От наброска до прототипа: как создавать эффективные макеты
Для кого эта статья:
- Новички в UX/UI дизайне, стремящиеся освоить основы создания прототипов и макетов.
- Студенты и специалисты, планирующие пройти курс по веб-дизайну или улучшить свои навыки в дизайне.
Профессионалы, интересующиеся современными инструментами и методами тестирования в UX/UI дизайне.
Представьте: вы сидите перед пустым экраном, ваш клиент ждёт первые макеты через неделю, а вы не знаете, с чего начать. Знакомо? Процесс создания прототипов и макетов часто кажется неприступной крепостью для новичков в UX/UI дизайне. Но за кажущейся сложностью скрывается чёткая последовательность шагов, которую можно освоить и довести до автоматизма. Давайте разберём этот процесс — от простого наброска на салфетке до интерактивного прототипа, готового к тестированию с реальными пользователями. 🚀
Что такое UX/UI дизайн: разбираем основные концепции
Перед тем как погрузиться в процесс создания прототипов, давайте разберёмся, что вообще такое UX/UI дизайн и почему эти две аббревиатуры всегда идут рука об руку.
UX (User Experience) — это опыт взаимодействия пользователя с продуктом. Он охватывает все аспекты взаимодействия конечного пользователя с компанией, её услугами и продуктами. UX-дизайнер отвечает за то, чтобы пользователю было удобно, понятно и приятно использовать продукт.
UI (User Interface) — это визуальная часть продукта, с которой взаимодействует пользователь. Сюда входят кнопки, текстовые поля, изображения, слайдеры и все остальные элементы, которые пользователь видит и с которыми работает.
По сути, UX отвечает на вопрос "как это работает?", а UI — "как это выглядит?". В идеальном мире UX и UI должны работать в тандеме, создавая продукт, который не только выглядит привлекательно, но и решает задачи пользователей максимально эффективно. 🎯
|UX-дизайн
|UI-дизайн
|Исследование пользователей
|Визуальные элементы
|Информационная архитектура
|Цветовая палитра
|Пользовательские сценарии
|Типографика
|Прототипирование
|Иконки и иллюстрации
|Тестирование удобства использования
|Анимации и переходы
Прототипы и макеты — это инструменты, которые помогают визуализировать идеи и проверять гипотезы до начала разработки. Они позволяют сэкономить время и ресурсы, ведь гораздо дешевле внести изменения в прототип, чем переделывать уже написанный код.
Процесс создания прототипов можно разделить на несколько уровней детализации:
- Скетчи (наброски) — быстрые рисунки от руки, помогающие визуализировать первые идеи
- Wireframes (каркасы) — схематичные макеты с базовой структурой и элементами
- Mockups (макеты) — статичные, но визуально близкие к финальному продукту изображения
- Прототипы — интерактивные модели с базовой функциональностью
Каждый из этих этапов имеет свою ценность и помогает решать определённые задачи в процессе дизайна интерфейсов. Но прежде чем приступить к созданию даже самых простых скетчей, нам нужно понять, для кого мы делаем продукт и какие проблемы он должен решать.
Сбор требований и исследование пользователей
Анна Кравцова, Senior UX-исследователь
Помню свой первый серьёзный проект — мобильное приложение для сети фитнес-центров. Команда была в восторге от идеи, мы быстро нарисовали первые макеты с кучей "крутых" функций и были готовы передавать их разработчикам. Но что-то меня останавливало. Я настояла на проведении исследования — интервью с потенциальными пользователями.
Оказалось, что наши предположения о том, что людям нужна детальная статистика и соревнования с другими посетителями, были в корне неверными! Большинство пользователей хотели просто бронировать групповые занятия без звонков администратору и видеть свободные тренажёры в реальном времени. Мы полностью пересмотрели концепцию.
Это был урок на всю жизнь: никогда не пропускай этап исследования, каким бы очевидным ни казалось решение. Твои пользователи всегда найдут способ тебя удивить.
Исследование пользователей — это фундамент, на котором строится весь дизайн-процесс. Без понимания целевой аудитории, её потребностей, болей и мотиваций невозможно создать действительно полезный продукт.
