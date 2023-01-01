Как создать HTML-сайт с нуля: пошаговое руководство для новичков#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке, желающие создать свой первый сайт
- Люди, заинтересованные в освоении профессии веб-разработчика
Предприниматели и специалисты, желающие самостоятельно управлять своими сайтами без привлечения разработчиков
Создание первого HTML-сайта — точка входа в мир веб-разработки, доступная каждому. Без конструкторов и шаблонов, с полным контролем над кодом — вы получите фундаментальные навыки и понимание, как устроены веб-страницы изнутри. Этот путь может показаться сложным, но с правильным подходом даже новичок справится с задачей за несколько часов. Готовы написать свои первые теги и увидеть результат в браузере? Давайте приступим! 🚀
Базовые инструменты для создания HTML-сайта
Перед погружением в код необходимо подготовить инструменты, которые превратят процесс создания сайта из мучительного в приятный. Для работы с HTML достаточно минимального набора программ, большинство из которых бесплатны и легки в освоении. 💻
Первым делом вам понадобится текстовый редактор, предназначенный специально для работы с кодом. Обычный блокнот технически подойдет, но профессиональный редактор значительно упростит работу благодаря подсветке синтаксиса, автодополнению и другим функциям.
|Редактор кода
|Преимущества
|Сложность освоения
|Платформы
|Visual Studio Code
|Богатая экосистема расширений, встроенный терминал
|Средняя
|Windows, macOS, Linux
|Sublime Text
|Высокая производительность, минималистичный интерфейс
|Низкая
|Windows, macOS, Linux
|Notepad++
|Лёгкость, быстрый запуск
|Очень низкая
|Windows
|Atom
|Настраиваемость, интеграция с Git
|Средняя
|Windows, macOS, Linux
Кроме редактора кода, вам понадобятся:
- Браузеры для тестирования — Chrome и Firefox обеспечат отличную поддержку современных технологий и предоставят инструменты разработчика для отладки.
- Графический редактор — для подготовки изображений. Для начала достаточно бесплатных аналогов вроде GIMP или онлайн-редактора Canva.
- Система контроля версий Git — необязательный, но полезный инструмент для отслеживания изменений в проекте.
- Инструменты для валидации HTML — онлайн-сервисы вроде W3C Validator помогут выявить ошибки в коде.
Алексей Петров, технический тренер
Помню своего первого студента, который пришел на занятие с текстовым документом, созданным в Word. Когда я спросил, почему он выбрал это приложение для написания кода, он ответил: "А разве не все программисты так делают?"
Мы вместе установили VS Code, и после первого же занятия студент был поражен, насколько проще стало писать код. Автодополнение тегов сэкономило ему часы работы, а подсветка синтаксиса помогала мгновенно находить ошибки. Через месяц он уже сделал свой первый рабочий сайт для друга-фотографа, используя только HTML и CSS. Правильные инструменты превратили его путь из испытания в увлекательное приключение.
Для структурирования файлов проекта создайте отдельную папку на компьютере. Внутри неё будут храниться все HTML-документы, изображения, стили и скрипты. Грамотная организация файлов с самого начала избавит от хаоса в будущем.
Стандартная структура проекта может выглядеть так:
index.html— главная страница сайта
pages/— папка с другими HTML-страницами
images/— папка для изображений
styles/— папка для CSS-файлов (для будущего стилизования)
scripts/— папка для JavaScript-файлов (для будущей интерактивности)
Структура HTML-документа и первые строки кода
HTML (HyperText Markup Language) — это не язык программирования, а язык разметки, который определяет структуру веб-страницы. Каждый HTML-документ имеет стандартную структуру, которая служит скелетом для контента. 🏗️
Базовый шаблон HTML-документа выглядит следующим образом:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Название страницы</title>
</head>
<body>
<!-- Содержимое страницы -->
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это моя первая веб-страница.</p>
</body>
</html>
Разберем каждый элемент этого кода:
<DOCTYPE html>— декларация типа документа, сообщает браузеру, что используется HTML5.
<html>— корневой элемент, содержит все остальные элементы страницы.
<head>— контейнер для метаданных, ссылок на стили и скрипты. Содержимое этого элемента не отображается на странице.
<meta charset="UTF-8">— указывает кодировку документа.
<meta name="viewport"...>— настраивает отображение страницы на мобильных устройствах.
<title>— задаёт заголовок страницы, который отображается на вкладке браузера.
<body>— контейнер для всего видимого содержимого страницы.
<h1>— заголовок первого уровня.
<p>— параграф текста.
Для создания первой страницы:
- Откройте текстовый редактор и создайте новый файл.
- Скопируйте приведенный выше код или напишите его самостоятельно.
- Сохраните файл с именем
index.htmlв созданной ранее папке проекта.
- Откройте файл в браузере, дважды щелкнув по нему или перетащив в окно браузера.
