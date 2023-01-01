Как создать HTML-сайт с нуля: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие создать свой первый сайт

Люди, заинтересованные в освоении профессии веб-разработчика

Предприниматели и специалисты, желающие самостоятельно управлять своими сайтами без привлечения разработчиков Создание первого HTML-сайта — точка входа в мир веб-разработки, доступная каждому. Без конструкторов и шаблонов, с полным контролем над кодом — вы получите фундаментальные навыки и понимание, как устроены веб-страницы изнутри. Этот путь может показаться сложным, но с правильным подходом даже новичок справится с задачей за несколько часов. Готовы написать свои первые теги и увидеть результат в браузере? Давайте приступим! 🚀

Базовые инструменты для создания HTML-сайта

Перед погружением в код необходимо подготовить инструменты, которые превратят процесс создания сайта из мучительного в приятный. Для работы с HTML достаточно минимального набора программ, большинство из которых бесплатны и легки в освоении. 💻

Первым делом вам понадобится текстовый редактор, предназначенный специально для работы с кодом. Обычный блокнот технически подойдет, но профессиональный редактор значительно упростит работу благодаря подсветке синтаксиса, автодополнению и другим функциям.

Редактор кода Преимущества Сложность освоения Платформы Visual Studio Code Богатая экосистема расширений, встроенный терминал Средняя Windows, macOS, Linux Sublime Text Высокая производительность, минималистичный интерфейс Низкая Windows, macOS, Linux Notepad++ Лёгкость, быстрый запуск Очень низкая Windows Atom Настраиваемость, интеграция с Git Средняя Windows, macOS, Linux

Кроме редактора кода, вам понадобятся:

Браузеры для тестирования — Chrome и Firefox обеспечат отличную поддержку современных технологий и предоставят инструменты разработчика для отладки.

— Chrome и Firefox обеспечат отличную поддержку современных технологий и предоставят инструменты разработчика для отладки. Графический редактор — для подготовки изображений. Для начала достаточно бесплатных аналогов вроде GIMP или онлайн-редактора Canva.

— для подготовки изображений. Для начала достаточно бесплатных аналогов вроде GIMP или онлайн-редактора Canva. Система контроля версий Git — необязательный, но полезный инструмент для отслеживания изменений в проекте.

— необязательный, но полезный инструмент для отслеживания изменений в проекте. Инструменты для валидации HTML — онлайн-сервисы вроде W3C Validator помогут выявить ошибки в коде.

Алексей Петров, технический тренер Помню своего первого студента, который пришел на занятие с текстовым документом, созданным в Word. Когда я спросил, почему он выбрал это приложение для написания кода, он ответил: "А разве не все программисты так делают?" Мы вместе установили VS Code, и после первого же занятия студент был поражен, насколько проще стало писать код. Автодополнение тегов сэкономило ему часы работы, а подсветка синтаксиса помогала мгновенно находить ошибки. Через месяц он уже сделал свой первый рабочий сайт для друга-фотографа, используя только HTML и CSS. Правильные инструменты превратили его путь из испытания в увлекательное приключение.

Для структурирования файлов проекта создайте отдельную папку на компьютере. Внутри неё будут храниться все HTML-документы, изображения, стили и скрипты. Грамотная организация файлов с самого начала избавит от хаоса в будущем.

Стандартная структура проекта может выглядеть так:

index.html — главная страница сайта

— главная страница сайта pages/ — папка с другими HTML-страницами

— папка с другими HTML-страницами images/ — папка для изображений

— папка для изображений styles/ — папка для CSS-файлов (для будущего стилизования)

— папка для CSS-файлов (для будущего стилизования) scripts/ — папка для JavaScript-файлов (для будущей интерактивности)

Структура HTML-документа и первые строки кода

HTML (HyperText Markup Language) — это не язык программирования, а язык разметки, который определяет структуру веб-страницы. Каждый HTML-документ имеет стандартную структуру, которая служит скелетом для контента. 🏗️

Базовый шаблон HTML-документа выглядит следующим образом:

<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Название страницы</title> </head> <body> <!-- Содержимое страницы --> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это моя первая веб-страница.</p> </body> </html>

Разберем каждый элемент этого кода:

<DOCTYPE html> — декларация типа документа, сообщает браузеру, что используется HTML5.