Начните с определения ключевых вопросов:
- Кто ваши пользователи? Каковы их демографические характеристики, уровень технической подготовки?
- Какие задачи они хотят решить с помощью вашего продукта?
- В каком контексте они будут использовать продукт? Дома, в офисе, в пути?
- Какие аналогичные продукты они используют сейчас и что их в них не устраивает?
Для сбора этой информации используйте комбинацию методов исследования:
- Интервью с пользователями — прямой разговор с представителями целевой аудитории
- Онлайн-опросы — для сбора количественных данных от большого числа респондентов
- Анализ конкурентов — изучение сильных и слабых сторон аналогичных продуктов
- Карты пользовательских путей — визуализация всех этапов взаимодействия пользователя с продуктом
- Персоны — собирательные образы типичных пользователей с их целями и болями
На основе собранных данных формируются пользовательские требования — список функций и характеристик, которыми должен обладать продукт, чтобы решать задачи целевой аудитории.
Особое внимание уделите определению приоритетов. Не все функции одинаково важны, и на первых этапах стоит сосредоточиться на тех, которые решают ключевые проблемы пользователей. Метод MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have) поможет структурировать требования по степени важности. 📋
Результаты исследования лягут в основу информационной архитектуры — структуры продукта, которая определяет, как будет организована информация и какие функции будут доступны пользователю. Это своеобразный скелет будущего продукта, на который потом "нарастят" визуальную часть.
От наброска к прототипу: этапы создания макетов
Когда вы понимаете, для кого и что вы создаёте, можно переходить к визуализации идей. Этот процесс обычно проходит несколько стадий, каждая из которых имеет свою цель и уровень детализации.
Стадия 1: Скетчи (наброски)
Начните с карандаша и бумаги или простого редактора для рисования. На этом этапе цель — быстро визуализировать различные идеи, не зацикливаясь на деталях. Скетчи помогают:
- Исследовать различные подходы к решению проблемы
- Быстро отбрасывать неудачные идеи
- Обсуждать концепции с командой и стейкхолдерами
Не бойтесь рисовать много и рисовать "плохо" — скетчи не должны быть произведениями искусства. Главное, чтобы вы и ваши коллеги понимали, что на них изображено.
Стадия 2: Wireframes (каркасы)
После отбора наиболее перспективных идей переходите к созданию wireframes — схематичных изображений интерфейса, показывающих расположение и взаимосвязь основных элементов. Wireframes обычно создаются в специальных программах и имеют более формальный вид, чем скетчи.
Ключевые особенности wireframes:
- Отсутствие цвета и детализации — обычно используются оттенки серого
- Схематичное обозначение элементов интерфейса
- Фокус на структуре и иерархии информации
- Базовое представление пользовательских потоков
На этом этапе важно получить обратную связь от команды и, возможно, провести первые тесты с пользователями для проверки логики и структуры интерфейса.
Стадия 3: Mockups (макеты)
Когда wireframes утверждены, можно добавлять визуальные элементы — цвета, шрифты, иконки, изображения. Mockups представляют собой статичные, но визуально близкие к финальному продукту изображения экранов.
В отличие от wireframes, mockups позволяют оценить:
- Визуальную иерархию элементов
- Цветовые решения и их соответствие бренду
- Типографику и читаемость текста
- Общее эстетическое впечатление от интерфейса
На этом этапе часто создаётся дизайн-система или UI-kit — набор переиспользуемых компонентов, обеспечивающих визуальную консистентность продукта.
Стадия 4: Прототипы
Финальный этап перед передачей дизайна в разработку — создание интерактивных прототипов. В отличие от статичных mockups, прототипы позволяют симулировать взаимодействие с продуктом: нажатие кнопок, переходы между экранами, заполнение форм и т.д.
