих и их применение в газетной верстке:

Стандартные направляющие (голубые линии) — используются для выравнивания элементов

(голубые линии) — используются для выравнивания элементов Умные направляющие (появляются при перемещении объектов) — помогают с точным позиционированием

(появляются при перемещении объектов) — помогают с точным позиционированием Базовые линии — обеспечивают выравнивание текста по строкам

— обеспечивают выравнивание текста по строкам Границы полей и колонок — основа структуры страницы

— основа структуры страницы Пользовательские направляющие — для особых элементов дизайна

Для управления направляющими в InDesign существует несколько полезных команд:

Блокировка направляющих: View → Grids & Guides → Lock Guides (Alt+Ctrl+;/Option+Cmd+;) Скрытие направляющих: View → Grids & Guides → Hide Guides (Ctrl+;/Cmd+;) Удаление всех направляющих на странице: выделите все направляющие и нажмите Delete Копирование направляющих между страницами: через мастер-страницы или с помощью перетаскивания с нажатой клавишей Alt/Option

Разделители играют важную роль в визуальной организации газетного макета. Они помогают читателю быстрее ориентироваться в материалах и создают визуальную иерархию. Основные типы разделителей в газетной верстке:

Линейки — горизонтальные или вертикальные линии разной толщины: Тонкие (0.25–0.5 пт) — для деликатного разделения

Средние (0.75–1.5 пт) — для четкого разделения разделов

Толстые (2–4 пт) — для выделения важных материалов Рамки — обрамляют отдельные материалы или рубрики Плашки — цветовые блоки для выделения определенных элементов Пробелы — пустое пространство как способ визуального разделения

Для создания линеек в InDesign используйте инструмент Line Tool (backslash key ) или Rectangle Tool (M) с нулевой высотой. Для настройки стиля линии используйте панель Stroke (Window → Stroke).

Эффективная работа с разделителями требует соблюдения единообразия. Создайте библиотеку стандартных разделительных элементов:

Сохраните часто используемые разделители в библиотеке (File → New → Library)

Создайте стили объектов для разделителей (Window → Styles → Object Styles)

Используйте цветовые плашки в соответствии с общей цветовой схемой издания

При размещении разделителей следуйте правилам:

Горизонтальные линейки должны быть привязаны к базовым линиям текста Вертикальные линейки размещайте строго по границам колонок или модулей Поддерживайте единообразие отступов от линеек до текста и других элементов Для создания визуальной иерархии используйте разную толщину линеек

Шаблоны и автоматизация верстки газеты в InDesign

Создание качественного газетного издания — процесс циклический. Без автоматизации и использования шаблонов верстка каждого номера превращается в монотонный труд, отнимающий драгоценное время. Мастер-страницы (Master Pages) в InDesign — ключевой инструмент для создания единообразного дизайна и ускорения рабочего процесса. ⚙️

Мастер-страницы содержат элементы, которые должны повторяться на нескольких страницах издания. Для газеты это могут быть:

Основная модульная сетка и направляющие

Колонтитулы и номера страниц

Логотип издания и дата выпуска

Постоянные рубрики и их оформление

Повторяющиеся декоративные элементы

Для создания эффективной системы мастер-страниц следуйте этим шагам:

Откройте панель Pages (Window → Pages) В меню панели выберите New Master или дважды кликните на иконке A-Master Создайте базовую мастер-страницу с основной сеткой и постоянными элементами Создайте дополнительные мастер-страницы для разных типов страниц (первая полоса, тематические развороты, и т.д.) Установите иерархию мастер-страниц: базируйте специализированные мастер-страницы на основной

Типичная структура мастер-страниц для газеты:

Название мастера Назначение Специфические элементы A-Base Основа для всех страниц Базовая сетка, поля, колонки, номера страниц B-First Первая полоса Логотип, дата, выходные данные, особая сетка для главных новостей C-News Страницы новостей Заголовки рубрик, специфическая сетка для новостных блоков D-Feature Развороты с крупными материалами Сетка с меньшим количеством колонок, место для крупных фото E-Last Последняя страница Блоки для рекламы, контактная информация, анонсы

Помимо мастер-страниц, для автоматизации верстки газеты используйте:

Стили параграфов (Paragraph Styles): Создайте отдельные стили для каждого типа текста (заголовки разных уровней, лиды, основной текст, подписи)

Используйте вложенные стили для автоматического форматирования частей текста

Настройте каскадное применение стилей через Next Style Стили символов (Character Styles): Создайте стили для выделений в тексте (полужирный, курсив, цветное выделение)

Используйте для оформления буквиц и специальных элементов Стили объектов (Object Styles): Разработайте стили для текстовых фреймов разных типов материалов

Создайте стили для графических фреймов с определенными параметрами обтекания

Примените стили к разделителям, плашкам и другим элементам дизайна Библиотеки (Libraries): Сохраняйте часто используемые элементы дизайна в библиотеке

Создайте отдельные библиотеки для разных типов материалов или рубрик

Для максимальной автоматизации используйте также:

GREP-стили для автоматического форматирования текста по шаблонам

для автоматического форматирования текста по шаблонам Условный текст для создания вариативного контента

для создания вариативного контента Привязанные объекты для элементов, которые должны перемещаться вместе с текстом

для элементов, которые должны перемещаться вместе с текстом Сценарии для автоматизации повторяющихся задач

Один из самых эффективных способов ускорить верстку — создать полноценный шаблон газеты, содержащий все необходимые страницы с примененными мастер-страницами, стилями и заготовками текстовых фреймов. При создании нового выпуска просто используйте File → Save As и замените содержимое, сохраняя структуру.

Создание эффективной сетки для верстки газеты — это гораздо больше, чем просто технический процесс. Это фундамент, на котором строится визуальная коммуникация между изданием и читателем. Хорошая сетка невидима для конечного пользователя, но именно она обеспечивает комфорт чтения, логику восприятия и профессиональный вид издания. Помните: мастерство верстальщика не в создании эффектного хаоса, а в разработке упорядоченной системы, которая служит контенту, а не доминирует над ним. Инвестируйте время в создание продуманной сетки сегодня — и она сэкономит вам часы работы и массу нервов при верстке каждого следующего выпуска.

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