Вы увидите простую страницу с заголовком "Привет, мир!" и текстом под ним. Поздравляю, вы создали свою первую веб-страницу! 🎉
Оформление текста и добавление изображений на сайт
После создания базовой структуры документа можно приступить к наполнению сайта контентом и его оформлению. HTML предоставляет множество тегов для структурирования и оформления текста, а также для встраивания изображений. 📝
Основные теги для работы с текстом:
<h1> – <h6>— заголовки разных уровней, где h1 самый крупный, а h6 самый мелкий.
<p>— параграф текста.
<strong>или
<b>— выделение текста жирным.
<em>или
<i>— выделение текста курсивом.
<ul>и
<ol>— маркированный и нумерованный списки соответственно.
<li>— элемент списка.
<blockquote>— блок цитаты.
<hr>— горизонтальная линия-разделитель.
<br>— перенос строки.
Вот пример использования этих тегов:
<h1>Главный заголовок сайта</h1>
<h2>Подзаголовок раздела</h2>
<p>Это параграф текста с <strong>жирным выделением</strong> и <em>курсивом</em>.</p>
<h3>Список моих навыков:</h3>
<ul>
<li>HTML</li>
<li>CSS (изучаю)</li>
<li>JavaScript (планирую изучать)</li>
</ul>
<h3>Мои цели на ближайший месяц:</h3>
<ol>
<li>Создать личный сайт-портфолио</li>
<li>Изучить основы CSS</li>
<li>Начать изучение JavaScript</li>
</ol>
<blockquote>Этот блок текста будет выделен как цитата.</blockquote>
<hr>
<p>Текст после разделительной линии.<br>С переносом строки.</p>
Марина Соколова, преподаватель веб-дизайна
К нам на курс пришла Анна, 45-летняя владелица небольшого цветочного магазина. Она была категорически настроена против "всех этих кодов и программирования", но хотела собственный сайт для бизнеса и не желала платить разработчикам.
На первом занятии мы просто создали HTML-файл с основной информацией о её магазине. Когда она увидела, как несколько строк кода превращаются в настоящую веб-страницу, её лицо осветилось. "Это же как конструктор, только для взрослых!" — воскликнула она.
К концу курса Анна создала полноценный сайт своего магазина с каталогом продукции и формой заказа. Теперь она регулярно обновляет его самостоятельно и даже помогает другим предпринимателям с их первыми шагами в веб-разработке. Для неё создание сайта из набора тегов стало настоящим открытием, изменившим представление о собственных возможностях.
Для добавления изображений используется тег
<img>, который требует указания источника изображения через атрибут
src. Также рекомендуется всегда добавлять альтернативный текст через атрибут
alt — он отображается, если изображение не загрузилось, и помогает поисковым системам понять содержимое изображения.
<img src="images/logo.jpg" alt="Логотип компании">
<img src="https://example.com/image.jpg" alt="Описание изображения">
Атрибуты
width и
height позволяют задать размеры изображения в пикселях:
<img src="images/photo.jpg" alt="Фотография" width="300" height="200">
|Тип контента
|HTML-тег
|Особенности использования
|Типичные ошибки новичков
|Заголовки
|
<h1> – <h6>
|Используйте иерархически, h1 должен быть один на странице
|Использование заголовков для визуального выделения, а не для структуры
|Параграфы
|
<p>
|Для блоков основного текста
| Многократное использование
<br> вместо параграфов
|Списки
|
<ul>, <ol>, <li>
|Для перечисления связанных элементов
|Имитация списков с помощью символов и переносов строк
|Изображения
|
<img>
|Всегда используйте alt-текст
|Загрузка изображений слишком большого размера без оптимизации
При работе с контентом помните о принципах семантической верстки — использовании тегов в соответствии с их смысловым значением, а не только для визуального оформления. Это улучшает доступность сайта и его позиции в поисковых системах. 🔍
Создание навигации и ссылок между страницами
Навигация — ключевой элемент любого сайта, позволяющий пользователям перемещаться между различными страницами и разделами. В HTML для создания ссылок используется тег
<a> (anchor), который с помощью атрибута
href указывает путь к целевой странице или ресурсу. 🧭
Базовый синтаксис ссылки выглядит так:
<a href="путь_к_странице">Текст ссылки</a>
Существует несколько типов ссылок:
- Внутренние ссылки — ведут на другие страницы вашего сайта
- Внешние ссылки — ведут на другие сайты
- Якорные ссылки — ведут к определенным частям текущей страницы
- Ссылки на файлы — позволяют скачать документы
- Ссылки на электронную почту — открывают почтовый клиент
Примеры различных типов ссылок:
<!-- Внутренняя ссылка на другую страницу сайта -->
<a href="about.html">О нас</a>
<!-- Внешняя ссылка на другой сайт -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Посетить Example</a>
<!-- Якорная ссылка на элемент на текущей странице -->
<a href="#section1">Перейти к разделу 1</a>
<!-- Элемент с id для якорной ссылки -->
<h2 id="section1">Раздел 1</h2>
<!-- Ссылка на скачивание файла -->
<a href="documents/presentation.pdf" download>Скачать презентацию</a>
<!-- Ссылка на email -->
<a href="mailto:contact@example.com">Связаться по email</a>
Атрибут
target="_blank" указывает браузеру открыть ссылку в новой вкладке, что полезно для внешних ссылок, чтобы пользователь не покидал ваш сайт.