Прототипы бывают разного уровня детализации:
- Low-fidelity прототипы — простые кликабельные wireframes с базовой навигацией
- Mid-fidelity прототипы — частично визуализированные модели с основными взаимодействиями
- High-fidelity прототипы — максимально приближенные к финальному продукту модели с анимациями и сложными взаимодействиями
Чем выше уровень детализации, тем больше времени требуется на создание прототипа, но тем точнее можно оценить пользовательский опыт до начала разработки. ⚙️
|Этап
|Время создания
|Цель
|Инструменты
|Скетчи
|Минуты
|Быстрая визуализация идей
|Бумага, карандаш, iPad
|Wireframes
|Часы
|Проработка структуры и информационной архитектуры
|Figma, Sketch, Balsamiq
|Mockups
|Дни
|Визуализация интерфейса
|Figma, Sketch, Adobe XD
|Прототипы
|Дни-недели
|Моделирование взаимодействия
|Figma, InVision, ProtoPie, Axure RP
Инструменты для прототипирования в UX/UI дизайне
Выбор правильного инструмента для прототипирования может значительно повлиять на эффективность вашей работы. Современный рынок предлагает множество решений, от простых до профессиональных, и важно выбрать то, что соответствует вашим задачам, бюджету и навыкам.
Сергей Волков, UI-дизайнер
Всего три года назад я был графическим дизайнером и делал в основном печатную продукцию. Когда решил перейти в UX/UI, первое, с чем столкнулся — необходимость выбрать "тот самый" инструмент для работы. По советам коллег начал с Sketch, потратил две недели на изучение базовых функций.
Через месяц мне поступил заказ на дизайн и прототипирование приложения для Android. И тут я понял, что Sketch, при всех его достоинствах, не лучший выбор для кросс-платформенной работы — он доступен только на Mac, а заказчик использовал Windows.
Пришлось в срочном порядке осваивать Figma. Первые дни были адскими — дедлайны горели, я путался в интерфейсе, искал аналоги привычных функций. Но через неделю активного использования я не только освоился, но и понял, насколько Figma удобнее для совместной работы и прототипирования.
Мораль: не зацикливайтесь на одном инструменте. Изучите базовые принципы работы с несколькими популярными решениями, и тогда переход с одного на другой не будет таким болезненным.
Рассмотрим наиболее популярные инструменты для прототипирования:
Figma — безусловный лидер рынка на сегодняшний день. Веб-приложение для дизайна интерфейсов с возможностью совместной работы в реальном времени.
- Преимущества: работает в браузере (кроссплатформенность), интуитивный интерфейс, мощные инструменты для создания компонентов и дизайн-систем, встроенные возможности прототипирования, активное сообщество и множество плагинов
- Недостатки: ограниченная функциональность при работе оффлайн, некоторые ограничения в сложном прототипировании
- Идеально для: команд любого размера, дизайнеров всех уровней, от новичков до профессионалов
Adobe XD — часть экосистемы Adobe, предназначенная специально для UX/UI дизайнеров.
- Преимущества: интеграция с другими продуктами Adobe (Photoshop, Illustrator), отзывчивый интерфейс, удобные инструменты для прототипирования, хорошая производительность
- Недостатки: менее развитая система компонентов по сравнению с Figma, не самое активное развитие после появления Adobe Firefly
- Идеально для: дизайнеров, уже работающих с экосистемой Adobe
Sketch — пионер среди современных инструментов для дизайна интерфейсов, доступный только для macOS.
- Преимущества: интуитивный интерфейс, богатая экосистема плагинов, отличная производительность даже с крупными файлами
- Недостатки: работает только на Mac, ограниченные возможности для совместной работы (требуется Sketch Cloud), прототипирование менее гибкое, чем у конкурентов
- Идеально для: индивидуальных дизайнеров, работающих на Mac и не требующих сложного прототипирования
Axure RP — профессиональный инструмент для создания сложных, высокодетализированных прототипов.
- Преимущества: мощные возможности для создания динамического контента и условной логики, создание сложных взаимодействий без программирования
- Недостатки: крутая кривая обучения, не самый современный интерфейс, высокая цена
- Идеально для: опытных UX-дизайнеров, работающих над сложными системами с нетривиальными взаимодействиями
InVision — платформа, фокусирующаяся в первую очередь на прототипировании и презентации дизайн-концепций.