— декларация типа документа, сообщает браузеру, что используется HTML5. <html> — корневой элемент, содержит все остальные элементы страницы.

— корневой элемент, содержит все остальные элементы страницы. <head> — контейнер для метаданных, ссылок на стили и скрипты. Содержимое этого элемента не отображается на странице.

— контейнер для метаданных, ссылок на стили и скрипты. Содержимое этого элемента не отображается на странице. <meta charset="UTF-8"> — указывает кодировку документа.

— указывает кодировку документа. <meta name="viewport"...> — настраивает отображение страницы на мобильных устройствах.

— настраивает отображение страницы на мобильных устройствах. <title> — задаёт заголовок страницы, который отображается на вкладке браузера.

— задаёт заголовок страницы, который отображается на вкладке браузера. <body> — контейнер для всего видимого содержимого страницы.

— контейнер для всего видимого содержимого страницы. <h1> — заголовок первого уровня.

— заголовок первого уровня. <p> — параграф текста.

Для создания первой страницы:

Откройте текстовый редактор и создайте новый файл. Скопируйте приведенный выше код или напишите его самостоятельно. Сохраните файл с именем index.html в созданной ранее папке проекта. Откройте файл в браузере, дважды щелкнув по нему или перетащив в окно браузера.

Вы увидите простую страницу с заголовком "Привет, мир!" и текстом под ним. Поздравляю, вы создали свою первую веб-страницу! 🎉

Оформление текста и добавление изображений на сайт

После создания базовой структуры документа можно приступить к наполнению сайта контентом и его оформлению. HTML предоставляет множество тегов для структурирования и оформления текста, а также для встраивания изображений. 📝

Основные теги для работы с текстом:

<h1> – <h6> — заголовки разных уровней, где h1 самый крупный, а h6 самый мелкий.

— заголовки разных уровней, где h1 самый крупный, а h6 самый мелкий. <p> — параграф текста.

— параграф текста. <strong> или <b> — выделение текста жирным.

или — выделение текста жирным. <em> или <i> — выделение текста курсивом.

или — выделение текста курсивом. <ul> и <ol> — маркированный и нумерованный списки соответственно.

и — маркированный и нумерованный списки соответственно. <li> — элемент списка.

— элемент списка. <blockquote> — блок цитаты.

— блок цитаты. <hr> — горизонтальная линия-разделитель.

— горизонтальная линия-разделитель. <br> — перенос строки.

Вот пример использования этих тегов:

<h1>Главный заголовок сайта</h1> <h2>Подзаголовок раздела</h2> <p>Это параграф текста с <strong>жирным выделением</strong> и <em>курсивом</em>.</p> <h3>Список моих навыков:</h3> <ul> <li>HTML</li> <li>CSS (изучаю)</li> <li>JavaScript (планирую изучать)</li> </ul> <h3>Мои цели на ближайший месяц:</h3> <ol> <li>Создать личный сайт-портфолио</li> <li>Изучить основы CSS</li> <li>Начать изучение JavaScript</li> </ol> <blockquote>Этот блок текста будет выделен как цитата.</blockquote> <hr> <p>Текст после разделительной линии.<br>С переносом строки.</p>

Марина Соколова, преподаватель веб-дизайна К нам на курс пришла Анна, 45-летняя владелица небольшого цветочного магазина. Она была категорически настроена против "всех этих кодов и программирования", но хотела собственный сайт для бизнеса и не желала платить разработчикам. На первом занятии мы просто создали HTML-файл с основной информацией о её магазине. Когда она увидела, как несколько строк кода превращаются в настоящую веб-страницу, её лицо осветилось. "Это же как конструктор, только для взрослых!" — воскликнула она. К концу курса Анна создала полноценный сайт своего магазина с каталогом продукции и формой заказа. Теперь она регулярно обновляет его самостоятельно и даже помогает другим предпринимателям с их первыми шагами в веб-разработке. Для неё создание сайта из набора тегов стало настоящим открытием, изменившим представление о собственных возможностях.