Для создания полноценного меню навигации используется семантический тег
<nav>, который обозначает основную навигацию сайта:
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li><a href="services.html">Услуги</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Портфолио</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
При работе с многостраничным сайтом важно создать согласованную структуру навигации на всех страницах. Для этого можно использовать одинаковый блок кода для меню, который вы будете копировать на каждую страницу.
Пример структуры многостраничного сайта:
- Создайте несколько HTML-файлов:
index.html,
about.html,
services.html,
portfolio.html,
contact.html.
- В каждом файле разместите одинаковый блок навигации с ссылками на все страницы.
- Убедитесь, что относительные пути в ссылках корректны — если страницы находятся в одной директории, достаточно указать имя файла.
Рекомендации по созданию эффективной навигации:
- Используйте понятные и короткие названия для пунктов меню.
- Располагайте самые важные пункты в начале или конце списка (эффект первичности и недавности).
- Визуально выделяйте активную страницу в меню (позже с помощью CSS).
- Ограничьте количество пунктов меню до 7±2 для лучшего восприятия.
- Для больших сайтов используйте многоуровневую навигацию с подменю.
Публикация готового HTML-сайта в интернете
После создания и тестирования HTML-сайта на локальном компьютере наступает момент, когда вы захотите поделиться своим творением с миром. Для этого необходимо разместить сайт на хостинге — сервере, подключенном к интернету, который будет обслуживать запросы посетителей. 🌐
Существует несколько способов опубликовать HTML-сайт в интернете, от простых и бесплатных до профессиональных платных решений:
- Бесплатные хостинги — подходят для учебных проектов и некоммерческих сайтов
- Платные хостинг-провайдеры — обеспечивают стабильность и техподдержку
- GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов с поддержкой Git
- Netlify, Vercel — современные платформы для статических сайтов с продвинутыми возможностями
- Облачные сервисы — AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure для масштабируемых проектов
Рассмотрим пошаговый процесс публикации на GitHub Pages, как один из самых доступных и удобных вариантов для новичков:
- Создайте аккаунт на GitHub (если еще не имеете)
- Создайте новый репозиторий с именем
username.github.io, где username — ваше имя пользователя на GitHub
- Клонируйте репозиторий на свой компьютер с помощью Git или загрузите файлы через веб-интерфейс
- Поместите все файлы вашего сайта в репозиторий, убедившись, что главная страница называется
index.html
- Отправьте изменения в GitHub (commit и push через Git или загрузка через веб-интерфейс)
- Проверьте настройки GitHub Pages в разделе Settings вашего репозитория
- Посетите ваш сайт по адресу
https://username.github.io
Для тех, кто предпочитает более традиционный хостинг, процесс выглядит следующим образом:
|Этап
|Действия
|На что обратить внимание
|Выбор хостинг-провайдера
|Исследуйте и сравните цены, отзывы, характеристики
|Поддержка, надежность, скорость, ограничения
|Регистрация домена
|Выберите и зарегистрируйте уникальное имя сайта
|Ежегодная стоимость продления, WHOIS-защита
|Настройка хостинга
|Создайте аккаунт и настройте хостинг-пакет
|Тарифный план, технические характеристики
|Загрузка файлов
|Используйте FTP-клиент или веб-интерфейс для загрузки
|Правильная структура папок, права доступа
|Привязка домена
|Настройте DNS для связи домена с хостингом
|Время распространения DNS (до 48 часов)
|Тестирование
|Проверьте работу сайта на разных устройствах
|Корректность ссылок, отображение изображений
При выборе хостинга обращайте внимание на следующие параметры:
- Надежность — время бесперебойной работы (uptime) должно быть не менее 99.9%
- Техническая поддержка — доступность и скорость реагирования
- Объем дискового пространства — достаточный для размещения всех файлов
- Трафик — ограничения на количество посетителей или объем передаваемых данных
- Скорость загрузки — влияет на удобство использования и SEO
- Безопасность — наличие SSL-сертификата, защита от DDoS-атак
- Масштабируемость — возможность увеличения ресурсов при росте проекта
После публикации рекомендуется регулярно проверять сайт на наличие ошибок, битых ссылок и проблем с отображением на разных устройствах. Используйте инструменты аналитики, чтобы отслеживать посещаемость и поведение пользователей, что поможет улучшать сайт в дальнейшем.
Создание сайта на HTML — это не просто технический навык, а фундамент для понимания принципов веб-разработки. Начав с простых статических страниц, вы заложили основу для дальнейшего роста в этой области. Каждый профессиональный веб-разработчик начинал с тех же шагов, которые вы только что освоили. Продолжайте экспериментировать, добавляйте новые элементы и технологии, и постепенно ваши проекты будут становиться всё более сложными и впечатляющими. Помните: в веб-разработке самое ценноe — это практика и постоянное обучение.
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Владимир Лисицын
разработчик фронтенда