- Преимущества: удобные инструменты для получения обратной связи, интуитивно понятное создание переходов и анимаций, интеграция со многими популярными инструментами
- Недостатки: ограниченные возможности редактирования дизайна (требуется внешний редактор)
- Идеально для: дизайнеров, которым нужно быстро превратить статичные макеты в интерактивные прототипы и собрать обратную связь
ProtoPie — специализированный инструмент для создания высокоинтерактивных прототипов.
- Преимущества: возможность создания сложных анимаций и микровзаимодействий, поддержка различных датчиков мобильных устройств (гироскоп, акселерометр), реалистичные прототипы
- Недостатки: высокая цена, требуется время на освоение
- Идеально для: создания высокодетализированных прототипов с продвинутой анимацией и микровзаимодействиями
При выборе инструмента учитывайте не только свои личные предпочтения, но и требования команды, с которой вы работаете, а также специфику проектов. Многие дизайнеры используют комбинацию инструментов для решения разных задач. 🛠️
Тестирование и улучшение прототипов
Создание прототипа — лишь половина дела. Настоящая ценность прототипирования раскрывается при тестировании с реальными пользователями, анализе их поведения и внесении улучшений на основе полученных данных.
Существует несколько подходов к тестированию прототипов:
Юзабилити-тестирование — классический метод, при котором пользователям предлагается выполнить определённые задачи с использованием прототипа, а исследователи наблюдают за их действиями и фиксируют возникающие проблемы.
Как проводить:
- Подготовьте сценарий с конкретными задачами, которые должен выполнить пользователь
- Пригласите 5-7 представителей целевой аудитории (этого обычно достаточно для выявления основных проблем)
- Создайте комфортную атмосферу и объясните, что тестируется продукт, а не пользователь
- Попросите пользователей "думать вслух" — комментировать свои действия и впечатления
- Фиксируйте все наблюдения: где пользователи застревают, что вызывает затруднения, какие решения не интуитивны
A/B-тестирование — сравнение двух версий дизайна для определения, какая из них лучше выполняет поставленные задачи.
Когда использовать:
- Нужно выбрать между двумя дизайн-решениями
- Есть возможность привлечь достаточно большую группу тестировщиков
- Доступны инструменты для количественного анализа результатов
Карточная сортировка — метод для тестирования информационной архитектуры, при котором пользователи группируют и категоризируют контент по смыслу.
Идеально подходит для:
- Разработки структуры навигации
- Определения логических категорий контента
- Создания понятной для пользователей терминологии
Интервью и опросы — сбор качественных и количественных данных о восприятии прототипа пользователями.
Эффективны для:
- Получения субъективных оценок
- Выявления эмоциональной реакции на дизайн
- Сбора предложений по улучшению
После тестирования наступает этап анализа результатов и внесения изменений в прототип. Это итеративный процесс, который может повторяться несколько раз до достижения оптимального результата. 🔄
Важно документировать все выявленные проблемы и их решения. Многие команды используют для этого системы отслеживания задач (JIRA, Trello, Notion), где каждая проблема описывается, приоритизируется и назначается ответственному дизайнеру.
При внесении изменений в прототип придерживайтесь принципа "одно изменение за раз". Если вы одновременно меняете несколько аспектов дизайна, будет сложно определить, какое именно изменение привело к улучшению (или ухудшению) пользовательского опыта.
Помните, что даже самые тщательно проработанные прототипы не заменяют тестирования реального продукта. После запуска продолжайте собирать обратную связь и аналитические данные о взаимодействии пользователей с интерфейсом, чтобы постоянно улучшать его.
Создание прототипов и макетов — это не линейный процесс, а цикличный путь, в котором каждая итерация приближает нас к идеальному решению. Самый ценный навык в этом путешествии — умение слушать пользователей и переводить их потребности в конкретные дизайнерские решения. Помните: великие интерфейсы не рождаются в момент вдохновения — они выковываются в бесконечном цикле исследования, проектирования, тестирования и улучшения. Станьте мастером этого цикла, и вы сможете создавать продукты, которые не просто выглядят красиво, но и по-настоящему решают проблемы людей.