Для добавления изображений используется тег <img> , который требует указания источника изображения через атрибут src . Также рекомендуется всегда добавлять альтернативный текст через атрибут alt — он отображается, если изображение не загрузилось, и помогает поисковым системам понять содержимое изображения.

<img src="images/logo.jpg" alt="Логотип компании"> <img src="https://example.com/image.jpg" alt="Описание изображения">

Атрибуты width и height позволяют задать размеры изображения в пикселях:

<img src="images/photo.jpg" alt="Фотография" width="300" height="200">

Тип контента HTML-тег Особенности использования Типичные ошибки новичков Заголовки <h1> – <h6> Используйте иерархически, h1 должен быть один на странице Использование заголовков для визуального выделения, а не для структуры Параграфы <p> Для блоков основного текста Многократное использование <br> вместо параграфов Списки <ul>, <ol>, <li> Для перечисления связанных элементов Имитация списков с помощью символов и переносов строк Изображения <img> Всегда используйте alt-текст Загрузка изображений слишком большого размера без оптимизации

При работе с контентом помните о принципах семантической верстки — использовании тегов в соответствии с их смысловым значением, а не только для визуального оформления. Это улучшает доступность сайта и его позиции в поисковых системах. 🔍

Создание навигации и ссылок между страницами

Навигация — ключевой элемент любого сайта, позволяющий пользователям перемещаться между различными страницами и разделами. В HTML для создания ссылок используется тег <a> (anchor), который с помощью атрибута href указывает путь к целевой странице или ресурсу. 🧭

Базовый синтаксис ссылки выглядит так:

<a href="путь_к_странице">Текст ссылки</a>

Существует несколько типов ссылок:

Внутренние ссылки — ведут на другие страницы вашего сайта

— ведут на другие страницы вашего сайта Внешние ссылки — ведут на другие сайты

— ведут на другие сайты Якорные ссылки — ведут к определенным частям текущей страницы

— ведут к определенным частям текущей страницы Ссылки на файлы — позволяют скачать документы

— позволяют скачать документы Ссылки на электронную почту — открывают почтовый клиент

Примеры различных типов ссылок:

<!-- Внутренняя ссылка на другую страницу сайта --> <a href="about.html">О нас</a> <!-- Внешняя ссылка на другой сайт --> <a href="https://www.example.com" target="_blank">Посетить Example</a> <!-- Якорная ссылка на элемент на текущей странице --> <a href="#section1">Перейти к разделу 1</a> <!-- Элемент с id для якорной ссылки --> <h2 id="section1">Раздел 1</h2> <!-- Ссылка на скачивание файла --> <a href="documents/presentation.pdf" download>Скачать презентацию</a> <!-- Ссылка на email --> <a href="mailto:contact@example.com">Связаться по email</a>

Атрибут target="_blank" указывает браузеру открыть ссылку в новой вкладке, что полезно для внешних ссылок, чтобы пользователь не покидал ваш сайт.

Для создания полноценного меню навигации используется семантический тег <nav> , который обозначает основную навигацию сайта:

<nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">О нас</a></li> <li><a href="services.html">Услуги</a></li> <li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav>

При работе с многостраничным сайтом важно создать согласованную структуру навигации на всех страницах. Для этого можно использовать одинаковый блок кода для меню, который вы будете копировать на каждую страницу.

Пример структуры многостраничного сайта:

Создайте несколько HTML-файлов: index.html , about.html , services.html , portfolio.html , contact.html . В каждом файле разместите одинаковый блок навигации с ссылками на все страницы. Убедитесь, что относительные пути в ссылках корректны — если страницы находятся в одной директории, достаточно указать имя файла.

Рекомендации по созданию эффективной навигации:

Используйте понятные и короткие названия для пунктов меню.

Располагайте самые важные пункты в начале или конце списка (эффект первичности и недавности).

Визуально выделяйте активную страницу в меню (позже с помощью CSS).

Ограничьте количество пунктов меню до 7±2 для лучшего восприятия.

Для больших сайтов используйте многоуровневую навигацию с подменю.

Публикация готового HTML-сайта в интернете

После создания и тестирования HTML-сайта на локальном компьютере наступает момент, когда вы захотите поделиться своим творением с миром. Для этого необходимо разместить сайт на хостинге — сервере, подключенном к интернету, который будет обслуживать запросы посетителей. 🌐

Существует несколько способов опубликовать HTML-сайт в интернете, от простых и бесплатных до профессиональных платных решений:

Бесплатные хостинги — подходят для учебных проектов и некоммерческих сайтов

— подходят для учебных проектов и некоммерческих сайтов Платные хостинг-провайдеры — обеспечивают стабильность и техподдержку

— обеспечивают стабильность и техподдержку GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов с поддержкой Git

— бесплатный хостинг для статических сайтов с поддержкой Git Netlify, Vercel — современные платформы для статических сайтов с продвинутыми возможностями

— современные платформы для статических сайтов с продвинутыми возможностями Облачные сервисы — AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure для масштабируемых проектов

Рассмотрим пошаговый процесс публикации на GitHub Pages, как один из самых доступных и удобных вариантов для новичков:

Создайте аккаунт на GitHub (если еще не имеете) Создайте новый репозиторий с именем username.github.io , где username — ваше имя пользователя на GitHub Клонируйте репозиторий на свой компьютер с помощью Git или загрузите файлы через веб-интерфейс Поместите все файлы вашего сайта в репозиторий, убедившись, что главная страница называется index.html Отправьте изменения в GitHub (commit и push через Git или загрузка через веб-интерфейс) Проверьте настройки GitHub Pages в разделе Settings вашего репозитория Посетите ваш сайт по адресу https://username.github.io

Для тех, кто предпочитает более традиционный хостинг, процесс выглядит следующим образом:

Этап Действия На что обратить внимание Выбор хостинг-провайдера Исследуйте и сравните цены, отзывы, характеристики Поддержка, надежность, скорость, ограничения Регистрация домена Выберите и зарегистрируйте уникальное имя сайта Ежегодная стоимость продления, WHOIS-защита Настройка хостинга Создайте аккаунт и настройте хостинг-пакет Тарифный план, технические характеристики Загрузка файлов Используйте FTP-клиент или веб-интерфейс для загрузки Правильная структура папок, права доступа Привязка домена Настройте DNS для связи домена с хостингом Время распространения DNS (до 48 часов) Тестирование Проверьте работу сайта на разных устройствах Корректность ссылок, отображение изображений

При выборе хостинга обращайте внимание на следующие параметры:

Надежность — время бесперебойной работы (uptime) должно быть не менее 99.9%

— время бесперебойной работы (uptime) должно быть не менее 99.9% Техническая поддержка — доступность и скорость реагирования

— доступность и скорость реагирования Объем дискового пространства — достаточный для размещения всех файлов

— достаточный для размещения всех файлов Трафик — ограничения на количество посетителей или объем передаваемых данных

— ограничения на количество посетителей или объем передаваемых данных Скорость загрузки — влияет на удобство использования и SEO

— влияет на удобство использования и SEO Безопасность — наличие SSL-сертификата, защита от DDoS-атак

— наличие SSL-сертификата, защита от DDoS-атак Масштабируемость — возможность увеличения ресурсов при росте проекта

После публикации рекомендуется регулярно проверять сайт на наличие ошибок, битых ссылок и проблем с отображением на разных устройствах. Используйте инструменты аналитики, чтобы отслеживать посещаемость и поведение пользователей, что поможет улучшать сайт в дальнейшем.

Создание сайта на HTML — это не просто технический навык, а фундамент для понимания принципов веб-разработки. Начав с простых статических страниц, вы заложили основу для дальнейшего роста в этой области. Каждый профессиональный веб-разработчик начинал с тех же шагов, которые вы только что освоили. Продолжайте экспериментировать, добавляйте новые элементы и технологии, и постепенно ваши проекты будут становиться всё более сложными и впечатляющими. Помните: в веб-разработке самое ценноe — это практика и постоянное обучение.

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